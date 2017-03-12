Во что превратилась Красная Поляна

Необычные путешествия Александра Беленького
Три года назад я разнёс новые курорты в Сочи: полгода после Олимпиады они напоминали города-призраки.
Тогда было много воплей в комментариях, что я всё неправильно снял.
За это время и у меня и у Розы Хутор был шанс исправиться. Что же вы думаете?
1 Красную Поляну я люблю больше, чем сам Сочи. Здесь современно, почти нет безумного самостроя. Курортный город Роза Хутор построен в ущелье реки Мзымты.
С одной стороны от ж/д станции идёт пешеходная дорога, с другой - улица Олимпийских рекордов. Где про пешеходов вообще не подумали. Это обычная городская улица, не трасса, но здесь совершенно нет тротуаров, и приходится идти по обочинам.
Это, конечно, мой “косяк”: я же не знал, выйдя из ресторана в сторону центра, что именно на этой стороне дороги пешеходам не рады.
2 В самом городке значительно больше людей, чем летом после Олимпиады. Сейчас активный сезон. Отели, вроде, не пустуют, недвижимость на первой линии почти вся сдана (но часть уже закрылась). В то же время, даже сейчас здесь немноголюдно. Ни на склонах, ни внизу, в городе. Толп не наблюдается. Но это и неплохо.
3 Я обязательно сделаю подробный разбор ситуации, что именно поменялось в Сочи за три года и напишу репортаж в скором времени. А ещё сделаем видеоролик с местным жителем, о том каково жить на курорте, где все остальные отдыхают.
4 Сейчас мне здесь даже нравится! Уютное место получилось, если бы не три очень существенных но: цены, качество сервиса и отношение людей. И об этом тоже будет подробнее.
Вы были в Красной Поляне? Катались? Обедали? Что скажете?
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74 комментарияОставить комментарий
у нас везде в архитектуре единственная проблема это брусчатка, там где брусчатка только бухать, на роликах, самоката непоездить.
Как-то насрать на данное туристическое направление
Пешком не ходила,кроме,как по центральной улице,вдоль речки, цены и в общепите,и в магазинах,крайне завышены.
пакетик дрянного чая стоил более 200 рублей,. Когда принесли счёт
чувство такое как будто ты на базаре с "напёрсточником" играешь,, а за спиной
местная базарная "братва" над тобой как над последнем лохом потешается.
В остальном всё весьма прилично.
Красную поляну помню еще с прежней девственной Природой, когда
кроме военной турбазы там ничего не было.
просто конские
почему бы вам не осветить Газпром например.
вот две красивые видюшки месячной давности. и цены есть и красивости.
http://www.youtube.com/watch?v=HokgDrIT
http://www.youtube.com/watch?v=kw8QR4dj
Edited at 2017-03-12 07:49 (UTC)
Катался, трассы хорошие. Обедал, невкусно и дорого везде.
Нормальный курорт. Да ив Адлере олимпийские объекты вовсе не заброшены. Все чисто, аккуратно. Но вот сам Адлер для пешеходов действительно мало приспособлен. Ходить там - не очень, автодороги , в основном. Но ведь , как курорт- Адлер еще молод. Там еще лет десять назад совхозы с помидорами были, не успели еще построить. Олимпиада- это старт для развития курорта, а вовсе не полнозавершенный проект. И я думаю, у Адлера перспективаы хорошие.