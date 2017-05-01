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Александр Беленький. Необычные путешествия

  • 20 стрит-арт-работ на грани искусства и хулиганства
    11 мая, 21:02

    По одной из версий, стрит-арт появился во время Второй мировой войны, когда рабочий Килрой начал писать «Kilroy was here» на каждом ящике с бомбами. С тех пор уличная живопись разошлась по всему миру, и, наверное, нет города, где бы она не оставила свой след. Во многих странах стрит-арт до сих пор считается незаконным.

    Но в некоторых городах власти идут навстречу уличным художникам и проводят специальные фестивали и даже защищают объекты стрит-арта, например, как работы Бэнкси. Одним словом, уличная живопись, как и любое искусство, кому-то по душе, ну а кто-то считает ее просто хулиганством.

    Я публикую интересные трэвел-истории о местах, куда еще не успел добраться сам. Ежедневно выходит совместная рубрика с BigPicture.ru

    1 Кьялами, ЮАР. Автор — justinnomad.


    2 Глазго, Великобритания. Автор — smugone.


    3 Великобритания. Автор — Gnasher Graffiti Murals.


    4 Лос-Анджелес, США. Автор неизвестен.


    5 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. Автор — Fintan Magee.


    6 Москва, Россия. Автор — zoomstreetart.


    7 Франция. Автор — Jeaze Oner.


    8 Лос-Анджелес, США. Автор — Kai Aspire Art.


    9 Гояния, Бразилия. Автор — Kueia.


    10 Место не установлено. Автор — Alegria del Prado.


    11 Мальта. Автор — ChemiS.


    12 Париж, Франция. Автор — Zag & Sìa.


    13 Дубай, ОАЭ. Автор — Juandrés Vera & Dazer Ramirez Guzman.


    14 Валенсия, Испания. Автор — Pichi&Avo.


    15 Казерта, Италия. Авторы — Bifido & Vadikvoodoo & Tak Nado.


    16 Норвич, Великобритания. Автор — Muretz.


    17 Мельбурн, Австралия. Автор — Adnate.


    18 Франкфурт, Германия. Автор — Brain Mash.


    19 Энн-Арбор, США. Автор — David Zinn.


    20 Лион, Франция. Автор — Birdy Kids.


    Смотрите также: Бэнкси – самый таинственный и скандальный мастер граффити

    источник


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    13 комментариевОставить комментарий

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    ( 13 комментариев Оставить комментарий )
    В бельгийском городке Новый Левен много интересного стрит арта. Собираюсь сделать об этом пост в скором будущем.
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    нет
    первое - сам фоткал, второе - в сети где-то нашел
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Есть вещи, которые всегда в людях знающих будут вызывать восторг.
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    со стёбом у авторов все в порядке)
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    Факт. После Голубого огонька этого сильно не хватает
    (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
    И всё равно наша баба Яга из "Огня" с "Водой" рулит!
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    Только отчего-то обычно наблюдается "стрит-арт" в виде коряво нанесённой баллончиком нечитабельной надписи на всех стенах и заборах...
    (Ответить) (Ветвь дискуссии)
    ( 13 комментариев Оставить комментарий )
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