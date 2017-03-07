Наглядное сравнение России и Европы

Необычные путешествия Александра Беленького
Я побывал в двух одинаковых по населению соседних городах. Специально поехал в два одинаковых спальных района, подобрал похожие ракурсы фотографий дворов и подъездов.
Не стану давать оценки и вешать ярлыки. Сделайте это сами.
1 Россия, Ленинградская область, Светогорск. Двор жилых пятиэтажек.
2 Финляндия, Южная Карелия, Иматра. Двор жилой пятиэтажки.
3 Парковка перед домом оборудована розетками для подогрева автомобилей.
4 Парковка перед домом оборудована котом, который греется, сидя на крышке коллектора.
5 Мусорные контейнеры в Финляндии.
6 Мусорные контейнеры в России.
7 Конструкция для сушки для белья и ковров. Россия.
8 Конструкция для сушки для белья и ковров. Финляндия.
9 Балконы жилого дома в Иматре.
10 Балконы жилого дома в Светогорске.
11 Подъезды в Финляндии.
12 Подъезды в России.
13 Общественная беседка для барбекю.
14 Оставленный кем-то мангал.
15 Подъезд в России.
16 Подъезд в Финляндии.
17 У всех квартир одинаковые двери из ДСП.
18 Хозяева каждой квартиры устанавливают собственные стальные двери.
19 До 1940 года Светогорск был частью Финляндии и назывался Энсо.
20 До 1917 года вся Финляндия была частью России.
Если вы не видели, вот отдельные репортажи про то, как живёт Светогорск и Иматра.
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405 комментариевОставить комментарий
А кто тебе на это деньги даёт?
.
там откуда вышвырнули ублюдочный "русский мир" страны начинают жить прекрасно и цивилизованно
Макос, а цены на коммуналку тоже сравнишь?
Хотя наш пофигизм на красоту, порядок и контроль за управляющими компаниями тоже имеет место, и дело не только в количестве денег на обслуживание домов. Дело в нас самих. Каждый из нас ответственен за эти безобразия. Нельзя стать Европой в одночасье , как, например, наивно думают одни из самых совков - украинцы.
Возьмите для сравнения новоделы построенные уже после 90х.
Вот и жди после этого у нас Европу...
Edited at 2017-03-07 05:51 (UTC)
и честно заебали такие посты в топе...
Да чё вы понимаете, там скрепов нету!
Николайский бюст, там не мироточит!
Это у них там геи! А в России настоящие пидарасы!
И прочие эпитеты минкульта, щедро оплаченные из бюджета.
При СССР такой разрухи не было
Помню новую 9-этажку через пару лет после заселения: грязные стены, заплеванный загаженный лифт, все металлическое погнуто, около мусоропровода грязь размазана по стенам и полу.
Ну, а если серьезно, то как вам удается такие помоечные места находить?? Можно конечно, как дядя Гиляй без конца лазить по всяким Хитровкам, но это совсем не означает, что вся Россия такая.
Культуру страны показывают не парадные улицы а как раз то, что творится на окраинах. И в этом плане Северные страны можно считать образцово-показательными.
Согласно "Transparency International" близкими по размаху коррупции являются Гватемала, Нигерия, Зимбабве, Сомали.
Как у них с парковками во дворах и мусором?
Ну тогда эффективность весьма не плоха.
А сколько у финов коммуналка?
А погодные условия одинаковые?
Хозяев нема.
Вы как то изящно не заметили точно такие же новые жк, в ленобласти, как и в Финляндии.
Наверное, они вам не попались по пути, да?
1. обратите внимание в Иматре автор показывает только один дом на всех фото. а в Светогорске все дома разные. начал с более менее современных блочных, перешел к кирпичным хрущебам и т.д.
2. специально прошерстил агентства недвижимости Иматры. так вот тот дом что на фото автора это "доходный дом".
3. поискал варианты покупки вторички в Иматре.
Двухкомнатная квартира на высоком первом этаже в городе Иматра, площадью 48,5m² и год постройки 1973. Ежемесячные коммунальные платежи составляют - 184,30€ + 20€ за воду с человека, 2€ плата за сауну, 6€ за частную сауну, 26€ гараж, 5€ просто парковка для машины. Кабельное телевидение. Одна спальня, гостиная, кухня (холодильник/морозильник, электрическая плита), застекленный балкон и ванная комната. В доме проводились все необходимые ремонтные работы. Магазин Siwa 400м, мед. обслуживание 2км, детский сад и школа 900м.
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