Необычные путешествия Александра Беленького
Парк из цветного льда в Америке
26 декабря, 19:00
Рождество - главный праздник в США. Но он проходит совсем не так, как у нас или в Европе. Ярмарок почти не бывает, но вместо них есть много других, ничуть не менее интересных мест. Фестивали огромных светящихся гирлянд, театральные представления и многое другое развлекает американцев в конце декабря.
Вот уже несколько лет в пригороде Вашингтона строят ледяной парк, которому позавидует любой город мира. Я побывал там: захватывающе!
1 Всё происходит на территории фешенебельного многозвёздочного отеля Гейлорд (не смейтесь над названием), что стоит в курортной зоне на берегу реки Потомак. Общественные зоны отеля празднично украшены.
2 Сам отель тоже не отстаёт, повесил огромную ёлку и устраивает светомузыкальные представления каждые полчаса.
3 Семейство готовится к празднику.
4 Американские бабушки-картёжницы передают привет читателям этого журнала!
5 В ледяном городке ОЧЕНЬ холодно, предупреждают организаторы выставки. Девять градусов по Фаренгейту, минус тринадцать по цельсию! Всем желающим выдают такие пуховики. Некоторые особенно отчаянные их не берут, но потом прибегают назад, стряхивая сосульки с подбородка!
6 Зима здесь обычно бесснежная, поэтому многие ностальгируют по белой гадости, пингвинчиков ставят.
7 Всё самое интересное - внутри этого большого надувного холодильника. Иначе никак, перепад температур за месяц проведения очень большой, и чаще всего на улице плюс.
8 Сам шатёр поделен на множество комнат. В предбаннике встречают спящие в криогенном сне гигантские мыши под ледяными одеялами.
9 Ледяной коричневый котик, в пять раз меньше мышей, дремлет у камина. Грызуны ему не по зубам!
10 То ли котик, то ли мышки, оставили печенье для Санты.
11 Выставка проходит несколько дет подряд, но каждый раз резчики скульптур выбирают разные темы.
12 В этом году это сказка “Визит Святого Николая”, писателя Кларка Клемента Мура, написанная почти двести лет назад. Именно в этом произведении впервые было описано, как именно выглядит Санта Клаус, как он передвигается по небу на оленях. Действие происходит в ночь накануне Рождества.
13 Интересно, что свою “Ночь перед Рождеством” нетленный Николай Васильевич Гоголь написал примерно в то же самое время. Но какая огромная разница в произведениях, и в наших культурах!
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15 Вы уже поняли, что абсолютно всё здесь сделано изо льда? Выставку готовили лучшие резчики в мире, китайцы из города Харбин. Разумеется, им чужды американские сказки и традиции, поэтому они делали это под руководством местных “режиссёров”. Но получилось превосходно.
16 Самый большой зал с огромной ледяной ёлкой. Это потрясающе!
17 Здесь детей и взрослых ждёт аттракцион, можно скатываться с ледяных горок наперегонки!
18 Стоит рассмотреть фигуры ближе - захватывает дыхание! Не от холода, а от восхищения.
19 Эта картинка могла бы иллюстрировать и Гоголя тоже, но вот у них - Санта на упряжке, у нас - Вакула на чёрте. Это многое объясняет.
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21 Залов и скульптур очень много, осмотр занимает не менее полутора часов. Но есть ещё одна комната, которая мне запомнилась особенно.
22 Она уже не имеет отношения к сказке и называется “Рождество в Нью-Йорке”.
23 И это меня, честно говоря, удивило. По всей комнате расставлены ледяные достопримечательности самого бурного города Америки. Всё это прекрасно, но почему же, собственно, Нью-Йорк? Напомню, дело происходит в столице США, Вашингтоне, и нью-йоркеров здесь не очень жалуют. Ну, примерно, как у нас Москва и Питер делит первенство. С другой стороны - а что ещё? Красавец Сан-Франциско? Так он же в Калифорнии, а там снега и вовсе не бывает.
24 Самый крутой экспонат - игрушечное ледяное жёлтое такси, в котором все с удовольствием фотографируются.
25 Традиционные прозрачные скульптуры - только в самом последнем зале. Изображают пришествие волхвов в ясли к младенцу Иисусу. Но на фоне всех прочих шедевров эта композиция смотрится уже не так.
26 Традиционно, на выходе из американских музеев и с выставок - магазинчик с сувенирами.
27 В самом конце стоит китаец, один из тех, кто устроил этот ледяной городок и благодарит каждого посетителя. Я выпытал у него контакты ледяных мастеров в Харбине, и во время предстоящего китайского путешествия планирую посетить этот город. Вдруг ещё не всё растает?
Всех с Рождеством!
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5 комментариевОставить комментарий
Рождество - главный праздник в США. Но он проходит совсем не так, как у нас или в Европе. Ярмарок почти не бывает, но вместо них есть много других, ничуть не менее интересных мест. Фестивали огромных светящихся гирлянд, театральные представления и многое другое развлекает американцев в конце…
Да, я там был довольно давно, но, судя по фото, меняется только тематика) С наступающим!
Edited at 2016-12-26 16:41 (UTC)
В литературе тех годов они описываются.