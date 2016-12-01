Так выглядит Германия в параллельном мире

Грузия: Другие фоторепортажи о стране

Вторая мировая закончилась 70 лет назад. Побеждённая Германия так и не смогла восстановиться после войны. Разбитые дороги, разваливающиеся дома, уничтоженная экономика. Люди живут в трущобах.Посмотрите на то, что осталось от немецкого порядка.1 Эти картинки могли бы стать отличной декорацией к фильму про альтернативную историю. В нашей реальности это, конечно, не Германия, а небольшой город Болниси в Южной Грузии с населением 12 тысяч человек.2 Впрочем, к Германии и немцам он имеет прямое отношение: до Октябрьской революции город назывался Катариненфельд, а вплоть до 1944 года - Люксембург.3 В начале 19 века сюда переехали 95 немецких семей из Швабии. Почему и зачем они это сделали, сегодня уже никто не вспомнит. Но факт остаётся: город назвали по имени Екатерины Павловны, королевы государства Вюртемберг и родной сестры русского императора Александра Первого.4 Немцы жили вперемешку с грузинами, но город отстроили по своему порядку.5 Вот и оказались в грузинских горах несколько улиц с традиционными немецкими домами.6 После революции город был переименован в честь немецкой коммунистки Розы Люксембург (к герцогству - никакого отношения!), а во время Великой отечественной войны - ещё раз. Тогда город получил уже современное имя - Болниси. Так, маленький городок переименовывали четырежды за последние двести лет.7 Ну а что же немцы, что с ними случилось? В 1941 году, с началом войны, все люди с германскими корнями были выселены в Казахстан.8 Сегодня большинство жителей городка - этнические азербайджанцы.9 Но дома и камни помнят прежних хозяев.10 Город грустный, хотя скажу честно - погода тоже во многом повлияла.11 Но люди живут практически в трущобах, до состояния которых они довели добротные немецкие дома - им же века стоять!12 Германия здесь только снаружи. Стоит зайти во двор...впрочем, внимание на брусчатку, она даже во дворах!13 Несколько лет назад квартал, где проживали немцы, попытались привести в порядок. Сюда же можно привозить туристов! Сделали дороги, положили новую мостовую.14 На этом деньги закончились, на покраску домов уже не хватило.15 А в заброшенном дворе растёт хурма!16 Вообще, в Болниси есть что посмотреть туристам: например, в городе сохранился самый древний христианский храм в Грузии: пятого, кажется, века. Но если сюда кто и приезжает - потомки тех немцев, что жили когда-то. Местные жители рассказывают, что те просились в гости и стучали по стенам подвалов. Может, клад искали. Но уехали, ничего не сказав.17 Новенькая плитка заканчивается так же внезапно, как и начинается. Мостовая сменяется грунтовой дорогой.18 Зачем-то сделали даже тротуары, причём странной формы, с высоченными бордюрами…19 А в таких городах отродясь тротуаров не видели! Кто именно сделал ремонт, установить не удалось: может, прежняя команда Саакашвили, может - уже новые, а возможно, вообще немецкое землячество скинулось.20 Болниси похож на сонный спальный район, здесь совсем ничего не происходит. Та часть города, что выходит на трассу, более-менее оживлена, но в целом - полный тухляк.21 Все робкие попытки местных развить туризм не приводят ни к чему: какая здесь целевая аудитория, кто поедет? Только потомки бывших жителей, но они уже всё посмотрели.22 Что же до тех немцев, что выжили в казахской ссылке, предпочли в Болниси не возвращаться. В Германии им лучше. Хотя я затрудняюсь ответить, смогли они уехать туда сразу после реабилитации (например, в ГДР) или переехали на историческую родину уже после распада СССР.23 Сколько простоят эти домики в таком виде? Никто не знает, но что-то подсказывает, что дольше чем те, что построили не-немцы (при подобном же отношении).24 Глоток свежего воздуха - восстановленная водяная мельница и ресторан. Кажется, с посетителями не густо.25 Проходя по одной из болнисских улиц, я увидел милую женщину, которая шила у себя дома. Я сделал этот кадр с отражением. Женщина заметила меня и помахала рукой - заходи! Уже через минуту я был в гостях, а на столе, словно само по себе, возникло угощение и две кружки горячего кофе.26 Жители Грузии - потрясающе дружелюбные и гостеприимные. Они живут бедно, но готовы делиться последним. Потому, как бы не выглядел Болниси, и как бы сыро в нём не было зимой, я запомню его с теплотой.Да, теперь я снимаю видео в путешествиях, и у меня был сюжет про Грузию, в том числе про Болниси. Смотрите же!

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