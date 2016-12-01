?

Log in

Or connect using:
Livejournal Facebook VK.com Instagram Twitter

Декабрь2016

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Необычные путешествия Александра Беленького

  • Пятиэтажка из ада: во что жильцы превратили свой дом
    20 декабря, 9:00


    Вот реально страшные фотографии, до чего могут довести жильцы свои дома, когда всем плевать друг на друга.
    Этот комплекс зданий строили как жильё для среднего класса. После победы коммунистов, жильцы бежали, а их квартиры заняли бедняки.
    Сегодня это одно из самых жутких мест в городе.



    1 В путешествиях я избегаю туристических мест, но ищу что-то потайное, настоящее, отражающее жизнь страны и города. Места эти не всегда радужные и весёлые, а в бедных государствах чаще всего откровенно помоечные. Но Белый дом в Пномпене - почти на грани полного ада.


    2 Так это здание выглядело в конце шестидесятых. В сети мало фотографий, потому и разрешение маленькое. Несколько однотипных зданий, составляющих один жилой квартал, были построены в 1963 году на берегу реки Бассак. Архитектором был француз русского происхожения, Владимир Бодянский. Работали они вместе с знаменитым Ле Корбюзье, который поспособствовал созданию наших советских “хрущёвок”.


    3 Район получился славным, в зачуханной Камбодже так ещё не строили. К тому же, квартиры для кхмеров были спроектированы таким образом, чтобы температура в них, в любое время года, не превышала 20 градусов по Цельсию. Славное было время, и жильцы там подобрались приличные - артисты, писатели, торговцы.


    4 Прошло чуть больше десяти лет, и всё изменилось. К власти в стране пришли красные кхмеры и началась эпоха террора. За время коммунистов у власти, сподвижники Пол Пота уничтожили почти треть населения страны в рамках своего ужасающего социального эксперимента. Расправлялись в первую очередь с самыми образованными людьми, очищая общество от интеллигенции. Человека могли кинуть в клетку только за то, что он носил очки “и выглядел слишком умным”.


    5 В квартирах “элитного” по тем временам комплекса стал селиться всякий сброд, который и довёл Белый дом (так его называли) до нынешнего состояния.


    6 Из жилого комплекса сохранилось лишь два здания, одно из которых полностью заброшено. В другом, самом длинном (почти 500 метров в длину) 468 квартир, и все заняты.


    7 Ну что, пойдёмте знакомиться с Белым домом и его нынешними обитателями!


    8 Хребет полукилометрового здания - длинные-предлинные коридоры. Их пять, по числу этажей. И каждый - как государство в государстве, сам по себе.


    9 Несмотря на то, что входы в здание не охраняются и там даже нет дверей, а между секциями (“подъездами”) открыты переходы, все они очень отличаются между собой.


    10 И отлично представляют квартирантов, которые здесь живут. Как в одном доме оказались такие разные соседи - не предсставляю.


    11 Вот двери усилены дополнительными решётками.


    12 И за решётку спрятаны даже блоки кондиционеров. Чтобы не украли.


    13 Лампочки, при этом, почему-то не воруют.


    14 Номера квартир нарисованы краской на стене. Кто-то начертил рядом силуэт Ангкор Вата, древней кхмерской столицы и главной туристической достопримечательности Камбоджи. Для местных - святейшее место.


    15 Так всегда бывает, когда в квартире твоё, а всё что снаружи общее, а значит - ничьё.


    16 Одни считают долгом заботиться о внешнем виде своего дома и подъезда, другие - гадят сразу за порогом.


    17 Вам это тоже что-то напоминает?


    18 Я не напрашивался в гости, но если видел людей, просил разрешения сфотографировать их жилище.


    19 Интерьеры, преимущественно, простецкие. Люди здесь живут совсем небогатые. Смотрите, на стене ещё одна картинка с Ангкор Ватом.


    20 Ни о каком дизайне или ремонте не может идти и речи. Про обои тоже не слышали. Стены украшают картинами, портретами королевской семьи или сакральными иероглифами.


    21 В Камбодже сложилась уникальная система, когда люди одновременно любят и короля, и социалистическую партию.


    22 Такого вам в музеях не покажут.


    23 Что это такое она лепит, не знаете?


    24 Квартиры разные, но общие черты замечаешь сразу: кафельная плитка на полу, иногда на стенах, из украшений - портреты.


    25 Представляете, как жить в такой квартире? У неё же даже мебели нет!


    26 И всё-таки, внутри Белый дом немного лучше, чем снаружи.


    27 В этой части дома не боятся сушить бельё на лестнице.


    28 Квартиры настолько крохотные, что людям комфортнее проводить время за их пределами. И как здесь раньше жил “средний класс” и артисты?


    29 Ни в одной стране я не видел столько инвалидов и калек. Камбоджа является второй “самой заминированной” страной в мире - наследие гражданской войны. Приводят суровые цифры - здесь до сих пор находятся от 3 до 6 миллионов активных мин. С 1979 года более 57 тыс. камбоджийцев потеряли конечности.


    30 Пномпень растёт и развивается. Город меняется и становится лучше день за днём. А страшный дом на берегу реки Бассак остаётся зловонной трущобой, которую давно пора снести.


    31 Пока у властей не доходят руки, да и расселение стоит денег. Многие жильцы же, если верить интернету, вообще не имеют никаких документов и прав на проживание. Выгнать их на улицу можно, но кто гарантирует, что не будет только хуже? В Белом доме живут тысячи человек.


    32 Эта фотография напомнила моё феерическое путешествие в цыганский район в Болгарии.


    33 Бельё на крыше.


    34 Этот дом - вонючее гетто, котроое ненавидит вся округа, но они ничего не могут сделать.


    35 В России тоже есть такие дома, отравляющие жизнь всему району.


    36 У девочки вши.


    37 Остатки былой роскоши - один из домов бывшего жилого комплекса архитектора Бодянского полностью заброшен.


    38 Особенно “повезло” покупателям квартир в этой новостройке, она прямо напротив.


    39 Что бы вы сделали с этим “Белым домом” и его обитателями, если могли бы решать?


    Другие фоторепортажи о стране Камбоджа:

    Филиал ада на Земле Азиатская кругосветка. Перелёт в Камбоджу Как живёт семья таксиста из Камбоджи


    -----------------------------------------------------------------------------------------------

    Вам понравился этот пост? Поддержите меня, поставив лайк этой записи в своих социальных сетях, а можно просто написать комментарий! Мне важно ваше мнение!

    Не хотите пропустить новые репортажи? Добавляйте меня в друзья и подписывайтесь на обновления блога!

    Кроме ЖЖ, я есть в социальных сетях: YouTube | Facebook | Instagram | ВКонтакте | Одноклассники

    © 2016 Александр Беленький | Все фотографии в этой публикации сделаны мной, если не сказано иное. Данный материал принадлежит автору блога. Полная или частичная публикация без моего согласия запрещена! Вы можете спросить об этом, написав письмо по электронной почте. Если вы хотите разместить материал в своём личном блоге (на платформе LiveJournal) или социальных сетях, спрашивать разрешения не нужно, но пожалуйста, не забывайте ставить копирайт с активной гиперссылкой на оригинал.

    Хотите сотрудничать? Я размещаю рекламу в журнале, и могу подготовить фоторепортаж, провести конкурс, отправиться в путешествие с вашим продуктом. Легко и с удовольствием! Пишите: macos@bigpicture.ru

    Метки: , , , , , , ,



    142 комментарияОставить комментарий

    Previous Entry Поделиться Next Entry
    promo macos 09:00 15
    Buy for 1 000 tokens
    Как живут в спальных районах Марокко
    Жилые микрорайоны с типовыми домами появляются на свет не от хорошей жизни. В некоторых странах это социальное жильё, рассадник преступников и наркоманов. Я отправился вглубь такого района в городе Касабланка, чтобы познакомиться с местными обитателями. 1 Внимательный читатель моего блога…
    ( 142 комментария Оставить комментарий )
    Страница 1 из 2
    <<[1] [2] >>
    Азия- это абсолютно другой мир.
    Что Вьетнам, что Тайланд, что Камбоджа.
    Буддизм, замешанный на пофигизм,+тёплый, влажный климат. Кури бамбук, получай нирвану.
    Гниёт всё моментально, особенно в Камбодже.
    А дом, скорее всего будет стоять, пока сам не рухнет.
    Хорошо, что у нас зимой снегом прикрывает всю шайзу.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Азия абсолютно разная. Что Вьетнам, что Таиланд, что Камбоджа. Но мы под ваше определение тоже подходим, кроме климата.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)

    Очень похоже за общагу

    Что сделать?
    Местным властям нужно просто сделать внешний ремонт здания и вывести мусор - это, кстати, их работа.
    И всё будет выглядеть бедно , но прилично.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)

    Re: Очень похоже за общагу

    Почему они должны делать внешний ремонт здания? Насчет мусора, почему-то мне кажется, его уже пробовали вывозить.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)

    Вот и Навальный о том же пишет

    Запрещать надо не трущобы и не настойку боярышника. Запрещать надо бедность.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)

    Re: Вот и Навальный о том же пишет

    В прошлый раз пытались запретить богатость, получилось не очень.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Вот что бывает с теми, к кому приходит русский мир
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    К слову сказать, около этого дома, начиная с полуночи, идёт бойкая торговля женским (и не только) телом.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    В добровольно-принудительном порядке распределить жильцов на работу с проживанием. Дом снести.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Здесь так просто не решить. Всё прогнило! Всю систему надо менять! Если что, я это говорю про Камбоджу, а не про Россию. К России мои слова отношения не имеют. :)

    Начать надо, например, со всеобщего бесплатного и обязательного хотя бы среднего образования.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    А в Камбодже нет бесплатного среднего образования? Уверены?
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Интересно, здесь бы сработала теория разбитых окон?
    Всё починить, привести в порядок и следить за чистотой. Это помогло бы людям изменить себя и свой быт?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)

    Петербург так же превращают в кишлак

    .
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    нужно просто подпалить да и все.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    раз сейчас денег нет, то уже сейчас повестиь объяву от властей, что через 15 лет дом снесут. типа вас предупредили.
    через 15 лет, внатуре снести, вот и все.
    за 15 лет, кто хочет тот найдет куда съехать. а тем кому государство предоставляет жилье, просто выселять в течение 15 лет по нескольку семей в месяц\год (как деньги будут) - сейчас же они живут там нелегально, т.е. просто вселились. и власть просто махнула рукой, нехай живут
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    если бы не надписи на вражеском языке, подумал бы что это россия
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Камбоджийцы вам враги? Интересно, с чего бы.;
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Капитализм свобода, теперь красных нет .
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)

    16 Одни считают долгом заботиться о внешнем виде своего

    И быстренько осознаешь отсутствие всякого смысла в собственных телодвижениях
    сделать общественное пространство чистым и красивым.
    Некоторых именно это очень раздражает и они стремятся всеми силами оставить свой неизгладимый, но не оригинальный след
    привычным и делающих их счастливым способом - гадить.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Я бы выдал им всем дачные участки.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Кстати, да! Может делом бы занялись, перестали о глупостях думать!
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

    ТОП: 12:20 (московское)

    Вы попали в Т30P самых обсуждаемых тем в блогосфере.
    Это Ваш 56-й ТОПовый пост в этом году.
    Посмотреть статистику автора можно в карточке топблогера.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Боже, какое горе, построили дом для избранных, для господ, но холопы восстали и теперь там живут, ай-ай. трагедия.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    все же Макос один из лучших фотографов, среди топов, каждая фотка со смыслом
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    да, и мне его фото и топики очень нравятся.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

    "жильцы там подобрались приличные - ..."

    "... артисты, писатели, торговцы" - таких даже Иисус самодельным бичом из веревок выгнал, не сдержался.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Тружусь журналистом в российской глубинке. Честное слово, такую "кампучию" вижу почти каждую неделю. Ну, может, без тропического колорита, но не хуже по интерьерам.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    А зачем жить там, где всё так ужасно? Страна вроде большая - выбор есть.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Атмосферненько... испортить можно все. Новый Орлеан тому подтверждение. Какой он был при колонистах и каким стал при... ну тут понятно...
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    нормальный дом для азии. в индии или непале таких домов хоть жопой жри сколько... мне кажется, что атмосфера и уродство постсоветских общаг, которых в россии столько, что даже и жопой сожрать не получится, гораздо более гнетущие и отвратительные
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Если в стране нет стимулов для личного роста, нет мотивации для личностного развития, нет высокого уровня доверия и почвы для горизонтального объединения граждан, то это и есть норма. Конечно, такие бомжатники были, есть и будут везде как и сами бомжи. Вопрос в их количестве. Уверен, что в странах, где есть перспектива роста для молодёжи, где есть возможность зарабатывать, таких трущёб куда меньше. Всё зависит от социальной среды которую создаёт государство.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    зато не сверлят перфораторные квартирные гои
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Под угрозой выселения можно было бы заставить покрасить фасад))) Но там же видно, это изначально было убогое жилье эконом -класса, скорее всего даже достроить и отремонтировать его не успели (стены и потолок какие-то не ровные).
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)

    Что-то мне это напоминает...

    "Расправлялись в первую очередь с самыми образованными людьми, очищая общество от интеллигенции." Какую-то страну... не могу вспомнить названия
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    пффффф, очень похоже на общагу в которой я жил с 1993 по 2000 год. только там еще и лифт не работал. а жил я на 9 этаже.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    ( 142 комментария Оставить комментарий )
    Страница 1 из 2
    <<[1] [2] >>
    • © 2012–2013