Нигерийское гетто в Лондоне

Я даже не знал, вернусь ли оттуда живым. Но вы ведь меня не за попсу читаете. Хотели небанального Лондона? Кому нужны эти бигбены!Н окраине Лондона есть район Пэкхам. Его считают самым опасным в британской столице. Здесь живут выходцы из Нигерии и других африканских стран, в том числе нелегалы и беженцы.1 Это не самая дальняя окраина Лондона, но одна из самых живописных. Даже более известный Банглатаун, населённый выходцами из Бангладеш и Индии, куда более благополучный. Район Пэкхам известен, как правило, по криминальным сводкам.2 Днём, конечно, здесь можно свободно гулять, а сам район сперва покажется даже миленьким. Ну почему сразу гетто?3 Неуловимую ауру опасности вы почувствуете почти сразу, стоит лишь отойти от автобусной остановке. Здесь тоже живут люди, но они другие. И вы для них — чужак.4 Пожалуй, это самый верный способ не привлекать к себе взглядов: одеться, как арабская женщина.5 "У стен есть уши” — говорят про такие места. Я уж не знал, вернулись ли из этого места живым, но пути назад нет!6 Середина рабочего дня, а на улицах толпы. Просто стоят и ничего не делаю.7 Здесь очень грязно, но прохожие словно и не замечают, что вокруг насрано.8 Знаете, почему матрацы и мебель валяются на улицах только в плохих районах? В хороших их убирают: в Лондоне работают бригады эмигрантов из Прибалтики, которые подбирают такие вещи, потом моют и продают на аукционах. В гетто они, ясно дело, не суются.9 Когда принюхались к срачу, можно осмотреться вокруг.10 Торговля фруктами на улице. Что-то я не видел такого в других районах.11 Мне кажется, или я стал свидетелем преступления? Мамаша тырит кукурузу, детка стоит на стрёме?12 И вот, странная вещь: все фрукты нормальные, а бананы здесь продают исключительно чёрные и тухлые. Так вкуснее, что ли?13 Торговля — единственный источник дохода местных жителей. Работают по схожей с нами схеме экономики: купи-продай-снова купи-снова продай. Маленькие города России так и выживают.14 Если вы хотите заняться шопингом в Лондоне, вам точно в другой район.15 Модный бренд одежды “ Детройт ”. Кто бы мог подумать!16 Большинство магазинов устраивают распродажи по случаю своего закрытия. Не волнуйтесь, они не закроются ещё лет десять, а распродажа — приманка для лохов.17 Все “черкизоны” мира одинаково безвкусны.18 В Англии есть один хороший способ узнать, в хорошем ли вы районе находитесь. Если при входе в магазин будет “дежурить” картонная фигура полицейского, значит вы в гетто. Кто-то придумал, а другие сети подтянулись: считается, что этот дядька отпугивает воров. Нигерийский талисман, не иначе.19 Здесь, конечно, живут не только выходцы из этой африканской страны, но изначально район был заселён именно ими. И именно в Пэкхаме жили (живут) знаменитые нигерийские спамеры, рассылающие “письма счастья”.20 Жилая часть района оказалась до неприличия приличной: то ли мне так повезло, но первый попавшийся двор был бедненьким, но чистеньким.21 Возвращаемся в кипучую жизнь Главной Улицы. Местные жители это лучшее, что есть в районе. То, что они делают, как выглядят, во что одеваются…Они прекрасны. Люблю гетто!22 Они могли родиться в Лондоне, как и их родители, но всё равно, жители Пэкхема несут в себе национальную культуру и одежду, через поколения.23 Зачем какие-то устройства для переноски детей, коляски? Обернись полотенцем и повесь на спину!24 И даже с парковщиком здесь можно “договориться”. Стал свидетелем ещё одного преступления: вы же понимаете, зачем этот “припарковался на секундочку” пожимает руку инспектору?25 Кстати, британские учёные © выяснили, что благодаря такой мультикультурности Лондона, в столице стало намного меньше преступлений на расовой почве: все с малых лет привыкают, что люди разные. И у каждого есть право на самовыражение. Потому, в Англии не запрещают хиджабы и национальную одежду, как в других европейских странах.26 Мне думается, это университетский профессор. В Шотландии же они ходят в килтах, почему в Лондоне нельзя ходить в нигерийской одежде?27 Люди совершенно не агрессивны. Я снимал их “от пуза”, но многие замечали потом, что я сделал кадр. Не обращали внимания или улыбались.28 Приехать в Лондон и не сходить на Бейкер стрит не страшно. Не побывать в одном из национальных районов — зря съездили.29 Смотреть, как живут люди в других странах — интереснее всего. Вы можете даже пообщаться с ними, в Англии это проще всего, английский у нас почти все учили.30 Пэкхем оставил самые яркие впечатления от Лондона. Здесь и малиновые пиджаки, и трансвеститы, и гангстеры, и жирные мамаши.31 В начале поста я специалльно несколько сгустил краски. Даже в гетто живут самые обыкновенные люди, которые не хотят причинять вам зла. А когда на улице многолюдно, это почти 100% гарантия, что вас “отобьют”, даже если пристанет какой гопник. И цыганский район в Болгарии не был исключением.Впрочем, не повторяйте этого сами, если не уверены. Я гуляю по таким районам на свой страх и риск.

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