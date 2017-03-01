Как выглядит город без геев





Российский Светогорск на границе с Финляндией объявлен территорией, свободной от геев. "Они не пройдут даже с Запада" - заявил сегодня мэр города.Cовсем недавно я проезжал через этот город и сделал удивительные фотографии. Смотрите, как живёт последний оплот нравственности.Репортаж я готовил для другой темы, но нет сил прятать эти фотоснимки от вас, такой инфоповод: мэр Светогорска Сергей Давыдов отчитался о борьбе с сексуальными меньшинствами и пригласил главного "гееборца" страны Виталия Милонова в гости.1 В Светогорске иногда есть тротуары. Но удобнее ходить по проезжей части, чем по тротуару шириной 50 сантиметров.2 Чаще тротуаров нет. Но светогорцев это, кажется, нисколько не заботит. Куда важнее, что в городе нет геев.3 Зоомагазин “Тузик” ввёл санкции в отношении кота. Он воняет.4 Кафе “Белые ночи” - лучшее заведение в городе! Никаких "Двух палочек"!5 Церковь рождества пресвятой Богородицы разместилась в бывшем жилом доме.6 Не думайте, что весь Светогорск состоит из советских панельных домов. Сохранился исторический финский район, остатки бывшего города Энсо.7 В соседней Иматре я таких домов не помню, наверное давно снесли или перестроили.8 Очень много брошенных машин. Почти в каждом дворе найдётся такая.9 Несмотря на все происки зловредных финнов, некоторым светогорцам удаётся сделать что-то прекрасное. Люди сделали уютный садик у себя дома. Нужно немедленно отправить туда проверку, нет ли здесь какой "гомосятины"?10 Двадцать лет назад, в 1996 году, на этой улице обрушился подъезд жилого дома, из-за взрыва газа в подвале. Я не знал или не помнил эту историю, поэтому не снял мемориал по соседству. Но он есть, туда приносят цветы. Наши люди объединяются вокруг традегий, но часто не могут ужиться в повседневности.11 Район девятиэтажек. Прямо кусочек Петербурга.12 В Светогорске четыре супермаркета: две Пятёрочки и два Магнита. Финны приезжают сюда, чтобы купить дешёвый алкоголь и сигареты, на обратном пути заправляют полный бак бензина и уезжают восвояси. Светогорцы же каждые выходные катаются в Иматру за “запрещённым” сыром и колбасами. И подвергают свою жизнь опасности, ведь в Финляндии геи есть!13 Ночной клуб кажется заброшенным.14 В то же время, в соседней Финляндии, до которого от Светогорска всего километр, именно сегодня легализовали однополые браки. Как живут финские окраины - покажу уже завтра.Если вам понравился пост - напишите, пожалуйста, комментарий и поделитесь ссылкой с друзьями в соцсетях.



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