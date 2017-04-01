Шокирующие фотографии о том, насколько много людей в Китае

Численность населения Китая приближалась к одному миллиарду человек, когда правительство ввело политику «одна семья — один ребенок». Это было в конце 1970-х годов. К осени 2015 года Китай решил отказаться от этой политики из-за непредвиденных последствий, в том числе сдвига в сторону мужчин в процентном соотношении и непропорционально большого количества пожилых людей. Разрешив семьям иметь по двое детей, Китай рассчитывает восстановить баланс своей демографии. Сейчас в Китае живет 1,3 миллиарда человек, и только время покажет, насколько отмена ограничения на количество детей в семье повлияет на показатели.Эти фотографии демонстрируют, насколько много людей в Китае, и заставляют содрогнуться от мысли о практически полном отсутствии личного пространства. Интровертам пришлось бы тяжело в таких условиях.1 Студенты у входа в учебный корпус перед трехдневным экзаменом в аспирантуру в Хэфэе, провинция Аньхой. В 2013 году на этот экзамен записалось рекордное число студентов — 1,8 миллиона человек.2 Ученики во время экзамена в старшей школе на школьной игровой площадке в Ичуане, провинция Шэньси. В 2015 году в экзамене участвовало более 1700 абитуриентов, и пришлось проводить его на улице, потому что в помещении было недостаточно места.3 Белье, развешанное в студенческом общежитии в Ухане, провинция Хубэй.4 Родители студентов спят на циновках на полу спортзала в университетском кампусе в Ухане.5 Женщина забирает свой велосипед с велопарковки у станции метро в Пекине.6 Толпа людей спускается по эскалатору и лестнице в час пик на станции метро в Пекине.7 Толпа ждет, когда новый жилой комплекс откроется для распродажи, в Ханчжоу, провинция Чжэцзян.8 Пассажиры заполнили железнодорожную станцию в первый день китайского осеннего фестиваля в Ухане, провинция Хубэй.9 Пассажиры медленно пробираются к эскалаторам, чтобы спуститься на платформы.10 Пассажиры ждут, чтобы попасть на заполненный людьми вокзал Чжэнчжоу в первый день «Золотой недели» — праздника в честь основания КНР. По данным Китайской академии туризма, ожидается, что за эту неделю будет совершено 480 миллионов поездок.11 Такси выстроились на парковке в ожидании пассажиров в новом международном аэропорту Пекина.12 Студенты младших курсов выстроились в очередь на ярмарке вакансий в 2014 году. Только эту ярмарку в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань посетило около 50 тысяч человек.13 Тысячи людей в поисках работы разглядывают павильоны ярмарки вакансий в Чунцине.14 Более тысячи служащих военной полиции участвуют в учениях в Нанкине, провинция Цзянсу.15 Люди покупают овощи на утренней ярмарке в Пекине.16 Толпы прогуливаются под рядами деревьев, украшенных веерами и красными фонарями во время фестиваля в честь китайского Нового года в Пекине.17 Толпы людей на пляже в Даляне, провинция Ляонин.18 Курорт в уезде Даин, где люди пытаются спастись от летней жары.19 Ежегодная традиция поливания водой в честь празднования Нового года среди дайцев в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе провинции Юньнань.20 Верующие ждут у буддийского монастыря Гуйюань в Ухане, чтобы принести жертвы на пятый день Нового года по китайскому лунному календарю. Сотни миллионов человек посещают монастырские ярмарки и запускают фейерверки во время празднеств.21 Толпы людей выстраиваются в очередь, чтобы понаблюдать за приливом на реке Фучуньцзян.22 Оживленная улица в центре Шанхая.23 Одна из главных улиц Пекина в вечерний час пик.



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