Сто лет без России: Самый красивый город Финляндии

Такие посты в ЖЖ не любят. В них нет скандалов и политики, толстых задниц блогерш и обсуждений, давать ли соседу.Но мой рассказ про финский город Хамина вызвал интерес читателей, и я рискну продолжить. Покажу ещё один пример, как могла бы выглядеть Россия.1 Вот интересно, почему в ЖЖ красота не проходит, и любой позитивный пост обречён на провал, да и в других социальных сетях почти так же. Красота “продаётся” только в Инстаграме, и то в виде лайков и комментариев “вау” и “супер”.2 Итак, я оказался в Порвоо. Деревянных построек тут даже больше, но и сам город в два раза крупнее Хамины.3 Здесь встречаются уже и “чисто” туристические места, а деревянная часть Порвоо резко контрастирует с современной застройкой, чётко обозначены границы центра исторического и жилого.4 С высоты полета коптера Порвоо кажется будто игрушечным, и видно что, весь он окрашен в три ярких цвета - красный, жёлтый и зеленый.5 Очень компактный центр. По подворотням можно плутать пару часов, но по главным улицам реально обойти минут за двадцать.8 Порвоо расширяется. На другом берегу реки отстроили новый район, но что интересно, он тоже малоэтажный и дома также выкрашены в те же три цвета.9 Представьте на месте всей этой красоты серые, облезлые и одинаковые пятиэтажки. Это могло быть реальностью. Если бы не счастливый случай.10 Долгие годы район был полузаброшенным. Люди не хотели тут жить, дома гнили и разваливались. В середине восьмидесятых один чудак выкупил старый дом за бесценок, восстановил и стал там жить, на зависть соседям. Которые успели забыть, каким сказочным когда-то выглядел их район.11 Спустя какое-то время восстановили ещё один дом, а потом ещё. Открылась кофейня и лавка.12 Со временем, район изменился до неузнаваемости, а город “открыли” для себя туристы. Теория разбитых окон: соседям стало стыдно, что они живут в обшарпанных развалюхах.13 Эту историю рассказал хозяин одного из магазина безделушек, раньше работавший программистом. Хотите верьте - хотите нет.14 Я не умею гулять по таким городам. Знаковые достопримечательности и “обязательные к посещению” места меня мало интересуют.15 Но надеюсь, фотографии передадут атмосферу этих уютных старинных улиц. Кстати, почти все из них сделала моя девушка, пока я бегал с видеокамерой.16 В Порвоо можно приехать даже на выходные, если вы живете в Питере или Москве, погулять самостоятельно, и составить свое впечатление. Я считаю, что маленькие города России могут выглядеть так же!17 Одну достопримечательность все же покажу. Зашли туда погреться.18 Кафедральный собор Порвоо притягивает туристов. Гиды наверняка рассказывают им интересные истории, смесь правды и вымысла.19 Мне же храм понравился гармоничным соседством помпезности и простоты. Ну и непривычные для церкви украшения интерьера вроде кораблей.20 В углу стоит памятник Александру Первому. Этот русский император для финнов почти кумир. Он дал широкую автономию финскому народу, по сути признав их национальную идентичность. Когда финны были частью Швеции, такой автономии не имели.21 А знаете, что общего у Иисуса и единорога?22 Если вам понравился пост, пожалуйста, напишите комментарий и поделитесь ссылкой в соцсетях. Вам всё равно, а мне приятно :)



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