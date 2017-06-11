Вот вам и Европа

Украинцы добились своего. С сегодняшнего дня они могут приехать сюда без визы. Только зачем, когда дома - то же самое?
1 До сих пор не понимаю, как можно было построить такие убогие дома в таком красивом месте. В краю лесов и озёр, среди нетронутой природы, догнивают кирпичные коробки "европейского Чернобыля".
2 Когда-то город считался секретным и закрытым. Внутрь попадали только те, у кого есть пропуск, на картах страны не было даже упоминания. Сегодня путь через КПП открыт, но нужно заплатить 4 евро мужику на входе.
3 Я уже пытался “купить квартиру” в этом городе: если не смотрели то весёлое видео (или не поняли с первого раза) - обязательно посмотрите сейчас!
4 Теперь раскрою все карты. Знакомьтесь: Скрунда-1, советский военный городок эпохи “холодной войны”. Был построен для офицеров и их семей рядом с секретной базой с радиолокаторами, она же объект “Комбинат”.
5 Объект должен был защитать от НАТОвских поползновений в нашу сторону.
6 И защищал какое-то время, пока СССР не развалился, а разваливаться от начал как раз с Прибалтики.
7 Военная база перешла под юрисдикцию российской армии и до середины девяностых здесь кипела жизнь. А потом всё опустело.
8 Таких городков полно по всему бывшему Союзу. Сам был в нескольких его “братьях” в Подмосковье: охраняемые объекты отличались, а вот условия жизни были почти одинаковыми.
9 В доме культуры сохранилась мозаика с Лениным и “кадрами” из самых культовых советских фильмов про войну и патриотизм.
10 Сегодня Скрунда-1 работает, как музей. Любой человек может прийти сюда совершенно свободно, не нужно прятаться от охраны. Я встретил американского туриста, который путешествовал по Латвии и набрёл на такой “заброс”. Парень очень удивился, когда я рассказал ему, для защиты ОТ КОГО ИМЕННО городок был построен.
11 А ещё встретил эту подозрительную четвёрку. Они смутно кого-то напоминали, но не могу вспомнить, кого…
12 Для жителей города всё закончилось где-то в 1998-м. Когда последних офицеров перевели в другие места службы или демобилизовали. Кто-то остался жить в Латвии, другие уехали в Россию.
13 Кто-то расставил старые фотографии.
14 Нужно сказать, что изменилось не многое. Только людей нет. Место и при жизни было абсолютно унылым.
15 Впрочем, о комфорте жителей никто не думал: все здесь находились временно, пока армия не перебросит на новое место дислокации.
16 Кроме самих жилых домов, здесь была школа, детский сад, поликлиника, дом культуры, несколько магазинов…неплохая инфраструктура для крошечного города на несколько тысяч жителей.
17 Латвийское правительство не раз пыталось что-нибудь сделать с неустроенной территорией. Уже в двухтысячных Скрунду несколько раз пытались продать, и всякий раз - неудачно.
18 Не так давно целый город выставили на продажу по “смехотворной” цене 200 тысяч евро : цене 4-х комнатной квартиры в центре Риги. И его чуть было всерьёз не купили пользователи коллективного блога “Лепрозорий” (сам помню, как там собирали деньги), чтобы отремонтировать и переехать туда ради фана и вида на жительство.
19 Лет десять назад это было совершенно законно: купив квартиру за бесценок, человек получал право постоянно находиться на территории Латвии, но умных стало слишком много, и лавочку закрыли. Сейчас ВНЖ дают только тем, кто приобрёл недвижимость дороже 250 тысяч евро.
20 Скрунда-1 считается довольно крупным городком, здесь около 70 зданий, включая столовые-казармы-магазины.
21 Сохранность у объекта, как у “заброшки” - потрясающая. Да, выбиты стёкла, а всё ценное давно вынесли, но дома в хорошем состоянии, в квартирах сохранились остатки мебели и обои на стенах, даже перила не срезали.
22 И популярные “ночные квесты” с поиском кода сюда не добрались. Дело в том, что место до сих пор охраняется: дороги в городок перекопали, оставив только главную. А на КПП охранник и собаки.
23 Люди всё равно лазали, в первую очередь - молодёжь и фотографы, интересно же. Поэтому власти, понимая это, решили ввести официальную плату за посещение: 4 евро с человека, детям до 12 - бесплатно. Теперь на входе дают билетики и карту, где показаны все объекты, а также пара опасных мест, куда ходить не рекомендуют.
24 А вот нарушителей, которые залезли втихаря, ждёт штраф в 350 евро. Если поймают. А вообще - правильное решение, в других заброшенных местах нужно сделать так же. Не гонять, а разрешить людям смотреть, за небольшую плату.
25 Ну как - напоминает что-нибудь?
да.
заброшенный военный городок в Подмосковье.
)))
Даже не знаю, чего здесь больше, зависти, обиды брошенного лузера или блистательного рускава юмора! Браво!
кстати построенные в этом городке школа, поликлиника и детский сад с клубом предназначались исключительно для гражданского пользования. да и основной жилой массив тоже для этого предназначался.
или вы думаете что квартиры построили что бы в них вооруженные солдаты прятались? )))
РЛС 80х80 метров никуда переехать не могло. в итоге ее взорвали американцы.
и мне удивительны действия Латвии. она получала по 5млн долларов аренды ежегодно. теперь даже продать никому не может...
Edited at 2017-06-11 08:17 am (UTC)
- конечно удивился. Он ведь наверняка верит в то, что в Ливию они принесли демократию, мир и процветание, а все беженцы просто хотят покататься в Ростовских горах...