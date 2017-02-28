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Необычные путешествия Александра Беленького

  • Сто лет без России: Самый красивый город Финляндии
    28 февраля, 7:00


    Такие посты в ЖЖ не любят. В них нет скандалов и политики, толстых задниц блогерш и обсуждений, давать ли соседу.

    Но мой рассказ про финский город Хамина вызвал интерес читателей, и я рискну продолжить. Покажу ещё один пример, как могла бы выглядеть Россия.



    1 Вот интересно, почему в ЖЖ красота не проходит, и любой позитивный пост обречён на провал, да и в других социальных сетях почти так же. Красота “продаётся” только в Инстаграме, и то в виде лайков и комментариев “вау” и “супер”.


    2 Итак, я оказался в Порвоо. Деревянных построек тут даже больше, но и сам город в два раза крупнее Хамины.


    3 Здесь встречаются уже и “чисто” туристические места, а деревянная часть Порвоо резко контрастирует с современной застройкой, чётко обозначены границы центра исторического и жилого.


    4 С высоты полета коптера Порвоо кажется будто игрушечным, и видно что, весь он окрашен в три ярких цвета - красный, жёлтый и зеленый.


    5 Очень компактный центр. По подворотням можно плутать пару часов, но по главным улицам реально обойти минут за двадцать.


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    8 Порвоо расширяется. На другом берегу реки отстроили новый район, но что интересно, он тоже малоэтажный и дома также выкрашены в те же три цвета.


    9 Представьте на месте всей этой красоты серые, облезлые и одинаковые пятиэтажки. Это могло быть реальностью. Если бы не счастливый случай.


    10 Долгие годы район был полузаброшенным. Люди не хотели тут жить, дома гнили и разваливались. В середине восьмидесятых один чудак выкупил старый дом за бесценок, восстановил и стал там жить, на зависть соседям. Которые успели забыть, каким сказочным когда-то выглядел их район.


    11 Спустя какое-то время восстановили ещё один дом, а потом ещё. Открылась кофейня и лавка.


    12 Со временем, район изменился до неузнаваемости, а город “открыли” для себя туристы. Теория разбитых окон: соседям стало стыдно, что они живут в обшарпанных развалюхах.


    13 Эту историю рассказал хозяин одного из магазина безделушек, раньше работавший программистом. Хотите верьте - хотите нет.


    14 Я не умею гулять по таким городам. Знаковые достопримечательности и “обязательные к посещению” места меня мало интересуют.


    15 Но надеюсь, фотографии передадут атмосферу этих уютных старинных улиц. Кстати, почти все из них сделала моя девушка, пока я бегал с видеокамерой.


    16 В Порвоо можно приехать даже на выходные, если вы живете в Питере или Москве, погулять самостоятельно, и составить свое впечатление. Я считаю, что маленькие города России могут выглядеть так же!


    17 Одну достопримечательность все же покажу. Зашли туда погреться.


    18 Кафедральный собор Порвоо притягивает туристов. Гиды наверняка рассказывают им интересные истории, смесь правды и вымысла.


    19 Мне же храм понравился гармоничным соседством помпезности и простоты. Ну и непривычные для церкви украшения интерьера вроде кораблей.


    20 В углу стоит памятник Александру Первому. Этот русский император для финнов почти кумир. Он дал широкую автономию финскому народу, по сути признав их национальную идентичность. Когда финны были частью Швеции, такой автономии не имели.


    21 А знаете, что общего у Иисуса и единорога?


    22 Если вам понравился пост, пожалуйста, напишите комментарий и поделитесь ссылкой в соцсетях. Вам всё равно, а мне приятно :)



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    Сто лет без России: Самый красивый город Финляндии
    Такие посты в ЖЖ не любят. В них нет скандалов и политики, толстых задниц блогерш и обсуждений, давать ли соседу. Но мой рассказ про финский город Хамина вызвал интерес читателей, и я рискну продолжить. Покажу ещё один пример, как могла бы выглядеть Россия. 1 Вот интересно, почему в ЖЖ…
    ( 201 комментарий Оставить комментарий )
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    Красиво? Обычные сараеподобные дома. Что именно там "красивого"? Это просто раскрученный туристический бренд. Если же отвлечься от рекламы и просто посмотреть на каждый такой деревянный сарай (не зная, где он находится), то большинство не увидит никакой красоты.
    Думаю, что в российских небольших городах найдутся более интересные дома. Хотя бы резными наличниками.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Очень красивые фото!
    Деревянные дома хороши.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Чем они хороши?
    Эффект массовости. Если поставить на относительно небольшом участке обычные шалаши, то многие тоже увидят "красоту".
    Так и здесь -- похожие домики стоят в одном месте и все ходят и ахают. Но отдельно каждый дом не имеет никакой ах и ох эстетики.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)

    Интересно быдо посмотреть. Спксибо.

    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Осталось только упасть ниц перед гуглём, чтобы он и у нас, повмюду открыл хабы. И заживём.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Просто офигеваю от такой логики, как у автора. Точнее, от полного ее отсутствия.

    Намекну: 100 лет без Финляндии - и Россия улетела и постоянно летает в космос, имеет самые передовые атомные технологии в мире и много чего еще. А финны все в навозе копаются.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Летают в космос, но при этом бабки воруют еду, потому что есть нечего, а пенсии не хватает.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    красота?
    да.... на вкус и цвет фломастеры разные....
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Это просто туристический район городка. Благодаря рекламе люди поняли, что если покрасить сараи, то туристы будут ходить и радоваться "красоте". Если же взять любой из этих сараев и перенести в другое место (Испания, Франция), то люди будут проходить мимо и никто даже не посмотрит.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    А ведь могли бы в духовности жить.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    (Анонимно)
    вместе с кащенко-полицаями? ))
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Почти как у нас в России. Только чистота, домики аккуратные )
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Спасибо за пост, очень интересно.
    Любопытно как у них с водой, канализацией и отоплением. В Самаре, где я живу, еще сохранился местами старый фонд, но живут там в основном маргиналы и приезжие гости из южных стран - неуютно, за водой ходят в колонку, туалет на улице. Хозяева не имеют возможности (и желания, что главное) даже просто дома подлатать, а уж проводить в них коммуникации - тем более. А городские власти ждут когда очередной деревянный домик развалится, выделяют жильцам квартирку на окраине (или в центре, тут уж как кому повезет), а на месте двухэтажного домика втыкают высотку с "илитными"квартирами.....

    Edited at 2017-02-28 05:20 (UTC)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    в окрестностях Порвоо водопровод муниципальный, а вот канализация - откачная. Мой друг-финн рассказывал, что один слив унитаза обходится примерно в 5 евроцентов.

    Вообще, я в Порвоо в последние 9 лет бывал десятки раз = спрашивайте:)
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Городок на фото милый, яркий, но скучноватый. Наверное, все-таки не Питер, где можно опустить рассказ о достопримечательностях, поскольку их и так все знают, и показать именно неизвестный город. А так получилось село без изюминки.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Очень интересно, спасибо!
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    >Вот интересно, почему в ЖЖ красота не проходит, и любой позитивный пост обречён на провал, да и в других социальных сетях почти так же.

    потому что ложка [русофобского] дерьма в бочке [блоггерского] мёда автоматом превращает содержимое в бочку дерьма. Более умные люди, сидящие преимущественно в ЖЖ, это понимают и оценивают сии высеры по справедливости. А силиконовые губы из инстаграмма - нет.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Обшарпанное какое-то все. Как в России в 80-х. Вот ездил по "Золотому кольцу" состояние на порядок лучше. Тот же Углич.

    А про прелыдущий пост про дыру-самый крупный порт российского транзита Финляндии Хамину))))))....

    Посетил виртуально два городка в центральной части финки. КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЯВЛЯЮТСЯ ДЫРОЙ. 20 тыс человек. В центре одинаковые 5-этажки, по окраинам типовые одноэтажные бараки. Чисто и аккуратно конечно, но тухло.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    В Угличе нет малоэтажных восьмиэтажек, не врите нам тут! Только "серые, облезлые и одинаковые пятиэтажки"!
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    "Такие посты в ЖЖ не любят. В них нет скандалов и политики, толстых задниц блогерш и обсуждений, давать ли соседу. "

    Вот не понимаю, зачем гнаться за такой славой, чтобы была куча комментов, и не важно, что большая часть - срач?
    Уверена, что люди полюбовались и красивым постом, а не сказали потому, что нечего обсуждать, или банально писать "вау, какая красота"..Зато даже неосознанно кому-то на душе стало приятнее. Разве это не лучше?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Знаете авторов, кому интересно писать в стол?
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Вот, что значит быть далеко от дикарей.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Всегда радуют такие заголовки! А почему не 250 лет без Швеции?
    Наверно потому, что тогда не набросишь про духовность и русское воровство, как уже выше успели сделать :)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Наверное потому, что мы с вами не шведы? Да и у них уровня жизни примерно одинаков.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Просто бесят чистые улицы! Как у них это получается??? Белый снег зимой!
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    потому что не посыпают песком, а за собаками убирают.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Удивило, что нет решеток на первых этажах, нигде. Пост понравился. Спасибо. Тихая , мирная , спокойная, экологически чистая жизнь. Чем плохо?.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Какой чистый и аккуратный городок! А с высоты и вовсе кажется игрушечным. Интересно, что же общего у единорога с Иисусом?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Мне не нравится. Скучно и облезло. И автор, не гонитесь за комментами, я вот вас всегда с удовольствием читаю, но никогда не пишу. Сейчас вот прям специально с трудом вспомнила как зайти в профиль.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    А за чем мне гнаться? Комментарии - фидбэк, оценка работы. Если пост никого не заинтересовал, значит зря написано.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Какое всё цветное у них!
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)

    Мне такие посты нравятся. Продолжай  в том же духе.

    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    У меня не создалось впечатления, что это самый красивый город в Финляндии. Да и финны, я думаю, не согласны. Думаю, больше на эту роль потянет Выборг. Да и в Рауме неплохо. С фантазией

    SAM_6786.jpg

    SAM_6784.jpg

    SAM_6740.jpg

    SAM_6737.jpg
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
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