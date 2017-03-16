О чем могут рассказать руки человека. Фотопроект Омара Реды

Ливанский фотограф Омар Реда решил собрать в одном фотопроекте снимки ладоней разных людей, которых он встречал во время своих странствий по Африке и Азии. Руки представителей самых разных племен рассказывают удивительные истории. Мы видим, как профессия, занятия и возраст накладывают на них свой отпечаток.«Руки всегда завораживали меня. Я думаю, они резюмируют наш жизненный путь. Я не говорю о чтении судьбы по ладони и знании будущего разных людей. Речь о том, как путь каждого из нас испещряет узорами и формирует наши руки.Они как глаза, они рассказывают о том, что скрыто под поверхностью. Они — основополагающая часть нашей эволюции и выживания. Первобытные люди использовали их, чтобы разжигать огонь, охотиться, драться и для других действий, направленных на выживание.Руки — главная часть тела, которая помогает нам совершенствовать навыки во всех видах производства с самого начала времен. Линии на ладони показывают скрытую правду о нашей жизни. Они раскрывают нашу борьбу, бремя, статус и жизненный путь, который мы выбрали», — рассказывает о проекте Омар Реда.1 В серии снимков, которая продолжает пополняться, Реда попытался запечатлеть детали рук людей из разных стран, с разным образом жизни, представителей различных племен, деревень и городов. «Было непросто просить людей о разрешении сделать эти снимки. Это было очень трудно. Многие называли меня идиотом, сумасшедшим, полицейским под прикрытием, который пытается получить отпечатки пальцев, и т.д.», — признается фотограф. Омар Реда считает, что это лучшая его серия, а один из его любимейших снимков — рука трехлетнего мальчика из племени масаи (на фото).2 Пожилая женщина из племени.3 Солдат.4 Цирюльник.5 Садовник.6 Старец.7 Старец.8 Старец.9 Гончар.10 Девушка из африканского племени.11 Пожилой мужчина.12 Пожилая женщина из африканского племени.13 Пожилая женщина из туземного племени.14 Кузнец.15 Пожилая женщина из туземного племени.16 Механик.17 Пожилая женщина из туземного племени.18 Старец.19 Парикмахер.20 Пожилая женщина из туземного племени.21 Пожилая женщина из туземного племени.22 Плотник.23 Портной.24 Водитель.25 Девушка.



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