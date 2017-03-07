Наглядное сравнение России и Европы

Я побывал в двух одинаковых по населению соседних городах. Специально поехал в два одинаковых спальных района, подобрал похожие ракурсы фотографий дворов и подъездов.Не стану давать оценки и вешать ярлыки. Сделайте это сами.1 Россия, Ленинградская область, Светогорск. Двор жилых пятиэтажек.2 Финляндия, Южная Карелия, Иматра. Двор жилой пятиэтажки.3 Парковка перед домом оборудована розетками для подогрева автомобилей.4 Парковка перед домом оборудована котом, который греется, сидя на крышке коллектора.5 Мусорные контейнеры в Финляндии.6 Мусорные контейнеры в России.7 Конструкция для сушки для белья и ковров. Россия.8 Конструкция для сушки для белья и ковров. Финляндия.9 Балконы жилого дома в Иматре.10 Балконы жилого дома в Светогорске.11 Подъезды в Финляндии.12 Подъезды в России.13 Общественная беседка для барбекю.14 Оставленный кем-то мангал.15 Подъезд в России.16 Подъезд в Финляндии.17 У всех квартир одинаковые двери из ДСП.18 Хозяева каждой квартиры устанавливают собственные стальные двери.19 До 1940 года Светогорск был частью Финляндии и назывался Энсо.20 До 1917 года вся Финляндия была частью России.Если вы не видели, вот отдельные репортажи про то, как живёт Светогорск



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