Во что превратилась Красная Поляна

Три года назад я разнёс новые курорты в Сочи: полгода после Олимпиады они напоминали города-призраки.Тогда было много воплей в комментариях, что я всё неправильно снял.За это время и у меня и у Розы Хутор был шанс исправиться. Что же вы думаете?1 Красную Поляну я люблю больше, чем сам Сочи. Здесь современно, почти нет безумного самостроя. Курортный город Роза Хутор построен в ущелье реки Мзымты.С одной стороны от ж/д станции идёт пешеходная дорога, с другой - улица Олимпийских рекордов. Где про пешеходов вообще не подумали. Это обычная городская улица, не трасса, но здесь совершенно нет тротуаров, и приходится идти по обочинам.Это, конечно, мой “косяк”: я же не знал, выйдя из ресторана в сторону центра, что именно на этой стороне дороги пешеходам не рады.2 В самом городке значительно больше людей, чем летом после Олимпиады. Сейчас активный сезон. Отели, вроде, не пустуют, недвижимость на первой линии почти вся сдана (но часть уже закрылась). В то же время, даже сейчас здесь немноголюдно. Ни на склонах, ни внизу, в городе. Толп не наблюдается. Но это и неплохо.3 Я обязательно сделаю подробный разбор ситуации, что именно поменялось в Сочи за три года и напишу репортаж в скором времени. А ещё сделаем видеоролик с местным жителем, о том каково жить на курорте, где все остальные отдыхают.4 Сейчас мне здесь даже нравится! Уютное место получилось, если бы не три очень существенных но: цены, качество сервиса и отношение людей. И об этом тоже будет подробнее.Вы были в Красной Поляне? Катались? Обедали? Что скажете?



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