Как живут финские парни. Прогулка по спальному району

Необычные путешествия Александра Беленького
В десяти километрах от России есть город Иматра. Окраины застроены панельными домами. Почти как у нас, но есть нюансы.
В одном из таких районов живёт Марк. Он родился в российской Карелии, но ещё в детстве переехал в Финляндию.
Марк показал, как живут в финских пятиэтажках. Хотели бы так?
1 На вид очень похоже на наши советские спальники. Только в домах не пять этажей а четыре. Хотя нет, в некоторых тоже пять. Двухкомнатная квартира в таком доме стоит 500 евро в месяц.
2 Но отличия сразу бросаются в глаза. Перед домом большая парковка на сотню машин. У каждого есть свое парковочное место, оборудованное розеткой для подогрева авто. Есть гостевые места с такими же розетками. Платишь за место только если есть тачка, это стоит 10 евро в месяц.
3 Мусоропровода в доме нет. Свои отходы жители района выносят на улицу, в специальный контейнер. Он всего один на район. Мусорные баки огорожены забором и стоят под крышей. Чтобы ветер не разметал, и чтобы животные не лазали по помойке и не раскидывали мусор.
4 Финнов приучают к раздельному сбору отходов. Это не обязательно, можно выбрасывать в один общий бак, а можно сортировать. Марк говорит, что разделять самому удобнее.
5 Инструкция на русском языке - обычное дело в Финляндии. Русский считается одним из региональных языков в стране, к тому же здесь близко граница и много иммигрантов.
6 Все балконы застеклены, одинаково. Проще и дешевле скинуться на ремонт всем домом, чем каждому городить своё. Смотрится стильно.
7 У жителей первых этажей балконов нет, вместо него бонус - маленький садик, огороженный деревянным забором. Во дворе совсем нет машин. Все они остаются снаружи, места на парковке хватает для всех.
8 Зато много велосипедов, которые хранятся в специальном “гараже”, ключ от которого есть у всех жильцов. Сарайчик один на дом, и кроме великов, там хранят санки и детские коляски. Удобно.
9 Рядом есть площадка для барбекю и даже мангал. Тоже общественный.
10 В специальном ящике ждут наколотые дрова. Можно брать и пользоваться.
11 Бак с технической водой, если нужно что-нибудь полить.
12 Район стоит посреди леса. А за ним уже российская граница.
13 Бельевые верёвки, а вдалеке тот самый техничекий сарайчик. Вместо всего этого могли бы просто стоять машины.
14 Решётки на окнах, а зачем?
15 У подъезда лавочка, мусорное ведро и непременная щётка, чтобы чистить обувь зимой. И стеклянные двери. Никаких домофонов, у каждого жителя есть ключ. При этом, двери запирают только после девяти вечером, днём вход свободный.
16 Ещё возле подъезда стоит пластиковый бак с мелкими камешками и совком. Если скользко, можно посыпать дорожку и твои соседи не поскользнутся.
17 Внутри дома очень просто. Совсем неприхотливые одинаковые двери, обычная лестница. Сейчас строят по-другому, но этим домам уже лет сорок.
18 Почтовые ящики расположены прямо в двери. На ней же есть номер квартиры и фамилия жильцов. На стикере написано “Не кладите рекламу, пожалуйста”.
19 У каждого жителя есть доступ в подвал. Там-то всё самое интересное!
20 В доме, где живёт Марк, четыре подъезда и пять саун. ПЯТЬ. Возможно, у кого-то есть ещё личные в квартирах.
21 Время распределяется между жильцами: можно “застолбить” свой день недели и приходить париться. Это стоит ещё десять евро в месяц.
22 Одна из саун общественная, и туда можно приходить без записи, мужские и женские дни чередуются.
23 Кладовая комната в подвале: каждой квартире отведена отдельная клетушка, где можно хранить своё барахло, старые матрацы и чемоданы, летнюю резину, одинокие лыжи или ненужный диван. Это чтобы балкон не захламлять.
24 Комната с инвентарём. Всё что угодно, от садовых тачек и грабель до бензопил и лопат. Мало ли, что пригодится. Ключ от комнаты тоже есть у каждого жильца, инструментом можно пользоваться бесплатно.
25 В одном из соседних домов микрорайона есть небольшая библиотека, комната для собраний. Жители приносят свои книги и настольные игры.
26 Бомбоубежище есть под каждым домом.
27 Его переоборудовали в спортивный зал. Совсем небольшой, но люди могут прийти и сами позаниматься.
28 Это также бесплатно. Помещения принадлежат всем жильцам дома, а на инвентарь люди скидываются или приносят своё ненужное, для общей пользы.
29 Прачечная комната в соседнем подвале. Две стиральные машины работают “по записи”, а одна в режиме “живой очереди”.
30 Аншлага нет, у многих свои стиралки, но если нет - это удобно.
31 Хитрый гладильный станок или что-то подобное. Марк не знает, что это.
32 Ковры сушатся после стирки. Хозяин заберёт их потом.
33 Так выглядит спальный район в финской провинции. А как ваш? Сильно отличается?
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374 комментарияОставить комментарий
Надо было им сдаваться
Это 500 евро это снять или коммунальные услуги?
Специально посмотрела - у нас квартира 45 кв.м. Плохо то,что нет отдельно кухни( Но когда снимали,выбрать особо было не из чего.
Edited at 2017-03-03 04:50 (UTC)
В квартире хороший ремонт,но очень плохой пол))) Пробковый,уже пробила в одном месте,кастрюлю уронила(( Платим 450 в месяц. Плюс вода и электричество. Эурайоки маленький городок,который находится в 15-ти км от Раума. Но здесь 2 магазина,куча парикмахерских))),массаж,маленький спорт зал,1 пивнушка,1 кебабная и недавно открыли ночной клуб. В Раума,конечно,повеселее и с ребенком есть куда сходить,но здесь поспокойнее)) Летом очень красиво,много зелени. Как-то так)
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!!!!!!!!!!
Edited at 2017-03-03 05:09 (UTC)
Про качалку я сначала подумал, что ходить в труселях при соседях я бы не стал, но с другой стороны - это отличный элемент для общения и установления дружеских связей с соседями. В Германии такого не хватает.
всё зависит от людей,они дома на своей земле, а наследие ордынских кочевников имеет иную ментальность.
постоянно из СПб езжу в Иматру на велосипеде,везу его в машине,машину в Светогорске оставляю перед границей. один день в Финляндии очищает мысли и душу.
а подавляющему большинству населения это просто не нужно-совок головного мозга.
Edited at 2017-03-03 05:57 (UTC)
Только вот у нас рядом рынок. В домах соответственно живут и снимают жилье определенные личности. Мои дети видели, как азербайджанские детишки украли чей-то велосипед и сидели его перекрашивали.
Ну и все остальное, про решетки на окнах и т.д. в наших условиях трудно выполнимо. Слишком много пришлых. А под это дело и свои могут постараться. Чего ж не попользоваться раз лежит.
Edited at 2017-03-03 06:12 (UTC)
В Финляндии "азербайджанские" детишки, да и взрослые, тоже воруют велосипеды.
Волна перенаселения смоет всё.
Не раз гуляла мимо, но даже представить не могла, что в этих домах сауны и спортзалы)
прямо не прикрытое провоцирование гопников какое-то
А ещё забавно, что в Москве хрущёвки собираютс сносить (и попутно срубить на новых стройках), а тут ничего, живут себе)
Edited at 2017-03-03 06:47 (UTC)