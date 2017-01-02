Необычные путешествия Александра Беленького
Хоть шаром покати: до боли пустые квартиры японских минималистов
27 января, 21:00
Минимализм наступает. Этот стиль особенно популярен в Японии, где влияние дзен-буддизма превращается в стремление к постоянному упрощению повседневной жизни. Лучше меньше, да лучше.
В этом есть и определенные практические соображения. Быть минималистом дешевле. К тому же Японии постоянно угрожают землетрясения, поэтому нет особого смысла в большом количестве ценных вещей, разбросанных по всему дому. Практически половина травм, которые люди получают во время подземных толчков, происходит из-за падающих предметов.
Я публикую интересные трэвел-истории о местах, куда еще не успел добраться сам. Ежедневно выходит совместная рубрика с BigPicture.ru
1 Вопрос: как выглядит холодильник приверженца минимализма? Ответ: пустым.
2 Пусто и в ванных комнатах.
3 Сложно представить строже.
4 Зубные щетки в стройном порядке.
5 Минималист Саеко Кушибики складывает матрас в шкаф.
6 Одна вилка, одна ложка, зачем нужно что-то еще?
7 У каждого предмета должно быть свое место.
8 Даже жилые комнаты обставлены только минимальным набором мебели.
9 Почему бы не хранить что-нибудь на маленьком подоконнике?
10 Лампа в форме простого белого круга.
11 Меньше мебели — больше свободного пространства.
12 Часть философии минималистов — хранить вместе вещи, которые имеют друг к другу отношение.
13 Когда мало барахла, легко поддерживать кухню в чистоте.
14 Вся суть минимализма — в отказе от кучи ненужных вещей.
15 Подвешивать предметы минималисты тоже любят.
16 Иногда в комнатах нет даже стула.
17 В некоторых спальнях так пусто, что там даже нет кровати.
18 Самое необходимое — всегда под рукой.
19 Простые окна.
20 Ничего вас не отвлекает.
21 В простоте есть какая-то своя, завораживающая красота.
22 Некоторые повседневные картины из японских квартир идеально подходят для фотографии в инстаграме.
23 Никогда не поздно избавиться от ненужных вещей.
24 Это действительно удобно, когда у каждого предмета есть свое место и предназначение.
25 Хотя иногда минимализм подразумевает отсутствие даже швабры.
26 Все по полочкам.
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93 комментарияОставить комментарий
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демку гравити раш запустите
взрыв!
Пыль вредно, в ней может тля завестись.
Кстати, такие серванты еще вполне стоят себе. У 90% пенсионеров России - сервант и гора посуды на случай гостей, которых правда не бывает(
и вообще, жить без дивана - особо извращенная форма мазохизма. Сидеть на жестком полу?
После уборки по КонМари среднестатистическая семья выносит хлам мешками.
русский минимализм из Вятки!
http://pycckux.livejournal.com/615845.h
17: футон - нечто среднее между матрасом и спальным мешком, кровать в таком случае тоже ни к чему. Там ещё и какой-то шнур чернеется - электроподогрев, что ли?
Но всё это рассчитано на тамошний климат, который куда теплее нашего украинского, не говоря уже о российском или беларусском. А смотрится конечно стильно!
Чтобы умело дитя ценить только необходимое.
Сравниваем дома, интерьеры и комнаты наших нуворишей и их детишек.
:))
Конечно, ежу понятно, что кадры постановочные, ну нафига зубная щетка без пасты лежит, или бритва без пены (помазка).
Но суть верная, барахло - убивает.
пустота только за гробом.
Для абсолютного минимализма.
Но нет предела совершенству!
Минимализм - это круто
Поддерживаю!