От русского Китая к мусульманской трущобе

Китай: Другие фоторепортажи о стране

Однажды я побывал в Харбине, самом русском городе Китая. Сто лет спустя его центр всё ещё похож на Хабаровск, где шутки ради повесили иероглифы.Современный Китай вытесняет русское наследие: окраины уже застроены высотными домами.Этот колоритный район уцелел только чудом: но превратился в рынок для национальных меньшинств.1 Квартал спрятался внутри комплекса многоэтажек, с улицы его не увидеть. Второй раз я и сам бы его не нашёл, сюда нас привёз таксист, которому Валихан долго объяснял, что именно мы ищем.2 Здесь шумно и грязно, и слышна не китайская речь: жители района и торговцы - уйгуры, живущие на северо-западе страны. У китайцев-ханьцев с ними непростые отношения, а сам регион считают чуть ли не сепаратистским, там регулярно происходят волнения и теракты.3 Народ уйгуров исповедует ислам, тогда как большинство жителей Китая живут по законам буддизма и конфуцианства.4 Временами район кажется похожим на провинциальный российский город, только вывески с иероглифами.5 Старинные улочки старого Харбина, во что же вас превратило людское безразличие? Под облезлыми стенами вековых домов разросся громадный стихийный базар, где с утра до вечера идёт торговля не на жизнь, а на смерть.6 Ручейки всевозможных запахов смешались в реку зловония, а продукты не вызывают желания их попробовать. Но это тот самый колорит, за которым охотятся многие туристы в Китае.7 Встречаются очень странные вещи в продаже.8 И это тоже пригодится кому-то.9 Чья это шкура?10 В Харбине живут преимущественно ханьцы, титульный народ Китая. Но здесь таких лиц почти не встретишь. Зато много уйгуров, монголов и корейцев.11 Иностранцы не часто заходят в этот район, поэтому реакция обитателей соответствующая.12 Кур продают живыми, чтобы не тратить деньги на холодильники.13 Разводят их здесь же, в бывших купеческих и доходных домах российского Харбина.14 Только представьте, как это здание выглядело сто лет назад!15 Во дворе сушатся ощипанные утки.16 Всё очень старое и невероятно фактурное. Здесь нужно снимать фильмы!17 Посмотрите на этот дворик! Он словно перенёсся сюда из далёкого Тбилиси!18 Не знаю, строили ли так ещё где-нибудь на Дальнем Востоке?19 В подъезд не войдёшь без противогаза! Но в них всё ещё легко узнать российское происхождение.20 Дома разрушаются сами по себе. Их даже не думают сносить или ремонтировать: развалилось и развалилось. Так и стоят в руинах.21 Так и погибает "русский" Китай. Но это уже не наша история.

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