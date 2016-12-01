Пятиэтажка из ада: во что жильцы превратили свой дом

Камбоджа: Другие фоторепортажи о стране

Вот реально страшные фотографии, до чего могут довести жильцы свои дома, когда всем плевать друг на друга.Этот комплекс зданий строили как жильё для среднего класса. После победы коммунистов, жильцы бежали, а их квартиры заняли бедняки.Сегодня это одно из самых жутких мест в городе.1 В путешествиях я избегаю туристических мест, но ищу что-то потайное, настоящее, отражающее жизнь страны и города. Места эти не всегда радужные и весёлые, а в бедных государствах чаще всего откровенно помоечные. Но Белый дом в Пномпене - почти на грани полного ада.2 Так это здание выглядело в конце шестидесятых. В сети мало фотографий, потому и разрешение маленькое. Несколько однотипных зданий, составляющих один жилой квартал, были построены в 1963 году на берегу реки Бассак. Архитектором был француз русского происхожения, Владимир Бодянский. Работали они вместе с знаменитым Ле Корбюзье, который поспособствовал созданию наших советских “хрущёвок”.3 Район получился славным, в зачуханной Камбодже так ещё не строили. К тому же, квартиры для кхмеров были спроектированы таким образом, чтобы температура в них, в любое время года, не превышала 20 градусов по Цельсию. Славное было время, и жильцы там подобрались приличные - артисты, писатели, торговцы.4 Прошло чуть больше десяти лет, и всё изменилось. К власти в стране пришли красные кхмеры и началась эпоха террора. За время коммунистов у власти, сподвижники Пол Пота уничтожили почти треть населения страны в рамках своего ужасающего социального эксперимента. Расправлялись в первую очередь с самыми образованными людьми, очищая общество от интеллигенции. Человека могли кинуть в клетку только за то, что он носил очки “и выглядел слишком умным”.5 В квартирах “элитного” по тем временам комплекса стал селиться всякий сброд, который и довёл Белый дом (так его называли) до нынешнего состояния.6 Из жилого комплекса сохранилось лишь два здания, одно из которых полностью заброшено. В другом, самом длинном (почти 500 метров в длину) 468 квартир, и все заняты.7 Ну что, пойдёмте знакомиться с Белым домом и его нынешними обитателями!8 Хребет полукилометрового здания - длинные-предлинные коридоры. Их пять, по числу этажей. И каждый - как государство в государстве, сам по себе.9 Несмотря на то, что входы в здание не охраняются и там даже нет дверей, а между секциями (“подъездами”) открыты переходы, все они очень отличаются между собой.10 И отлично представляют квартирантов, которые здесь живут. Как в одном доме оказались такие разные соседи - не предсставляю.11 Вот двери усилены дополнительными решётками.12 И за решётку спрятаны даже блоки кондиционеров. Чтобы не украли.13 Лампочки, при этом, почему-то не воруют.14 Номера квартир нарисованы краской на стене. Кто-то начертил рядом силуэт Ангкор Вата, древней кхмерской столицы и главной туристической достопримечательности Камбоджи. Для местных - святейшее место.15 Так всегда бывает, когда в квартире твоё, а всё что снаружи общее, а значит - ничьё.16 Одни считают долгом заботиться о внешнем виде своего дома и подъезда, другие - гадят сразу за порогом.17 Вам это тоже что-то напоминает?18 Я не напрашивался в гости, но если видел людей, просил разрешения сфотографировать их жилище.19 Интерьеры, преимущественно, простецкие. Люди здесь живут совсем небогатые. Смотрите, на стене ещё одна картинка с Ангкор Ватом.20 Ни о каком дизайне или ремонте не может идти и речи. Про обои тоже не слышали. Стены украшают картинами, портретами королевской семьи или сакральными иероглифами.21 В Камбодже сложилась уникальная система, когда люди одновременно любят и короля, и социалистическую партию.22 Такого вам в музеях не покажут.23 Что это такое она лепит, не знаете?24 Квартиры разные, но общие черты замечаешь сразу: кафельная плитка на полу, иногда на стенах, из украшений - портреты.25 Представляете, как жить в такой квартире? У неё же даже мебели нет!26 И всё-таки, внутри Белый дом немного лучше, чем снаружи.27 В этой части дома не боятся сушить бельё на лестнице.28 Квартиры настолько крохотные, что людям комфортнее проводить время за их пределами. И как здесь раньше жил “средний класс” и артисты?29 Ни в одной стране я не видел столько инвалидов и калек. Камбоджа является второй “самой заминированной” страной в мире - наследие гражданской войны. Приводят суровые цифры - здесь до сих пор находятся от 3 до 6 миллионов активных мин. С 1979 года более 57 тыс. камбоджийцев потеряли конечности.30 Пномпень растёт и развивается. Город меняется и становится лучше день за днём. А страшный дом на берегу реки Бассак остаётся зловонной трущобой, которую давно пора снести.31 Пока у властей не доходят руки, да и расселение стоит денег. Многие жильцы же, если верить интернету, вообще не имеют никаких документов и прав на проживание. Выгнать их на улицу можно, но кто гарантирует, что не будет только хуже? В Белом доме живут тысячи человек.32 Эта фотография напомнила моё феерическое путешествие в цыганский район в Болгарии 33 Бельё на крыше.34 Этот дом - вонючее гетто, котроое ненавидит вся округа, но они ничего не могут сделать.35 В России тоже есть такие дома, отравляющие жизнь всему району.36 У девочки вши.37 Остатки былой роскоши - один из домов бывшего жилого комплекса архитектора Бодянского полностью заброшен.38 Особенно “повезло” покупателям квартир в этой новостройке, она прямо напротив.39 Что бы вы сделали с этим “Белым домом” и его обитателями, если могли бы решать?

---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------



Вам понравился этот пост? Поддержите меня, поставив лайк этой записи в своих социальных сетях, а можно просто написать комментарий! Мне важно ваше мнение!

Не хотите пропустить новые репортажи? Добавляйте меня в друзья и подписывайтесь на обновления блога!



Кроме ЖЖ, я есть в социальных сетях: YouTube | Facebook | Instagram | ВКонтакте | Одноклассники

© 2016 Александр Беленький | Все фотографии в этой публикации сделаны мной, если не сказано иное. Данный материал принадлежит автору блога. Полная или частичная публикация без моего согласия запрещена! Вы можете спросить об этом, написав письмо по электронной почте. Если вы хотите разместить материал в своём личном блоге (на платформе LiveJournal) или социальных сетях, спрашивать разрешения не нужно, но пожалуйста, не забывайте ставить копирайт с активной гиперссылкой на оригинал.



Хотите сотрудничать? Я размещаю рекламу в журнале, и могу подготовить фоторепортаж, провести конкурс, отправиться в путешествие с вашим продуктом. Легко и с удовольствием! Пишите: macos@bigpicture.ru