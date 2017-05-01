20 стрит-арт-работ на грани искусства и хулиганства

По одной из версий, стрит-арт появился во время Второй мировой войны, когда рабочий Килрой начал писать «Kilroy was here» на каждом ящике с бомбами. С тех пор уличная живопись разошлась по всему миру, и, наверное, нет города, где бы она не оставила свой след. Во многих странах стрит-арт до сих пор считается незаконным.Но в некоторых городах власти идут навстречу уличным художникам и проводят специальные фестивали и даже защищают объекты стрит-арта, например, как работы Бэнкси. Одним словом, уличная живопись, как и любое искусство, кому-то по душе, ну а кто-то считает ее просто хулиганством.1 Кьялами, ЮАР. Автор — justinnomad.2 Глазго, Великобритания. Автор — smugone.3 Великобритания. Автор — Gnasher Graffiti Murals.4 Лос-Анджелес, США. Автор неизвестен.5 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. Автор — Fintan Magee.6 Москва, Россия. Автор — zoomstreetart.7 Франция. Автор — Jeaze Oner.8 Лос-Анджелес, США. Автор — Kai Aspire Art.9 Гояния, Бразилия. Автор — Kueia.10 Место не установлено. Автор — Alegria del Prado.11 Мальта. Автор — ChemiS.12 Париж, Франция. Автор — Zag & Sìa.13 Дубай, ОАЭ. Автор — Juandrés Vera & Dazer Ramirez Guzman.14 Валенсия, Испания. Автор — Pichi&Avo.15 Казерта, Италия. Авторы — Bifido & Vadikvoodoo & Tak Nado.16 Норвич, Великобритания. Автор — Muretz.17 Мельбурн, Австралия. Автор — Adnate.18 Франкфурт, Германия. Автор — Brain Mash.19 Энн-Арбор, США. Автор — David Zinn.20 Лион, Франция. Автор — Birdy Kids.Смотрите также:



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