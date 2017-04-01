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Необычные путешествия Александра Беленького

  • Шокирующие фотографии о том, насколько много людей в Китае
    1 апреля, 21:00
    23 шокирующих фотографии о том, насколько много людей в Китае


    Численность населения Китая приближалась к одному миллиарду человек, когда правительство ввело политику «одна семья — один ребенок». Это было в конце 1970-х годов. К осени 2015 года Китай решил отказаться от этой политики из-за непредвиденных последствий, в том числе сдвига в сторону мужчин в процентном соотношении и непропорционально большого количества пожилых людей. Разрешив семьям иметь по двое детей, Китай рассчитывает восстановить баланс своей демографии. Сейчас в Китае живет 1,3 миллиарда человек, и только время покажет, насколько отмена ограничения на количество детей в семье повлияет на показатели.

    Эти фотографии демонстрируют, насколько много людей в Китае, и заставляют содрогнуться от мысли о практически полном отсутствии личного пространства. Интровертам пришлось бы тяжело в таких условиях.

    Я публикую интересные трэвел-истории о местах, куда еще не успел добраться сам. Ежедневно выходит совместная рубрика с BigPicture.ru

    1 Студенты у входа в учебный корпус перед трехдневным экзаменом в аспирантуру в Хэфэе, провинция Аньхой. В 2013 году на этот экзамен записалось рекордное число студентов — 1,8 миллиона человек.


    2 Ученики во время экзамена в старшей школе на школьной игровой площадке в Ичуане, провинция Шэньси. В 2015 году в экзамене участвовало более 1700 абитуриентов, и пришлось проводить его на улице, потому что в помещении было недостаточно места.


    3 Белье, развешанное в студенческом общежитии в Ухане, провинция Хубэй.


    4 Родители студентов спят на циновках на полу спортзала в университетском кампусе в Ухане.


    5 Женщина забирает свой велосипед с велопарковки у станции метро в Пекине.


    6 Толпа людей спускается по эскалатору и лестнице в час пик на станции метро в Пекине.


    7 Толпа ждет, когда новый жилой комплекс откроется для распродажи, в Ханчжоу, провинция Чжэцзян.


    8 Пассажиры заполнили железнодорожную станцию в первый день китайского осеннего фестиваля в Ухане, провинция Хубэй.


    9 Пассажиры медленно пробираются к эскалаторам, чтобы спуститься на платформы.


    10 Пассажиры ждут, чтобы попасть на заполненный людьми вокзал Чжэнчжоу в первый день «Золотой недели» — праздника в честь основания КНР. По данным Китайской академии туризма, ожидается, что за эту неделю будет совершено 480 миллионов поездок.


    11 Такси выстроились на парковке в ожидании пассажиров в новом международном аэропорту Пекина.


    12 Студенты младших курсов выстроились в очередь на ярмарке вакансий в 2014 году. Только эту ярмарку в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань посетило около 50 тысяч человек.


    13 Тысячи людей в поисках работы разглядывают павильоны ярмарки вакансий в Чунцине.


    14 Более тысячи служащих военной полиции участвуют в учениях в Нанкине, провинция Цзянсу.


    15 Люди покупают овощи на утренней ярмарке в Пекине.


    16 Толпы прогуливаются под рядами деревьев, украшенных веерами и красными фонарями во время фестиваля в честь китайского Нового года в Пекине.


    17 Толпы людей на пляже в Даляне, провинция Ляонин.


    18 Курорт в уезде Даин, где люди пытаются спастись от летней жары.


    19 Ежегодная традиция поливания водой в честь празднования Нового года среди дайцев в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе провинции Юньнань.


    20 Верующие ждут у буддийского монастыря Гуйюань в Ухане, чтобы принести жертвы на пятый день Нового года по китайскому лунному календарю. Сотни миллионов человек посещают монастырские ярмарки и запускают фейерверки во время празднеств.


    21 Толпы людей выстраиваются в очередь, чтобы понаблюдать за приливом на реке Фучуньцзян.


    22 Оживленная улица в центре Шанхая.


    23 Одна из главных улиц Пекина в вечерний час пик.


    источник


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    157 комментариевОставить комментарий

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    Первый, нах! :)

    Целый миллиард и все узкоглазые. Вот ужас-то...

    Edited at 2017-04-01 18:07 (UTC)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)

    Re: Первый, нах! :)

    там на фотке даже негр мелькает
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Они уже весь Дальний Восток и Сибирь захватили
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Ложь! Сибирь и дальний восток они захватили ещё в 30-х годах! А в двухтысячных они уже урал и южный округ взяли! К 2018 в России не останется ни одного русского!
    Возможно, мы с вами - последние русские тут....
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Так это анекдот есть. Китаец говорит "Был я в вашей Москве. Небольшой город и народу считай никого"
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    На пятом фото точно женщина?
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Какая разница, на фоне миллиарда это не так важно!
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    А ведь каждый отдельный человек - святая душа, таинство из таинств, отдельный мир ...
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Нет. Большинство подобны животным зверькам. Их душа спит мертвым сном.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Бедная планета Земля выдержит ли она нас всех!? )
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    А сам то как думаешь? Не выдержит, конечно. Разумные уже давно готовятся.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Где вы насобирали таких фотографий? Был на той улице в Шанхае насколько раз- не было там столько народа. Трафик на последнем фото не такой уж большой. И в Пекине нет уже столько велосипедов. На мотиках ездят все. Думаю большое скопление сфотографировано во время разных мероприятий и Олимпиады.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)

    Ну так это не главное.

    Главное напугать тех кто не в теме.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Модерализм:
    идеология новой цивилизации http:// moderalism.narod. ru/Index.htm
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Лажа какая-то. Я был и в Пекине и в шанхае и не заметил каких-то безумных толп. Обратите внимание, что почти все фотографии или сняты на узкий угол или закроплены.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Фотошоп, наверное, для создания массовости.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Ну не сказал бы, что визуально китайцев так уж много. Это всё удачно подобранные моменты. Убедился сейчас, что негров куда больше и они плотнее заселены. Просто много стран разных, поэтому их количество не выглядит столь внушительным. А скоро их ещё больше в разы будет, они плодятся с феноменальной скоростью в отличие от китайцев.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Можєт быть, они как то специально шифруютса ??? Всётаки полтора миллиарда - не .уй собачий.

    Edited at 2017-04-01 20:32 (UTC)
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Здравствуйте!
    Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    меня терзают смутные сомнения, что китайцев кто-то целенаправленно разводит
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)

    enuf

    (Анонимно)
    Спокойно. сейчас все уладим! Каждому китайцу по путину и у них будет порядок ))
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Только дуст, только термоядерный вариант.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Ну, видите ли, кєтайцы придумали порох, компас и бумагу. Ну, и айфон делают. Тоись, они полезные. А вот что сделал ты, руссочилавек ???

    Edited at 2017-04-01 19:42 (UTC)
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    (без темы) (Анонимно) Развернуть
    и заметьте- нигде нет детей, китаец, он как голубь, вылупляется сразу взрослым)
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Китайцев настолько много что если их каждый день убивать по миллиону на протяжении года то можно убить всего 365 миллионв китайцев.Они этой пропажи даже не заметят.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)

    Эти фото особо не показывают. Города не больше чем в других странах, просто там много многомилионников.

    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Уважаю Китай и китайцев. Великая нация, великая страна.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    на контрацепции только экономят почему-то.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
    Китайские студенты очень любят сидеть вечерами на стадионе универа. Говорят что очень нравится, потому что очень безлюдно.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Ну естественно! Вечером на стадионе сидят всего лишь 6-7 миллионов человек, а не 45, как днём :-)
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Жесть какая-то. Мне страшно. А вдруг мы с ними поссоримся? Чуваки с первой фотки встанут из-за парт и пойдут с криком "Ура!" (или как они там орут?) в атаку.
    Численное превосходство - это, конечно, не всё, но весомый аргумент, чтобы еще долго с ними пить на брудершафт.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    >А вдруг мы с ними поссоримся
    Блин, ну не ссортесь с ними. Ваш КО.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Резиновой бомбой и прицеливаться не к чему.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    вспомнилась фраза из анекдота про китайцев - будем просачиваться мелкими группами, по 2-3 миллиона человек
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    У Маодзедуна был план - чтобы победить послать в США 100 млн. китайских невест. Через пару поколений все бы стали узкоглазыми.. Кстати китайские жёны - популярное явление.. На много чаще чем чёрно-белые пары.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Развернуть)
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