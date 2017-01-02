Хоть шаром покати: до боли пустые квартиры японских минималистов

Кроме ЖЖ, я есть в социальных сетях:

Минимализм наступает. Этот стиль особенно популярен в Японии, где влияние дзен-буддизма превращается в стремление к постоянному упрощению повседневной жизни. Лучше меньше, да лучше.В этом есть и определенные практические соображения. Быть минималистом дешевле. К тому же Японии постоянно угрожают землетрясения, поэтому нет особого смысла в большом количестве ценных вещей, разбросанных по всему дому. Практически половина травм, которые люди получают во время подземных толчков, происходит из-за падающих предметов.1 Вопрос: как выглядит холодильник приверженца минимализма? Ответ: пустым.2 Пусто и в ванных комнатах.3 Сложно представить строже.4 Зубные щетки в стройном порядке.5 Минималист Саеко Кушибики складывает матрас в шкаф.6 Одна вилка, одна ложка, зачем нужно что-то еще?7 У каждого предмета должно быть свое место.8 Даже жилые комнаты обставлены только минимальным набором мебели.9 Почему бы не хранить что-нибудь на маленьком подоконнике?10 Лампа в форме простого белого круга.11 Меньше мебели — больше свободного пространства.12 Часть философии минималистов — хранить вместе вещи, которые имеют друг к другу отношение.13 Когда мало барахла, легко поддерживать кухню в чистоте.14 Вся суть минимализма — в отказе от кучи ненужных вещей.15 Подвешивать предметы минималисты тоже любят.16 Иногда в комнатах нет даже стула.17 В некоторых спальнях так пусто, что там даже нет кровати.18 Самое необходимое — всегда под рукой.19 Простые окна.20 Ничего вас не отвлекает.21 В простоте есть какая-то своя, завораживающая красота.22 Некоторые повседневные картины из японских квартир идеально подходят для фотографии в инстаграме.23 Никогда не поздно избавиться от ненужных вещей.24 Это действительно удобно, когда у каждого предмета есть свое место и предназначение.25 Хотя иногда минимализм подразумевает отсутствие даже швабры.26 Все по полочкам.



Хотите сотрудничать? Я размещаю рекламу в журнале, и могу подготовить фоторепортаж, провести конкурс, отправиться в путешествие с вашим продуктом. Легко и с удовольствием! Пишите: macos@bigpicture.ru