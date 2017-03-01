Трудно быть супергероем

Необычные путешествия Александра Беленького
Он живёт в заброшенном панельном доме на окраине. Здесь нет воды и электричества, а у самого ни гроша за душой: подкармливают добрые соседи.
Но вся округа любит этого бродягу, всегда ему рады. Почему? Всё дело в том, что он - Бэтмен.
1 Год назад сразу в нескольких мировых СМИ появились статьи о странном парне из Словакии, который живёт в давно заброшенном доме. Не работает, зато расхаживает по улицам в костюме героя американских комиксов. Прошлое Золтана Кохари туманно: известно лишь, что он родом из Венгрии и что по профессии он маляр. Как и когда попал в маленький словацкий городишко? Всем журналистам, бравшим у него интервью он говорил разную информацию. Мне сказал, что он здесь родился, в этом самом доме, потом уехал с родителями в Венгрию, а когда больше некуда было идти, вернулся в Дунайску Стреду и поселился в заброшенном доме. Кстати, как этот дом стал заброшенным - тоже непонятно, весь квартал состоит из таких же, но в них живут люди. Этот же стоит пустым, и его не сносят.
Фото © REUTERS/Radovan Stoklasa
2 Ещё о Золтане известно, что он провёл восемь месяцев в тюрьме, был освобождён и пытался покончить жить самоубийством. Это не удалось, и он "понял, что у него миссия - делать жизнь вокруг лучше". В-общем, всё вокруг этого человека странно и запутанно. Но люди быстро заметили на улицах своего города человека в странном кожаном чёрном костюме и в маске, подбирающего бычки и фантики, бутылки и прочий мусор. Известная бэтменская фраза "Пора очистить эти улицы от грязи!" приобрела совсем другой смысл.
Фото © REUTERS/Radovan Stoklasa
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Фото © REUTERS/Radovan Stoklasa
4 Бездомного супергероя на самом деле устраивают условия его жизни. Став мировой знаменитостью, он никак этим не воспользовался. Чем занимается Бэтмен каждый день? Конечно, "патрулирует" улицы! Увидит мусор - подберёт. Заметит старушку, несущую тяжёлые сумки - поможет. Иногда люди приходят к нему сами, просят помощи. Обычно нужно что-нибудь найти. Например, кто-то потерял ключи, очки или обронил другую мелочь. Золтан, как правило, справляется с такими проблемами. И это могло бы быть прекрасным примером человеческой взаимопомощи, но…
Фото © REUTERS/Radovan Stoklasa
5 Когда я планировал путешествие по сельской Восточной Европе и нашёл статьи и фотографии Золтана в костюме Бэтмена, я очень хотел познакомиться с ним. Ведь самые интересные фотоистории этого журнала - о людях. Перед тем, как завершить экспедицию в Братиславе, я заехал в Дунайску Стреду.
6 Найти дом Бэтмена было непросто, во всех статьях был указан лишь город. На некоторых фотографиях был виден четырёхзначный номер соседнего дома, написанный крупно на стене. Стал изучать каждый похожий дом в городке с помощью Google Street View, пока, наконец, не нашёл нужный. Всё совпадало. Заброшенное строение, единственное в округе. На одном из стёкол большая надпись - Бэтмен.
Фото © Google Street View
6 Два месяца спустя я очутился в том самом месте. Навигатор вывел чётко к заброшенной четырёхэтажке. Так выглядит округа. Все дома примерно одинаковые, ну точно наши хрущёвки, только о четырёх этажах. И парковка нормальная. Европа-таки. Нужный нам дом вон он, второй справа.
7 За год с домом не произошло никаких изменений. Только надпись со стекла пропала. Чтобы не соваться в чужой, пусть и заброшенный дом, я остановил первую же проходившую мимо бабушку и попросил помочь мне связаться с Бэтменом. Как и все словаки, она отлично поняла мой русский, подошла к дому и закричала "Золи!". Герой, встречи с которым я так долго ждал, появился из окна. "Эй, Золи, подь вон, к тебе гости!". Фигура пропала в окне, и уже через несколько секунд Золтан легко спрыгнул с того, что когда-то было балконом на первом этаже. Точно так, как как на одной из фотографий выше.
8 Я увидел перед собой совершенно обычного человека в потрёпанной старой одежде и домашних тапочках. Золтан был не против общения, но и особого удовольствия ему оно не доставляло. Словацкий у него всё-таки не родной, и мою русскую речь он почти не понимал, венгерский же слишком отличается, чтобы понимал я, а родным языком своего альтер-эго словацкий Бэтмен не владеет совсем. Но кое-что выяснить удалось. Костюм, как сказал Золтан, он выбросил. Полиция запретила. Мол, носишь маску - преступник. В это верится слабо, ведь местные власти о нём знали, а увидев правонарушение Бэтмен сам тут же вызывал полицию, он ведь помогал людям, помните? По Золтану было видно, что гости приезжают к нему теперь нечасто. Была волна, когда журналисты посещали заброшенный дом на окраине чуть ли не ежедневно, устраивали телемосты и сессии вопросов-ответов: сам "герой" отказывался покидать район. Но всё это в прошлом. Так что - мальчик просто наигрался, превратившись из защитников слабых в обыкновенного бомжа?
У всей этой истории со словацким Бэтменом было очень красивое начало. Люди попадают в самые разные ситуации, кто-то оказывается на улице без денег и крыши над головой. В отличие от сотен тысяч бездомных по всему миру у Золтана была настоящая возможность выкарабкаться из всего этого. Не будьте такими, как он.
*Впервые этот материал был опубликован в 2013 году в моём блоге.*
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18 комментариевОставить комментарий
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но поразило больше всего сумасшедшая нумерация. "2134" дом!!! ))) это же какой длины улица. или у них нумерация всех домов в городе по порядку?
Ага
я симпатизирую людям,