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Необычные путешествия Александра Беленького

  • Особенности финского туалета
    25 февраля, 7:00


    Думаете все ходят в туалет одинаково? Вот и нет. Финские общественные туалеты отличаются от наших даже больше, чем финские подъезды.

    Не верите? Смотрите!



    Этот пост не претендует на научную работу или исследование, но за время поездки я посетил с десяток туалетных комнат, и везде было то, о чём я здесь пишу.

    1 Раковина в кабинке. Она встречалась почти всегда, скажем в 7 из 10 случаев. Лейка же попадается редко.


    2 Коммуникации. Финские сантехники не прячут трубы под плиткой, а устанавливают их снаружи, для удобства ремонта.


    3 Трубы тонкие, хромированные и смотрятся симпатично, не раздражают глаз.


    4 Забота о детях. Почти всегда в финских уборных будет детский горшок. В мужских не всегда, чаще в женских (видимо, маленькие дети обычно ходят в туалет с мамами), но и в мужских я встретил. (а про женские девушка рассказывала!)


    Теперь вы расскажите, какие особенности туалетостроения в разных странах вы знаете? Не слишком “грязная” для вас тема?


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    Я ВАС очень люблю!

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    Спасибо ВАМ за нашу счастливую жизнь!

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    жить стало веселее!

    Вы = наш Президент!

    Голосуй за ПУТИНА - и всё будет путём!
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    В Кореии вообще есть туалеты с потогревом
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    в Китае на трассах огромные туалеты на сотню посадочных мест муж\жен, с отдельными залами для умывания, с шампунем, феном, сушилками ... и т д . Все бесплатно! )
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Фото поделитесь, пожалуйста.

    Не как знак недоверия, просто вы же любите фото, доказывающие успехи разных упырей, а тут без фото - почему? Нещитово.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)

    1. Туалеты с детским горшком - это миф, мы ни разу такие не встречали, хотя мы самая target audience горшков сейчас :).


    2. Умывальник в отдельной кабинке - такая же редкость, как и детский горшок :), такое обычно только в офисах.


    3. Общественный туалет общественному туалету рознь - большая часть общественного в Финляндии - вполне себе грязное и неухоженное.


    4. Про трубы все верно, во всех новых зданиях они снаружи, тк так требуют строительные нормы.

    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    если ты не встречала, это не значит, что этого нет. Горшков дохуя в туалетах. Другое дело насколько это гигиенично для малыша.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Проезжаю одну нац республику (с высоким процентом мусульман) видел в туалете кувшин с водой...
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    В Тайланде, половина унитаза водой заполнена! Почему? Может кто знает?

    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Всё это фигня! Бывал я как-то в 90-х в привокзальном туалете во Фрязино!
    Жаль, фотоаппарата с собой не было. До сих пор как вспомню, так глаз дёргается.

    Змей всё сказал.

    Edited at 2017-02-25 05:52 (UTC)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)

    Могу добавить про Марокко. Там в туалете женском, на автовокзале висел портрет короля. У них во всех общественных местах должен висеть портрет короля.
    В сингапуре в общественных туалетах в моллах обычно есть кабинка с маленьким унитазом и низкая раковина для детей. Часто есть отдельный туалет для родителей с детьми-унисекс. Он не женский и не мужской. Там есть раковина, нормальный унитаз, детский унитаз, детская раковина и пеленальный столик.

    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Ничего особенного. По крайней мере ничего, стоящего поста, тут нет. Я бы поленился и постеснялся пальцы бить и отвлекать людей от более годных тем.
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    Самый лучший туалет дома

    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Был в финском туалете. В паромном терминале. Разбитый унитаз детектед.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Ботинки на первом фото смотрятся классно
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Самое главное, что есть повсеместно в цивилизованных странах и практически отсутсвует у нас, дикарей, - кабинки для инвалидов.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    (Удалённый комментарий)

    Идет бабка по деревне, смотрит сосед, старый дед, в сортире сидит, а дверь нараспашку. Бабка - Петрович, ты бы хоть дверь закрыл. Дед оглядываясь - А чо тут брать то?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    В Харькове в пивном баре "Старэ мисто" в мужском туалете над писюарами идет полоса экранов, омываемых водой. Ссышь, не отвлекаясь от футбола.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    В питере в старгороде на казанской аналогично. Можно сцать на логотип нелюбимой команды например.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    хожу под деревце - так гигиеничнее и полезней для природы =)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    это смотря чем ты болен, может и не полезнее
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    я тоже, когда делал сам водопровод из металлопластика, не прятал трубы под плитку. ИМХО прятать - это колхоз. А в Египте и канализация снаружи дома поверх стены идет.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    В Харькове в туалете на вокзале висит портрет Порошенко с надписью "Циничный Бандера"
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    (Удалённый комментарий)
    В Таиланде и в Китае на Стене, встречал туалеты, в которых верх загородки отделяющей человека от прохожих ниже, чем писуар. В Пекине, во дворах, есть уличные туалеты, с чашей "Генуя", в которых дверь в проеме не предусмотрена.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Жуть - это ребёнка сажать на грязный горшок, где уже сидели другие .
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    цивилизованные финны обычно моют и горшок и унитаз после использования. А также используют одноразовые накладки для жоп. Жуть - это карабкаться ногами на унитаз и оставлять его грязным.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Про подъезды где почитать?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    (Анонимно)
    Сразу видно вы поверхностный человек. вас должна интересовать канализация, а вслед за ней и процесс вагинальной дефикации в этот мир убогих Трампов ))
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    В Норвегии часто синий свет в туалетах. Ну что бы наркоманы не кололись.
    В Швеции пару раз была в общих туалетах для мужчин и женщин. Заходишь, раковины для рук и кабинки. Ребёнка (девочку) одну бы не отпустила в такой туалет.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Не многие знают, что упавший в унитаз новенький iPhone напрочь отключает обоняние и чувство брезгливости.))
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    У ключей от машины или квартиры тот же талант.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    ( 137 комментариев Оставить комментарий )
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