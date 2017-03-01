Репортаж с сирийской границы

Для россиян Сирия - далёкая страна из телевизора. Втыкают в ящик без эмоций, пережёвывают за завтраком: ИГИЛ, террористы, Асад…Я стою в паре километров от самой горячей точки мира. Только вчера в новостях передали, что несколько приграничных деревень были захвачены террористами. Возможно, я прямо сейчас смотрю на них, но не замечаю.Давайте посмотрим вместе, как выглядит Сирия сегодня. Что можно разглядеть с территории Израиля?1 На Голанских высотах я оказался во второй раз. До 1967 года регион был частью Сирии, но после Шестидневной войны перешёл под контроль Израиля. Сирийцы до сих пор не признают аннексию.2 Последняя серьёзная попытка отбить Голаны была 40 лет назад, во время войны Судного дня. Она также закончилась поражением Сирии.3 Израильтяне продвинулись вглубь, и с тех пор нападения не повторяются. Кто владеет высотами, тот владеет ситуацией.4 За сорок лет на этой земле мало что изменилось. Регион этот мало заселённый, но сильно заминированный. Говорят, вообще самый заминированный в мире. Территорию минировали ещё начиная с Первой мировой. Полностью очистить Высоты от мин сложно, а главное - очень дорого. Но постепенно на месте минных полей появляются огороды и фруктовые сады.5 Люди же предпочитают здесь не жить, а приезжать полюбоваться видами и отдохнуть на природе. Чуть дальше - гора Хермон, где зимой работает единственный в Израиле горнолыжный курорт.6 На Голанах развивают военный туризм, по следам былых сражений. Израильтянам рассказывают о событиях 40-летней давности, чтобы помнили.7 Я был в этом месте три года назад, и подробно рассказывал о достопримечательностях высот. Читайте мой большой и подробный репортаж вот тут 8 За три года на просматриваемой сирийской территории многое изменилось. Это будет видно на фотографиях ниже.9 Накануне дня, когда я ездил на Голаны, в новостях прошла информация что несколько ближайших к израилю деревень были захвачены ИГИЛом (запрещён в России). И до ближайшей - всего семь километров! Наверняка ее видно отсюда, так что я вооружился телевиком и стал разглядывать.На этой фотографии вы видите заброшенный сирийский госпиталь, куда мы еще спустимся, дальше - пограничный забор, буферная зона ООН, а потом, собственно сирия. И выглядит она так себе.10 Вот город Кунейтра. Точнее то, что от него осталось. Сам город был разрушен отступавшей сирийской армией еще во время войны в семидесятые. Но даже в 2014 он выглядел целее, а над зданиями развевался огромный сирийский флаг. Теперь его нет.11 Мне повезло с видимостью, с Голанских высот открывается вид на десятки километров вдаль. Другие сирийские города на вид такие же безжизненные и разрушенные.12 Война докатилась даже до окраин страны. Безжизненный бетон.13 Вдалеке на горизонте виден большой сирийский город. Пытался понять по карте, что это, но так и не смог. Возможно, новая Кунейтра, но не похоже. Город также выглядит наполовину разрушенным.14 За порядком на границе следят не только израильские военные, но и войска ООН. Они наблюдают за поддержанием шаткого мира. Солдаты приехали из Австралии: их прислали сюда из максимально далекой от сторон конфликта страны.15 Спускаемся вниз, к разрушенному госпиталю. Перед входом пыхтит туристический автобус. Да, сюда теперь водят экскурсии. Не иностранцев, но израильских студентов или школьников. Разговаривали на иврите.16 Я смог услышать и понять, что рассказывали им про знаменитого разведчика Эли Коэна , действовавшего в Сирии в шестидесятые годы, но был раскрыт и казнен по приказу отца Башара Асада.17 Больница много лет стоит совершенно пустой, но здание не сносит. Она стоит, как памятник войне и Эли Коэну.18 На Высотах вообще очень много заброшенных зданий. Но земля не заброшена, много засеянных полей и виноградников.19 От этой точки до территории Сирии - несколько сотен метров. Пешком.20 Израильские друзья удивились, увидев эту фотографию. На другому берегу небольшой реки видны остатки Кунейтры и заброшенный христианский храм. Вот только речки там никакой нет!21 Кунейтру несколько лет назад захватили боевики сопротивления. Они же сняли сирийский флаг и уничтожили остатки города. Зачем, ведь там и так никто не жил? Храм, впрочем, не тронули.22 И нападать на Израиль не решились.23 Голаны это не только война. Здесь нереально красиво. Но гулять тут надо аккуратно, и цветочки лучше не собирать. Видите жёлтые таблички? Осторожно, мины!24 Это ещё и одно из самых диких мест Израиля. Сюда мало кто добирается: местные туристы ездят на Голаны другими дорогами.25 Снежная шапка на вершине Хермона сохраняется до лета. По горе проходят границы Израиля, Сирии и Ливана. На стороне израильтян обустроен горнолыжный курорт.26 Климатические и природные зоны здесь напоминают слоёный пирог. Чуть повернёшь голову, от Хермона вправо, и ландшафт меняется до неузнаваемости. Горы и равнины, белые шапки и пустынный песчаник...На Ближнем Востоке все переменчиво, даже природа.27 На фотографии хорошо виден пограничный забор между Израилем и Сирией.28 Теперь давайте разглядим сирийские города поближе. Приближения должно хватить.29 Ещё один город неподалеку от границы. Зданий изрешечены снарядами : тут явно не живут. Дома на других улицах кажутся целее, вот только город всё равно кажется необитаемым. Дыры в стенах со стороны Израиля : возможно, эхо той войны сорокалетней давности, а может и современные сражения боевиков с сирийской армии.30 Это уже другое поселение. На улицах не видно ни единой машины, не говоря про людей. Мечети и водонапорные башни кажутся заброшенными.31 Даже если каким-то чудом война в Сирии закончится в этом году, страна вряд ли восстановится в следующие десятилетия. Слишком много разрушения, слишком много противоречий внутри страны и слишком много сил снаружи по-разному видят будущее Сирии.32 Израильтяне не спешат зарывать окопы. Могут ещё пригодиться. Хотя хочется верить, что сирийцы навоевались на двести лет вперёд.33 Если вам понравился этот репортаж, поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях и напишите комментарий.



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