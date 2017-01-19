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Необычные путешествия Александра Беленького

  • Заброшенная Россия. Как выживают бывшие шахтёры
    19 января, 9:00


    То, что вы увидите в этом репортаже - не очередная "заброшенность", которую мы нашли в Пермском крае. Это - достаточно крупный жилой поселок, хотя и не совсем живой. Юбилейный - лишь один из десятков подобных ему, некогда больших шахтерских поселений.

    Рекомендуется смотреть тем, кто считает свои жилищные условия плохими, и не рекомендуется беременным и особо впечатлительным.



    Этим утром я опубликовал большой, красивый и новый репортаж о том, как соляную шахту в Австрии сделали туристическим объектом. Там ещё можно перейти государственную границу и попасть в Германию прямо под землёй. Реально классный пост, который я делал с душой: снимал, отбирал фотографии, писал текст...за полтора часа после публикации текст не собрал ни одного комментария. НИ ОДНОГО. И конечно, не попал ни в какой топ - он традиционно занят хуйнёй вроде фитоняшек и перепечатки новостей.

    Поэтому, когда в следующий раз кто-то захочет поныть о повторных постах - вспомните этот. Мне просто жалко тратить время на работу впустую. А теперь - ваш любимый скандальчик и немытая Россия.

    1. Наверняка, каждый из вас слышал о Донбассе и Кузбассе. А слышали ли вы о Кизбассе? Кто постарше - точно слышал, но давно забыл. Однако уголь здесь начали добывать еще в 1797 году (штольня Запрудная). Закончили совсем недавно - последняя шахта закрылась в 2000 году.


    2. Если же говорить именно о Юбилейном, то здесь располагалась достаточно крупная Шумихинская шахта, разработка которой началась в 1969 году.


    3. В 90-е годы месторождения Кизеловского угольного бассейна были признаны нерентабельными, после чего стали постепенно закрывать шахты и переселять жителей.


    4. Кризис 1998 года ускорил процесс, шахты закрылись сразу все, а на переселение уже не было денег. Тем, кто в тот момент работал на шахтах, выдали ваучеры на квартиры в Березниках и в Перми. Пенсионеры и все те, кто не был задействован непосредственно на добывающей работе, остались у разбитого корыта.


    5. Естественно, в подобных условиях никто не хотел жить - работы нет и не предвидится. Кто мог - уехал, к родственникам, к знакомым. Продать здесь квартиру тоже было невозможно, ее можно было просто оставить.


    6. Немногим больше повезло тем, у кого частный дом: здесь можно вести натуральное хозяйство, купить скот. А что делать с каменной коробкой в несколько десятков квадратных метров, когда электричество кончилось, газовые трубы перерезали, а за водой ходить к тем же "частникам" в колодец.


    7. Сначала надеялись: может, все еще "устаканится"? Закрывали квартиры, оставляли какие-то вещи, перебирались "на время" к родным в другие города.


    8.


    9. Потом поняли: никому они не нужны, и жизнь в поселке никогда не будет такой, как раньше. Кто вернулся, увидел, что от квартиры тоже ничего не осталось, "мародеры" (из тех же, оставшихся посельчан) забирали с собой даже картонные двери и перила с лестниц.


    10. Почему не распилили танк, стоящий у давно заброшенного ДК - загадка.


    11. Сейчас в Юбилейном осталось пять жилых многоэтажек, еще в двух заселены только первые этажи.


    12.


    13.


    14. Все это напоминает Абхазию сейчас или Грозный во время войны.


    15.


    16. Это - школа пгт Юбилейный. Пока еще действующая. Партия "Единая Россия" заботится о детях, поэтому несколько лет назад партийцы обустроили спортивную площадку. А именно - вбили в стену школы баскетбольное кольцо. Не забыв разместить свой логотип.


    17. А вот пластиковое окно - заслуга директора школы, Марины Геннадьевны. Она буквально выпросила хоть какие-то деньги на ремонт у предприятий, работающих в окрестностях.


    18. Поэтому внутри школы относительно прилично. Хватило на новые парты и краску для стен. Центральное отопление не работает, топят калориферами.


    19.


    20. Марина Геннадьевна говорит, что сейчас школа заполнена меньше, чем наполовину. Все, кто заканчивает школу, немедленно уезжает из поселка - да хоть в ПТУ где-нибудь в Чердыни, лишь бы не видеть остовы мертвых домов.


    21.


    22. Глядя на этого человека, столичный житель брезгливо поморщится: "бомж". Нет, это не бомж, жить ему есть где. А вот работать - негде.


    23. Когда мы путешествовали по Пермскому краю, по всей стране проходила "Прямая линия с Владимиром Владимировичем". Мы узнали, что жители этого самого поселка дозвонились премьер-министру и задали один очень простой вопрос. Некая Светлана из Юбилейного спросила Путина: "Хочу задать вопрос по поводу бывших шахтерских поселков Юбилейный и Шумихинский. Их называют «второй Чечней», потому что они выглядят как после бомбежки — нет ни транспорта, ни медобслуживания, ни работы. А вам, наверное, докладывают, что все хорошо, но это не так. Вы посмотрите сами, ведь это тоже Россия»."


    24. Премьер углубился в подробности реструктуризации отрасли угледобычи, наговорил на три абзаца печатного текста. О Юбилейном и соседнем поселке Шумихинский - одной строчкой: "Что касается этих двух поселков, то обратим на это особое внимание".


    25. Мне очень хочется верить, что за прошедшие два месяца хотя бы кто-нибудь приехал в эти поселки, кроме нас. И хотя бы поинтересовался, не нужна ли хоть какая, самая минимальная помощь?


    26.


    27. У посельчан осталась одна надежда - на зеков. Если сюда переведут какую-то из отдаленных колоний края, можно будет пойти работать уборщицей к офицерам, в охрану или на кухню. Пусть всего десять, но все-таки рабочих мест


    28. Мы покидаем Юбилейный. На душе тяжело. Смотреть на заброшенности лучше тогда, когда они действительно заброшены.


    29. По дороге заезжаем в еще один поселок, Шумихинский. Там ситуация похожая, разве что многоэтажных домов нет, везде разрушенные и забытые сталинские трехэтажки. И такой красивый, обшарпанный шахтерский клуб.


    30. Сейчас в клуб переехали абсолютно все поселковые организации и власти, и то они занимают лишь один этаж.


    31. А ведь он еще в хорошем состоянии, можно фильмы снимать о пятидесятых годах.



    Впервые этот материал был опубликован в блоге в 2010 году.

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    © 2017 Александр Беленький | Все фотографии в этой публикации сделаны мной, если не сказано иное. Данный материал принадлежит автору блога. Полная или частичная публикация без моего согласия запрещена! Вы можете спросить об этом, написав письмо по электронной почте. Если вы хотите разместить материал в своём личном блоге (на платформе LiveJournal) или социальных сетях, спрашивать разрешения не нужно, но пожалуйста, не забывайте ставить копирайт с активной гиперссылкой на оригинал.

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    130 комментариевОставить комментарий

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    Есть выход - Пермская Народная Республика. Выгнать российскую хунту и попросить Китай ввести войска. Тогда всё будет в шоколаде.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Хохлошоколад делают в Липецке , так что без России не будет всё в шоколаде ))
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    >Этим утром я опубликовал ... репортаж ... как соляную шахту в Австрии
    Нет такого в твоей ленте ни за 18, ни за 19 января.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Шевельнулась нехорошая мысль, а не такой ли будет вся Россия лет через 30?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)

    Михаил Евграфович теперь и тут:)

    "Ничего этого теперь нет; в сердце холодно, в голове смутно, во рту скверно..."
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Бывший житель поселка Юбилейный в свое время рассказывал мне, что пустую панельную хрущевку типа изображенных на фото можно купить за 150000 рублей (в ценах 2012г.)
    На разбор. Плиты и панели хорошо идут по бросовым ценам.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Начал писать про квартиру, а потом понял - вы ведь про весь дом...
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Как же надоели эти перепосты старых постов. Этот дроч на рейтинг уже бесит. Что ж, попробую хоть как-то скомпенсировать. Отписываюсь, ибо достало уже это.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Первый абзац, жирненьким, специально для тебя.

    А мне надоело, что тексты никто не читает, дрочит на заголовок пожелтее, а дальше бежит строить хуйню в комментариях.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    печально смотреть такие картинки
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    У меня был этим утром позитивный пост. Но нет, такое не читают.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Я не пойму одного. Зачем оккупировать и приводить в негодность чужие территории, когда нужно обустраивать свои. Кто мне даст из россиян ответ?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    А вы кто и как у вас с обустройством территорий?
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Скандальчик то для чего, срач в каментах провоцируете? И кого вы этой темой приманить решили, буйных "патриотов" России и Украины? Я последнее время перестал понимать мотивы ваших постов, ваш блог о путешествиях, который раньше было интересно читать, теперь превращается в помойку на которой грызутся бродячие собаки, а вы им подкидываете тухлятинки. Вас это развлекает, что ли? Мне просто любопытно задать вам вопрос о дальнейших планах ваших, все таки блог будет о путешествиях или скатится в политиканство и уже можно отписываться, поскольку ожидать нечего?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Прочтите первый абзац, он отмечен жирным. И хорош нудеть уже.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Такие города есть не только в России.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Лёгонько так с колен встали
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Да уж оставляет желать лучшего. А на 10-й фотке вроде как ИСУ-152 или ИСУ-122
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Поселок вполне приличный по нынешним меркам - есть школа, а многим повезло меньше, с 2000 года в России закрыто 24 тысячи школ, на 6 миллионов сократилось количество школьников.

    Из репортажа не понятно, есть ли в поселке больница, или фельдшерский пункт. Возможно, что нет, но тут надо с пониманием относиться к российской тенденции по сокращению больниц в РФ. Количество больниц в России сократилось в 2 раза с 2000 года, ну и количество коек, тоже почти во столько же.

    Есть и явные плюсы - магазин, баскетбольная площадка и возможность уехать, не у каждого населенного пункта в РФ есть такие возможности.


    Edited at 2017-01-19 07:10 (UTC)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    В данных шахтерских поселках жизнь хоть и скукожилась, но продолжает течь по минимуму. Бизнесмены открывают какие-то малые предприятия (типа лесопилки). Кто-то живет тем, что разбирает брошенные строения и продает материалы. Школы, детские сады. больницы - в одном экземпляре обычно все сохранилось.
    В Юбилейном хотя не был, не скажу, а вот в Центральном Коспаше и Северном Коспаше (поселки-спутники Кизела) школы и д/с отапливаются от котельной. Знаю, что, часть отопительных линий в школе Северного Коспаша однажды "заморозили" и их пришлось срезать, так что в части коридоров и помещений там сейчас - уличная температура).
    Детский сад в Северном Коспаше, стандартный двухэтажный советской постройки - около 50 детей всех возрастов. Население каждого из Коспашей - около тысячи человек.
    Возможно, в Коспаше, который рядом с Кизелом, в 20 минутах езды от центра города, ситуация несколько лучше, чем в Юбилейном, который более отдален и находится в другом районе (Гремячинском).

    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    интересно, как там сейчас дела обстоят.?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    А пост про Австрию когда люди должны были прочитать? Я вот не успела. Что за нервные реакции?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Жуткое зрелище. Бедные люди
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    ну а что делать с такими поселками если люди уехали? уголь выработали-работы нет.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Пост про Австрию был о том же самом. Только со знаком плюс.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    (Анонимно)
    Что-то я про Австрию пропустил.. а нужно обязательно комментарий написать, чтоб пост не удалялся?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Ну когда нет ни одного, это показательно. Значит, не зашло.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    7 лет прошло. Что там сейчас происходит после обращения свое особого внимания?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Был уголь, были шахты...Не стало угля, не стало шахт...

    По ДК пос.Халмерью путин лино с банбардировщика ракетой попал..


    .На месте посёлка щас полигон. Пембой...Куда регулярно разгружаются бомбардировщики.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Так было уже ведь.

    "что делать с каменной коробкой в несколько десятков квадратных метров, когда электричество кончилось, газовые трубы перерезали, а за водой ходить к тем же "частникам" в колодец." - так это актуально вообще для всех квартир, в которые люди зачем-то продолжают вкладывать деньги.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Так текст читать надо. Особенно выделенный жирным.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Твою ж мать...!

    Я много путешествовал по России, всяко видел, но такого никогда.

    И эти люди пришли "спасать" украинский Донбасс.
    До вот такого состояния?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Так благодаря русскому миру и в Донбассе закрываются шахты. Так что Донбасс (ДНР) ждет тоже самое.
    Что не смогли сделать СССР и Украина сделал русский мир, пришедший спасать русских, но оставивший их без работы.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
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