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Необычные путешествия Александра Беленького

  • Наглядное сравнение России и Европы
    7 марта, 7:00


    Я побывал в двух одинаковых по населению соседних городах. Специально поехал в два одинаковых спальных района, подобрал похожие ракурсы фотографий дворов и подъездов.

    Не стану давать оценки и вешать ярлыки. Сделайте это сами.



    1 Россия, Ленинградская область, Светогорск. Двор жилых пятиэтажек.


    2 Финляндия, Южная Карелия, Иматра. Двор жилой пятиэтажки.


    3 Парковка перед домом оборудована розетками для подогрева автомобилей.


    4 Парковка перед домом оборудована котом, который греется, сидя на крышке коллектора.


    5 Мусорные контейнеры в Финляндии.


    6 Мусорные контейнеры в России.


    7 Конструкция для сушки для белья и ковров. Россия.


    8 Конструкция для сушки для белья и ковров. Финляндия.


    9 Балконы жилого дома в Иматре.


    10 Балконы жилого дома в Светогорске.


    11 Подъезды в Финляндии.


    12 Подъезды в России.


    13 Общественная беседка для барбекю.


    14 Оставленный кем-то мангал.


    15 Подъезд в России.


    16 Подъезд в Финляндии.


    17 У всех квартир одинаковые двери из ДСП.


    18 Хозяева каждой квартиры устанавливают собственные стальные двери.


    19 До 1940 года Светогорск был частью Финляндии и назывался Энсо.


    20 До 1917 года вся Финляндия была частью России.


    Если вы не видели, вот отдельные репортажи про то, как живёт Светогорск и Иматра.


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    Наглядное сравнение России и Европы
    Я побывал в двух одинаковых по населению соседних городах. Специально поехал в два одинаковых спальных района, подобрал похожие ракурсы фотографий дворов и подъездов. Не стану давать оценки и вешать ярлыки. Сделайте это сами. 1 Россия, Ленинградская область, Светогорск. Двор жилых…
    ( 405 комментариев Оставить комментарий )
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    15 и 16 подписи поменялись местами.)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Я побывал в двух одинаковых по населению соседних городах.

    А кто тебе на это деньги даёт?
    .
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Еще больший контраст, если сравнивать Кунашир и Хоккайдо. Доберитесь как-нибудь.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    то что россия говно, знают даже сами русские
    там откуда вышвырнули ублюдочный "русский мир" страны начинают жить прекрасно и цивилизованно
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Тоже вчера исал про наши пятиэтажки)))
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Технология таких постов проста - находим самую жесть у нас и что-то красивое у них. Профит! Дешевый ход.
    Макос, а цены на коммуналку тоже сравнишь?
    Хотя наш пофигизм на красоту, порядок и контроль за управляющими компаниями тоже имеет место, и дело не только в количестве денег на обслуживание домов. Дело в нас самих. Каждый из нас ответственен за эти безобразия. Нельзя стать Европой в одночасье , как, например, наивно думают одни из самых совков - украинцы.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    У финов? А я то думаю, почему это у них все за заборами?(сарказм)
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    А, что в Финке тоже была приватизация, раздел собственности, лихие 90, правительство лизавшее ж. пiндосам и тырящие под бравые речи бабки из страны, когда экономика страны разваливалась? И, что вы советские пятиэтажки сравниваете, уже той страны и тех управ, ЖЭКов давно в помине нет, которые должны были следить за состоянием этих домов?
    Возьмите для сравнения новоделы построенные уже после 90х.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Забыли рассказать про климат и почву, меняющиеся сразу после границы, а ещё про то что у них не было ВОВ.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Только осторожно, про ссылку не забудьте :)
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Наследие Системы. Скоро наливать будут дома принтерами, внуки наши увидят, тогда и обновят жилье.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Две вещи бесконечны в этом мире - Вселенная, и тупое нытьё таких пид@расов, как автор...
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Мне рассказ понравился, там много интересного.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    15 и 16 специально перепутал?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Вот типичная ситуация - житель боролся за порядок в своём районе, дворе, доме, так ему районные жулики сожгли автомобиль, намекая, мол не мешай нам.
    Вот и жди после этого у нас Европу...
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Не надоело постить про одно и тоже, про помойки, заборы и как у нас все плохо, придумать про хорошее автору вероятно очень проблематично....

    Edited at 2017-03-07 05:51 (UTC)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    с варламова пример берет,своего придумать не может....
    и честно заебали такие посты в топе...
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Интересно, зачем сравнивать СССР и Финляндию? Дома времен СССР, ржавые машины времен СССР.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Так и в Финляндии дома 40 летней давности.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    У них там климат другой!
    Да чё вы понимаете, там скрепов нету!
    Николайский бюст, там не мироточит!

    Это у них там геи! А в России настоящие пидарасы!
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Да и так понятно, рашка обосрашка. Рашка говняшка.

    И прочие эпитеты минкульта, щедро оплаченные из бюджета.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    автор проплаченный русофоб!! вали в свою финляндию!!
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Был в Польше (Гданьск), посетил там типичную хрущевку, но вылизанную по самые лампочки — очень понравилось. При том, что коробка дома такая же, те же маленькие квартиры, но все чистое и в хорошем состоянии.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)

    При СССР такой разрухи не было

    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Была.
    Помню новую 9-этажку через пару лет после заселения: грязные стены, заплеванный загаженный лифт, все металлическое погнуто, около мусоропровода грязь размазана по стенам и полу.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    а как воняет ароматами светогорск
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Вот финики слабаки- не могут нормальную дверь в квартиру поставить, так и живут за дспешной фигней. Барбекю во дворе?? У нас бы уже к вечеру там дядя Армен шашлыками торговал, а эти?? Эх, слабаки!! Халявное электричество на автостоянке?? Да у нас через час весь подъезд откажется коммуналку за электричество платить- бросил пару удлинителей и вперед!! )))))

    Ну, а если серьезно, то как вам удается такие помоечные места находить?? Можно конечно, как дядя Гиляй без конца лазить по всяким Хитровкам, но это совсем не означает, что вся Россия такая.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Проблема в том, что не знаю, как в Финляндии, в той же Швеции в таком же маленьком городке я помоек не находил даже в самых что ни на есть иммигранстких районах, куда мне местные советовали не соваться. Хотя городок объездил на веле практически весь.

    Культуру страны показывают не парадные улицы а как раз то, что творится на окраинах. И в этом плане Северные страны можно считать образцово-показательными.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Некорректно сравнивать с Финляндией, надо сравнивать близкими по уровню.
    Согласно "Transparency International" близкими по размаху коррупции являются Гватемала, Нигерия, Зимбабве, Сомали.
    Как у них с парковками во дворах и мусором?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    3 место vs 131 место.
    Ну тогда эффективность весьма не плоха.
    А сколько у финов коммуналка?
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)

    А погодные условия одинаковые?

    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Отношение к управлению общественной собственностью у нас разное. Россия рассматривают свой двор, как возможность поставить свое корыто там, больше их ничего не интересует, ни фасад дома, ни убранство двора и подъезда.
    Хозяев нема.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)

    Вы как то изящно не заметили точно такие же новые жк, в ленобласти, как и в Финляндии.
    Наверное, они вам не попались по пути, да?

    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Ну, допустим, попались. А о чём тогда писать в бложек?
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    3 статья за неделю об одном и том же. ну и как тут про заказ не подумать.
    1. обратите внимание в Иматре автор показывает только один дом на всех фото. а в Светогорске все дома разные. начал с более менее современных блочных, перешел к кирпичным хрущебам и т.д.
    2. специально прошерстил агентства недвижимости Иматры. так вот тот дом что на фото автора это "доходный дом".
    3. поискал варианты покупки вторички в Иматре.
    Двухкомнатная квартира на высоком первом этаже в городе Иматра, площадью 48,5m² и год постройки 1973. Ежемесячные коммунальные платежи составляют - 184,30€ + 20€ за воду с человека, 2€ плата за сауну, 6€ за частную сауну, 26€ гараж, 5€ просто парковка для машины. Кабельное телевидение. Одна спальня, гостиная, кухня (холодильник/морозильник, электрическая плита), застекленный балкон и ванная комната. В доме проводились все необходимые ремонтные работы. Магазин Siwa 400м, мед. обслуживание 2км, детский сад и школа 900м.
    ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ ОТ ФИНСКОГО АГЕНТСТВА VIPCON LKV (регистрационный № 2352975-9)
    стоимость квартиры 29 500 €
    https://static.prian.ru/uploads/2016_12/13/201612131441051189313680o.jpg
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Это у вас реклама финского агентства недвижимости?
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    ( 405 комментариев Оставить комментарий )
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