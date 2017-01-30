Как живут в Европе. Питер, которому повезло





Россию сложно сравнивать с Европой, ведь наши города так не похожи друг на друга. Но оказавшись в Вене, я не мог поверить своим глазам: это же копия Санкт-Петербурга! Но есть несколько очень важных различий..





1 Раньше я никогда не был в Вене. Всегда пролетал мимо, а зря! Город, как две капли воды, похож на наш Питер. С поребриками, парадными и дворами-колодцами.



Впервые сходства с Петербургом я заметил, когда приехал к отелю и кружил по соседним улицам почти целый час, пытаясь найти парковку. И дело не только в том, что и в Питере фиг припаркуешься - у меня было время разглядеть здания и улицы.





2 Утром я проснулся с таким видом из окна. Стоит ли говорить, что ощущение дежа-вю не просто не исчезло, но ещё больше утвердилось? А выпавший снег и минус десять за окном только усиливали настроения.





3 Я видел много европейских городов. Десяток из них можно "притянуть за уши" к Петербургу, но только Вену не нужно ни к чему притягивать. Она похожа не только по архитектуре, но и духу. Прежде чем спорить и писать комментарий, вспомните Питер не через Дворцовую площадь и Невский проспект, а другие, второстепенные, типичные улицы.





4 Вена красива и ухожена. Старинна, но не облезла. Вот только чем дольше я гулял по городу, тем больше убеждался в том, что у красивой обложки есть двойное дно.





5 Избушка повернулась к лесу задом. Я увидел комиссионные магазины и лавки сэконд-хэнда.





6 Унылые серые фасады на боковых улицах. Печки-буржуйки в домах.





7 Даже глухие дворы-колодцы, которые приезжие любят с такой же силой, как живущие в них - ненавидят.





8 После прогулки по Вене я успел побывать и в Питере, прежде чем писать этот текст. Могу только подтвердить всё, что вы прочтёте ниже.





9 Середина января - ёлки стоят!





10 У Вены, впрочем, есть несколько сильных сторон: такого просто не может быть в Петербурге. Двери, которые стоят уже сотню лет.





11 Да они как новенькие, и никто стёкла не выбил! В Питере давно все поменяли на убогую серость из железа.





12 Внутри парадных (а как ещё назвать такую красоту, не подъездом же) прячутся настоящие дворцы. Живут же люди!





13 Этот странный знак обозначает не горку для катания с санок, а что с ноября по март эту улицу не будут убирать и чистить. Интересно, почему?





14 Самое главное различие Вены и Питера - удобство города для его жителей. Дорожки и тротуары идеально вычищены и убраны от снега и льда. Что творится даже на Невском проспекте зимой - лучше вам не видеть!





15 Может, у австрийцев есть секрет или специальный тротуар с подогревом?





16 Я гулял по городу в пору аномальных морозов. Холод был такой, что водители утепляли стекла машин фольгой. Суть лайфхака в том, чтобы не чистить стекло от льда по утрам.





17 Новые жители столицы больше всех охреневали от холода: не удивлюсь, если снег они видели впервые в жизни.





18 По городу я гулял бесцельно, у меня не было задачи увидеть конкретные памятники или музеи, путеводитель даже не открывал (и вам не советую). Поэтому не смогу подписать какие-то важные здания. Ну да, красиво.





19 Иногда полезно так гулять по незнакомым местам, без цели и маршрута, ткнув в карту куда попало. Только так и почувствуешь город.





20 Что-то поменялось. Лощёные парадные облупились, золото превратилось в потрескавшуюся жёлтую краску, столетние двери рассохлись. В парадной воняло говном.





21 Выщебленные каменные полы, погрызенные перекрашенные тысячу раз стены и склад старой мебели в коридорах. Я окончательно провалился в Петербург.





22 Но это тоже Вена, я вас не обманываю и не подсовываю фотографии из России!





23 Выбежал на улицу без шапки, пытаясь отделаться от наваждения. Матрёшки, портрет Путина, неваляшка...так не бывает, не бывает! Только выставленный в витрине украинский флаг рядом с российским вернул осознание, что я всё-таки в Австрии. У нас такого уже не встретишь.





24 Но различия перестали существовать, а границы стёрлись.





25 В Вене нередко можно встретить дорогие машины с "блатными" номерами. Это чеченцы. В Австрии живёт самая большая диаспора из Чечни: они уезжали как беженцы в девяностые, и нашли здесь новый дом.





26 Людей можно вывезти из Чечни, но Чечню из людей не получится. Они покупают себе “говорящие” номера и водят, будто не уезжали из Грозного.





27 Вот колоритное место почти в центре города. Оно тоже кажется инопланетным и совсем не подходит помпезной австрийской столице. Это рынок Нашмаркт. Даже название-то какое - "наш"!



28 Приходить сюда лучше всего по выходным, тогда увидите громадную барахолку, одну из лучших в Европе. Но и в будние дни здесь ярко. Можно пробовать сыры, колбасы, всевозможные салаты - продавцы при виде туристов рады угостить тем, чем торгуют.





29 Половина продуктов (опять же) имеет отношение к России, а многие продавцы говорят на языке Пушкина. Хотя именно русских мало, в основном арабы из Египта, уехавшие в поисках новой работы, когда курорты закрылись из-за прекращения русского потока.





30 Рынок вообще один-в-один российский, до момента введения санкций.





31 Хотя такое разнообразие сыров и раньше было не встретить.





32 Снова дежа-вю! Борщ, харчо, уха...





33 На окраине города, в промзхоне, есть район старых газгольдеров, которые перестроили в элитное жильё. Об этом месте я буду рассказывать в видеоблоге про Вену, скоро его опубликую.





34 Внешне этот район тоже напоминает одно место в России, правда не в Питере, а в Москве. Если были на Курской и видели бывший завод "Арма", поймёте, о чём я.



35 Сразу за газометрами начинаются типовые спальные районы, куда я просто не успел добраться, а жаль, люблю такое.





36 Возвращаемся в центр. Вот это место уже похоже на Москву. Натурально, Чистые пруды, как будто Собянин там не снёс ларьки, а наоборот, отгрохал торговый центр.





37 Зиккурат нависает над городом, по бульвару снуют трамваи, а горожане радуются, что можно купить хлебушка, зарядку для телефона и шаурму. Бррр!





38 Вот уличный вход в метро. Оборудованный эскалатором. Всегда было интересно, почему у нас такого нет?



39 И велодорожки, которые чистят и используют хоть и в минус двадцать. Было бы желание.





40 На этом сходства с Россией заканчиваются. У Вены достаточно своей уникальности.





41 Просто так вышло, что какое-то время мы развивались бок о бок, Австро-Венгрия и Российская империя, Вена и Петербург...





42 Скажу в защиту Питера: он куда интереснее, многограннее, и конечно роднее. Хотя, одного дня, чтобы увидеть Вену, не хватило.





43 Очень хочется, чтобы и за Питером так ухаживали. В первую очередь, сами жители. Любовь к городу не ограничивается митингами в поддержку Исаакия.





44 Они похожи, как близнецы, разделённые судьбой. Вена - тот же Питер, с поребриками, парадными, шавермой и колодцами дворов. За одним исключением: жители и власти совсем иначе относятся к городу. И в этом ему повезло.





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