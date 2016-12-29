Обогнать Америку. Большой репортаж о китайских дорогах

Китай: Другие фоторепортажи о стране

Иностранцам нельзя водить машину в Китае. Но если очень хочется, то можно..Этой весной мы с другом проехали 13 тысяч километров по дорогам Поднебесной.Забирались в такие дебри, что голова кружится. Чего стоил только путь от Пекина до Тибета, а это была лишь небольшая часть поездки.У меня в блоге есть десятки рассказов про Китай, а в следующем году выйдет книга о моих путешествиях.Сейчас же предлагаю посмотреть и почитать, как устроены дороги в КНР и почему они уделывают Америку.1 Пять лет назад я путешествовал по Америке. Это был огромный двухмесячный маршрут, в одиночку за рулём я проехал 20 тысяч километров, от Детройта до Детройта. Долгие часы за баранкой я проводил, изучая устройство дорог, съездов, нумерации шоссе и следил за поведением водителей.Тогда получился большой репортаж “Дороги Америки” . Мне казалось, что в Штатах лучшие в мире дороги, а как ещё может быть в стране с такими расстояниями?2 В Китае они ещё больше. Ну а что с дорогами? Если в США они воспеты в кино и музыке, одна только легендарная Трасса 66 чего стоит, то что в Китае, остаётся загадкой даже для большинства туристов, приезжающих в страну. Вот что я скажу - они не просто догнали, а уже переплюнули Америку и остальные страны мира. Там, где другие рубят тоннели в скалах, китайцы ставят сваи. Десятки и сотни километров дорог на бетонных столбах. Иногда трассы проходят прямо по руслу реки.3 Китай - страна опережающего развития. Видели их города-призраки? Я и сам рассказывал о том, как целые города-миллионники стоят пустыми в ожидании жильцов, которые могут приехать и через десять лет. Но китайцы делают это сейчас, потому что могут сейчас, а потом - неизвестно. Вот то же и с дорогами. Эта фотография сделана в предгорьях Тибета, где жителей пара сотен на две деревни, и те на ослах ездят. Но дорогу построили, ещё и с фонарями и широким тротуаром!4 Сложнейшие развязки, грандиозные инженерные сооружения, всё это приводит в восторг!5 Мы путешествовали почти месяц. Каждый день проводили за рулём от шести до двенадцати часов. И почти везде были отличные хайвеи. А где не было, там их строили в тот самый момент. В самых глухих районах развёрнуто масштабное дорожное строительство. Об этом никто не знает, не пишет и не рассказывает, потому что иностранцам это недоступно.6 Чтобы легально водить в Китае, нужно получать местные права и иметь местную же регистрацию, чтобы сдать экзамен на эти права. Туристу никогда не снять машину в прокат. Год назад я получил письмо от человека по имени Валихан: он рассказал, что читает мой блог, и в заметках про Японию увидел, как я обмолвился о своей мечте - проехать на машине по дебрям Китая. Оказывается, такая мечта была и у Валихана, с той только разницей, что он уже десять лет живёт в Пекине, имеет права и машину, и конечно, свободно говорит на китайском.7 Стоит ли говорить, что я загорелся? Мы стали общаться, придумывать маршрут, и спустя месяц он меня уже встречал в аэропорту Пекина. Всё было готово к путешествию, и прямо с парковки аэропорта мы отправились во Внутреннюю Монголию, это десять часов пути.8 Про Китай потом было много рассказов, вы можете почитать их вот здесь или доджаться моей книги, которая выйдет в следующем году. Сейчас продолжу рассказ про дороги.9 Если дороги УЖЕ хорошие, то водители ЕЩЁ не очень. Китайцы мало, очень мало сами передвигаются на большие расстояния, для этого есть скоростные поезда и самолеты, это у них тоже хорошо развито. Основной транспорт на магистралях - грузовики. А дальнобойщики народ специфический.10 У них свои понятия о правилах движения и своеобразная шофёрская этика. Например, обогнать коллегу и перестроиться назад в правый ряд неприлично, поэтому нужно ехать в левом, с той же скоростью, и ждать, пока другой водитель сам станет сбавлять скорость, как бы вежливо уступая дорогу. Легковушки сзади? Боже, какая ерунда!11 У дорожников тоже своеобразный юмор.12 Самый интересный Китай там, где нет асфальта и скоростных шоссе. Таких мест остаётся всё меньше.13 Это скорее исключение, чем правило.14 Когда прокладывают дорогу, делают это хорошо и с заделом на будущее. Качественный асфальт и фонари даже в глухих районах. Правильная философия - лучше сделать сейчас, чем не сделать потом.15 Иногда такой подход выглядит комично. В России видел ровно обратную картинку, была дорога, бац - и нет.16 В каждой провинции страны свои правила дорожного движения. Различий может быть очень много, начиная от ограничения скорости. А ещё у каждой полосы может быть своя скорость.17 Бывает, что всё одно, легковушки 120 с минимальной 60, автобусы и грузовики - не больше 90.18 Бывает, что левая полоса используется только для обгона, ехать по ней нельзя. Но часто всё наоборот, например, левой полосы держатся только легковые авто, в правую встают только грузовики. Или ещё изощрённее, в левой едут все, но побыстрее, в правой тоже все, но медленнее. И если ты едешь по пустой дороге в правом ряду 120, тебя могут остановить полицейские: нарушил!19 Конечно, отличается дорожная инфраструктура и её дизайн.20 Светофоры, перекрёстки, даже знаки могут быть разными.21 В Америке тоже есть различия между штатами, но не такие большие.22 Сложно ли путешествовать по Китаю, не понимая иероглифов? Немалая часть указателей вообще продублирована на английский.23 В то же время, англоязычный перевод тоже встречается.24 Ехать вы всё равно будете по навигаторам, так что заблудиться не получится.25 Кроме обычных дорожных знаков, на обочинах встречается “социальная пропаганда”, где призывают не водить уставшим.26 Или объясняют, что перепалки с женой во время движения могут стать причиной аварии.27 А вот путешествовать по Китаю без китайского почти невозможно, вы не сможете объясниться даже с персоналом отеля, не говоря о том, чтобы найти правильный отель: для размещения иностранцев нужна отдельная лицензия, у многих её нет. Гугл и Букинг в глубинке не помощники, нужно пользоваться местным ПО. В то же время, если будут желающие, думаем с Валиханом в сделать тур для небольшой группы в следующем году. По такому Китаю, который больше никто не покажет.28 Нравятся китайские дороги? Хорошие, правда? Есть один нюанс - почти все скоростные магистрали платные. Причём серьёзно платные, стоимость проезда по ним чуть меньше, чем стоимость бензина, который вы тратите на дорогу.29 Пункты оплаты красивые, и не похожи друг на друга.30 Региональные особенности решают. В Монголии это будут юрты, в Тибете ступы, а в городе Ченгду, где самый большой в стране питомник с пандами - сами понимаете.31 Полиция. Её на дорогах мало. Стражи порядка появляются, только если что-то произошло.32 Но их передвижные посты есть возле каждого пункта оплаты на трассах.33 И вот здесь важно не попасться. Машины останавливают выборочно, просто так, проверить документы. Если у Валихана с ними был полный порядок, то у меня-то нет! Были международные права, в которых хоть и написано, что они действуют в Китае, в самом Китае об этом не знают. Однажды нас остановили, как раз когда я был за рулём, и вот чем это закончилось 34 В иных деревушках встретишь старые пустые блокпосты и контрольные пункты, но они больше не действуют.35 Китай очень сильно изменился за последнее десятилетие, как раз вместе с дорогами. И будет меняться дальше.36 В общем, полиция здесь водителей не кошмарит, и занимается больше воспитанием, чем наказанием.37 Зачем себе карму портить и работы добавлять? Карательные функции на дорогах исполняют беспристрастные камеры.38 Вот их — много. Очень много. Скрытых и явных, замеряющих скорость, проверяющих регистрацию, следящих за движением по полосам.39 Но у камеры есть большое преимущество: ей всё равно, что ты иностранец.40 Даже в глухих деревнях в предгорьях Тибета установлены камеры. И никуда от этого не деться.41 Заправки. Когда ты в долгом путешествии, это не просто место для остановки, чтобы залить там бензин и слить лишнее из себя. Это целый мир. Про заправочные комплексы в Китае можно было бы написать отдельный рассказ, но не напишу.42 Кстати, Шелл это единственный международный бренд на дорогах страны, и это была его единственная заправка, которую я встретил.43 Китайские же заправки - странные. Тут либо пусто…44 Либо густо. В худшем случае вам даже бензин нальют из цистерны, в лучшем - накормят, спать уложат и еще станцуют.45 Вот это тоже заправка, например.46 И вот, моё любимое. Лаунж-зоны на китайских заправках. Готовы заглянуть внутрь?47 Не пугайтесь! Такие туалеты типа сортир мы видели не часто, просто начали путешествие с нищей и неухоженной Внутренней Монголии.48 Обычно уборные это столь грандиозные строения, что их и туалетами называть неприлично. Дворец мочеиспускания!49 Чтобы никто не стоял в очереди, китайцы нашлёпали по сотне кабинок на каждой заправке. Рота солдат одновременно писать может!50 С умывальниками вот промашка вышла, по утрам к ним очередь из желающих почистить зубы.51 Я мог бы ещё многое рассказать про дороги Китая, но этот пост и так получился слишком длинным. Поэтому вы спрашивайте, что хотите знать, а я отвечу.

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