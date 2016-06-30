Главное отличие финских подъездов

Необычные путешествия Александра Беленького
Вот я и добрался до наших северных соседей. Природа и климат здесь такие же, как в России, но жизнь очень отличается.
Как живут финны? Вот типичный спальный район в 10 километрах от границы.
Посмотрите на подъезд: что первое бросается в глаза?
1 Маленький город Лаппеенранта. Всего 50 тысяч жителей. А это его окраина. Глядя на фотографию, наш человек уже заметит множество различий: нет решёток на окнах первых этажей, свободно стоят велосипеды возле дома (и даже не привязаны), стеклянные двери...всего этого почти не встретишь в наших городах.
2 Но одна деталь выделяется особенно сильно. В российском климате зимой такая вещь очень бы пригодилась. В Финляндии это у входа в каждый дом! Щётка для обуви!
3 В подъезд финны входят, почистив ботинки от снега. Вот и секрет, почему внутри чисто: и на лестнице, и в квартире.
4 Про спальные районы в Финляндии скоро будет большая и подробная видеопрогулка с местным жителем. А Жигули вообще не понимаю, откуда там взялись.
Всю следующую неделю в блоге - Финские сезоны - репортажи о жизни в Финляндии.
Если вам понравился этот пост - напишите комментарий и поделитесь ссылкой в своих социальных сетях. Спасибо!
----------------------------------------
Не хотите пропустить новые репортажи? Добавляйте меня в друзья и подписывайтесь на обновления блога!
Кроме ЖЖ, я есть в социальных сетях: YouTube | Facebook | Instagram | ВКонтакте | Одноклассники
© 2017 Александр Беленький | Все фотографии в этой публикации сделаны мной, если не сказано иное. Данный материал принадлежит автору блога. Полная или частичная публикация без моего согласия запрещена! Вы можете спросить об этом, написав письмо по электронной почте. Если вы хотите разместить материал в своём личном блоге (на платформе LiveJournal) или социальных сетях, спрашивать разрешения не нужно, но пожалуйста, не забывайте ставить копирайт с активной гиперссылкой на оригинал.
Хотите сотрудничать? Я размещаю рекламу в журнале, и могу подготовить фоторепортаж, провести конкурс, отправиться в путешествие с вашим продуктом. Легко и с удовольствием! Пишите: macos@bigpicture.ru
165 комментариевОставить комментарий
http://macos.livejournal.com/1463275.ht
---------------------------
30.6.2016
Более ста российских машин будут распроданы с молотка таможенной службой Финляндии.
На аукцион выставлено более сотни автомобилей, которые приехавшие из Мурманской области просители убежища во время массовой миграции зимой 2015/16 года бросали сразу после пересечения финской границы. Среди лотов в основном образцы российского автопрома: «Жигули», «Волги», «Оды» и «Москвичи», сообщается на сайте муниципалитета Салла.
«Аукцион брошенных автомобилей обещает стать увлекательным зрелищем, о котором будут говорить ещё десятки лет спустя», - говорится в сообщении. Большой интерес к мероприятию проявляют журналисты со всего мира и автолюбители.
Распродавать старые советские и российские машины будут 15 - 16 июля во дворе администрации муниципалитета Салла. Туда же привезут посмотреть несколько десятков авто. Потенциальные покупатели знакомятся с лотами заранее. В качестве оплаты принимают только наличные. Кроме того, новый автовладелец должен будет уплатить таможенный сбор в размере 10% от стоимости покупки и 24% НДС.
Напомним, что пик миграции просителей убежища, которые в большинстве своём были выходцами с Ближнего Востока или Азии, пришёлся на конец 2015 года. После того как пограничная охрана Финляндии запретила им пересекать границу на велосипедах, беженцы стали в качестве транспортного средства использовать старые авто, купленные у местных жителей. После того как президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности потребовал усилить контроль за границей, поток мигрантов практически сошёл на нет. Кроме того, 10 апреля вступили в силу ограничения на МАПП «Салла» и «Райя-Йоосеппи» («Лотта»). Теперь пересекать границу могут только граждане Финляндии, России и Белоруссии.
Источник: «Фонтанка.фи».
Надо только на пару лет поменять население в городках - одних туда, других сюда. Можно даже не всё, а процентов 30.
И если русские не станут жить как финны, то финны станут жить как русские.
Дача всех петербуржцев
Мужик походу понял, что колодки он так нахрапом на морозе не поменяет и ушёл домой пить водку с горя.
Покажь внутри фотки если есть.