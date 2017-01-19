Заброшенная Россия. Как выживают бывшие шахтёры

Необычные путешествия Александра Беленького
То, что вы увидите в этом репортаже - не очередная "заброшенность", которую мы нашли в Пермском крае. Это - достаточно крупный жилой поселок, хотя и не совсем живой. Юбилейный - лишь один из десятков подобных ему, некогда больших шахтерских поселений.
Рекомендуется смотреть тем, кто считает свои жилищные условия плохими, и не рекомендуется беременным и особо впечатлительным.
Этим утром я опубликовал большой, красивый и новый репортаж о том, как соляную шахту в Австрии сделали туристическим объектом. Там ещё можно перейти государственную границу и попасть в Германию прямо под землёй. Реально классный пост, который я делал с душой: снимал, отбирал фотографии, писал текст...за полтора часа после публикации текст не собрал ни одного комментария. НИ ОДНОГО. И конечно, не попал ни в какой топ - он традиционно занят хуйнёй вроде фитоняшек и перепечатки новостей.
Поэтому, когда в следующий раз кто-то захочет поныть о повторных постах - вспомните этот. Мне просто жалко тратить время на работу впустую. А теперь - ваш любимый скандальчик и немытая Россия.
1. Наверняка, каждый из вас слышал о Донбассе и Кузбассе. А слышали ли вы о Кизбассе? Кто постарше - точно слышал, но давно забыл. Однако уголь здесь начали добывать еще в 1797 году (штольня Запрудная). Закончили совсем недавно - последняя шахта закрылась в 2000 году.
2. Если же говорить именно о Юбилейном, то здесь располагалась достаточно крупная Шумихинская шахта, разработка которой началась в 1969 году.
3. В 90-е годы месторождения Кизеловского угольного бассейна были признаны нерентабельными, после чего стали постепенно закрывать шахты и переселять жителей.
4. Кризис 1998 года ускорил процесс, шахты закрылись сразу все, а на переселение уже не было денег. Тем, кто в тот момент работал на шахтах, выдали ваучеры на квартиры в Березниках и в Перми. Пенсионеры и все те, кто не был задействован непосредственно на добывающей работе, остались у разбитого корыта.
5. Естественно, в подобных условиях никто не хотел жить - работы нет и не предвидится. Кто мог - уехал, к родственникам, к знакомым. Продать здесь квартиру тоже было невозможно, ее можно было просто оставить.
6. Немногим больше повезло тем, у кого частный дом: здесь можно вести натуральное хозяйство, купить скот. А что делать с каменной коробкой в несколько десятков квадратных метров, когда электричество кончилось, газовые трубы перерезали, а за водой ходить к тем же "частникам" в колодец.
7. Сначала надеялись: может, все еще "устаканится"? Закрывали квартиры, оставляли какие-то вещи, перебирались "на время" к родным в другие города.
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9. Потом поняли: никому они не нужны, и жизнь в поселке никогда не будет такой, как раньше. Кто вернулся, увидел, что от квартиры тоже ничего не осталось, "мародеры" (из тех же, оставшихся посельчан) забирали с собой даже картонные двери и перила с лестниц.
10. Почему не распилили танк, стоящий у давно заброшенного ДК - загадка.
11. Сейчас в Юбилейном осталось пять жилых многоэтажек, еще в двух заселены только первые этажи.
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14. Все это напоминает Абхазию сейчас или Грозный во время войны.
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16. Это - школа пгт Юбилейный. Пока еще действующая. Партия "Единая Россия" заботится о детях, поэтому несколько лет назад партийцы обустроили спортивную площадку. А именно - вбили в стену школы баскетбольное кольцо. Не забыв разместить свой логотип.
17. А вот пластиковое окно - заслуга директора школы, Марины Геннадьевны. Она буквально выпросила хоть какие-то деньги на ремонт у предприятий, работающих в окрестностях.
18. Поэтому внутри школы относительно прилично. Хватило на новые парты и краску для стен. Центральное отопление не работает, топят калориферами.
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20. Марина Геннадьевна говорит, что сейчас школа заполнена меньше, чем наполовину. Все, кто заканчивает школу, немедленно уезжает из поселка - да хоть в ПТУ где-нибудь в Чердыни, лишь бы не видеть остовы мертвых домов.
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22. Глядя на этого человека, столичный житель брезгливо поморщится: "бомж". Нет, это не бомж, жить ему есть где. А вот работать - негде.
23. Когда мы путешествовали по Пермскому краю, по всей стране проходила "Прямая линия с Владимиром Владимировичем". Мы узнали, что жители этого самого поселка дозвонились премьер-министру и задали один очень простой вопрос. Некая Светлана из Юбилейного спросила Путина: "Хочу задать вопрос по поводу бывших шахтерских поселков Юбилейный и Шумихинский. Их называют «второй Чечней», потому что они выглядят как после бомбежки — нет ни транспорта, ни медобслуживания, ни работы. А вам, наверное, докладывают, что все хорошо, но это не так. Вы посмотрите сами, ведь это тоже Россия»."
24. Премьер углубился в подробности реструктуризации отрасли угледобычи, наговорил на три абзаца печатного текста. О Юбилейном и соседнем поселке Шумихинский - одной строчкой: "Что касается этих двух поселков, то обратим на это особое внимание".
25. Мне очень хочется верить, что за прошедшие два месяца хотя бы кто-нибудь приехал в эти поселки, кроме нас. И хотя бы поинтересовался, не нужна ли хоть какая, самая минимальная помощь?
26.
27. У посельчан осталась одна надежда - на зеков. Если сюда переведут какую-то из отдаленных колоний края, можно будет пойти работать уборщицей к офицерам, в охрану или на кухню. Пусть всего десять, но все-таки рабочих мест
28. Мы покидаем Юбилейный. На душе тяжело. Смотреть на заброшенности лучше тогда, когда они действительно заброшены.
29. По дороге заезжаем в еще один поселок, Шумихинский. Там ситуация похожая, разве что многоэтажных домов нет, везде разрушенные и забытые сталинские трехэтажки. И такой красивый, обшарпанный шахтерский клуб.
30. Сейчас в клуб переехали абсолютно все поселковые организации и власти, и то они занимают лишь один этаж.
31. А ведь он еще в хорошем состоянии, можно фильмы снимать о пятидесятых годах.
Впервые этот материал был опубликован в блоге в 2010 году.
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130 комментариевОставить комментарий
Нет такого в твоей ленте ни за 18, ни за 19 января.
Михаил Евграфович теперь и тут:)
На разбор. Плиты и панели хорошо идут по бросовым ценам.
А мне надоело, что тексты никто не читает, дрочит на заголовок пожелтее, а дальше бежит строить хуйню в комментариях.
Комментарий
Из репортажа не понятно, есть ли в поселке больница, или фельдшерский пункт. Возможно, что нет, но тут надо с пониманием относиться к российской тенденции по сокращению больниц в РФ. Количество больниц в России сократилось в 2 раза с 2000 года, ну и количество коек, тоже почти во столько же.
Есть и явные плюсы - магазин, баскетбольная площадка и возможность уехать, не у каждого населенного пункта в РФ есть такие возможности.
Edited at 2017-01-19 07:10 (UTC)
В Юбилейном хотя не был, не скажу, а вот в Центральном Коспаше и Северном Коспаше (поселки-спутники Кизела) школы и д/с отапливаются от котельной. Знаю, что, часть отопительных линий в школе Северного Коспаша однажды "заморозили" и их пришлось срезать, так что в части коридоров и помещений там сейчас - уличная температура).
Детский сад в Северном Коспаше, стандартный двухэтажный советской постройки - около 50 детей всех возрастов. Население каждого из Коспашей - около тысячи человек.
Возможно, в Коспаше, который рядом с Кизелом, в 20 минутах езды от центра города, ситуация несколько лучше, чем в Юбилейном, который более отдален и находится в другом районе (Гремячинском).
По ДК пос.Халмерью путин лино с банбардировщика ракетой попал..
.На месте посёлка щас полигон. Пембой...Куда регулярно разгружаются бомбардировщики.
"что делать с каменной коробкой в несколько десятков квадратных метров, когда электричество кончилось, газовые трубы перерезали, а за водой ходить к тем же "частникам" в колодец." - так это актуально вообще для всех квартир, в которые люди зачем-то продолжают вкладывать деньги.
Я много путешествовал по России, всяко видел, но такого никогда.
И эти люди пришли "спасать" украинский Донбасс.
До вот такого состояния?
Что не смогли сделать СССР и Украина сделал русский мир, пришедший спасать русских, но оставивший их без работы.