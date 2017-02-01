Как живут в Европе: Мюнхен с блэкджеком и шлюхами

Германия: Другие фоторепортажи о стране

Читателям трудно угодить. Напишешь про хорошую Европу, обзовут русофобом. Покажешь Германию с грязью и арабами вместо пива и сосисок - приклеят ярлык “ватника”.А я просто путешествую и показываю города и страны, как они есть. Туристы не ходят в спальные районы, а музеи вы и без меня посмотрите.Готовы увидеть другой Мюнхен? Поехали!1 Европа меняется, и в последние годы особенно сильно. Несмотря на это, Германия верна себе и продолжает ездить на немецком автопроме. Особенно это заметно в Мюнхене, город богатый и может себе позволить.2 Присутствие новых жителей Европы становится всё заметнее: “этнические” районы существовали здесь и раньше, например турецкий, но такого количества арабской вязи и девушек в парандже на улицах не встречалось. Пока эти девушки глядят на прохожих с плакатов, но несколько закутанных в никаб мусульманок я уже видел, в самом центре Мюнхена.3 Не буду сейчас концентрировать внимание на проблеме беженцев, о ней нам расскажет Николай, сам когда-то приехавший в Германию беженцем из СССР: видеопрогулку с ним я уже публиковал вчера в блоге, а его историю жизни расскажу на днях.4 В разных странах мира я стараюсь найти спальные районы с многоэтажками и обязательно в них побывать. Мне интересно находить сходства и различия с Россией, ведь я сам вырос в одном из таких районов.5 Коля привёл меня в Нойперлах, который больше напоминает московские, нежели мюнхенские окраины.6 Район этот считается самым непрестижным и дешёвым в городе. Для примера, аренда 3-комнатной квартиры в Мюнхене стоит примерно 1500 евро, здесь же сдадут всего за тысячу.7 Выпавший снег и аномальный холод (-15 градусов) только добавляли сходства с Россией.8 В районе проживает много эмигрантов: турков, русских, украинцев. Сами немцы так жить не любят.9 Серый безликий бетон и граффити на стенах. Когда есть альтернатива, вы бы хотели так жить?10 Да, а вам лично этот район что-нибудь напоминает?11 И стало интересно, в каком доме живёте вы: выложите в комментариях, поделитесь! Почему-то уверен, что большинство читателей обитают примерно в таких же.12 Ребятня катается с горки.13 Детская площадка с паровозиком. Глядя на эти фотографии, не веришь, что они сделаны в западной Европе.14 А где же машины? Заметили, что на предыдущих фотографиях их не было?15 Возле каждого дома есть подземный гараж, но мест на всех не хватает.16 Поэтому люди паркуются на тротуарах. Пока робко…17 Подъезды закрыты на замок, но мы находим приоткрытую дверь и проскальзываем внутрь. Интересно посмотреть на район с высоты.18 Поднимаемся на 14 этаж и выходим на балкон. Вид не оставляет равнодушным! На переднем плане, в парке между домами огромная церковь и здание, похожее на школу. А дальше - бесконечные многоэтажки до горизонта.19 Коля говорит, что если балкон выходил бы на другую сторону, мы могли увидеть Альпы.20 Панельного жилья очень много в восточной Германии, а окраины Берлина так и вовсе напоминают Москву. Там даже дома тех же самых серий, посмотрите мой репортаж оттуда 21 Нойперлах считается самым опасным районом Мюнхена, но если его сравнивать с предместьями Парижа, он будет самым безопасным. В Германии нет такой жести с африканскими мигрантами, которые приехали в Париж из французских колоний с полными гражданскими правами нежеланием вписываться в общество.22 Типичные же “спальники” Мюнхена выглядят вот так. Намного уютнее. Но вдалеке, смотрю, уже новый Нойперлах строится...23 На улицах стоят автоматы по продаже конфет и жвачек. Они сохранились с 90х, но до сих пор работают.24 Здесь хоть и уютнее Бирюлёво, но вообще - говно райончик. Посмотрели и хватит.25 В Германии узаконены бордели. Проститутка это официальная профессия, и они работают по контракту. Есть даже свой профсоюз. Зарабатывают они, как везде, очень неплохо. Коля говорит, что один “раз” сходить к такой девочке стоит около тысячи евро. Но вчера в комментариях поправили, что в десять раз меньше. Где же правда, кто проверял?26 Вы посмотрели фоторепортаж о нетуристическом Мюнхене. Вчера я выложил видеоролик с таким же содержанием. Если не видели, посмотрите его сейчас.И скажите, какой формат вам больше нравится? Где интереснее, информативнее, ярче?А красивую Европу я покажу в другой раз.

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