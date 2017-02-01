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Необычные путешествия Александра Беленького

  • Как живут в Европе: Мюнхен с блэкджеком и шлюхами
    31 января, 21:00


    Читателям трудно угодить. Напишешь про хорошую Европу, обзовут русофобом. Покажешь Германию с грязью и арабами вместо пива и сосисок - приклеят ярлык “ватника”.

    А я просто путешествую и показываю города и страны, как они есть. Туристы не ходят в спальные районы, а музеи вы и без меня посмотрите.

    Готовы увидеть другой Мюнхен? Поехали!



    1 Европа меняется, и в последние годы особенно сильно. Несмотря на это, Германия верна себе и продолжает ездить на немецком автопроме. Особенно это заметно в Мюнхене, город богатый и может себе позволить.


    2 Присутствие новых жителей Европы становится всё заметнее: “этнические” районы существовали здесь и раньше, например турецкий, но такого количества арабской вязи и девушек в парандже на улицах не встречалось. Пока эти девушки глядят на прохожих с плакатов, но несколько закутанных в никаб мусульманок я уже видел, в самом центре Мюнхена.


    3 Не буду сейчас концентрировать внимание на проблеме беженцев, о ней нам расскажет Николай, сам когда-то приехавший в Германию беженцем из СССР: видеопрогулку с ним я уже публиковал вчера в блоге, а его историю жизни расскажу на днях.



    4 В разных странах мира я стараюсь найти спальные районы с многоэтажками и обязательно в них побывать. Мне интересно находить сходства и различия с Россией, ведь я сам вырос в одном из таких районов.


    5 Коля привёл меня в Нойперлах, который больше напоминает московские, нежели мюнхенские окраины.


    6 Район этот считается самым непрестижным и дешёвым в городе. Для примера, аренда 3-комнатной квартиры в Мюнхене стоит примерно 1500 евро, здесь же сдадут всего за тысячу.


    7 Выпавший снег и аномальный холод (-15 градусов) только добавляли сходства с Россией.


    8 В районе проживает много эмигрантов: турков, русских, украинцев. Сами немцы так жить не любят.


    9 Серый безликий бетон и граффити на стенах. Когда есть альтернатива, вы бы хотели так жить?


    10 Да, а вам лично этот район что-нибудь напоминает?


    11 И стало интересно, в каком доме живёте вы: выложите в комментариях, поделитесь! Почему-то уверен, что большинство читателей обитают примерно в таких же.


    12 Ребятня катается с горки.


    13 Детская площадка с паровозиком. Глядя на эти фотографии, не веришь, что они сделаны в западной Европе.


    14 А где же машины? Заметили, что на предыдущих фотографиях их не было?


    15 Возле каждого дома есть подземный гараж, но мест на всех не хватает.


    16 Поэтому люди паркуются на тротуарах. Пока робко…


    17 Подъезды закрыты на замок, но мы находим приоткрытую дверь и проскальзываем внутрь. Интересно посмотреть на район с высоты.


    18 Поднимаемся на 14 этаж и выходим на балкон. Вид не оставляет равнодушным! На переднем плане, в парке между домами огромная церковь и здание, похожее на школу. А дальше - бесконечные многоэтажки до горизонта.


    19 Коля говорит, что если балкон выходил бы на другую сторону, мы могли увидеть Альпы.


    20 Панельного жилья очень много в восточной Германии, а окраины Берлина так и вовсе напоминают Москву. Там даже дома тех же самых серий, посмотрите мой репортаж оттуда.


    21 Нойперлах считается самым опасным районом Мюнхена, но если его сравнивать с предместьями Парижа, он будет самым безопасным. В Германии нет такой жести с африканскими мигрантами, которые приехали в Париж из французских колоний с полными гражданскими правами нежеланием вписываться в общество.


    22 Типичные же “спальники” Мюнхена выглядят вот так. Намного уютнее. Но вдалеке, смотрю, уже новый Нойперлах строится...


    23 На улицах стоят автоматы по продаже конфет и жвачек. Они сохранились с 90х, но до сих пор работают.


    24 Здесь хоть и уютнее Бирюлёво, но вообще - говно райончик. Посмотрели и хватит.


    25 В Германии узаконены бордели. Проститутка это официальная профессия, и они работают по контракту. Есть даже свой профсоюз. Зарабатывают они, как везде, очень неплохо. Коля говорит, что один “раз” сходить к такой девочке стоит около тысячи евро. Но вчера в комментариях поправили, что в десять раз меньше. Где же правда, кто проверял?


    26 Вы посмотрели фоторепортаж о нетуристическом Мюнхене. Вчера я выложил видеоролик с таким же содержанием. Если не видели, посмотрите его сейчас.


    И скажите, какой формат вам больше нравится? Где интереснее, информативнее, ярче?



    А красивую Европу я покажу в другой раз.

    Другие фоторепортажи о стране Германия:

    Адамово наследство Вершина Германии Окраины Восточного Берлина


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    © 2017 Александр Беленький | Все фотографии в этой публикации сделаны мной, если не сказано иное. Данный материал принадлежит автору блога. Полная или частичная публикация без моего согласия запрещена! Вы можете спросить об этом, написав письмо по электронной почте. Если вы хотите разместить материал в своём личном блоге (на платформе LiveJournal) или социальных сетях, спрашивать разрешения не нужно, но пожалуйста, не забывайте ставить копирайт с активной гиперссылкой на оригинал.

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    203 комментарияОставить комментарий

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    Пора валить?
    Нынешний кризис в Европе - цветочки. Все говорят о полчищах беженцев, но мало кто общался с ними лично. В Германии я встретился с человеком, прошедшим вместе с африканцами и сирийцами лагеря для мигрантов. Мы откровенно поговорили о том, что сейчас происходит и стоило ли "валить" из России.…
    ( 203 комментария Оставить комментарий )
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    Может особый бордель с девками по штуке евро? Может у них там поперек?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Называется "коробочка новичков". Не знаю, чем он особый.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Вообщем ватник -русофоб :)))
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    В России такое зовут комфорт-классом, только с этажностью раза в полтора-два выше.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Никогда не слышал, чтобы в России так называли...
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Ещё 2 года назад в Мюнхене было невозможно найти замотанную бабу, порой встречались турчанки в хиджабах. А потом пришло лето 2015 года и появилось очень много замотанные овец и ещё больше праздных овцеёбов, которые шатаются туда-сюда.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    эй ты-чмошник руSSкий, это не твоё дело, здесь немцы хозяева - захотели-приняли, тебя-долбоёба не спросили...
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Имхо но формат текст+фоточки удобнее.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    И вчера смотрела - понравилось, но сегодня фото+подписи - ближе, лучше для восприятия. Возможно - фото можно рассматривать долго, это естественно происходит, а видео останавливать, чтоб рассмотреть - как-то лениво. ИМХО.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Согласен. И чтение по другому воспринимается, нежели звук видио. ИМХО.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Вот поэтому народ и предпочитает жить в пригородных деревнях.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Да, Бирюлёво. Не видал такого в Мюнхене.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Наверное стоит компоновать фото и видео в один пост? Посмотрел фото, если интересно - запустил видео, не?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Тогда вы будете ждать мои посты по полгода :)
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Первый раз я побывал в европе в 98 году, в италии. И так случилось что случайно оказался в районе портовой генуии и охренел, на фоне наших 90х я был в шоке, одесский привоз, молдованка и перепсыпь тупо отдыхали. Вонь наркоты, грязь, непонятные личности... это жесть.
    В германии не видел такого, а вот арабы в германии давно, да меня удивляло эти девушки в паранже по магазинам...
    Но больше всего в те года меня удивил париж, цент европы и каждая третья или пятая морда тупо на улице, везде, черная, или негр или араб. Я был в шоке. Что теперь там творится даже представить не могу.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Ну сравнили Италию с Германией)! Италия воообще грязная страна, особенно заметно когда из Франции или Австрии переезжаешь на машине.
    З.Ы. А девки в Германии стоят 100-120 евро в час, лет 15 назад узнавал.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Мне больше нравятся фоторепортажи. Этот репортаж гораздо интереснее и информативнее чем видео А на фото моя улица и в первом доме справа я живу. Дому уже 120 лет и на улице все такие же ,возрастные.

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    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    :-) Я тоже в красивом месте живу. Абажаю его.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Видео информативнее, очевидно.
    Столько подробной инфы в пост не запихнёшь, но мне как-то ближе олдскульные посты с фоточками. Суть всё равно понятна. Тут, наверное, на вкус и цвет. Кому-то видео, кому-то саммари из текста с фотографиями.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    ну понятно, что это бюджетный вариант для тех, кто живёт на пособие: русских, турок, арабов. и построили на окраине, чтоб быдло было подальше от нормальных европейцев
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    мюнхен такая же задница, как и мой тамбов. один в один.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Крутые у вас спальные районы, одни иномарки! А мы все Масква, Масква! Тамбов - вот где центр мира!
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Проблема сисег раскрыта не полностью.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Качество жизни определяется не столько домом, сколько его жителями. Гадят ли они в лифте, оставляют ли мусор на лестнице, режут ли баранов на детской площадке? Есть ли в подьезде неформальный лидер, бьющий неадекватам морды?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Есть ли в подьезде неадекватный лидер, бьющий неформалам морды)?
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)

    Один раз без учёта времени, по-быстрому от 25. Уличные тоже, но не рекомендую. Хорошие от 40. Нормальная цена 60 - 130 час - 3 часа. Индивидуалки, то есть, любительницы время от времени 70-160, но как правило, на вечер и только при взаимной симпатии. Эскорт на сутки от 300 до более 1000.

    Конечно, регионально есть существенная разница. Чем южнее, тем дороже. И есть оригинальные предложения вроде запрещённого, но практикуемого флат "all You can fuck" или клубного абонемента на 400 в месяц плюс 45 за каждую.

    Рекомендую зайти в Гамбурге на Reeperbahn. Амстердам нервно курит.

    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Был на Рипербане в начале 90-х, срачновато. Сейчас лучше?
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    А кто ты все- таки, русофоб, ватник или колеблющийся?
    Вон Пуэрто присел, сразу российским блогером стал!)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    а что это за одиночный пикет такой на первой фотографии?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Женщина ехала на митинг против Трампа.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    вы просто не любите все немецкое
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    от 80 до 250 евро за час девочки
    а в этих многоэтажках тоже русское гетто, как в Берлине?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    В лаере 150-200 и бокал шампанского 100. На коленках посидит за полтос. Уйдёшь без тыщи. На Hansastr чуток меньше - 700.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)

    Пытаюсь вспомнить где в гамбурге такие же типовые панельки, но как-то с трудом. Мюнхен чёт так себе.

    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Тоже есть, но стиль постройки - кирпич :-)
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    (Анонимно)
    Do not disturb Putin anymore he is preparing to get space technologies as a gift ))
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    На 18 - не бесконечные многоэтажки до горизонта, а 4 ряда многоэтажек, потом холм в остпарке, загораживающий обширную 2-этажную, а потом 4-этажную застройку в районе Michaellibad, и пара высоких офисных зданий вдалеке.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    ( 203 комментария Оставить комментарий )
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