Как живут финские парни. Прогулка по спальному району

В десяти километрах от России есть город Иматра. Окраины застроены панельными домами. Почти как у нас, но есть нюансы.В одном из таких районов живёт Марк. Он родился в российской Карелии, но ещё в детстве переехал в Финляндию.Марк показал, как живут в финских пятиэтажках. Хотели бы так?1 На вид очень похоже на наши советские спальники. Только в домах не пять этажей а четыре. Хотя нет, в некоторых тоже пять. Двухкомнатная квартира в таком доме стоит 500 евро в месяц.2 Но отличия сразу бросаются в глаза. Перед домом большая парковка на сотню машин. У каждого есть свое парковочное место, оборудованное розеткой для подогрева авто. Есть гостевые места с такими же розетками. Платишь за место только если есть тачка, это стоит 10 евро в месяц.3 Мусоропровода в доме нет. Свои отходы жители района выносят на улицу, в специальный контейнер. Он всего один на район. Мусорные баки огорожены забором и стоят под крышей. Чтобы ветер не разметал, и чтобы животные не лазали по помойке и не раскидывали мусор.4 Финнов приучают к раздельному сбору отходов. Это не обязательно, можно выбрасывать в один общий бак, а можно сортировать. Марк говорит, что разделять самому удобнее.5 Инструкция на русском языке - обычное дело в Финляндии. Русский считается одним из региональных языков в стране, к тому же здесь близко граница и много иммигрантов.6 Все балконы застеклены, одинаково. Проще и дешевле скинуться на ремонт всем домом, чем каждому городить своё. Смотрится стильно.7 У жителей первых этажей балконов нет, вместо него бонус - маленький садик, огороженный деревянным забором. Во дворе совсем нет машин. Все они остаются снаружи, места на парковке хватает для всех.8 Зато много велосипедов, которые хранятся в специальном “гараже”, ключ от которого есть у всех жильцов. Сарайчик один на дом, и кроме великов, там хранят санки и детские коляски. Удобно.9 Рядом есть площадка для барбекю и даже мангал. Тоже общественный.10 В специальном ящике ждут наколотые дрова. Можно брать и пользоваться.11 Бак с технической водой, если нужно что-нибудь полить.12 Район стоит посреди леса. А за ним уже российская граница.13 Бельевые верёвки, а вдалеке тот самый техничекий сарайчик. Вместо всего этого могли бы просто стоять машины.14 Решётки на окнах, а зачем?15 У подъезда лавочка, мусорное ведро и непременная щётка, чтобы чистить обувь зимой. И стеклянные двери. Никаких домофонов, у каждого жителя есть ключ. При этом, двери запирают только после девяти вечером, днём вход свободный.16 Ещё возле подъезда стоит пластиковый бак с мелкими камешками и совком. Если скользко, можно посыпать дорожку и твои соседи не поскользнутся.17 Внутри дома очень просто. Совсем неприхотливые одинаковые двери, обычная лестница. Сейчас строят по-другому, но этим домам уже лет сорок.18 Почтовые ящики расположены прямо в двери. На ней же есть номер квартиры и фамилия жильцов. На стикере написано “Не кладите рекламу, пожалуйста”.19 У каждого жителя есть доступ в подвал. Там-то всё самое интересное!20 В доме, где живёт Марк, четыре подъезда и пять саун. ПЯТЬ. Возможно, у кого-то есть ещё личные в квартирах.21 Время распределяется между жильцами: можно “застолбить” свой день недели и приходить париться. Это стоит ещё десять евро в месяц.22 Одна из саун общественная, и туда можно приходить без записи, мужские и женские дни чередуются.23 Кладовая комната в подвале: каждой квартире отведена отдельная клетушка, где можно хранить своё барахло, старые матрацы и чемоданы, летнюю резину, одинокие лыжи или ненужный диван. Это чтобы балкон не захламлять.24 Комната с инвентарём. Всё что угодно, от садовых тачек и грабель до бензопил и лопат. Мало ли, что пригодится. Ключ от комнаты тоже есть у каждого жильца, инструментом можно пользоваться бесплатно.25 В одном из соседних домов микрорайона есть небольшая библиотека, комната для собраний. Жители приносят свои книги и настольные игры.26 Бомбоубежище есть под каждым домом.27 Его переоборудовали в спортивный зал. Совсем небольшой, но люди могут прийти и сами позаниматься.28 Это также бесплатно. Помещения принадлежат всем жильцам дома, а на инвентарь люди скидываются или приносят своё ненужное, для общей пользы.29 Прачечная комната в соседнем подвале. Две стиральные машины работают “по записи”, а одна в режиме “живой очереди”.30 Аншлага нет, у многих свои стиралки, но если нет - это удобно.31 Хитрый гладильный станок или что-то подобное. Марк не знает, что это.32 Ковры сушатся после стирки. Хозяин заберёт их потом.33 Так выглядит спальный район в финской провинции. А как ваш? Сильно отличается?Если понравился пост - поделитесь им с друзьями в соцсетях, и оставьте комментарий. Спасибо! А если хотите ещё про спальные районы мира почитать, то у меня есть про Швецию Венгрию и дальше будет больше!



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