В магазин с загранпаспортом. Как русские ездят в Польшу за едой

Лишённые пармезана россияне вынуждены идти на хитрость, чтобы добыть запретное. В Калининграде пролегает “великий продуктовый путь”: каждые выходные жители области выезжают в соседнюю Польшу, чтобы купить сосисок и туалетную бумагу.
Я изучил типичный набор товаров, за которым катаются сограждане.
1 Жители Калининградской области ездят в соседнюю страну за продуктами давно, с девяностых годов, с тех пор, как открылись границы. Сначала для них не было виз, потом ввели упрощённые, а после вступления Польши в Евросоюз, поляки придумали карточки малого приграничного передвижения (МПП), разрешающие ездить в пределах 80 километров от границы. Граждане Польши въезжали в Россию на тех же условиях.
Такой документ хранится у многих калининградцев. Правда, пару месяцев назад поляки прекратили действие карточки. Говорят, временно.
2 Так вот, ездят в первую очередь...за едой. Не смейтесь, но даже до введения продуктовых санкций против Евросоюза, калининградцы предпочитали покупать сыры, колбасы и другую еду у соседей. Дешевле и качественнее. Для шопинга выбирают самые доступные магазины немецкой сети LIDL (типа нашей “Пятёрочки”) или польские супермаркеты Biedronka.
3 Лично мне “Божья коровка” нравится больше, там приличнее ассортимент и товар не накидан в проходах.
4 “За пивом с колбасой начинается гонка, здравствуй Лидл, здравствуй Бедронка” - поёт калининградская группа Parovoz. Включайте звук и продолжайте читать репортаж под эту песню!
5 Польские бизнесмены давно смекнули фишку и строят магазины прямо возле границы: заканчивается пограничный переход, тут же стоит Бедронка. Да, где-то аутлеты строят, с брендовой одеждой, а в Польше - дешёвые магазины. Здесь даже дают Tax Free при покупке еды от 300 злотых (5000 рублей).
6 Внутри...это обыкновенный продуктовый. Фрукты, овощи, крупы, молочка, мясо и всё остальное.
7 Раньше сюда приезжали дикие толпы россиян, чтобы затарится жрачкой в выходные. Стояли в многочасовых пробках на границе, только бы сэкономить. Потом случились санкции и потянулось ещё больше народу. После обвала рубля поток схлынул, но теперь понемногу возвращается: даже с такими ценами калининградцы предпочитают покупать польское.
8 Киска-бабка...кто-нибудь пробовал эти изделия?
9 Один из самых популярных товаров у россиян польские сосиски всех мастей. Почему-то.
10 Карточку приграничного передвижения даже называют в народе “сосисочной картой”.
11 Итальянская моцарелла.
12 Французский камамбер. А вот пармезана в этом магазине не нашлось. Соотечественники расхватали!
13 Вот стандартный набор покупок: сосиски, туалетная бумага, стиральный порошок.
14 Памперсы. Такого добра и у себя навалом, но здесь, опять же, дешевле.
15 Пользуется популярностью обезжиренное молоко. В Калининградской области оно то ли отсутствует, то ли хуже качеством.
16 И конечно, алкоголь. Здесь большая ценовая разница, и одна и та же бутылка может обойтись в два раза дешевле.
17 Так выглядит паспорт типичного калининградца. И так почти каждая страница. Обратите внимание, большинство поездок - на один день.
В Польшу и Литву ездят за едой, за мебелью, на свидания и просто погулять. И не вините их в отсутствии патриотизма, люди голосуют рублём и желудком. Повод задуматься.
В Литву за едой точно так же ездят.
Насколько я понимаю, сейчас Польша прекратила это дело.
Но теперь поправилось положение;) Возвращаешься - радуешься, дешевле цены. Осталось только китайцев обогнать - у них водка всё равно охуенно дешёвая, даже при нынешнем курсе. Но как это досадное недоразумение будет устранено, то тут-то мы и заживём.
В жизнь бы не стал за жрачкой ездить никуда заграницу ))
Убогие.
Edited at 2016-08-10 12:11 pm (UTC)
Ещё, говорят, от пальмового масла патриотизм слабеет...
Пустили рекламу " Я покупаю продукты своей страны".
Швейцарцы во Францию, или в Германию.
А мне в нашей стране Lidl нравится,
он чистый и выбор там хороший, много продуктов не местных, из Италии, Франции, Испании и немного дешевле чем местная монополия.
Боты из Ольгино подтянулись?
В России ряда продуктов теперь вообще в принципе нет.
И да, по деньгам хорошая выгода. Иначе бы тысячи людей не ездили.
К чему ты это прислал?
Edited at 2016-08-10 02:26 pm (UTC)