Один день из жизни монгольской семьи оленеводов

Португалец Жуел Сантуш преодолел тысячу километров по территории Северной Монголии, чтобы попасть к семье Ганбаа, живущей близ озера Хубсугул. Хотя Джоэль провел всего несколько дней в поселении малочисленного народа цаатаны, ехал он в далекие земли четыре дня: три из них на машине, один — верхом на лошади.В ходе путешествия по Монголии, в которое он пустился с переводчиком и еще одним приятелем-фотографом, Джоэль познакомился с семьей Ганбаа, главой которой является Пурев, вдова и оленевод.1 Фотограф проехал тысячу километров, чтобы попасть на земли одного из самых малочисленных народов на планете. Цаатаны до сих пор сохранили кочевой образ жизни, древние промыслы и культуру разведения северных оленей.2 Пурев — женщина-оленевод и глава семьи — стоит рядом с традиционным семейным жилищем цаатанов под названием урц (чум), Алтайские горы, Монголия.3 Один из самых юных членов семьи прижимается к оленю.4 Пурев со своей семьей.5 Пурев гладит белоснежного оленя.6 Для цаатанов олени являются источником молока и сыра. И конечно же, олени служат средством передвижения для оленеводов.7 Маленькая Укра уже может ездить на олене, который принадлежит ее семье.8 Пурев растапливает печь в юрте сушеным оленьим навозом.9 Женщины наслаждаются теплом от костра.

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