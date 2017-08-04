Польша

В магазин с загранпаспортом. Как русские ездят в Польшу за едой



Лишённые пармезана россияне вынуждены идти на хитрость, чтобы добыть запретное. В Калининграде пролегает “великий продуктовый путь”: каждые выходные жители области выезжают в соседнюю Польшу, чтобы купить сосисок и туалетную бумагу.

Я изучил типичный набор товаров, за которым катаются сограждане.



1 Жители Калининградской области ездят в соседнюю страну за продуктами давно, с девяностых годов, с тех пор, как открылись границы. Сначала для них не было виз, потом ввели упрощённые, а после вступления Польши в Евросоюз, поляки придумали карточки малого приграничного передвижения (МПП), разрешающие ездить в пределах 80 километров от границы. Граждане Польши въезжали в Россию на тех же условиях.


Такой документ хранится у многих калининградцев. Правда, пару месяцев назад поляки прекратили действие карточки. Говорят, временно.

2 Так вот, ездят в первую очередь...за едой. Не смейтесь, но даже до введения продуктовых санкций против Евросоюза, калининградцы предпочитали покупать сыры, колбасы и другую еду у соседей. Дешевле и качественнее. Для шопинга выбирают самые доступные магазины немецкой сети LIDL (типа нашей “Пятёрочки”) или польские супермаркеты Biedronka.


3 Лично мне “Божья коровка” нравится больше, там приличнее ассортимент и товар не накидан в проходах.



4 “За пивом с колбасой начинается гонка, здравствуй Лидл, здравствуй Бедронка” - поёт калининградская группа Parovoz. Включайте звук и продолжайте читать репортаж под эту песню!


5 Польские бизнесмены давно смекнули фишку и строят магазины прямо возле границы: заканчивается пограничный переход, тут же стоит Бедронка. Да, где-то аутлеты строят, с брендовой одеждой, а в Польше - дешёвые магазины. Здесь даже дают Tax Free при покупке еды от 300 злотых (5000 рублей).


6 Внутри...это обыкновенный продуктовый. Фрукты, овощи, крупы, молочка, мясо и всё остальное.


7 Раньше сюда приезжали дикие толпы россиян, чтобы затарится жрачкой в выходные. Стояли в многочасовых пробках на границе, только бы сэкономить. Потом случились санкции и потянулось ещё больше народу. После обвала рубля поток схлынул, но теперь понемногу возвращается: даже с такими ценами калининградцы предпочитают покупать польское.


8 Киска-бабка...кто-нибудь пробовал эти изделия?


9 Один из самых популярных товаров у россиян польские сосиски всех мастей. Почему-то.


10 Карточку приграничного передвижения даже называют в народе “сосисочной картой”.


11 Итальянская моцарелла.


12 Французский камамбер. А вот пармезана в этом магазине не нашлось. Соотечественники расхватали!


13 Вот стандартный набор покупок: сосиски, туалетная бумага, стиральный порошок.


14 Памперсы. Такого добра и у себя навалом, но здесь, опять же, дешевле.


15 Пользуется популярностью обезжиренное молоко. В Калининградской области оно то ли отсутствует, то ли хуже качеством.


16 И конечно, алкоголь. Здесь большая ценовая разница, и одна и та же бутылка может обойтись в два раза дешевле.


17 Так выглядит паспорт типичного калининградца. И так почти каждая страница. Обратите внимание, большинство поездок - на один день.


В Польшу и Литву ездят за едой, за мебелью, на свидания и просто погулять. И не вините их в отсутствии патриотизма, люди голосуют рублём и желудком. Повод задуматься.

promo macos 10:00 617
Buy for 1 000 tokens
В магазин с загранпаспортом. Как русские ездят в Польшу за едой
Лишённые пармезана россияне вынуждены идти на хитрость, чтобы добыть запретное. В Калининграде пролегает “великий продуктовый путь”: каждые выходные жители области выезжают в соседнюю Польшу, чтобы купить сосисок и туалетную бумагу. Я изучил типичный набор товаров, за которым катаются…
619Leave a comment
prosto_vova
Понятно, что в Европе продукты гораздо качественнее и зачастую дешевле. Потому и ездили.
Насколько я понимаю, сейчас Польша прекратила это дело.
andrey_kaminsky
Раньше возвращаешься из-за границ, сокрушаешься - чего у нас так всё дорого, не самые же высокие доходы у нас и даже не похожи на шейхов.
Но теперь поправилось положение;) Возвращаешься - радуешься, дешевле цены. Осталось только китайцев обогнать - у них водка всё равно охуенно дешёвая, даже при нынешнем курсе. Но как это досадное недоразумение будет устранено, то тут-то мы и заживём.
sz_beiker
Если начать такую водку делать как у них, то будет и дешевле)) Но имхо лучше стекломоя хапнуть и вкусней и полезней для организЬма))
denimih
Никогда не понять мне этого.
В жизнь бы не стал за жрачкой ездить никуда заграницу ))
Убогие.


Edited at 2016-08-10 12:11 pm (UTC)
jam_style
нормальное дело, мы из Литвы тоже в Лидл за продуктами и химией ездим. раз в месяц стабильно. Правительство в панике, не знают что б придумать)
de_charlotte
Всегда ездили и едут где дешевле продукты и алкоголь.
Швейцарцы во Францию, или в Германию.
А мне в нашей стране Lidl нравится,
он чистый и выбор там хороший, много продуктов не местных, из Италии, Франции, Испании и немного дешевле чем местная монополия.
macos
Я-то наоборот, путешествуя по работе, стараюсь в Лидл не заезжать - там часто не принимают карты, чисто из экономии.
buslya
КишкА а не киска, так правильно произносится слово. Земнячана - картофельная. Что - то типа цепелин, но без мяса
crafthouse
Оформить загранпаспорт и съездить за границу за сосисками и туалетной бумагой. Норм чо =)))) Неужели и впрямь есть какая то выгода по деньгам? По качеству продуктов уж точно нет, ибо местные качественные всегда можно найти. А уж если есть возможность отъехать на такое же как до Польши расстояние, 100% найдёшь вкусней и полезней.
macos
>>> ибо местные качественные всегда можно найти.

Боты из Ольгино подтянулись?

В России ряда продуктов теперь вообще в принципе нет.

И да, по деньгам хорошая выгода. Иначе бы тысячи людей не ездили.
portugez
Lidi да. Я даже из Португалии кетчуп везу,сардины в оливковом масле, кофе в зернах оливки с рынка, дыни и даже креветки в термопакете. Ну и так по мелочи чемодан 23кило продуктов. И сумка ручная 10кг .В следующий раз попробую рыбки привезти в чемодане,заморожу и в термопакет. Вино это святое руку откушу за бутылку португальского портвейна.
lipilin2010
А что запрет на провоз молочной и мясной продукции между Польшей и Россией не действует??? Что касается алкоголя, то не черта не дешевле и провести можно 3 литра и не важно чего! Это лично мое мнение и мои наблюдения. Я не житель Калининграда, но в Польше бываю по 5-6 раз в году.
glazasty
Не "киска" а кишка. В прямом смысле этого слова. В Беларуси (в Польше тоже) одно из традиционных блюд. Готовиться из тертой картошки которую поместили в толстую свинную кишку. В оригинале тушится в печи или в духовке. на свинном сале. В Беларуси ее еще называют "Дранка". От "драць бульбу" на драники или на туже дранку-кишку.....
bell_mess
Поляки геноцыд устроили, русофобы проклятушшые. На время ЧЕ-2016 приграничное движение с Россией и Украиной закрыли, а теперь открыли, но только для украинцев. А русских дрессируют: мол, пущай скрепы жрут...