Главное отличие финских подъездов

Вот я и добрался до наших северных соседей. Природа и климат здесь такие же, как в России, но жизнь очень отличается.Как живут финны? Вот типичный спальный район в 10 километрах от границы.Посмотрите на подъезд: что первое бросается в глаза?1 Маленький город Лаппеенранта. Всего 50 тысяч жителей. А это его окраина. Глядя на фотографию, наш человек уже заметит множество различий: нет решёток на окнах первых этажей, свободно стоят велосипеды возле дома (и даже не привязаны), стеклянные двери...всего этого почти не встретишь в наших городах.2 Но одна деталь выделяется особенно сильно. В российском климате зимой такая вещь очень бы пригодилась. В Финляндии это у входа в каждый дом! Щётка для обуви!3 В подъезд финны входят, почистив ботинки от снега. Вот и секрет, почему внутри чисто: и на лестнице, и в квартире.4 Про спальные районы в Финляндии скоро будет большая и подробная видеопрогулка с местным жителем. А Жигули вообще не понимаю, откуда там взялись.Всю следующую неделю в блоге - Финские сезоны - репортажи о жизни в Финляндии.Если вам понравился этот пост - напишите комментарий и поделитесь ссылкой в своих социальных сетях. Спасибо!

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