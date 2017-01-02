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Необычные путешествия Александра Беленького

  • Хоть шаром покати: до боли пустые квартиры японских минималистов
    27 января, 21:00
    japan-minimalism-970

    Минимализм наступает. Этот стиль особенно популярен в Японии, где влияние дзен-буддизма превращается в стремление к постоянному упрощению повседневной жизни. Лучше меньше, да лучше.

    В этом есть и определенные практические соображения. Быть минималистом дешевле. К тому же Японии постоянно угрожают землетрясения, поэтому нет особого смысла в большом количестве ценных вещей, разбросанных по всему дому. Практически половина травм, которые люди получают во время подземных толчков, происходит из-за падающих предметов.

    Я публикую интересные трэвел-истории о местах, куда еще не успел добраться сам. Ежедневно выходит совместная рубрика с BigPicture.ru

    1 Вопрос: как выглядит холодильник приверженца минимализма? Ответ: пустым.


    2 Пусто и в ванных комнатах.


    3 Сложно представить строже.


    4 Зубные щетки в стройном порядке.


    5 Минималист Саеко Кушибики складывает матрас в шкаф.


    6 Одна вилка, одна ложка, зачем нужно что-то еще?


    7 У каждого предмета должно быть свое место.


    8 Даже жилые комнаты обставлены только минимальным набором мебели.


    9 Почему бы не хранить что-нибудь на маленьком подоконнике?


    10 Лампа в форме простого белого круга.




    11 Меньше мебели — больше свободного пространства.


    12 Часть философии минималистов — хранить вместе вещи, которые имеют друг к другу отношение.


    13 Когда мало барахла, легко поддерживать кухню в чистоте.


    14 Вся суть минимализма — в отказе от кучи ненужных вещей.


    15 Подвешивать предметы минималисты тоже любят.




    16 Иногда в комнатах нет даже стула.


    17 В некоторых спальнях так пусто, что там даже нет кровати.


    18 Самое необходимое — всегда под рукой.


    19 Простые окна.


    20 Ничего вас не отвлекает.


    21 В простоте есть какая-то своя, завораживающая красота.


    22 Некоторые повседневные картины из японских квартир идеально подходят для фотографии в инстаграме.


    23 Никогда не поздно избавиться от ненужных вещей.




    24 Это действительно удобно, когда у каждого предмета есть свое место и предназначение.


    25 Хотя иногда минимализм подразумевает отсутствие даже швабры.


    26 Все по полочкам.


    источник

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    93 комментарияОставить комментарий

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    они в виртуле живут
    демку гравити раш запустите
    взрыв!
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    В Японии так не живут, это фантазии автора. Но пост все же хорош тем, что отражает тенденции минималистического интерьера.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Мне ближе творческий беспорядок, и чтобы пыль вилась в солнечном луче, случайно скользнувшем сквозь тяжелые портьеры. И мебель, чтоб красного дерева с завитушками :)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)

    Пыль вредно, в ней может тля завестись.

    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Забавно, но нафиг - куча приятной мелюзги на рабочем месте намного круче. Так же, у нас с посудой так не выйдет - а как же случае гостей?)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    "а как же случае гостей" - о да. Только русский сервант с сервизом спасет этих несчастных японцев)))
    Кстати, такие серванты еще вполне стоят себе. У 90% пенсионеров России - сервант и гора посуды на случай гостей, которых правда не бывает(
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    да ну, это что-то рекламное, из журнала про интерьер)) во-первых, вещей СЛИШКОМ мало, так не бывает, людям требуется гораздо больше для жизни, тем более если есть ребенок. Во-вторых, в жж не раз выкладывали фотки реальных японских квартир, так там такой бардак, у нас такого не увидишь))) площадь маленькая, а вещей до фига, все забито коробками)

    и вообще, жить без дивана - особо извращенная форма мазохизма. Сидеть на жестком полу?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    "людям требуется гораздо больше для жизни" — посчитайте, сколько вещей вам РЕАЛЬНО нужно для жизни. Без всяких "А вдруг пригодится?".
    После уборки по КонМари среднестатистическая семья выносит хлам мешками.

    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Чтоб так жить, надо родиться японцем)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)

    русский минимализм из Вятки!

    мой племянник в Вятке - жесткий вегетарианец и минималист
    http://pycckux.livejournal.com/615845.html
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    у молодежи там еще и денег нет. а пенсионеры (ну и успешно трудящиеся люди в возрасте) вполне себе жируют. полагаю, что по количеству спорткаров Япония на первом месте, по крайней мере, на улицах их дофига
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    16: зачем стул, если стол низкий, специально для сидения на полу.
    17: футон - нечто среднее между матрасом и спальным мешком, кровать в таком случае тоже ни к чему. Там ещё и какой-то шнур чернеется - электроподогрев, что ли?
    Но всё это рассчитано на тамошний климат, который куда теплее нашего украинского, не говоря уже о российском или беларусском. А смотрится конечно стильно!
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Часть фоток здесь - из жилья японского миллионера, воспитывающего ребенка в спартанских условиях.
    Чтобы умело дитя ценить только необходимое.
    Сравниваем дома, интерьеры и комнаты наших нуворишей и их детишек.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    На Рублёвское барокко посягаете? Как не стыдно!
    :))
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Совершенно нормально. Я также жил бы, но русско-румынский менталитет давит.
    Конечно, ежу понятно, что кадры постановочные, ну нафига зубная щетка без пасты лежит, или бритва без пены (помазка).
    Но суть верная, барахло - убивает.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    если нет еды - значит питаются вне дома, значит - есть деньги. выходит, что быть и бедным и минималистом не получится.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    + теплы й климат, когда большую часть года можно находиться на улице, на воздухе, в парках.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    пустота - это не то, к чему нужно стремиться, родившись в этот мир, где всё - хаос и многообразие форм.
    пустота только за гробом.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Молодцы. тут сто квадратных метров устаешь убирать, как интересно живут те у кого 200 и нет обслуги.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    чем больше площадь тем меньше пачкаешь) то же количество мусора равномерно распределяется в пространстве)
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)

    Для абсолютного минимализма.

    Для абсолютного минимализма им надо дома голыми ходить.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Это минимализм начального уровня.
    Но нет предела совершенству!
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Минималисты-радикалы это покойники.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Ну это тогда псевдо-минималисты!Это минималисты-еретики!
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Точно!Даёшь максимальный минимализм!!!!!!!!!!!!!!!!!Ёптть....
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Кастрюлеголовые шеневмерлы уже обвинили свое верховное божество?! Твари эмалированнные,что молчим?!
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    вы ошиблись блогом, тут про Японию. Или вам все равно где высрать камент?
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Интересно,исподнее тоже минималистично и в одном экземпляре?Тогда совсем беда!...
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    А гденить за закрытой дверью такой срач спрятан..
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Достойный ответ обществу потребления!
    Поддерживаю!
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Анархист-индивидуалист. Голый человек на голой земле.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    ( 93 комментария Оставить комментарий )
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