?

Log in

Or connect using:
Livejournal Facebook VK.com Instagram Twitter

Февраль2017

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     


Необычные путешествия Александра Беленького

  • Главное отличие финских подъездов
    19 февраля, 13:00


    Вот я и добрался до наших северных соседей. Природа и климат здесь такие же, как в России, но жизнь очень отличается.

    Как живут финны? Вот типичный спальный район в 10 километрах от границы.

    Посмотрите на подъезд: что первое бросается в глаза?



    1 Маленький город Лаппеенранта. Всего 50 тысяч жителей. А это его окраина. Глядя на фотографию, наш человек уже заметит множество различий: нет решёток на окнах первых этажей, свободно стоят велосипеды возле дома (и даже не привязаны), стеклянные двери...всего этого почти не встретишь в наших городах.


    2 Но одна деталь выделяется особенно сильно. В российском климате зимой такая вещь очень бы пригодилась. В Финляндии это у входа в каждый дом! Щётка для обуви!


    3 В подъезд финны входят, почистив ботинки от снега. Вот и секрет, почему внутри чисто: и на лестнице, и в квартире.


    4 Про спальные районы в Финляндии скоро будет большая и подробная видеопрогулка с местным жителем. А Жигули вообще не понимаю, откуда там взялись.


    Всю следующую неделю в блоге - Финские сезоны - репортажи о жизни в Финляндии.

    Если вам понравился этот пост - напишите комментарий и поделитесь ссылкой в своих социальных сетях. Спасибо!

    -----------------------------------------------------------------------------------------------

    Не хотите пропустить новые репортажи? Добавляйте меня в друзья и подписывайтесь на обновления блога!

    Кроме ЖЖ, я есть в социальных сетях: YouTube | Facebook | Instagram | ВКонтакте | Одноклассники

    © 2017 Александр Беленький | Все фотографии в этой публикации сделаны мной, если не сказано иное. Данный материал принадлежит автору блога. Полная или частичная публикация без моего согласия запрещена! Вы можете спросить об этом, написав письмо по электронной почте. Если вы хотите разместить материал в своём личном блоге (на платформе LiveJournal) или социальных сетях, спрашивать разрешения не нужно, но пожалуйста, не забывайте ставить копирайт с активной гиперссылкой на оригинал.

    Хотите сотрудничать? Я размещаю рекламу в журнале, и могу подготовить фоторепортаж, провести конкурс, отправиться в путешествие с вашим продуктом. Легко и с удовольствием! Пишите: macos@bigpicture.ru

    Метки: , , ,



    165 комментариевОставить комментарий

    Previous Entry Поделиться Next Entry
    promo macos 13:00 165
    Buy for 1 000 tokens
    Главное отличие финских подъездов
    Вот я и добрался до наших северных соседей. Природа и климат здесь такие же, как в России, но жизнь очень отличается. Как живут финны? Вот типичный спальный район в 10 километрах от границы. Посмотрите на подъезд: что первое бросается в глаза? 1 Маленький город Лаппеенранта. Всего 50…
    ( 165 комментариев Оставить комментарий )
    Страница 1 из 3
    <<[1] [2] [3] >>
    У меня такие же перед домом и все чистят) Так что не зачет)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Что такие же, щётки? Фото подъезда в студию!
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    уютные домики напоминают район Вильнюса
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Будешь люто смеяться, но возле барака для холостых рабочих Русско-Балтийского завода в таллиннском Копли я наткнулся на такой же дивайс для чистки сапогов. По виду - так явно столетней давности :-)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Жгите дальше, Александр. Про финнов весьма интересно.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    У них же как раз 100 лет независимости в этом году.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    как раз недавно у нашей больницы такие установили, очень удобно.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    А как сама щетка остается чистой и не пачкает обувь?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Так на дорогах нет говна, с чего ей грязной быть? У меня даже грязные после Выборга ботинки сами очистились после прогулки по финскому городу.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Жигули туда экспортировали в свое время.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Лет сорок назад современная машина была.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    У меня в Питере у подъезда такие же поставили. Если ТСЖ вменяемый, то не сложно поставить щетки. А вот чего не изменить, так это то, что у нас нет подъездов на уровне земли, всегда нужно подниматься по лестнице. А у финнов сразу заходишь. От этого многое меняется и во внешнем виде и в удобстве для разных колясок/велосипедов.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Вы не первый, кто пишет, что такое встречается в Питере. Так это отлично - значит полезно за сыром к соседям кататься!
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Про Жигули странно)), Я там в личку написал.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    "Лады" в финку ещё с советских времён поставляли. Особым кайфом было купить реэкспортную тут, они навороченные были.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Жигули в 80-е годы туда поставлялись в огромных количествах это была одна из самых популярных в Финляндии машин (дёшево и сердито)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Крытая парковка и щетки...маловато отличий
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    >«А Жигули вообще не понимаю, откуда там взялись».<
    ---------------------------

    30.6.2016
    Более ста российских машин будут распроданы с молотка таможенной службой Финляндии.

    На аукцион выставлено более сотни автомобилей, которые приехавшие из Мурманской области просители убежища во время массовой миграции зимой 2015/16 года бросали сразу после пересечения финской границы. Среди лотов в основном образцы российского автопрома: «Жигули», «Волги», «Оды» и «Москвичи», сообщается на сайте муниципалитета Салла.
    «Аукцион брошенных автомобилей обещает стать увлекательным зрелищем, о котором будут говорить ещё десятки лет спустя», - говорится в сообщении. Большой интерес к мероприятию проявляют журналисты со всего мира и автолюбители.

    Распродавать старые советские и российские машины будут 15 - 16 июля во дворе администрации муниципалитета Салла. Туда же привезут посмотреть несколько десятков авто. Потенциальные покупатели знакомятся с лотами заранее. В качестве оплаты принимают только наличные. Кроме того, новый автовладелец должен будет уплатить таможенный сбор в размере 10% от стоимости покупки и 24% НДС.

    Напомним, что пик миграции просителей убежища, которые в большинстве своём были выходцами с Ближнего Востока или Азии, пришёлся на конец 2015 года. После того как пограничная охрана Финляндии запретила им пересекать границу на велосипедах, беженцы стали в качестве транспортного средства использовать старые авто, купленные у местных жителей. После того как президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности потребовал усилить контроль за границей, поток мигрантов практически сошёл на нет. Кроме того, 10 апреля вступили в силу ограничения на МАПП «Салла» и «Райя-Йоосеппи» («Лотта»). Теперь пересекать границу могут только граждане Финляндии, России и Белоруссии.

    Источник: «Фонтанка.фи».
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Я хотел туда добраться, но далековато для нынешнего маршрута было.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Только на место потом верните :)
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Обратил внимание на семерку с которой сняли колеса. Там тоже колеса снимают с наших семерок? Карма у них такая?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Бросаются в глаза дешевые окна. С ограниченной вентиляцией.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Так и дом дешёвый и старый, для бедных.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Уровнять жизнь в Финке и в России просто.
    Надо только на пару лет поменять население в городках - одних туда, других сюда. Можно даже не всё, а процентов 30.
    И если русские не станут жить как финны, то финны станут жить как русские.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Спасибо, будем ждать подробный репортаж.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Судя по отсутствию лавочек у подъезда у финнов нет бабушек.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    В Германии тоже лавочек возле подъездов нет
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Жигулятор без колеса — это лол.
    Мужик походу понял, что колодки он так нахрапом на морозе не поменяет и ушёл домой пить водку с горя.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    А еще у них почтовых ящиков нет. Просто дырка в двери для газет. И фамилия владельца на двери)
    Покажь внутри фотки если есть.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Конечно есть, всё будет - каждый день будет выходить пост, в 7 утра. Заходите!
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    У нас металлические решетки перед подъездом вмонтированы- можно отряхнуть снег с обуви. Щетки не встречал.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Зачем мне щетка на улице? Я не хочу трогать то, чем пользовались уроды-соседи, и думать об обеспечении чистоты для уродов-соседей, которые не понимают ничего кроме водки и мордобоя. Любой порядок и красота будут обращены в блевотину и говно принципиально и с одобрением масс.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Может, в этом и причина, что у нас все других уродами считают?
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    ( 165 комментариев Оставить комментарий )
    Страница 1 из 3
    <<[1] [2] [3] >>
    • © 2012–2013