Залечь на дно в Будапеште

Необычные путешествия Александра Беленького
У каждого из нас бывают такие периоды, когда хочется бросить всё и уехать. Причины разные, но суть одна —
Я решил сбежать в Будапешт. Во-первых, в этот город я собирался раз пять, но так и не доехал. Ещё там дёшево. И венгры любят термальные купальни. Этих трёх причин был совершенно достаточно, чтобы улететь из охладевшей Москвы и пожить в венгерской столице.
Приехал и снял квартиру в самом центре города. И первым же делом захлопнул дверь, забыв ключи внутри.
*публикуется повторно*
1 Ваци утца — одна из главных туристических улиц города. Местный арбат. Наверное, самая большая проходимость и самая дорогая аренда. Хозяин квартиры сразу предупредил, что если я хочу покушать, нужно идти на одну из соседних улиц: все рестораны на Ваци рассчитаны исключительно на туристов. Которые побывают здесь единственный раз в жизни, проходя мимо, а следовательно, их можно накормить невкусно и дорого.
2 Все сувениры в городе продаются здесь же. А ещё путеводители говорят, что на Ваци по ночам собираются толпы проституток и буквально затаскивают зазевавшихся гостей города в подворотни. Нет ничего подобного, гулял я ночью много раз!
3 Вот оно, мой новый дом. За одним из этих столиков я сижу по утрам и пью кофе без сахара и сигарет. А за моей спиной отличный супермаркет: дорогой по местным меркам, эдакий Глобус Гурмэ. Но в сравнении с московскими ценами — Пятёрочка. Так что я каждый день закупаюсь здесь.
4 Дому больше ста лет, а значит — с сюрпризом. Это лишь кажется, что домик маленький, три этажа да пяток окон на каждом. Входим в подъезд. Чтобы попасть внутрь, нужно ввести код на домофоне или позвонить в квартиру. Рядом с каждым номером фамилия жильца. А номеров квартиры нет, как таковых. Цифры, которые нужно набрать, соответствуют семье, а не порядковому номеру.
5 Шикарная мраморная лестница. Всегда хотел жить в таком доме!
6 У соседей почему-то стоит палестинский флаг. Надеюсь, эти ребята не доставят неудобства? Бывал я как-то в Палестине…
7 А вот и “подъезд”, если можно так выразиться. Что-то среднее между грузинскими балконами и итальянскими патио. Типичное решение для разночинцев второго города Австро-Венгрии. Стеклянная крыша первого этажа появилась недавно: весь этаж выкупил какой-то магазин, сейчас делают там ремонт.
8 Вот и квартира. Она…двухэтажная! А вот это уже новодел, хотя практически все старые квартиры, где делали ремонт, выглядят именно так. Мне сложно представить, как жильё могло выглядеть раньше: вероятно его перестроили из коммуналки, в старом фонде Питера так часто делали. Потолки-то пять метров, что с ними делать? Таким образом, я поселился в студии, которая разделена на зоны и даже этажи. Такой вот лофт эконом-класса.
9 Наверное, самое время рассказать, что поселился я здесь не на всё время, а на достаточно короткий срок, всего в неделю. Эту квартиру можно снять от суток до месяца, причём цена будет меньшаться с каждым днём. Если вы едете в один город больше, чем на один-два дня, жить в отеле вообще не имеет смысла. Снять через Airbnb получится куда дешевле: ну представьте гостиницу (не хостел) на Старом Арбате и квартиру там же. Вторая даже в учётом московского грабежа выйдет выгоднее. Кстати, если вы ещё не зарегистрированы на сайте, можете сделать это через меня, и на первое путешествие вам "упадёт" тысяча рублей.
10 Кухня. Она кажется отдельной комнатой, но на самом деле отделена от основного пространства аркой и несущей стеной.
11 Квартира не только полностью меблирована, но здесь есть необходимые каждой хозяйке специи и подсолнечное масло. Так что я ни в чём себе не отказываю, живу, как дома, жарю мясо. Набор продуктов, как на фотографии, стоит около 400 рублей. При том, что там ещё вино и мясо. Обожаю будапешсткие цены!
12 В квартире свой микроклимат. На первом этаже прохладнее, на втором, в спальне жара. Летом, наверное, не очень приятно, но в такую осень самое то. И обогревателем пользоваться не нужно.
13 Недостаток жилища — вот это окно. Которое выходит во внутренний дворик. А внешних окон квартира не имеет. Это в какой-то степени моя промашка, с другой — ничего страшного. На AirBNB есть огромный выбор будапештских квартир, и я долго выбирал между такой двухэтажной студией в самом центральном месте и квартирой с хорошим видом, но расположенной чёрт знает где. Вот моя подборка квартир до 50 долларов в сутки, может быть, вам пригодится. А минимально можно снять отдельную квартиру в этом городе вообще за 15-20 долларов за ночь.
14 Но залегание на дно так и оставалось бы выражением фигуральным, если бы я не посетил в один дождливый день вот это здание. Так выглядит главный вход в знаменитые термальные купальники Сечени.
15 Одна только архитектура этого самого большого банного комплекса в Европе достойна отдельного поста. Построили баню на уже почти закате Австро-Венгрии, в 1903-м году.
16 Купаться я поехал с утра, натощак, в животе урчало. Посетил буфет.
17 Где за 220 рублей получил две отбивные из курицы и картошку фри. Мясо они ещё и специально для меня жарили, а не в микроволновке грели!
18 Дневной билет в Сечени стоит около 900 рублей. За эти деньги вы получите доступ к любым бассейнам и саунам, а также персональную кабинку для переодевания. Кабинки очень старые и аутентичные. Есть вариант сэкономить, и вместо кабинки получить шкафчик в раздевалке. Но разница небольшая, так что не знаю, кто берёт эти шкафчики.
19 Вам выдадут такие “часики”, которые, на самом деле, всего лишь электронный ключ от кабинки. Ничего больше они не умеют.
20 Я взял с собой кроксы, плавки и полотенце. Этого достаточно, но в баню можно даже без плавок идти, вы сможете купить их на месте, а полотенце/простыню/шапочку для купания и шлёпанцы взять напрокат.
21 Это девять утра буднего дня, понедельника. Да, не то, в элитном районе Сочи! В Сечени всегда много людей, но при этом найти себе угол реально, бассейнов здесь около двадцати штук, а территория купален огромна.
22 В каждом бассейне своя температура воды, и свой химический состав.
23 Вообще-то, воды эти лечебные, и половина посетителей бань старички. Здесь же, кажется, даже термальная клиника работает, за пожилыми ухаживают, вон даже специальный кран есть, который человека опустит в воду.
24 Водная аэробика. Бассейн целиком оккупировали бабульки, так целый день и упражнялись с гантелями. Может, это была другая группа, но я их по шапочкам не различаю.
25 На английский не переведено ничего, ходишь интуитивно, пытаясь понять, что и где находится. Вот откуда мне знать, что такое ферфи секрениес олтозохоз?
26 Но самое-самое в Сечени это открытые бассейны. Чем холоднее на улице, тем приятнее окунаться в горячую, 38-градусную воду!
27 На улице три бассейна, обычный 25-метровый с дорожками и два тёплых термальных. Круглая конструкция в центре — искусственная волна. Первая в мире, хотя и не знаю, где ещё такие есть. Вас закручивает в водоворот, и вы несётесь по кругу с огромной скорсотью в этой водной карусели.
28 Сечени работают даже зимой, в любой мороз. Особенно красиво зимой, когда на улице снег, а голые люди в бассейне купаются и не мёрзнут! Тогда пар ещё больше. А ведь когда-то такой прекрасный бассейн был в Москве…
29 Подводные шахматисты — легенда Сечени. Никто не знает, кто они такие и откуда берутся, но дедушки, играющие в бассейне в шахматы, присутствуют здесь каждый день. Одни и те же или разные? А может, им даже доплачивают, чтобы приходили и играли? Зрелище незабываемое!
Будапешт мне нравится. Хотя пишется здесь тяжело...слишком прекрасный город, слишком дешёвое хорошее вино.
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44 комментарияОставить комментарий
На день это как - без ночёвки?
Квартиру можно и на одни сутки снять, если вы об этом. Камней - никаких, разве что иногда не кормят завтраком (точнее иногда кормят, все зависит от хозяев). Вы можете снять не только квартиру, но и комнату у семьи - и с местными пообщаться. Особенно в Штатах советую. американцы очень общительные, много расскажут и покажут.
красотища
Пещерная купальня МИШКОЛЬЦ-ТАПОЛЬЦА (Miskolc-Tapolca) находится в Северной Венгрии, прекрасном, богатом туристическими достопримечательностями регионе, в Мишкольц-Тапольце, курортной зоне города Мишкольц.
Особая привлекательность единственной в своём роде в Европе водолечебной купальни заключается в том, что она расположена в естественных, вымытых за тысячелетия термальными водами, пещерах. К пещерной купальне относится также открытое термальное озеро, питаемое тёплыми источниками, насыщенными различными газами. По заключению врачей, воздух пещеры оказывает оздоровительное воздействие при катаральных затруднениях дыхания, астме.
Вода, известково-водородно-углекислого типа, содержит йод, бром, кальций, магнезий-метаборную и метакремниевую кислоту, а также радон
Водолечебная купальня защищена от ветра и приятный, уравновешенный климат является благоприятным для отдыха. Мишкольц-Тапольца окружена 1150 га букового леса, в котором устроен великолепный парк с открытым пляжем и пещерной купальней.
Туристические богатства региона олицетворяют, кроме уникальной для всей Европы пещерной купальни, такие географические наименования, как Хайдусобосло, Мезёкёвешд (лечебные купальни), Аггтелек (пещера), Токай и Эгер (вино), Хортобадь (заповедная степь), Матра, Бюкк, Земплен (горы, леса, охота) и т.д.
http://www.thermal.hu/miskolc-tapolca/
там же влажность.
В 5 км от центра Мишкольца к югу в огромном парке расположен другой курорт – МИШКОЛЬЦ-ТАПОЛЬЦА.
Главная достопримечательность Мишкольц-Тапольцы — лечебная термальная купальня в природном подземном гроте в пещере, которую может посещать любой гость курорта. Купальня состоит из открытых площадок, ряда термальных бассейнов и водяных пещер. Мишкольц-Тапольца — знаменитый курорт с единственной в Европе термальной купальней в естественной, созданной природой пещере. Источники местных термальных вод выходят на поверхность прямо в пещерах среди скал, в купальнях кристально чистый воздух, световые эффекты, подземная речка. Температура воды, заполняющей озера больших и маленьких пещер, связанных между собой подземными коридорами, круглый год 29°-31°, а глубина воды 130-140 см. Здесь проводится лечение опорно-двигательного аппарата, нервной системы, бронхиальной астмы.
Потом Вы обнаруживаете пещеру и что-то вроде речки, которая втекает в грот и скрывается за поворотом… Стены грота подсвечены светильниками, вода заманчиво мерцает… Что же там? Несильное течение подхватывает Вас, и вы уноситесь на встречу с прекрасным. Плыть в подсвеченном гроте по прозрачнейшей воде, всё дальше уплывая от шума большого зала – непередаваемое ощущение…
Можно воспользоваться переводчиком Google. Наводишь камерой на незнакомый текст и он переводит на лету.
"К мужским переодевалкам"
)))
секрень -шкафчик, комод
иш-соединительное слово -и-
олтозо -раздевалка
секрень -шкафчик, комод
иш-соединительное слово -и-
олтозо -раздевалка
Союз И = és, а es здесь - показатель прилагательного, что переодевалка - шкафиковая, а не кабинковая.
Такие квартиры с окнами во внутренние дворики и балконами по периметру очень типичны для старых домов Вены и Будапешта. Сейчас в них сделаны дорогие ремонты, а 100 лет назад это могли быть и пролетарские трущобы, и квартиры среднего класса - в зависимости от дома и района.
Я в Вене работаю в таком квартале. В обеденный перерыв с перекусом в руке люблю исследовать подворотни, задние дворики и лабиринты.
Навальный назвал тебя собянинским троллем.
они про тебя наслышаны и все разбегались при твоём появлении!
Бани,конечно,шикарные!
Вы почаще на такое "дно" залегайте)
а будда на холмах . вот там иногда в кафешках кто то вечером сидит и тусует молодеж.
В Будапеште весной арендовали вот эту шикарную квартиру https://www.airbnb.ru/rooms/1086696
5 ночей обошлись в 7950 рублей.
А дедушки... Возможно, им надо не менее 3 часов в термальной воде сидеть, раза три-четыре в неделю. А просто так бултыхаться скучно...
но дело не только в экономии. банально пустует.
когда-то он был величав и прекрасен.
Из Москвы - в Питер, потом локшёвая Европа, потом - опять Питер, город блеска и нищеты. В Европу - «Линиями святого Петрухи». Кто этот Петруха? Святой, апостол с ключами от рая. Святые «Линии» наверняка зарегистрированы на Кипре, в оффшоре, хотя и величают их российской судоходной компанией.
Корабли построены в Финляндии, в 80-х, рухлядь. Российские верфи не задействованы. Выручка от продажи билетов наверняка оседает на Кипре. Так что государству расейскому остаётся только облизываться. Оффшорная «стеснительность» дорого стоит, так как денежки ваше государство не может хотя бы частично «снять», чтобы направить на выплату ваших зарплат, пенсий, пособий.
Швеция. Чем восхищаться? Глупостью свеев, которые потопили собственный флагман военно-морского флота в 1628, названный в честь династии шведских королей. Потопили в первый день его спуска на воду. Способные.
А может вам будет интересно услышать, как Карл 12 объяснял своё поражение под Полтавой? Нецивилизованностью русских и собственным невезением.
Или вам интересно восхититься «величием» короля Густава 1 Вазы, протыкавшего Библию кинжалом, а потом доинтриговавшего до начала Ливонской войны с Иваном Грозным?
Эстония. Про Эстонию говорить нечего: всё, что там есть, было построено либо датчанами, либо шведами, Петром первым, а главное, во времена СССР. Всё население, включая эстонцев, проживает в пятиэтажках, построенных при Хрущёве и Брежневе, от чего местная элита бесится и гнобит русаков по полной программе, держа их за рабочий скот и за козлов отпущения. Самих эстонцев шведы и датчане держали и держат с ихним Рассмуссеном за третьий сорт.
Финляндия. Куда мы ездим и на кого равняемся? На государство, получившее независимость от нас же только с 6 декабря 1917. Финляндия была на задворках Швеции. Только после того, как шведский плюгавый Густав, он же Адольф, мечтавший о неограниченной власти, швырнул орден Андрея Первозванного самодержцу всероссейскому, тогда только последний в 1809г. двинул своих крестьян для отторжения Финляндии от Швеции.
Зачем туда едем? Посмотреть на "цивилизованных финнов", которые ещё в советское время напивались до потери штанов в Выборге и пр.? А мы умиляемся. А чему? Финляндии не было бы вовсе, если бы не В.И. Ленин, о котором г-н Лавров в своём выступлении скромно умолчал.
Воспользовавшись независимостью, генерал Маннергейм, учинил террор собственному народу, уничтожив 38 тысяч своих сограждан в 1918 году. Отправил 70 тысяч в концентрационные лагеря. Легко. А уже в 1921 году начал войну с СССР, вторгнувшись на территорию Карелии. Нам про него талдычут, как о прекрасном государственном деятеле. Зачем везут на экскурсию в Прорво? А наверно чтобы мы умилялись тому факту, что там снимался единственный совместный фильм «За спичками». А так ничего не связывало, только жвачка и сладкий кефир «Валио» на Олимпиаду -80. А если серьёзно, то наверняка «пролаживатели» туристических маршрутов - европеизированные космополиты. А ещё, в погоне за сенсацией, покажут могилу некоего Шаумана, "финского" чиновника, родившегося в Харькове, убившего русского губернатора Финляндии Бобрикова. Ну, зачем нам этот душевный мазохизм? Зачем русские любят демонстрировать русским собственную неполноценность. Видимо, сами себя успокаивают: зачем что-то делать по обустройству собственной страны.
Тратим последние рубли на евры для того ли, чтобы понюхать ватер клозетов на «Анастасии», спрыснутых «Орифлейм» в столицах всех этих «прочих шведов». Следует отказаться от гнилых маршрутов по Европе. Вас никто в Европе не уважает. Думайте, думайте. Откажитесь от импортного дерипаса, и горошка Бондюэль в несвежем салате оливье, приправленного гербицидами «Монсанто»: вас деревенским картофелем там не накормят. Разве что голландским, с нитратами. Покажите Европе со всеми её акционерами, бенефициарами, оффшорами, и прочей дребеденью средний палец, как у их хозяев-американцев-принято!
Всего вам доброго!
Отличный город, очень понравился.
Покажи народу песочные часы на год :)
Кстати, если квартирка такая маленькая и с одним окном, значит, это результат перестроек ХХ века. Тут коммуналок не делали, если надо, резали квартиры на крохотные кусочки, но так, чтобы туалет и кухня у каждого были свои.
в принципе, у нас в Мин.Водах тоже неплохо, но не так монументально, мне кажется)) а в Будапеште есть сеть отелей на острове с этими источниками - всех усталых менеджеров и путников надо там отмачивать))