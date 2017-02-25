Особенности финского туалета

Необычные путешествия Александра Беленького
Думаете все ходят в туалет одинаково? Вот и нет. Финские общественные туалеты отличаются от наших даже больше, чем финские подъезды.
Не верите? Смотрите!
Этот пост не претендует на научную работу или исследование, но за время поездки я посетил с десяток туалетных комнат, и везде было то, о чём я здесь пишу.
1 Раковина в кабинке. Она встречалась почти всегда, скажем в 7 из 10 случаев. Лейка же попадается редко.
2 Коммуникации. Финские сантехники не прячут трубы под плиткой, а устанавливают их снаружи, для удобства ремонта.
3 Трубы тонкие, хромированные и смотрятся симпатично, не раздражают глаз.
4 Забота о детях. Почти всегда в финских уборных будет детский горшок. В мужских не всегда, чаще в женских (видимо, маленькие дети обычно ходят в туалет с мамами), но и в мужских я встретил. (а про женские девушка рассказывала!)
Теперь вы расскажите, какие особенности туалетостроения в разных странах вы знаете? Не слишком “грязная” для вас тема?
----------------------------------------
Подпишитесь на обновления блога, чтобы не пропустить новые репортажи!
Добавляйте мои группы в социальных сетях, там много интересного!
YouTube | Facebook | Instagram | ВКонтакте | Одноклассники
Хотите опубликовать материал у себя?
Все фотографии и текст сделаны мной, если не сказано иное. Как автор, я хочу знать, где используются мои материалы. Если вы СМИ, блогер или редактор сайта, напишите мне по электронной почте - обсудим.
Для перепоста в социальных сетях разрешение спрашивать не нужно, но пожалуйста, не забывайте указывать моё авторство с актиной ссылкой на этот пост.
Давайте сотрудничать!
Да, я размещаю рекламу в журнале, и с удовольствием подготовлю фоторепортаж о вашем бизнесе, проведу конкурс сред читателей, отправлюсь в путешествие с вашим продуктом. По всем коммерческим вопросам пишите: macos@bigpicture.ru
137 комментариевОставить комментарий
Я ВАС очень люблю!
Мы все ВАС очень любим!
Спасибо ВАМ за нашу счастливую жизнь!
При ВАШЕМ правлении жить стало лучше,
жить стало веселее!
Вы = наш Президент!
Голосуй за ПУТИНА - и всё будет путём!
Не как знак недоверия, просто вы же любите фото, доказывающие успехи разных упырей, а тут без фото - почему? Нещитово.
1. Туалеты с детским горшком - это миф, мы ни разу такие не встречали, хотя мы самая target audience горшков сейчас :).
2. Умывальник в отдельной кабинке - такая же редкость, как и детский горшок :), такое обычно только в офисах.
3. Общественный туалет общественному туалету рознь - большая часть общественного в Финляндии - вполне себе грязное и неухоженное.
4. Про трубы все верно, во всех новых зданиях они снаружи, тк так требуют строительные нормы.
В Тайланде, половина унитаза водой заполнена! Почему? Может кто знает?
Жаль, фотоаппарата с собой не было. До сих пор как вспомню, так глаз дёргается.
Змей всё сказал.
Edited at 2017-02-25 05:52 (UTC)
Могу добавить про Марокко. Там в туалете женском, на автовокзале висел портрет короля. У них во всех общественных местах должен висеть портрет короля.
В сингапуре в общественных туалетах в моллах обычно есть кабинка с маленьким унитазом и низкая раковина для детей. Часто есть отдельный туалет для родителей с детьми-унисекс. Он не женский и не мужской. Там есть раковина, нормальный унитаз, детский унитаз, детская раковина и пеленальный столик.
стоящего поста, тут нет
Самый лучший туалет дома
Идет бабка по деревне, смотрит сосед, старый дед, в сортире сидит, а дверь нараспашку. Бабка - Петрович, ты бы хоть дверь закрыл. Дед оглядываясь - А чо тут брать то?
В Швеции пару раз была в общих туалетах для мужчин и женщин. Заходишь, раковины для рук и кабинки. Ребёнка (девочку) одну бы не отпустила в такой туалет.