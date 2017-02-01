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Необычные путешествия Александра Беленького

  • От русского Китая к мусульманской трущобе
    31 января, 13:00


    Однажды я побывал в Харбине, самом русском городе Китая. Сто лет спустя его центр всё ещё похож на Хабаровск, где шутки ради повесили иероглифы.

    Современный Китай вытесняет русское наследие: окраины уже застроены высотными домами.

    Этот колоритный район уцелел только чудом: но превратился в рынок для национальных меньшинств.


    1 Квартал спрятался внутри комплекса многоэтажек, с улицы его не увидеть. Второй раз я и сам бы его не нашёл, сюда нас привёз таксист, которому Валихан долго объяснял, что именно мы ищем.


    2 Здесь шумно и грязно, и слышна не китайская речь: жители района и торговцы - уйгуры, живущие на северо-западе страны. У китайцев-ханьцев с ними непростые отношения, а сам регион считают чуть ли не сепаратистским, там регулярно происходят волнения и теракты.


    3 Народ уйгуров исповедует ислам, тогда как большинство жителей Китая живут по законам буддизма и конфуцианства.


    4 Временами район кажется похожим на провинциальный российский город, только вывески с иероглифами.


    5 Старинные улочки старого Харбина, во что же вас превратило людское безразличие? Под облезлыми стенами вековых домов разросся громадный стихийный базар, где с утра до вечера идёт торговля не на жизнь, а на смерть.


    6 Ручейки всевозможных запахов смешались в реку зловония, а продукты не вызывают желания их попробовать. Но это тот самый колорит, за которым охотятся многие туристы в Китае.


    7 Встречаются очень странные вещи в продаже.


    8 И это тоже пригодится кому-то.


    9 Чья это шкура?


    10 В Харбине живут преимущественно ханьцы, титульный народ Китая. Но здесь таких лиц почти не встретишь. Зато много уйгуров, монголов и корейцев.


    11 Иностранцы не часто заходят в этот район, поэтому реакция обитателей соответствующая.


    12 Кур продают живыми, чтобы не тратить деньги на холодильники.


    13 Разводят их здесь же, в бывших купеческих и доходных домах российского Харбина.


    14 Только представьте, как это здание выглядело сто лет назад!


    15 Во дворе сушатся ощипанные утки.


    16 Всё очень старое и невероятно фактурное. Здесь нужно снимать фильмы!


    17 Посмотрите на этот дворик! Он словно перенёсся сюда из далёкого Тбилиси!


    18 Не знаю, строили ли так ещё где-нибудь на Дальнем Востоке?


    19 В подъезд не войдёшь без противогаза! Но в них всё ещё легко узнать российское происхождение.


    20 Дома разрушаются сами по себе. Их даже не думают сносить или ремонтировать: развалилось и развалилось. Так и стоят в руинах.


    21 Так и погибает "русский" Китай. Но это уже не наша история.


    Другие фоторепортажи о стране Китай:

    Тепличная архитектура Тибета Заброшенный город-миллионер Легендарный Харбин


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    78 комментариевОставить комментарий

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    Пора валить?
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    ( 78 комментариев Оставить комментарий )
    Плачевненько, но фактурно.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Лет десять назад в ЖЖ написали бы "готичненько".
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    лучшее доказательство, что мусульмане любую цивилизацию в говно превращают
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Мусульманские деревни в России бывают на порядок чище русских, можно поехать на границу Башкирии и Челябинской области и сравнить. Шах и мат?
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    (Удалённый комментарий)

    Пазитифф!

    Сразу видно как туземцы загнивают в отсутствии цивилизующего влияния:)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)

    Re: Пазитифф!

    Старый пост про Харбин уже забыли, и ведь люди подумают, что он весь такой. Текст же полностью читать не научены.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Жесть какая. Совсем не хочется такого колорита.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    А какого хочется? Матрёшек и балалаек?
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Русских в Харбине совсем мало осталось , есть общество, да в Покровской церкви собираются по воскресеньям )
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Я даже познакомился с дочкой русского эмигранта, случайно встретились на улице. В ЖЖ это не влезло, но в книге будет.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    А продукты на улице пробовали?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    (Удалённый комментарий)
    (Удалённый комментарий)
    (Удалённый комментарий)
    Это дно Харбина, или "остренькое" нас ждет попозже?)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Большей жести в Харбине не найдёшь.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    смахивает чуток на владивостокские дворы в центре
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Всё-таки Хабаровск по личным воспоминаниям не такой
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Конечно не такой, как на этих фото. Но и здесь не типичный Харбин. Пост про город уже был.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    прям как в России,только буквы другие
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    зачем тетка поливает из чайника улицу?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Может всё таки не ханьцы а маньчжуры?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Небольшое уточнение - большинство жителей Китая живут по законам денег, а не буддизма и конфуцианства. Хотя и последние тоже встречаются.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    А что это за красное транспортное средство на последней фотографии?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Небольшой китайский электромобильчик, своего рода "тук-тук". Их много в городах.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)

    фота №8

    просто кадр из хоррора.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Интересно было бы предложить китайцам восстановить Харбин, сделав из него туристический центр.

    Китайцы, правда, в данном отношении конкретно зажратые, у них и без того всяких интересностей в стране овердохрена и даже больше. Но мало ли, вдруг поведутся?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Что значит ВОССТАНОВИТЬ? В Харбине живёт больше 10 миллионов человек, там самое молодое в мире метро и с туризмом всё в порядке.

    Так выглядит современный Харбин. Может, Хабаровск с Владивостоком восстановить пора?



    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    очарование невероятно ..
    а валятся наверно т.к. хозяина нет ?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Да уж... Фотки классные, но страшновато становится :) Я больше полугода прожила в Харбине, ну, есть конечно такие кварталы, но не все так страшно, у меня в памяти остался не лишенный очарования провинциальный китайский город.. Есть совершенно очаровательные уголки и улицы в центре, город Солнца... . Напугаете людей, никто не поедет больше :)))
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Осколки изгнанных харбинцев встречаются в Австралии. Кучкуются обособленно, нынешних эмигрантов не жалуют. В основном потомки "белых", но встречается среди них и откровенный быдляк. Вертинский ведь тоже харбинский, только подался обратно в СССР.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    у нас дома лежит альбом с почтовыми открытками видов Харбина 30-50 х гг 20 в, был привезен дедом со строительства КВЖД, интересно посмотреть нынешние параллели.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    ( 78 комментариев Оставить комментарий )
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