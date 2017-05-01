Александр Беленький. Необычные путешествия
20 стрит-арт-работ на грани искусства и хулиганства
11 мая, 21:02
По одной из версий, стрит-арт появился во время Второй мировой войны, когда рабочий Килрой начал писать «Kilroy was here» на каждом ящике с бомбами. С тех пор уличная живопись разошлась по всему миру, и, наверное, нет города, где бы она не оставила свой след. Во многих странах стрит-арт до сих пор считается незаконным.
Но в некоторых городах власти идут навстречу уличным художникам и проводят специальные фестивали и даже защищают объекты стрит-арта, например, как работы Бэнкси. Одним словом, уличная живопись, как и любое искусство, кому-то по душе, ну а кто-то считает ее просто хулиганством.
Я публикую интересные трэвел-истории о местах, куда еще не успел добраться сам. Ежедневно выходит совместная рубрика с BigPicture.ru
1 Кьялами, ЮАР. Автор — justinnomad.
2 Глазго, Великобритания. Автор — smugone.
3 Великобритания. Автор — Gnasher Graffiti Murals.
4 Лос-Анджелес, США. Автор неизвестен.
5 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. Автор — Fintan Magee.
6 Москва, Россия. Автор — zoomstreetart.
7 Франция. Автор — Jeaze Oner.
8 Лос-Анджелес, США. Автор — Kai Aspire Art.
9 Гояния, Бразилия. Автор — Kueia.
10 Место не установлено. Автор — Alegria del Prado.
11 Мальта. Автор — ChemiS.
12 Париж, Франция. Автор — Zag & Sìa.
13 Дубай, ОАЭ. Автор — Juandrés Vera & Dazer Ramirez Guzman.
14 Валенсия, Испания. Автор — Pichi&Avo.
15 Казерта, Италия. Авторы — Bifido & Vadikvoodoo & Tak Nado.
16 Норвич, Великобритания. Автор — Muretz.
17 Мельбурн, Австралия. Автор — Adnate.
18 Франкфурт, Германия. Автор — Brain Mash.
19 Энн-Арбор, США. Автор — David Zinn.
20 Лион, Франция. Автор — Birdy Kids.
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13 комментариевОставить комментарий
Спустя девять лет после войны окрестности Цхинвала по-прежнему напоминают ад. "Горячая точка" точка потухла, но не забыта. Скелеты сгоревших домов, брошенные автомобили, разорённые сады. Жители грузинских сёл бежали на подконтрольную Тбилиси территорию и не могут вернуться назад. Осетины не…
первое - сам фоткал, второе - в сети где-то нашел
https://www.instagram.com/p/BPrlvB9