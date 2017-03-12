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Необычные путешествия Александра Беленького

  • Во что превратилась Красная Поляна
    12 марта, 7:00


    Три года назад я разнёс новые курорты в Сочи: полгода после Олимпиады они напоминали города-призраки.

    Тогда было много воплей в комментариях, что я всё неправильно снял.

    За это время и у меня и у Розы Хутор был шанс исправиться. Что же вы думаете?



    1 Красную Поляну я люблю больше, чем сам Сочи. Здесь современно, почти нет безумного самостроя. Курортный город Роза Хутор построен в ущелье реки Мзымты.


    С одной стороны от ж/д станции идёт пешеходная дорога, с другой - улица Олимпийских рекордов. Где про пешеходов вообще не подумали. Это обычная городская улица, не трасса, но здесь совершенно нет тротуаров, и приходится идти по обочинам.

    Это, конечно, мой “косяк”: я же не знал, выйдя из ресторана в сторону центра, что именно на этой стороне дороги пешеходам не рады.

    2 В самом городке значительно больше людей, чем летом после Олимпиады. Сейчас активный сезон. Отели, вроде, не пустуют, недвижимость на первой линии почти вся сдана (но часть уже закрылась). В то же время, даже сейчас здесь немноголюдно. Ни на склонах, ни внизу, в городе. Толп не наблюдается. Но это и неплохо.


    3 Я обязательно сделаю подробный разбор ситуации, что именно поменялось в Сочи за три года и напишу репортаж в скором времени. А ещё сделаем видеоролик с местным жителем, о том каково жить на курорте, где все остальные отдыхают.


    4 Сейчас мне здесь даже нравится! Уютное место получилось, если бы не три очень существенных но: цены, качество сервиса и отношение людей. И об этом тоже будет подробнее.


    Вы были в Красной Поляне? Катались? Обедали? Что скажете?


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    Во что превратилась Красная Поляна
    Три года назад я разнёс новые курорты в Сочи: полгода после Олимпиады они напоминали города-призраки. Тогда было много воплей в комментариях, что я всё неправильно снял. За это время и у меня и у Розы Хутор был шанс исправиться. Что же вы думаете? 1 Красную Поляну я люблю больше, чем…
    ( 74 комментария Оставить комментарий )
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    самое ужасное на этой поляне это красная брусчатка, на лонгбордах нормально не поездить, только кроликов с него кормить.
    у нас везде в архитектуре единственная проблема это брусчатка, там где брусчатка только бухать, на роликах, самоката непоездить.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Во всех спальниках СССР был асфальт, и там то как раз отчаянно бухали.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    (без темы) (Анонимно) Развернуть

    Как-то насрать на данное туристическое направление

    И сам там не был и никого кто там был не знаю. Специфическое место, по-видимому.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)

    Пешком не ходила,кроме,как по центральной улице,вдоль речки, цены и в общепите,и в магазинах,крайне завышены.

    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Ну а какие там должны быть цены, если это курорт? Как в пятерочке? Такого нет нигде.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Зайцы на вольном выпасе? Их собаки не дерут?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Это замена львятам и обезьянам. Летом фото с кроликом стоило 200 руб.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    довольно странно- нет видео
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Всё хорошее впечатление от Розы-хутор испортила кафешка,
    пакетик дрянного чая стоил более 200 рублей,. Когда принесли счёт
    чувство такое как будто ты на базаре с "напёрсточником" играешь,, а за спиной
    местная базарная "братва" над тобой как над последнем лохом потешается.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Так проблема в психологии, если вам кажется, что вы настолько важный, чтобы над вами потешаться. Таких как вы там в день проходят сотни. С таким же успехом можете фантазировать, что над вами в Айя-Напе потешаются, когда вы за весьма говенный кофе 300 ре отдаете.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    При нынешнем курсе рубля лучшей альтернативы нет, отличное место для горнолыжного отдыха
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Австрия дешевле. Даже при нынешнем курсе рубля.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    (Удалённый комментарий)
    (Удалённый комментарий)
    Цены в кафе и ресторанах там просто конские.
    В остальном всё весьма прилично.
    Красную поляну помню еще с прежней девственной Природой, когда
    кроме военной турбазы там ничего не было.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)

    просто конские

    Ну, как в Москве. При желании можно "откушать" за 250-300 р. В том же кафе в "Перекрестке". Или в "Гамбургерной".
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Был. Сервис говно. Быдло. Дорого. Не интересно.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    (Анонимно)
    Был в этом январе (после 7 января). Разнообразное катание по трассам и вне, отсутствие очередей, шикарный снег, вкусная еда. Мне всё понравилось. Минусы: на самом курорте достаточно дорого, да и в целом цены как в Москве, дорогое такси, обидно, что при хорошей задумке качество постройки домов и всей Розы вполне себе российское. Но я люблю Сочи, как регион, плюс я достаточно нетребователен и находчив, при большом достатке. Поэтому я не показатель.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Мне не нравится черный снег, особенно в горах, к желтому снегу нет вопросов, но черный это уже совсем перебор.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    В начале февраля был, эмоций никаких (правда я принимал участие в строительстве всего этого). Все в камерах, мне не нравится когда на отдыхе я понимаю что просматривается каждый клочок поверхности и на пультовой сидят люди и за мной волей-неволей подглядывают, какая-то резервация.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Роза Хутор самый дорогой из всех курортов Красной Поляны.
    почему бы вам не осветить Газпром например.
    вот две красивые видюшки месячной давности. и цены есть и красивости.
    http://www.youtube.com/watch?v=HokgDrITn-k
    http://www.youtube.com/watch?v=kw8QR4djoDE
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Как раз на Газпроме я и был. На каталке.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    молодец, заголовок написал, а тему не раскрыл((
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    В жж дальше заголовка не читают

    Edited at 2017-03-12 07:49 (UTC)
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Мудаки за столиком пытаются играть и изображать "мы в Париже".
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    (Удалённый комментарий)
    Сын туда ездит уже третий год в первой половине февраля. Говорит, количество отдыхающих с каждым годом увеличивается
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Вернулся оттуда 22 февраля.. народу битком.. Все понравилось.. так что зимой это очень востребованное место.. Твои прогнозы пессимистичные провалились)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    природа красивая. Никогда там не была. Только в раннем детстве в Гилинджике, где родители снимали какой-то вагончик у моря:)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    (Анонимно)
    Отстньте. В Карсную Поляну надо вовремя заходить и вовремя выходить. Потому что там как и везде периодически стреляют ))
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

    Катался, трассы хорошие. Обедал, невкусно и дорого везде.

    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Был в мае. Отдыхал в Адлере, на Красную поляну заехал одним днем- позырить. Все нормально там, курорт не пустовал, но и перегруженности не наблюдалось. Из ресторанов- только на горе был, самый высокий , который, на 2300 , или сколько там.
    Нормальный курорт. Да ив Адлере олимпийские объекты вовсе не заброшены. Все чисто, аккуратно. Но вот сам Адлер для пешеходов действительно мало приспособлен. Ходить там - не очень, автодороги , в основном. Но ведь , как курорт- Адлер еще молод. Там еще лет десять назад совхозы с помидорами были, не успели еще построить. Олимпиада- это старт для развития курорта, а вовсе не полнозавершенный проект. И я думаю, у Адлера перспективаы хорошие.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    местные армяне видимо три шкуры дерут
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    (Анонимно)
    ВО ЧТО ПРЕВРАТИЛАСЬ КРАСНАЯ ПОЛЯНА



    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    В общей сложности 8 раз был, 2 из них на горных лыжах катался (1975 - 1991гг).Супер!
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    ( 74 комментария Оставить комментарий )
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