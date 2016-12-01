Залечь на дно в Будапеште

пора валить

У каждого из нас бывают такие периоды, когда хочется бросить всё и уехать. Причины разные, но суть одна —мы подрываемся с насиженного места и едем, летим, плывём, катимся куда-то к местуЯ решил сбежать в Будапешт. Во-первых, в этот город я собирался раз пять, но так и не доехал. Ещё там дёшево. И венгры любят термальные купальни. Этих трёх причин был совершенно достаточно, чтобы улететь из охладевшей Москвы и пожить в венгерской столице.Приехал и снял квартиру в самом центре города. И первым же делом захлопнул дверь, забыв ключи внутри.— одна из главных туристических улиц города.. Наверное, самая большая проходимость и самая дорогая аренда. Хозяин квартиры сразу предупредил, что если я хочу покушать, нужно идти на одну из соседних улиц: все рестораны на Ваци рассчитаны исключительно на туристов. Которые побывают здесь единственный раз в жизни, проходя мимо, а следовательно, их можно накормить невкусно и дорого.2 Все сувениры в городе продаются здесь же. А ещё путеводители говорят, что на Ваци по ночам собираются толпы проституток и буквально затаскивают зазевавшихся гостей города в подворотни. Нет ничего подобного, гулял я ночью много раз!3 Вот оно, мой новый дом. За одним из этих столиков я сижу по утрам и пью кофе без сахара и сигарет. А за моей спиной отличный супермаркет: дорогой по местным меркам, эдакий Глобус Гурмэ. Но в сравнении с московскими ценами — Пятёрочка. Так что я каждый день закупаюсь здесь.4 Дому больше ста лет, а значит — с сюрпризом. Это лишь кажется, что домик маленький, три этажа да пяток окон на каждом. Входим в подъезд. Чтобы попасть внутрь, нужно ввести код на домофоне или позвонить в квартиру. Рядом с каждым номером фамилия жильца. А номеров квартиры нет, как таковых. Цифры, которые нужно набрать, соответствуют семье, а не порядковому номеру.5 Шикарная мраморная лестница. Всегда хотел жить в таком доме!6 У соседей почему-то стоит палестинский флаг. Надеюсь, эти ребята не доставят неудобства? Бывал я как-то в Палестине 7 А вот и “подъезд”, если можно так выразиться. Что-то среднее между грузинскими балконами и итальянскими. Типичное решение для разночинцев второго города Австро-Венгрии. Стеклянная крыша первого этажа появилась недавно: весь этаж выкупил какой-то магазин, сейчас делают там ремонт.8 Вот и квартира. Она…двухэтажная! А вот это уже новодел, хотя практически все старые квартиры, где делали ремонт, выглядят именно так. Мне сложно представить, как жильё могло выглядеть раньше: вероятно его перестроили из коммуналки, в старом фонде Питера так часто делали. Потолки-то пять метров, что с ними делать? Таким образом, я поселился в студии, которая разделена на зоны и даже этажи. Такой вот лофт эконом-класса.9 Наверное, самое время рассказать, что поселился я здесь не на всё время, а на достаточно короткий срок, всего в неделю. Эту квартиру можно снять от суток до месяца, причём цена будет меньшаться с каждым днём. Если вы едете в один город больше, чем на один-два дня, жить в отеле вообще не имеет смысла. Снять черезполучится куда дешевле: ну представьте гостиницу (не хостел) на Старом Арбате и квартиру там же. Вторая даже в учётом московского грабежа выйдет выгоднее. Кстати, если вы ещё не зарегистрированы на сайте, можете сделать это через меня, и на первое путешествие вам "упадёт" тысяча рублей.10 Кухня. Она кажется отдельной комнатой, но на самом деле отделена от основного пространства аркой и несущей стеной.11 Квартира не только полностью меблирована, но здесь есть необходимыеспеции и подсолнечное масло. Так что я ни в чём себе не отказываю, живу, как дома, жарю мясо. Набор продуктов, как на фотографии, стоит около 400 рублей. При том, что там ещё вино и мясо. Обожаю будапешсткие цены!12 В квартире свой микроклимат. На первом этаже прохладнее, на втором, вжара. Летом, наверное, не очень приятно, но в такую осень самое то. И обогревателем пользоваться не нужно.13 Недостаток жилища — вот это окно. Которое выходит во внутренний дворик. А внешних окон квартира не имеет. Это в какой-то степени моя промашка, с другой — ничего страшного. На AirBNB есть огромный выбор будапештских квартир, и я долго выбирал между такой двухэтажной студией в самом центральном месте и квартирой с хорошим видом, но расположенной чёрт знает где. Вот моя подборка квартир до 50 долларов в сутки, может быть, вам пригодится. А минимально можно снять отдельную квартиру в этом городе вообще за 15-20 долларов за ночь.14 Нона дно так и оставалось бы выражением фигуральным, если бы я не посетил в один дождливый день вот это здание. Так выглядит главный вход в знаменитые15 Одна только архитектура этого самого большого банного комплекса в Европе достойна отдельного поста. Построили баню на уже почти закате Австро-Венгрии, в 1903-м году.16 Купаться я поехал с утра, натощак, в животе урчало. Посетил буфет.17 Где за 220 рублей получил две отбивные из курицы и картошку фри. Мясо они ещё и специально для меня жарили, а не в микроволновке грели!18 Дневной билет в Сечени стоит около 900 рублей. За эти деньги вы получите доступ к любым бассейнам и саунам, а также персональную кабинку для переодевания. Кабинки очень старые и аутентичные. Есть вариант сэкономить, и вместо кабинки получить шкафчик в раздевалке. Но разница небольшая, так что не знаю, кто берёт эти шкафчики.19 Вам выдадут такие “часики”, которые, на самом деле, всего лишь электронный ключ от кабинки. Ничего больше они не умеют.20 Я взял с собой кроксы, плавки и полотенце. Этого достаточно, но в баню можно даже без плавок идти, вы сможете купить их на месте, а полотенце/простыню/шапочку для купания и шлёпанцы взять напрокат.21 Это девять утра буднего дня, понедельника. Да, не то, в элитном районе Сочи! В Сечени всегда много людей, но при этом найти себе угол реально, бассейнов здесь около двадцати штук, а территория купален огромна.22 В каждом бассейне своя температура воды, и свой химический состав.23 Вообще-то, воды эти лечебные, и половина посетителей бань старички. Здесь же, кажется, даже термальная клиника работает, за пожилыми ухаживают, вон даже специальный кран есть, который человека опустит в воду.24 Водная аэробика. Бассейн целиком оккупировали бабульки, так целый день и упражнялись с гантелями. Может, это была другая группа, но я их по шапочкам не различаю.25 На английский не переведено ничего, ходишь интуитивно, пытаясь понять, что и где находится. Вот откуда мне знать, что такое26 Но самое-самое в Сечени это открытые бассейны. Чем холоднее на улице, тем приятнее окунаться в горячую, 38-градусную воду!27 На улице три бассейна, обычный 25-метровый с дорожками и два тёплых термальных. Круглая конструкция в центре —. Первая в мире, хотя и не знаю, где ещё такие есть. Вас закручивает в водоворот, и вы несётесь по кругу с огромной скорсотью в этой водной карусели.28 Сечени работают даже зимой, в любой мороз. Особенно красиво зимой, когда на улице снег, а голые люди в бассейне купаются и не мёрзнут! Тогда пар ещё больше. А ведь когда-то такой прекрасный бассейн был в Москве…29— легенда Сечени. Никто не знает, кто они такие и откуда берутся, но дедушки, играющие в бассейне в шахматы, присутствуют здесь каждый день. Одни и те же или разные? А может, им даже доплачивают, чтобы приходили и играли? Зрелище незабываемое!Будапешт мне нравится. Хотя пишется здесь тяжело...слишком прекрасный город, слишком дешёвое хорошее вино.

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