Особенности финского туалета

Думаете все ходят в туалет одинаково? Вот и нет. Финские общественные туалеты отличаются от наших даже больше, чем финские подъезды.Не верите? Смотрите!Этот пост не претендует на научную работу или исследование, но за время поездки я посетил с десяток туалетных комнат, и везде было то, о чём я здесь пишу.1 Раковина в кабинке. Она встречалась почти всегда, скажем в 7 из 10 случаев. Лейка же попадается редко.2 Коммуникации. Финские сантехники не прячут трубы под плиткой, а устанавливают их снаружи, для удобства ремонта.3 Трубы тонкие, хромированные и смотрятся симпатично, не раздражают глаз.4 Забота о детях. Почти всегда в финских уборных будет детский горшок. В мужских не всегда, чаще в женских (видимо, маленькие дети обычно ходят в туалет с мамами), но и в мужских я встретил. (а про женские девушка рассказывала!)Теперь вы расскажите, какие особенности туалетостроения в разных странах вы знаете? Не слишком “грязная” для вас тема?



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