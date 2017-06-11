Латвия

Вот вам и Европа



Украинцы добились своего. С сегодняшнего дня они могут приехать сюда без визы. Только зачем, когда дома - то же самое?



1 До сих пор не понимаю, как можно было построить такие убогие дома в таком красивом месте. В краю лесов и озёр, среди нетронутой природы, догнивают кирпичные коробки "европейского Чернобыля".


2 Когда-то город считался секретным и закрытым. Внутрь попадали только те, у кого есть пропуск, на картах страны не было даже упоминания. Сегодня путь через КПП открыт, но нужно заплатить 4 евро мужику на входе.


3 Я уже пытался “купить квартиру” в этом городе: если не смотрели то весёлое видео (или не поняли с первого раза) - обязательно посмотрите сейчас!


4 Теперь раскрою все карты. Знакомьтесь: Скрунда-1, советский военный городок эпохи “холодной войны”. Был построен для офицеров и их семей рядом с секретной базой с радиолокаторами, она же объект “Комбинат”.


5 Объект должен был защитать от НАТОвских поползновений в нашу сторону.


6 И защищал какое-то время, пока СССР не развалился, а разваливаться от начал как раз с Прибалтики.


7 Военная база перешла под юрисдикцию российской армии и до середины девяностых здесь кипела жизнь. А потом всё опустело.


8 Таких городков полно по всему бывшему Союзу. Сам был в нескольких его “братьях” в Подмосковье: охраняемые объекты отличались, а вот условия жизни были почти одинаковыми.


9 В доме культуры сохранилась мозаика с Лениным и “кадрами” из самых культовых советских фильмов про войну и патриотизм.


10 Сегодня Скрунда-1 работает, как музей. Любой человек может прийти сюда совершенно свободно, не нужно прятаться от охраны. Я встретил американского туриста, который путешествовал по Латвии и набрёл на такой “заброс”. Парень очень удивился, когда я рассказал ему, для защиты ОТ КОГО ИМЕННО городок был построен.


11 А ещё встретил эту подозрительную четвёрку. Они смутно кого-то напоминали, но не могу вспомнить, кого…


12 Для жителей города всё закончилось где-то в 1998-м. Когда последних офицеров перевели в другие места службы или демобилизовали. Кто-то остался жить в Латвии, другие уехали в Россию.


13 Кто-то расставил старые фотографии.


14 Нужно сказать, что изменилось не многое. Только людей нет. Место и при жизни было абсолютно унылым.


15 Впрочем, о комфорте жителей никто не думал: все здесь находились временно, пока армия не перебросит на новое место дислокации.


16 Кроме самих жилых домов, здесь была школа, детский сад, поликлиника, дом культуры, несколько магазинов…неплохая инфраструктура для крошечного города на несколько тысяч жителей.


17 Латвийское правительство не раз пыталось что-нибудь сделать с неустроенной территорией. Уже в двухтысячных Скрунду несколько раз пытались продать, и всякий раз - неудачно.


18 Не так давно целый город выставили на продажу по “смехотворной” цене 200 тысяч евро : цене 4-х комнатной квартиры в центре Риги. И его чуть было всерьёз не купили пользователи коллективного блога “Лепрозорий” (сам помню, как там собирали деньги), чтобы отремонтировать и переехать туда ради фана и вида на жительство.


19 Лет десять назад это было совершенно законно: купив квартиру за бесценок, человек получал право постоянно находиться на территории Латвии, но умных стало слишком много, и лавочку закрыли. Сейчас ВНЖ дают только тем, кто приобрёл недвижимость дороже 250 тысяч евро.


20 Скрунда-1 считается довольно крупным городком, здесь около 70 зданий, включая столовые-казармы-магазины.


21 Сохранность у объекта, как у “заброшки” - потрясающая. Да, выбиты стёкла, а всё ценное давно вынесли, но дома в хорошем состоянии, в квартирах сохранились остатки мебели и обои на стенах, даже перила не срезали.


22 И популярные “ночные квесты” с поиском кода сюда не добрались. Дело в том, что место до сих пор охраняется: дороги в городок перекопали, оставив только главную. А на КПП охранник и собаки.


23 Люди всё равно лазали, в первую очередь - молодёжь и фотографы, интересно же. Поэтому власти, понимая это, решили ввести официальную плату за посещение: 4 евро с человека, детям до 12 - бесплатно. Теперь на входе дают билетики и карту, где показаны все объекты, а также пара опасных мест, куда ходить не рекомендуют.


24 А вот нарушителей, которые залезли втихаря, ждёт штраф в 350 евро. Если поймают. А вообще - правильное решение, в других заброшенных местах нужно сделать так же. Не гонять, а разрешить людям смотреть, за небольшую плату.


25 Ну как - напоминает что-нибудь?


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q_paganelius
Ага, а сколько интересных и красивых мест, куда можно без визы?) Или к родственникам.
vvalera11
Скоро Порошенко подпишет отмену экспортных пошлин на металлолом.
radiotv_lover
Вряд ли русский регион Латвии - это то, что привлекает больше всего украинцев.
vabadust
Какой-то ну совсем неудачный пример заброшки. Её ж и в обычных городах хватает. Даже в центре Берлина есть. А тут - сараи, доставшиеся в наследство от оккупантской армии. Никогда это никто не купит, так и станет мёртвым напоминанием о режиме. Тут только сносить и сносить.
d_trampy
Мало приятного когда тебя грызут псы. Или когда таскают по всем углам. Эти мордовороты в общем-то просто дукалисы в юбках ))
houyhnhnm_1313
Они-то этот срач со временем уберут, а вот срач в России мы вряд ли когда изменим. Кроме Москвы и еще нескольких городов типа Сочи, для витрины.
bhaar
Приехать можно куда угодно, не только сюда. Ты как то узко мыслишь или совок не отпускает тебя, а зависть гложет?
voland70
Похоже на военный гарнизон, дома офицерского состава, бывшей, оставленной воинской части. И на территории Российской Федерации таких много.
d_trampy
к гадалке не ходи. весь гарнизон оказался пустоцветом, поэтому город и вымер ))
Alexandr Kobec
*Ну как - напоминает что-нибудь?*
да.
заброшенный военный городок в Подмосковье.
zerodivider
а что еще из-под русских могло остаться в Европе?
d_trampy
счета. эти странные существа в состоянии выставлять счета за оказанные услуги. ))
n_hk
добавьте сюда мигрантов плиз...
d_trampy
I dont want to know any donald i want to know my mice that did harm to my bread. Вообще эти незаконченные романы мышей и хлеба заканчиваются как всегда кучей говна ))
bomjatnik
лет через 5 так будет выглядеть вся Украина
prosto_vova
По словам автора, в Украине "то же самое", что на фото? Жалко мне тебя Саша, раз ты такое пишешь.
macos
Себя пожалей, что читать до конца не научился.
romper_12
Украинцы добились своего. С сегодняшнего дня они могут приехать сюда без визы. Только зачем, когда дома - то же самое?

Даже не знаю, чего здесь больше, зависти, обиды брошенного лузера или блистательного рускава юмора! Браво!
warmsea
где ступила нога русского Ивана, там его говно останется на десятилетия.
bulbashechka
Связка с Украиной странная и лишняя в этой статье.
nikgrek
Эти четверо всадники апокалипсиса - белый, рыжий, вороной и бледный.
alantik
Привести в пример советскую военную постройку как пример жизни в Европе? Серьезно? Военный город в глуши Латвии, который построило в конце 60-ых годов советское руководство? Город, который никогда не предназначался для гражданского пользования? И это Ваш пример?
fanatik33
а что не так с военным городком? вы посмотрите на качество постройки. столько лет без присмотра, а выглядят очень хорошо.
кстати построенные в этом городке школа, поликлиника и детский сад с клубом предназначались исключительно для гражданского пользования. да и основной жилой массив тоже для этого предназначался.
или вы думаете что квартиры построили что бы в них вооруженные солдаты прятались? )))
fanatik33
а почему временно? это постоянная воинская часть.
РЛС 80х80 метров никуда переехать не могло. в итоге ее взорвали американцы.
и мне удивительны действия Латвии. она получала по 5млн долларов аренды ежегодно. теперь даже продать никому не может...
leo1974
Что еще за латвийское правительство?)))
d_trampy
Такое которое любит говорить что у вас шариков на уме, а у них сталин ))
maxzo
"Парень очень удивился, когда я рассказал ему, для защиты ОТ КОГО ИМЕННО городок был построен."
- конечно удивился. Он ведь наверняка верит в то, что в Ливию они принесли демократию, мир и процветание, а все беженцы просто хотят покататься в Ростовских горах...
boyskaut0
Беленький..поздравляю..Вот теперь ты самый настоящий кремлевский пропагандон..Аж мурашки омерзения побежали после твоего поста..
d_trampy
Горлодеры, им надо не меняться с вами местами. а заставить вас достроить СССР ))
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