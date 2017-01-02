Необычные путешествия Александра Беленького
Один день из жизни монгольской семьи оленеводов
3 января, 12:00
Португалец Жуел Сантуш преодолел тысячу километров по территории Северной Монголии, чтобы попасть к семье Ганбаа, живущей близ озера Хубсугул. Хотя Джоэль провел всего несколько дней в поселении малочисленного народа цаатаны, ехал он в далекие земли четыре дня: три из них на машине, один — верхом на лошади.
В ходе путешествия по Монголии, в которое он пустился с переводчиком и еще одним приятелем-фотографом, Джоэль познакомился с семьей Ганбаа, главой которой является Пурев, вдова и оленевод.
Я публикую интересные трэвел-истории о местах, куда ещё не успел добраться сам. Ежедневно выходит совместная рубрика с BigPicture.ru
1 Фотограф проехал тысячу километров, чтобы попасть на земли одного из самых малочисленных народов на планете. Цаатаны до сих пор сохранили кочевой образ жизни, древние промыслы и культуру разведения северных оленей.
2 Пурев — женщина-оленевод и глава семьи — стоит рядом с традиционным семейным жилищем цаатанов под названием урц (чум), Алтайские горы, Монголия.
3 Один из самых юных членов семьи прижимается к оленю.
4 Пурев со своей семьей.
5 Пурев гладит белоснежного оленя.
6 Для цаатанов олени являются источником молока и сыра. И конечно же, олени служат средством передвижения для оленеводов.
7 Маленькая Укра уже может ездить на олене, который принадлежит ее семье.
8 Пурев растапливает печь в юрте сушеным оленьим навозом.
9 Женщины наслаждаются теплом от костра.
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42 комментарияОставить комментарий
Когда я ещё не путешествовал, мне казалось, что столица это самый важный город страны. Они потому и столицы, что взяли всю власть. Исключениями казались лишь Вашингтон и австралийская Канберра. А оказалось, что чуть ли не в трети мира столицы - маленькие зачуханные города, если сравнивать с…
класс!
Имя автора фотографий
http://joelsantos.net/blog/
Re: Имя автора фотографий
Олени здоровые какие. У меня почему-то было ощущение, что они гораздо мельче, судя по тем мелкашам, на которых когда-то детей катали на ВВЦ. А тут прям с лошадь размером зверь.
Ну и люди там не очень высокие...
путинский оленевод Собакин если увидит- то точно слезу пустит.
Бомонд городской, с МГУ и Кембриджами, окажись там - подохнет через пару недель, просто от ощущения немытой шкурки.
Кстати, вместо комплекса витаминов типа АЛФАВИТ там практикуется, как и у нас на Чукотке, кружка ещё не свернувшейся и не остывшей крови оленя, а лучший салат - выпотрошенный желудок только что заколотого оленя... дымящийся и слегка присоленный...
...Со мной лесной олень по моему хотенью!
И мчит меня олень в свою страну оленью,
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живёт и небыль,
Он мчит меня туда, лесной олень!.. :)
Спасибо! Хорошие фотографии, красивые благородные животные!