В Камбодже строят город, куда не пустят нищебродов

Камбоджа: Другие фоторепортажи о стране

Расслоение общества в стране так сильно, что богачи уже не хотят даже ходить по одним улицам с бедняками и всяким сбродом.Уже в следующем году в Камбодже появится отдельный город для богатых. Большинство из которых - китайцы.Я побывал на Алмазном острове, читайте мои впечатления в этом репортаже.1 Пномпень мог бы стать вторым Бангкоком, но увы. Город с трудом тянет даже на столицу: в полуторамиллионом городе ещё слишком много трущоб и улиц даже без асфальта. Но он активно развивается, и через несколько лет Пномпень будет не узнать.2 Многоэатжки, как грибы, вылезают то тут то там. Но это точечная застройка. Самый крупный проект - Алмазный город на одноимённом острове (Koh Pich) почти в центре города. Многие годы остров стоял безхозным, здесь были какие-то трущобы. А вот теперь за него принялись основательно.3 Забравшись на крышу одного из высотных домов, я смотрю на два мира: обычную Камбоджу и Камбоджу для богатых.Всё изменилось, когда власти страны разрешили иностранцам приобретать недвижимость. И понеслась. Китайские девелоперы тут же выкупили весь остров и предложили построить город-сад. С отдельным входом.4 Проект предусматривает больше тысячи кондоминимумов, сотни вил и десятки многоэтажных домов со всей инфраструктурой, включая собственные школы, торговые центры и больницу. Из архитектурных изысков обещают (китайцы такие китайцы) копию Триумфальной арки и здание, похожее на сингапурский Марина бэй сэндс. Многие здания уже построены, а некоторые даже заселены.5 Рядом с островом уже есть торговые центры, офисы и роскошный отель с теннисными кортами. Приятное соседство.6 Размах стройки поражает. Монументально возводят, так сегодня умеют только китайцы.7 Не удивлюсь, если они же и составят большинство новых жителей. У бизнесменов из Поднебесной явный интерес к бедной, но перспективной Камбодже.8 Даже не представляю, сколько миллионов долларов сюда вбухано. Но в масштабах самого Китая это капля в океане - такие районы там возникают при каждом мало-мальски крупном городе, а что и говорить про миллионный город-призрак Кангбаши, где я однажды очутился ССЫЛКА.9 Когда строительство закончится, большая часть территории окажется недоступной для людей “с улицы”. Каждый из жилых комплексов будет иметь собственный въезд и охрану, но и доступ на сам остров будет ограничен.10 Всё для спокойствия респектабельных жильцов.11 Да, это место мне очень напомнило Китай, по стилю, размаху и...безвкусице.12 В своём стремлении копировать Европу они совсем разучились отличать красоту от китча.13 Сегодня, пока город на острове открыт для всех желающих, “обыкновенные” кампучийцы приезжают фотографироваться на фоне пустых декораций.14 Видно, что за годы строительства что-то устарело и облупилось, из под плитки вылезает трава. Китайские строители, не изменяя себе, построили с заделом на будущее, которое неизвестно когда наступит.15 Так что не удивлюсь, если на карте мира появится новый город-призрак: полностью построенный, но совершенно пустой. Им не впервой.16 Такой вот кусочек роскоши среди трущоб. А они сами-то уверены, что в Камбодже найдётся столько миллионеров?17 Впрочем, если посмотреть на их дороги…18 Ну кто так плитку кладёт? В городе для мля миллионеров!19 На каждом углу охрана. По ночам город закрывается.20 Очередная пластиковая “Европа”.21 Без статуи коня здесь было не обойтись.2223 Хотели бы так жить?

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