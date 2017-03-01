Трудно быть супергероем





Фото © REUTERS/Radovan Stoklasa

Фото © REUTERS/Radovan Stoklasa

Фото © REUTERS/Radovan Stoklasa

Фото © REUTERS/Radovan Stoklasa

Фото © Google Street View

Он живёт в заброшенном панельном доме на окраине. Здесь нет воды и электричества, а у самого ни гроша за душой: подкармливают добрые соседи.Но вся округа любит этого бродягу, всегда ему рады. Почему? Всё дело в том, что он - Бэтмен.1 Год назад сразу в нескольких мировых СМИ появились статьи о странном парне из Словакии, который живёт в давно заброшенном доме. Не работает, зато расхаживает по улицам в костюме героя американских комиксов. Прошлое Золтана Кохари туманно: известно лишь, что он родом из Венгрии и что по профессии он маляр. Как и когда попал в маленький словацкий городишко? Всем журналистам, бравшим у него интервью он говорил разную информацию. Мне сказал, что он здесь родился, в этом самом доме, потом уехал с родителями в Венгрию, а когда больше некуда было идти, вернулся в Дунайску Стреду и поселился в заброшенном доме. Кстати, как этот дом стал заброшенным - тоже непонятно, весь квартал состоит из таких же, но в них живут люди. Этот же стоит пустым, и его не сносят.2 Ещё о Золтане известно, что он провёл восемь месяцев в тюрьме, был освобождён и пытался покончить жить самоубийством. Это не удалось, и он "понял, что у него миссия - делать жизнь вокруг лучше". В-общем, всё вокруг этого человека странно и запутанно. Но люди быстро заметили на улицах своего города человека в странном кожаном чёрном костюме и в маске, подбирающего бычки и фантики, бутылки и прочий мусор. Известная бэтменская фраза "Пора очистить эти улицы от грязи!" приобрела совсем другой смысл.4 Бездомного супергероя на самом деле устраивают условия его жизни. Став мировой знаменитостью, он никак этим не воспользовался. Чем занимается Бэтмен каждый день? Конечно, "патрулирует" улицы! Увидит мусор - подберёт. Заметит старушку, несущую тяжёлые сумки - поможет. Иногда люди приходят к нему сами, просят помощи. Обычно нужно что-нибудь найти. Например, кто-то потерял ключи, очки или обронил другую мелочь. Золтан, как правило, справляется с такими проблемами. И это могло бы быть прекрасным примером человеческой взаимопомощи, но…5 Когда я планировал путешествие пои нашёл статьи и фотографии Золтана в костюме Бэтмена, я очень хотел познакомиться с ним. Ведь самые интересные фотоистории этого журнала - о людях. Перед тем, как завершить экспедицию в Братиславе, я заехал в Дунайску Стреду.6 Найти дом Бэтмена было непросто, во всех статьях был указан лишь город. На некоторых фотографиях был виден четырёхзначный номер соседнего дома, написанный крупно на стене. Стал изучать каждый похожий дом в городке с помощью Google Street View, пока, наконец, не нашёл нужный. Всё совпадало. Заброшенное строение, единственное в округе. На одном из стёкол большая надпись - Бэтмен.6 Два месяца спустя я очутился в том самом месте. Навигатор вывел чётко к заброшенной четырёхэтажке. Так выглядит округа. Все дома примерно одинаковые, ну точно наши хрущёвки, только о четырёх этажах. И парковка нормальная. Европа-таки. Нужный нам дом вон он, второй справа.7 За год с домом не произошло никаких изменений. Только надпись со стекла пропала. Чтобы не соваться в чужой, пусть и заброшенный дом, я остановил первую же проходившую мимо бабушку и попросил помочь мне связаться с Бэтменом. Как и все словаки, она отлично поняла мой русский, подошла к дому и закричала "Золи!". Герой, встречи с которым я так долго ждал, появился из окна. "Эй, Золи, подь вон, к тебе гости!". Фигура пропала в окне, и уже через несколько секунд Золтан легко спрыгнул с того, что когда-то было балконом на первом этаже. Точно так, как как на одной из фотографий выше.8 Я увидел перед собой совершенно обычного человека в потрёпанной старой одежде и домашних тапочках. Золтан был не против общения, но и особого удовольствия ему оно не доставляло. Словацкий у него всё-таки не родной, и мою русскую речь он почти не понимал, венгерский же слишком отличается, чтобы понимал я, а родным языком своего альтер-эго словацкий Бэтмен не владеет совсем. Но кое-что выяснить удалось. Костюм, как сказал Золтан, он выбросил. Полиция запретила. Мол, носишь маску - преступник. В это верится слабо, ведь местные власти о нём знали, а увидев правонарушение Бэтмен сам тут же вызывал полицию, он ведь помогал людям, помните? По Золтану было видно, что гости приезжают к нему теперь нечасто. Была волна, когда журналисты посещали заброшенный дом на окраине чуть ли не ежедневно, устраивали телемосты и сессии вопросов-ответов: сам "герой" отказывался покидать район. Но всё это в прошлом. Так что - мальчик просто наигрался, превратившись из защитников слабых в обыкновенного бомжа?У всей этой истории со словацким Бэтменом было очень красивое начало. Люди попадают в самые разные ситуации, кто-то оказывается на улице без денег и крыши над головой. В отличие от сотен тысяч бездомных по всему миру у Золтана былавозможность выкарабкаться из всего этого. Не будьте такими, как он.



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