Заброшенная Россия. Как выживают бывшие шахтёры

То, что вы увидите в этом репортаже - не очередная "заброшенность", которую мы нашли в Пермском крае. Это - достаточно крупный жилой поселок, хотя и не совсем живой. Юбилейный - лишь один из десятков подобных ему, некогда больших шахтерских поселений.Рекомендуется смотреть тем, кто считает свои жилищные условия плохими, и не рекомендуется беременным и особо впечатлительным.1. Наверняка, каждый из вас слышал о Донбассе и Кузбассе. А слышали ли вы о Кизбассе? Кто постарше - точно слышал, но давно забыл. Однако уголь здесь начали добывать еще в 1797 году (штольня Запрудная). Закончили совсем недавно - последняя шахта закрылась в 2000 году.2. Если же говорить именно о Юбилейном, то здесь располагалась достаточно крупная Шумихинская шахта, разработка которой началась в 1969 году.3. В 90-е годы месторождения Кизеловского угольного бассейна были признаны нерентабельными, после чего стали постепенно закрывать шахты и переселять жителей.4. Кризис 1998 года ускорил процесс, шахты закрылись сразу все, а на переселение уже не было денег. Тем, кто в тот момент работал на шахтах, выдали ваучеры на квартиры в Березниках и в Перми. Пенсионеры и все те, кто не был задействован непосредственно на добывающей работе, остались у разбитого корыта.5. Естественно, в подобных условиях никто не хотел жить - работы нет и не предвидится. Кто мог - уехал, к родственникам, к знакомым. Продать здесь квартиру тоже было невозможно, ее можно было просто оставить.6. Немногим больше повезло тем, у кого частный дом: здесь можно вести натуральное хозяйство, купить скот. А что делать с каменной коробкой в несколько десятков квадратных метров, когда электричество кончилось, газовые трубы перерезали, а за водой ходить к тем же "частникам" в колодец.7. Сначала надеялись: может, все еще "устаканится"? Закрывали квартиры, оставляли какие-то вещи, перебирались "на время" к родным в другие города.8.9. Потом поняли: никому они не нужны, и жизнь в поселке никогда не будет такой, как раньше. Кто вернулся, увидел, что от квартиры тоже ничего не осталось, "мародеры" (из тех же, оставшихся посельчан) забирали с собой даже картонные двери и перила с лестниц.10. Почему не распилили танк, стоящий у давно заброшенного ДК - загадка.11. Сейчас в Юбилейном осталось пять жилых многоэтажек, еще в двух заселены только первые этажи.12.13.14. Все это напоминает Абхазию сейчас или Грозный во время войны.15.16. Это - школа пгт Юбилейный. Пока еще действующая. Партия "Единая Россия" заботится о детях, поэтому несколько лет назад партийцы обустроили спортивную площадку. А именно - вбили в стену школы баскетбольное кольцо. Не забыв разместить свой логотип.17. А вот пластиковое окно - заслуга директора школы, Марины Геннадьевны. Она буквально выпросила хоть какие-то деньги на ремонт у предприятий, работающих в окрестностях.18. Поэтому внутри школы относительно прилично. Хватило на новые парты и краску для стен. Центральное отопление не работает, топят калориферами.19.20. Марина Геннадьевна говорит, что сейчас школа заполнена меньше, чем наполовину. Все, кто заканчивает школу, немедленно уезжает из поселка - да хоть в ПТУ где-нибудь в Чердыни, лишь бы не видеть остовы мертвых домов.21.22. Глядя на этого человека, столичный житель брезгливо поморщится: "бомж". Нет, это не бомж, жить ему есть где. А вот работать - негде.23. Когда мы путешествовали по Пермскому краю, по всей стране проходила "Прямая линия с Владимиром Владимировичем". Мы узнали, что жители этого самого поселка дозвонились премьер-министру и задали один очень простой вопрос. Некая Светлана из Юбилейного спросила Путина: "Хочу задать вопрос по поводу бывших шахтерских поселков Юбилейный и Шумихинский. Их называют «второй Чечней», потому что они выглядят как после бомбежки — нет ни транспорта, ни медобслуживания, ни работы. А вам, наверное, докладывают, что все хорошо, но это не так. Вы посмотрите сами, ведь это тоже Россия»."24. Премьер углубился в подробности реструктуризации отрасли угледобычи, наговорил на три абзаца печатного текста. О Юбилейном и соседнем поселке Шумихинский - одной строчкой: "Что касается этих двух поселков, то обратим на это особое внимание".25. Мне очень хочется верить, что за прошедшие два месяца хотя бы кто-нибудь приехал в эти поселки, кроме нас. И хотя бы поинтересовался, не нужна ли хоть какая, самая минимальная помощь?26.27. У посельчан осталась одна надежда - на зеков. Если сюда переведут какую-то из отдаленных колоний края, можно будет пойти работать уборщицей к офицерам, в охрану или на кухню. Пусть всего десять, но все-таки рабочих мест28. Мы покидаем Юбилейный. На душе тяжело. Смотреть на заброшенности лучше тогда, когда они действительно заброшены.29. По дороге заезжаем в еще один поселок, Шумихинский. Там ситуация похожая, разве что многоэтажных домов нет, везде разрушенные и забытые сталинские трехэтажки. И такой красивый, обшарпанный шахтерский клуб.30. Сейчас в клуб переехали абсолютно все поселковые организации и власти, и то они занимают лишь один этаж.31. А ведь он еще в хорошем состоянии, можно фильмы снимать о пятидесятых годах.

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