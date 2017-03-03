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Необычные путешествия Александра Беленького

  • Как живут финские парни. Прогулка по спальному району
    3 марта, 7:00


    В десяти километрах от России есть город Иматра. Окраины застроены панельными домами. Почти как у нас, но есть нюансы.

    В одном из таких районов живёт Марк. Он родился в российской Карелии, но ещё в детстве переехал в Финляндию.

    Марк показал, как живут в финских пятиэтажках. Хотели бы так?



    1 На вид очень похоже на наши советские спальники. Только в домах не пять этажей а четыре. Хотя нет, в некоторых тоже пять. Двухкомнатная квартира в таком доме стоит 500 евро в месяц.


    2 Но отличия сразу бросаются в глаза. Перед домом большая парковка на сотню машин. У каждого есть свое парковочное место, оборудованное розеткой для подогрева авто. Есть гостевые места с такими же розетками. Платишь за место только если есть тачка, это стоит 10 евро в месяц.


    3 Мусоропровода в доме нет. Свои отходы жители района выносят на улицу, в специальный контейнер. Он всего один на район. Мусорные баки огорожены забором и стоят под крышей. Чтобы ветер не разметал, и чтобы животные не лазали по помойке и не раскидывали мусор.


    4 Финнов приучают к раздельному сбору отходов. Это не обязательно, можно выбрасывать в один общий бак, а можно сортировать. Марк говорит, что разделять самому удобнее.


    5 Инструкция на русском языке - обычное дело в Финляндии. Русский считается одним из региональных языков в стране, к тому же здесь близко граница и много иммигрантов.


    6 Все балконы застеклены, одинаково. Проще и дешевле скинуться на ремонт всем домом, чем каждому городить своё. Смотрится стильно.


    7 У жителей первых этажей балконов нет, вместо него бонус - маленький садик, огороженный деревянным забором. Во дворе совсем нет машин. Все они остаются снаружи, места на парковке хватает для всех.


    8 Зато много велосипедов, которые хранятся в специальном “гараже”, ключ от которого есть у всех жильцов. Сарайчик один на дом, и кроме великов, там хранят санки и детские коляски. Удобно.


    9 Рядом есть площадка для барбекю и даже мангал. Тоже общественный.


    10 В специальном ящике ждут наколотые дрова. Можно брать и пользоваться.


    11 Бак с технической водой, если нужно что-нибудь полить.


    12 Район стоит посреди леса. А за ним уже российская граница.


    13 Бельевые верёвки, а вдалеке тот самый техничекий сарайчик. Вместо всего этого могли бы просто стоять машины.


    14 Решётки на окнах, а зачем?


    15 У подъезда лавочка, мусорное ведро и непременная щётка, чтобы чистить обувь зимой. И стеклянные двери. Никаких домофонов, у каждого жителя есть ключ. При этом, двери запирают только после девяти вечером, днём вход свободный.


    16 Ещё возле подъезда стоит пластиковый бак с мелкими камешками и совком. Если скользко, можно посыпать дорожку и твои соседи не поскользнутся.


    17 Внутри дома очень просто. Совсем неприхотливые одинаковые двери, обычная лестница. Сейчас строят по-другому, но этим домам уже лет сорок.


    18 Почтовые ящики расположены прямо в двери. На ней же есть номер квартиры и фамилия жильцов. На стикере написано “Не кладите рекламу, пожалуйста”.


    19 У каждого жителя есть доступ в подвал. Там-то всё самое интересное!


    20 В доме, где живёт Марк, четыре подъезда и пять саун. ПЯТЬ. Возможно, у кого-то есть ещё личные в квартирах.


    21 Время распределяется между жильцами: можно “застолбить” свой день недели и приходить париться. Это стоит ещё десять евро в месяц.


    22 Одна из саун общественная, и туда можно приходить без записи, мужские и женские дни чередуются.


    23 Кладовая комната в подвале: каждой квартире отведена отдельная клетушка, где можно хранить своё барахло, старые матрацы и чемоданы, летнюю резину, одинокие лыжи или ненужный диван. Это чтобы балкон не захламлять.


    24 Комната с инвентарём. Всё что угодно, от садовых тачек и грабель до бензопил и лопат. Мало ли, что пригодится. Ключ от комнаты тоже есть у каждого жильца, инструментом можно пользоваться бесплатно.


    25 В одном из соседних домов микрорайона есть небольшая библиотека, комната для собраний. Жители приносят свои книги и настольные игры.


    26 Бомбоубежище есть под каждым домом.


    27 Его переоборудовали в спортивный зал. Совсем небольшой, но люди могут прийти и сами позаниматься.


    28 Это также бесплатно. Помещения принадлежат всем жильцам дома, а на инвентарь люди скидываются или приносят своё ненужное, для общей пользы.


    29 Прачечная комната в соседнем подвале. Две стиральные машины работают “по записи”, а одна в режиме “живой очереди”.


    30 Аншлага нет, у многих свои стиралки, но если нет - это удобно.


    31 Хитрый гладильный станок или что-то подобное. Марк не знает, что это.


    32 Ковры сушатся после стирки. Хозяин заберёт их потом.


    33 Так выглядит спальный район в финской провинции. А как ваш? Сильно отличается?


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    374 комментарияОставить комментарий

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    Как живут финские парни. Прогулка по спальному району
    В десяти километрах от России есть город Иматра. Окраины застроены панельными домами. Почти как у нас, но есть нюансы. В одном из таких районов живёт Марк. Он родился в российской Карелии, но ещё в детстве переехал в Финляндию. Марк показал, как живут в финских пятиэтажках. Хотели бы так?…
    ( 374 комментария Оставить комментарий )
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    двор моего детства в Симферополе, разве что сауны не было.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Квартиры здорового человека :) Хотя, наверняка, сами квартиры жуткие клетушки, метров по 40. Так что не особо привлекает :)

    Это 500 евро это снять или коммунальные услуги?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Скорее всего аренда. Не знаю как там,мы платим плюсом воду и электричество. Но во многих квартирах(обычно в городах побольше) вода входит в стоимость квартиры.
    Специально посмотрела - у нас квартира 45 кв.м. Плохо то,что нет отдельно кухни( Но когда снимали,выбрать особо было не из чего.

    Edited at 2017-03-03 04:50 (UTC)
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Живу в Эурайоки,в похожем доме. Бомбоубежища с библиотекой у нас нет,конечно) Но зато есть холодильный подвал,где температура все время 4 градуса. У каждого жильца свой закуток. У нас 2 подъезда и одна сауна,время закреплено за каждым жильцом. Во дворе такая же парковка,баки мусорные без навеса. Гриля во дворе нет. Но за 7 км от нас море и на берегу сауны,грильницы,поля футбольное и волейбольное. Все бесплатно летом. Очень чисто.
    В квартире хороший ремонт,но очень плохой пол))) Пробковый,уже пробила в одном месте,кастрюлю уронила(( Платим 450 в месяц. Плюс вода и электричество. Эурайоки маленький городок,который находится в 15-ти км от Раума. Но здесь 2 магазина,куча парикмахерских))),массаж,маленький спорт зал,1 пивнушка,1 кебабная и недавно открыли ночной клуб. В Раума,конечно,повеселее и с ребенком есть куда сходить,но здесь поспокойнее)) Летом очень красиво,много зелени. Как-то так)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Класс, как же ау дно мне всегда когда я там бываю. Но у нас столько вороватого быдла, что такое просто невозможно, ксожалению.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)

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    !!!!!!!!!!
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Надо было Хрущева сюда, к Хоннекеру на экскурсию перед тем как наши коробки строил.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Так коробки одинаковые. Начинка другая.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    " У жителей первых этажей балконов нет, вместо него бонус - маленький садик.." В некоторых регионах этот бонус может обернуться ежедневной уборкой садика от окурков, пустых бутылок, использованных презервативов.... Ну или смириться и жить на свалке, как, впрочем, многие и живут. Р.S. Если что, то не только Россию имел ввиду.

    Edited at 2017-03-03 05:09 (UTC)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Почему бы нам не делать подобное? Ведь это проклятая хрущеба, однако она превращена в прекрасное место для жизни. Кто-нибудь может сказать с чем связано что мы не способны на подобное? Ведь у нас так не живут даже в суперэлитных домах.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    По доходам и расходы, по затратам и услуги. Вам уже озвучили ценник, от 500 евро в месяц. Платите от 500 евро в месяц и выше (это в маленьких городках), и организовывайте себе подобные "общественные пространства". Кто и на какие шиши должен вам воротить сауны/бибилиотеки прямо в доме? Вы думаете это все бесплатно? Но проблема что квартплату такую в РФ население не осилит.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Финны без сауны - что русские без дачи. )))
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Очень многое понравилось, жаль, хотя бы на одну квартиру изнутри не удалось взглянуть. Если столько вынесено за пределы собственной жилплощади, насколько же тесно должно быть внутри?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    бездуховность и пидоры они все. им бы петуха из говна было бы ок.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Очень интересно наблюдать за промежуточной стадией перехода от совка к Европе. И вроде еще цинковое ведро для мусора и веревки для сушки белья во дворе, но уже и сауна с качалкой при доме, и сортировка мусора.

    Про качалку я сначала подумал, что ходить в труселях при соседях я бы не стал, но с другой стороны - это отличный элемент для общения и установления дружеских связей с соседями. В Германии такого не хватает.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Веревки для сушки, кстати, это очень классно, при условии, что есть специальный уголок и свежий воздух вокруг. Ладно, всякие труселя-носки дома на сушилке сушить - это еще ок. А вот постельное белье, покрывала и другие вещи большого размера (да те же ковры) офигенно пахнут свежестью после просушки на воздухе. В Питере это, конечно, нереально. Еще раз сразу же стирать придется.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    В Хельсинки снимаю двухкомнатную за 700 евро. А так всё почти один в один как в репортаже .И в цену жилья, если я правильно понимаю, входят все текущие ремонты , у нас за три года поменяли балконные двери, сейчас меняют входные, а летом будут менять вентиляцию. 
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)

    всё зависит от людей,они дома на своей земле, а наследие ордынских кочевников имеет иную ментальность.


    постоянно из СПб езжу в Иматру на велосипеде,везу его в машине,машину в Светогорске оставляю перед границей. один день в Финляндии очищает мысли и душу.


    а подавляющему большинству населения это просто не нужно-совок головного мозга.



    Edited at 2017-03-03 05:57 (UTC)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    На 33 фото видно, что много (если не все) деревянных оконных рам. Хотя, казалось бы. Интересно.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    У финнов пластиковые окна не популярны. У меня старые деревянные окна недавно поменяли на новые, тоже деревянные.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Молодцы, что можно сказать. Может и мы скоро научимся жить так же))
    Только вот у нас рядом рынок. В домах соответственно живут и снимают жилье определенные личности. Мои дети видели, как азербайджанские детишки украли чей-то велосипед и сидели его перекрашивали.
    Ну и все остальное, про решетки на окнах и т.д. в наших условиях трудно выполнимо. Слишком много пришлых. А под это дело и свои могут постараться. Чего ж не попользоваться раз лежит.

    Edited at 2017-03-03 06:12 (UTC)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Мои дети видели, как азербайджанские детишки украли чей-то велосипед и сидели его перекрашивали.

    В Финляндии "азербайджанские" детишки, да и взрослые, тоже воруют велосипеды.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    а на что все они живут, в лесу, за чей счёт это всё?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    В тренажерке срач и бардак, то же мне европейцы...
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    И даже сталактитов из говна нет, что за п**оры бездуховные
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    У нас в России всё примерно так же. Тоже есть 5- и 4-этажные дома.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    На этом схожесть и заканчивается :)
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

    Не раз гуляла мимо, но даже представить не могла, что в этих домах сауны и спортзалы)

    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Интересный репортаж. Поравилось. Мне вот интересно стало. Кто все это обслуживает и сколько это стоит? В финке, я думаю з/п не низкие. С практической точки зрения. Бани,прачечные,спортзалы,уборка территорий-помещений, поддержка в рабочем состоянии техники, дрова же тоже кто то складывает в ящики. Кто то дверь замыкает на ночь. Как минимум должен быть штат сотрудников. Электрик, сантехник,дворник,управляющее лицо,кассир-бухгалтер. Налоги. Ну и не с неба это все свалилось-же. Это все надо было привести в порядок, отремонтировать, приобрести. И в процессе эксплуатации затраты есть Дешевым содержание всей этой инфраструктуры быть не может. Уверен, что не государство на это деньги выделяет.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    там как минимум государство людям жить не мешает
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
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    что за бездуховная привычка двери в подъезд стеклянные делать ...
    прямо не прикрытое провоцирование гопников какое-то
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)

    А ещё забавно, что в Москве хрущёвки собираютс сносить (и попутно срубить на новых стройках), а тут ничего, живут себе)

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    Мне кажется, у нас в изначально построенных районах всё или примерно так же, или идёт к этому. То есть там, где жильцы объединены в какие-нибудь ТСЖ и главное, где много благополучной молодёжи. Там сразу запланированы места под парковки и детские площадки, там есть и места общественного пользования вроде мангалов и сарайчиков с велосипедами. Хуже в районах старых и бедных.Там, где проблемы копились годами, и на их решение нужно много денег.


    Edited at 2017-03-03 06:47 (UTC)
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    А где тут двор? Видно ,что и сзади дома машины стоят.
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