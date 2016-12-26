Парк из цветного льда в Америке

Рождество - главный праздник в США. Но он проходит совсем не так, как у нас или в Европе. Ярмарок почти не бывает, но вместо них есть много других, ничуть не менее интересных мест. Фестивали огромных светящихся гирлянд, театральные представления и многое другое развлекает американцев в конце…