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Необычные путешествия Александра Беленького

  • Один день из жизни монгольской семьи оленеводов
    3 января, 12:00
    3-77


    Португалец Жуел Сантуш преодолел тысячу километров по территории Северной Монголии, чтобы попасть к семье Ганбаа, живущей близ озера Хубсугул. Хотя Джоэль провел всего несколько дней в поселении малочисленного народа цаатаны, ехал он в далекие земли четыре дня: три из них на машине, один — верхом на лошади.

    В ходе путешествия по Монголии, в которое он пустился с переводчиком и еще одним приятелем-фотографом, Джоэль познакомился с семьей Ганбаа, главой которой является Пурев, вдова и оленевод.

    Я публикую интересные трэвел-истории о местах, куда ещё не успел добраться сам. Ежедневно выходит совместная рубрика с BigPicture.ru

    1 Фотограф проехал тысячу километров, чтобы попасть на земли одного из самых малочисленных народов на планете. Цаатаны до сих пор сохранили кочевой образ жизни, древние промыслы и культуру разведения северных оленей.


    2 Пурев — женщина-оленевод и глава семьи — стоит рядом с традиционным семейным жилищем цаатанов под названием урц (чум), Алтайские горы, Монголия.


    3 Один из самых юных членов семьи прижимается к оленю.


    4 Пурев со своей семьей.


    5 Пурев гладит белоснежного оленя.


    6 Для цаатанов олени являются источником молока и сыра. И конечно же, олени служат средством передвижения для оленеводов.


    7 Маленькая Укра уже может ездить на олене, который принадлежит ее семье.


    8 Пурев растапливает печь в юрте сушеным оленьим навозом.




    9 Женщины наслаждаются теплом от костра.










    источник

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    42 комментарияОставить комментарий

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    ( 42 комментария Оставить комментарий )
    очень интересный репортаж !
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Какие фотографии замечательные, одни олени чего стоят!
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    опт 210, розница 400. на авито полно предложений.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    (Удалённый комментарий)
    В чём долбанутость и чем они хуже вас?
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Интересно что климат там от нашего Севера мало отличается
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Если от вашего - от Башкирии - то существенно.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Это-то и поразительно,ведь Монголия за южными рубежами нашей Родины! Олени? Откуда? Всё-таки не тундра...
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    я не хотел обидеть людей на фотке , тем более этих красивых и благородных животных.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

    Имя автора фотографий

    Александр, будьте добры, исправьте, пожалуйста, имя автора фотографий - это португалец Жуел Сантуш. Он получил множество международных премий, а в 2016 году - Travel Photographer of the Year.
    http://joelsantos.net/blog/
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)

    Re: Имя автора фотографий

    Спасибо!!
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Показуха для лохов-туристов.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Ты доберись туда сперва, турист!
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Бажаете побачить московських оленеводов? :) в нас их е!
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Интересно ! И главное много фото и мало читать )))
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Интересно, снег кругом, а они в одних халатах!
    Олени здоровые какие. У меня почему-то было ощущение, что они гораздо мельче, судя по тем мелкашам, на которых когда-то детей катали на ВВЦ. А тут прям с лошадь размером зверь.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Ощущения Вас не обманули - домашние олени этого региона самые крупные. На севере России - в Ненецком округе, на Чукотке (там, где на них не ездят верхом, а запрягают в нарты) - они гораздо мельче.
    Ну и люди там не очень высокие...
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Афигительная природа, просто вышка! Теперь многим можно задуматься прежде чем стонать что у них все х.... , денег не хватает . Вон люди живут и не жалуются !
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    красота!

    путинский оленевод Собакин если увидит- то точно слезу пустит.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Завораживающая красота и очень интересно. Спасибо.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    А дети в школу ходят? То есть ездят?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    А чему их научат в школе, чтоб они смогли выжить в тех условиях, где живут? Как им помогут выжить синус с катангенсом или великие мысли о капитале и добавочной стоимости?
    Бомонд городской, с МГУ и Кембриджами, окажись там - подохнет через пару недель, просто от ощущения немытой шкурки.
    Кстати, вместо комплекса витаминов типа АЛФАВИТ там практикуется, как и у нас на Чукотке, кружка ещё не свернувшейся и не остывшей крови оленя, а лучший салат - выпотрошенный желудок только что заколотого оленя... дымящийся и слегка присоленный...
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    если так рассуждать, то их просто купит кто-то после МГУ/ Кембриджа, а они и знать не будут
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    отличная подборка фоток. а нытики выше - пусть нудят, ущербным можно...))
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    К первой фотографии, как только я её увидел, сразу пришёл мне на ум такой комментарий:

    ...Со мной лесной олень по моему хотенью!
    И мчит меня олень в свою страну оленью,
    Где сосны рвутся в небо,
    Где быль живёт и небыль,
    Он мчит меня туда, лесной олень!.. :)

    Спасибо! Хорошие фотографии, красивые благородные животные!
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    На первой фотографии та-а-кой мачо! Я прям влюбилась!
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Вообще-то там девочка. На первой фотографии. Если не считать мачо оленя. :)
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Удивительно, до сих пор кочевые: свернул свой юрт в рюкзак и через пару часов новоселье в другом месте. Транспорт незатратный на каждого. Люди ненабалованные: был бы корм оленям под ногами, а значит будет и еда, и топливо для очага. Спасибо. Интересно.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Корма под ногами ,судя по фото- предостаточно,хотя зима.Монголия всё-таки не крайний север...
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Очень красивые фотографии!
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Очень интересно,большое спасибо! Настоящая жизнь в полном единении с природой-обожаю!
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Ага немытая жопа вставание по три раза за ночь к печке чтоб дров подкинуть, в 35 морщины как у 65 летней старухи. Отличная жизнь, отличное единение!
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Удивительная природа на севере СУАР, еще более дикая, менее тронутая.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Зачем растапливать печь оленьим навозом, когда вокруг полно дров?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    очень интересно, так здорово передали жизнь в фотографиях!
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    ( 42 комментария Оставить комментарий )
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