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Необычные путешествия Александра Беленького

  • Так выглядит Германия в параллельном мире
    21 декабря, 9:00


    Вторая мировая закончилась 70 лет назад. Побеждённая Германия так и не смогла восстановиться после войны. Разбитые дороги, разваливающиеся дома, уничтоженная экономика. Люди живут в трущобах.

    Посмотрите на то, что осталось от немецкого порядка.



    1 Эти картинки могли бы стать отличной декорацией к фильму про альтернативную историю. В нашей реальности это, конечно, не Германия, а небольшой город Болниси в Южной Грузии с населением 12 тысяч человек.


    2 Впрочем, к Германии и немцам он имеет прямое отношение: до Октябрьской революции город назывался Катариненфельд, а вплоть до 1944 года - Люксембург.


    3 В начале 19 века сюда переехали 95 немецких семей из Швабии. Почему и зачем они это сделали, сегодня уже никто не вспомнит. Но факт остаётся: город назвали по имени Екатерины Павловны, королевы государства Вюртемберг и родной сестры русского императора Александра Первого.


    4 Немцы жили вперемешку с грузинами, но город отстроили по своему порядку.


    5 Вот и оказались в грузинских горах несколько улиц с традиционными немецкими домами.


    6 После революции город был переименован в честь немецкой коммунистки Розы Люксембург (к герцогству - никакого отношения!), а во время Великой отечественной войны - ещё раз. Тогда город получил уже современное имя - Болниси. Так, маленький городок переименовывали четырежды за последние двести лет.


    7 Ну а что же немцы, что с ними случилось? В 1941 году, с началом войны, все люди с германскими корнями были выселены в Казахстан.


    8 Сегодня большинство жителей городка - этнические азербайджанцы.


    9 Но дома и камни помнят прежних хозяев.


    10 Город грустный, хотя скажу честно - погода тоже во многом повлияла.


    11 Но люди живут практически в трущобах, до состояния которых они довели добротные немецкие дома - им же века стоять!


    12 Германия здесь только снаружи. Стоит зайти во двор...впрочем, внимание на брусчатку, она даже во дворах!


    13 Несколько лет назад квартал, где проживали немцы, попытались привести в порядок. Сюда же можно привозить туристов! Сделали дороги, положили новую мостовую.


    14 На этом деньги закончились, на покраску домов уже не хватило.


    15 А в заброшенном дворе растёт хурма!


    16 Вообще, в Болниси есть что посмотреть туристам: например, в городе сохранился самый древний христианский храм в Грузии: пятого, кажется, века. Но если сюда кто и приезжает - потомки тех немцев, что жили когда-то. Местные жители рассказывают, что те просились в гости и стучали по стенам подвалов. Может, клад искали. Но уехали, ничего не сказав.


    17 Новенькая плитка заканчивается так же внезапно, как и начинается. Мостовая сменяется грунтовой дорогой.


    18 Зачем-то сделали даже тротуары, причём странной формы, с высоченными бордюрами…


    19 А в таких городах отродясь тротуаров не видели! Кто именно сделал ремонт, установить не удалось: может, прежняя команда Саакашвили, может - уже новые, а возможно, вообще немецкое землячество скинулось.


    20 Болниси похож на сонный спальный район, здесь совсем ничего не происходит. Та часть города, что выходит на трассу, более-менее оживлена, но в целом - полный тухляк.


    21 Все робкие попытки местных развить туризм не приводят ни к чему: какая здесь целевая аудитория, кто поедет? Только потомки бывших жителей, но они уже всё посмотрели.


    22 Что же до тех немцев, что выжили в казахской ссылке, предпочли в Болниси не возвращаться. В Германии им лучше. Хотя я затрудняюсь ответить, смогли они уехать туда сразу после реабилитации (например, в ГДР) или переехали на историческую родину уже после распада СССР.


    23 Сколько простоят эти домики в таком виде? Никто не знает, но что-то подсказывает, что дольше чем те, что построили не-немцы (при подобном же отношении).


    24 Глоток свежего воздуха - восстановленная водяная мельница и ресторан. Кажется, с посетителями не густо.


    25 Проходя по одной из болнисских улиц, я увидел милую женщину, которая шила у себя дома. Я сделал этот кадр с отражением. Женщина заметила меня и помахала рукой - заходи! Уже через минуту я был в гостях, а на столе, словно само по себе, возникло угощение и две кружки горячего кофе.


    26 Жители Грузии - потрясающе дружелюбные и гостеприимные. Они живут бедно, но готовы делиться последним. Потому, как бы не выглядел Болниси, и как бы сыро в нём не было зимой, я запомню его с теплотой.


    Да, теперь я снимаю видео в путешествиях, и у меня был сюжет про Грузию, в том числе про Болниси. Смотрите же!


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    Забытая Грузия. Что можно найти, если поехать по "трудной" дороге Гамарджоба, Грузия! Барахолка по-грузински


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    Как живут в спальных районах Марокко
    Жилые микрорайоны с типовыми домами появляются на свет не от хорошей жизни. В некоторых странах это социальное жильё, рассадник преступников и наркоманов. Я отправился вглубь такого района в городе Касабланка, чтобы познакомиться с местными обитателями. 1 Внимательный читатель моего блога…
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    Вспомнил один американский фильмец

    Там тоже дело было в глуши и прозвучала мудрая мысль "Здесь только два развлечения - телевизор и секс"
    Ну а насчёт "цветущих апельсинов" - это ты сильно загнул. Я прям смотрел на артинку и думал, может я не понимаю чего :) Сумел привлечь внимание.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Дорогу положили, а дома можно и своими силами покрасить, это не так уж дорого.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Необычно. Понравилось даже.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    спасибо сталину-грузину, что сделал эту страну абсолютным табу для успешных эмигрантов из других стран.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    История все расставила по своим местам.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Я вот тоже люблю заезжать в не хоженные места туристами. Иногда, попадается такое интересное как эти дома. К сожалению, дома находятся в ужасном состоянии. Государству похоже не до них, а местные жители своими ремонтами приведут их в полную непригодность. Увы.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Если бы в ФРГ США, а в ГДР СССР не вкладывались - то в Германии (которую Союз хотел оставить единой страной, не дербанить ее на 4 части и не создавать три отдельных государства) был бы мрак и печаль. Примерно как в Испании или Португалии с Грецией сейчас.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    >>которую Союз хотел оставить единой страной

    Может, и стену Союз строить не хотел?

    И сколько-сколько отдельных государств создали? :)

    В Испании, Португалии и Греции значительно приличнее на улицах, чем в вашем родном Красноярске (который я люблю больше всех из сибирских городов, но не суть).
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    "Почему и зачем они это сделали, сегодня уже никто не вспомнит."
    Как это не вспомнит? В конце 18/начале 19 века немцы из Германии куда только не ехали толпами – в Сев. и Юж.Америку, в Трансильванию, в Россию....В Германии было бедно, было мало работы и мало земли.
    А в других странах им давали земли, налоговые льготы...
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    У тогдашней России с Германией были особенные, родственные узы, так что возможно, и по другой причине это случилось.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Симпатично. Нет, скорее живописно. Очень мне такое нравится. Ну как объяснить. Зачем вот делают деревянную мебель "под старину", выскабливая поверхность жестяной щёткой? Зачем на картины наносят искусственные кракелюры? Это ведь считай (по мнению некоторых), - испортить новый предмет)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Но ведь есть разница между мебелью "под старину" и трухлявым, прогнившим шкафом, где живёт моль и портится одежда?
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Хурма прямо на улице....чудеса:)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    в нем есть свое очарование. мне понравилось.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Мне тоже. Но больно на такое смотреть.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Неужели жители сами не могут привести свои дома в порядок?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Спасибо, Саш, за репортаж. А мне показалось, что очень уютное местечко. С погодой не повезло, да. Думаю, что было бы солнце, по-другому бы мог восприниматься городок
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Ты уже не первый раз пытаешься прыгнуть повыше через обман.
    Броский заголовок ради минутной славы поста - и со скользким, почти на грани, обманом.
    Зря.
    Такой подход тебе создает проблемы (отсюда все эти душевные метания), а окружающим - мимолетное разочарование от вранья. И последующую усмешку, часто слегка брезгливую.
    И оно тебе надо?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Чувак, ты не первый раз пытаешься уличить других в обмане, хотя тупо не умеешь воспринимать прочитанный текст или просто не читаешь его, ограничиваясь заголовком.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Отличные фото! Спасибо, Александр. Очень понравился рассказ ваш об этом.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    В Германии в какую бы дыру ни заехал - всё будет подстрижено, подметено, вымощено, покрашено и вылизано. Настолько контраст с окружающими разителен, что даже когда в Австрию выезжаешь, чувствуешь: о, это уже не Германия.

    В больших городах, конечно, где национальный состав не такой немецкий, местами есть и трэш. Но пастораль немецкая - хоть краски доставай и пейзажи пиши с натуры.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    У меня например впечатления от Нидерландов всегда такие, что там чище и аккуратнее, чем в соседнем немецком Руре, кроме того, приятнее, историчнее и цветастее архитектура, а Рур серый в сравнении с ней.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Очень хороший пост! Сама тематика грустит, но атмосфера нереально здорово передана- благодарю! На начало дня- супер артикул!
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Очень интересное место. Сочетание немецкого фахверка и грузинских галерей-балконов - вообще офигенно. Состояние, конечно, удручающее :-(
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    А ведь и даже в этих обшарпанных домах видна та красота, которая была, когда в них жили хозяева.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    а ещё говорят, была в землях германских секта, которая считала, что грядёт страшный суд и будет он на земле иверской.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Очень хороший пост! Сама тематика грустит, но атмосфера нереально здорово передана- благодарю! На начало дня- супер артикул!
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    а мне репортаж понравился! спасибо
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Интересный пост.
    И видео понравилось.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Раньше было нельзя, тк нельзя выделятся. Да и государство вело подобную политику однообразия. Сейчас тупо денег нет. Те у кого есть создают шедевры паркового искусства и архитектуры, что у европейцев (у немцев все аккуратно, но скромно) не сильно принято тоже.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Интересный городок. А у автора проблемы с арифметикой - 2 переименования, а не 4.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
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