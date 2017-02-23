Как живут в Европе: Южная Карелия

Финляндия умеет удивлять. Стоит пересечь границу, начинается совсем другая жизнь. Хотя и климат суровый, и история наших стран шла бок-о-бок не одну сотню лет.С финской стороны тоже есть регион под названием Карелия. Между ним и российской Карелией целая пропасть.Что же там не так?1 Хорошо что я приехал сюда зимой, можно без прикрас посмотреть как живёт регион.2 Если грязь не обочине не сильно отличается от российской, то вот сама дорога отличается разительно. Во-первых, настоящий хайвей, тогда как на карельских трассах сплошные “однополоски” без разделителя. В 21 веке не должно быть таких трасс!3 Да и городки тут почти те же самые. Сто лет назад они были в составе Россией со всей Финляндией. А иные российские города севера были частью великого княжества Финляндского. Потом дорожки разошлись. Интересно, это финны стали жить лучше или в России деградировал уровень жизни?4 Так или иначе сегодня между двумя Карелиями огромная пропасть.5 Да, и те и другие живут в спальных районах. Но как эти районы отличаются!6 Хотя, здесь такие же березки, такая же температура воздуха зимой, сугробы и снег, как и в российской Карелии. Что их объединяет, это традиционные карельские санки.7 Город Лаппеэнранта, столица Южной Карелии. Русские ласково сокращают название - “Лапа”. Здесь живёт 50 тысяч человек.8 Лапу можно сравнить с карельским городом Кондопога, он чуть меньше по размеру. К сожалению у меня не сохранилось хороших фотографий оттуда, я был там много лет назад и совсем по другому случаю но можете полистать вот этот пост , будет понятно.9 Исторический центр Лапы состоит из нескольких зданий и пары церквей. Все остальное выглядит современно и перестроено позже. Надпись на столетнем доме “Карельский угол”. Знаковое место для города.10 На центральной площади где по выходным бывает рынок а в будни парковка стоит с десяток неприметных домиков из профнастила и оргстекла.11 В них продаются знаменитые местные пирожки c ветчиной и с яйцом, которые называются “водород” и “атом”.12 Пирожки эти любят как туристы, так и местные. А посетители ночного клуба в доме напротив прибегают по ночам большими группами. Поэтому, по выходным киоски работают круглосуточно.13 Необычное название блюда берет свое начало из шестидесятых. Эпоха ядерной романтики, гонки вооружений...говорят, название придумали сами же клиенты, сравнивая калорийность пирожков с гастрономической бомбой.14 Традиционные карельские пирожки из ржаной муки с рисом и картошкой. Они очень популярны как в финской Карелии так и в Российской, но в Финляндии они есть в любом супермаркете в хлебном отделе.15 Самые же популярные заведения это “пицца-кебаб”. Их держат турки. Пиццерии повсюду, маленькие и большие, но почти всегда похожие друг на друга. Еда там дешевая и вкусная а турки очень приветливые. Обязательно загляните в одно из таких мест, да вы и не сможете пройти мимо - в любом маленьком городе или даже микрорайоне будут такие заведения.16 Снег убирают со всем старанием. И техника серьезная для маленького города. При этом интересно, что на дорогах снег часто не убирают совсем, финны считают, что лучше укатанная дорога чем голый лед.17 Климат не помеха жить хорошо. Вот уличный туалет. Он огорожен заборчиком, это так по фински. Деликатность прежде всего.18 Здесь даже зимой ездят на велосипедах. Не могу понять почему такого нет у нас, ведь для маленьких городков это идеальный транспорт.19 Часть тротуаров чистые от снега, аж блестят. Другие же покрыты утоптанным белым ковром. Не понял, почему так. То ли чистят выборочно, то ли в Финляндии используют тротуары с подогревом? Технически это возможно, и должно быть не очень дорого.20 Магнитиков я в этот раз не купил, и открыток вам не отправил. Сувенирный магазинчик закрылся :(21 Впрочем, на его месте откроется другой, уже в марте 2017 года. Приезжайте!22 Бывший уездный город Выборгской губернии и сегодня посещает множество россиян. В выходные дни, местные жители говорят, финских номеров вообще не видно - одни русские.23 Туристы едут в первую очередь ради шопинга, хотя многие “распробовав” Финляндию на вкус потом приезжают и отдохнуть - зимой покататься на лыжах и санках, летом порыбачить и пожить в лесу. Почитайте большой репортаж , что можно делать в зимней Финляндии.24 Благодаря туристам Лапа развивается. Появляются новые дома. Квартиры в них нередко покупают и россияне.25 Карельские скоростные бабушки. Финские пенсионерки отличаются особо подвижным образом жизни, и даже когда “ноги уже не те” не сидят на лавках у дома, а перемещаются на таких штуковинах или карельских санках.26 В санках есть корзинка, куда можно положить продукты или тяжелые вещи,а в некоторых еще и стульчик чтобы возить внуков.27 Знаковое место для фанатов шопинга в Лаппеенранте - торговый центр IsoKristina, здесь и несколько больших супермаркетов, и товары для дома, и магазины с одеждой и бытовой техникой.28 А до Петербурга отсюда - меньше трёх часов езды. Вот так живёт уездный город в 200 километрах от столицы бывшей империи.Если вам понравился репортаж - пожалуйста, напишите комментарий и поделитесь ссылкой с друзьями в соцсетях. Будет больше! :)



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