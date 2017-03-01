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Необычные путешествия Александра Беленького

  • Как выглядит город без геев
    1 марта, 20:00



    Российский Светогорск на границе с Финляндией объявлен территорией, свободной от геев. "Они не пройдут даже с Запада" - заявил сегодня мэр города.

    Cовсем недавно я проезжал через этот город и сделал удивительные фотографии. Смотрите, как живёт последний оплот нравственности.



    Репортаж я готовил для другой темы, но нет сил прятать эти фотоснимки от вас, такой инфоповод: мэр Светогорска Сергей Давыдов отчитался о борьбе с сексуальными меньшинствами и пригласил главного "гееборца" страны Виталия Милонова в гости.



    1 В Светогорске иногда есть тротуары. Но удобнее ходить по проезжей части, чем по тротуару шириной 50 сантиметров.


    2 Чаще тротуаров нет. Но светогорцев это, кажется, нисколько не заботит. Куда важнее, что в городе нет геев.


    3 Зоомагазин “Тузик” ввёл санкции в отношении кота. Он воняет.


    4 Кафе “Белые ночи” - лучшее заведение в городе! Никаких "Двух палочек"!


    5 Церковь рождества пресвятой Богородицы разместилась в бывшем жилом доме.


    6 Не думайте, что весь Светогорск состоит из советских панельных домов. Сохранился исторический финский район, остатки бывшего города Энсо.


    7 В соседней Иматре я таких домов не помню, наверное давно снесли или перестроили.


    8 Очень много брошенных машин. Почти в каждом дворе найдётся такая.


    9 Несмотря на все происки зловредных финнов, некоторым светогорцам удаётся сделать что-то прекрасное. Люди сделали уютный садик у себя дома. Нужно немедленно отправить туда проверку, нет ли здесь какой "гомосятины"?


    10 Двадцать лет назад, в 1996 году, на этой улице обрушился подъезд жилого дома, из-за взрыва газа в подвале. Я не знал или не помнил эту историю, поэтому не снял мемориал по соседству. Но он есть, туда приносят цветы. Наши люди объединяются вокруг традегий, но часто не могут ужиться в повседневности.


    11 Район девятиэтажек. Прямо кусочек Петербурга.


    12 В Светогорске четыре супермаркета: две Пятёрочки и два Магнита. Финны приезжают сюда, чтобы купить дешёвый алкоголь и сигареты, на обратном пути заправляют полный бак бензина и уезжают восвояси. Светогорцы же каждые выходные катаются в Иматру за “запрещённым” сыром и колбасами. И подвергают свою жизнь опасности, ведь в Финляндии геи есть!


    13 Ночной клуб кажется заброшенным.


    14 В то же время, в соседней Финляндии, до которого от Светогорска всего километр, именно сегодня легализовали однополые браки. Как живут финские окраины - покажу уже завтра.


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    Мэр города так заявил, потому что последний его любовник свалил на заработки на Запад!
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Геи в таких жутких условиях жить не будут.
    Смысл?
    Рядом Питер рядом Финляндия.
    Зачем жить в говне?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Они живут круто - даже финны едут к ним заправляться!
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Так вся Россия живет. И где есть геи, и где нет.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    а москва все хорошеет и хорошеет
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Геев нет, а вандалы есть, - см.первое фото, каракули на белой стене
    По мне так лучше бы наоборот.. )))
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    нет, но финны понятно приезжают за водкой, сигаретами, бензином, без этого прожить трудно, но нахрена русские едут за колбасой и сыром, что наш сыр и колбаса настолько хуже?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    "Сырный продукт" и "колбаса из сои на 90%" это говно. Но русские привыкли.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Обычный российский город как и 99% других.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Так что, теперь геев надо заводить, чтоб нормальный тротуар появился?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Достаточно заняться благоустройством города, а не поиском геев, и всё получится.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    смотрю фотки: типичная российская убогость. Опа! Неплохой вид..., оказалось - старый финский район!
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Да, 70 лет назад город был Финляндией.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    А какая ,простите ,связь между заявлением мэра о "зоне свободной от педерастов" и состоянием городка?Да местные (как и по всей России) жулики-чиновники за 27 лет "демократии"довели город до состояния разрухи..Но!-не хотите ли Вы сказать ,что если городок назначили бы городом педерастов - он стал бы Лас - Вегасом???
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Связь самая прямая. Мэр города вместо того, чтобы заниматься своей работой и улучшать инфраструктуру, занимается поиском геев.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    В эстакаде на Калужке - тоже они, инфа 100%.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    А если объявиться гей? то что будет???
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Город без пидарасов - это полюбому хороший город, с хорошими людьми с невоспаленными мозгами.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    (Анонимно)
    похожая истрия про Иматру и Светогорск http://www.the-village.ru/village/city/places/234937-border
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    давай Финку! :)
    там классно
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Да. Уж лучше гейропа, чем такой свинарник с пидорами.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    А тебя-то как туда пустили?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)

    О чем пост? Что зацепило автора и во что? Обосрал городок и что? Следущий пост будет о лизбиянках? Я как то вам писал, что видео не ваше :))) так читать вашу гейражданскую позицию тошно.

    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    пост о скачущих геях россии.
    вам пора выдвигаться .)))
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    это как пчелы против меда
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    (Анонимно)
    А что делать-то? Земля уже заселена и мигрировать народам некуда. Остается предположить что извращение природы обезьяны позволит ей найти свободу там, где живут естественные обезьяны. Т.е. неестественные будут истреблять и занимать место естественных обезьян ))
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Ну как минимум один то там точно ходил с фотиком - так что видать врут, про то что совсем без.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Это вообще русофобский пост.
    Почему было не поснимать Москву например и написать как плохо живут хахлы и как хорошо россияне.
    Это долг каждого русского человека - быть за Россию
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    А что так - администрация боится конкуренции?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    ( 481 комментарий Оставить комментарий )
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