США

Почему я ненавижу Нью Йорк



Никак не могу понять, отчего этот город вызывает восторг у большинства моих знакомых. Меня он откровенно бесит. Всякий раз даю ему шанс, оказываясь там, но Нью-Йорк по-прежнему не нравится.

Вот пять наглядных причин, почему.



1 Слишком много людей. В городе реально тесно. Толпы местных жителей накладываются на ещё большие толпы туристов. Это же не уютно.


2 Слишком грязно. На мой взгляд, НЙ один из самых грязных городов в США. Груды мусора просто валяются на улице. И это не забастовка мусорщиков, а такой порядок: помойку вывозят раз в несколько дней, иногда раз неделю. Всё это время он лежит в мешках и пованивает.


3 Слишком быстро. Люди вечно спешат. Манхэттен is very busy. Если вы в отпуске - зачем это надо? Ресторан на фотографии попытался создать подобие уюта и пародию на европейские уличные ланчи…но как спокойно обедать, когда в метро от вас происходит буквально людская давка.


4 Слишком дорого. Цены. Нью-Йорк - очень дорогой. Один из самых дорогих городов в мире. Дорого всё и всем, местным и туристам: еда, проживание, транспорт…лучшее вложение денег в Нью-Йорке - 15 долларов на междугородний автобус.


5 Слишком. Когда я пишу, что "Нью-Йорк не Америка", я имею буквально вот что: Конечно же, здесь представлено много разных явлений американской жизни, но так не живёт 99% страны. Это отдельный мир, который мало похож и почти не перекликается с “двухэтажной Америкой”, которую я очень люблю.


А теперь покажу вам, каким увидел город во время очередного сюда визита

6 Первый раз прошёлся пешком по Бруклинскому мосту. День выдался жаркий, но было интересно.


7 Мосты - самое красивое, что есть в Нью-Йорке.


8 Они старые и все разные.


9 Прогулки по мостам - одно из немногих бесплатных удовольствий Нью-Йорка. Но только для пешеходов: водители платят, и немало. За один мост мне пришлось выложить 17 долларов. Только чтобы проехать по нему.


10 Власти решили бороться с теми, кто вешает замочки. Даже назначили немаленький штраф в 100 долларов, а на мосту всё время дежурит полиция. Думаете, помогло?






11 Почему-то Бората вспомнил.


12 Кстати, скоро расскажу вам о том, как побывал в самом высоком здании Америки, новом небоскрёбе на месте башен-близнецов. Будет отдельный репортаж.


13 Вся реклама в Нью-Йоркском метро социальная, и практически вся так или иначе связана с мигрантами или наркотиками.


14 Если ремонт ведётся с нарушениями техники безопасности - сообщите нам анонимно. Вы можете не называть своё имя. Надпись на объявлении.


15 В плане безопасности город сложный. Не скажу, что опасный, есть в Америке и пострашнее места, но криминал присутствует. Несмотря на это, здесь вполне безопасно: кто-то привёз осветительные вышки и оставил на несколько дней без присмотра. Их никто не тронул.


16 Трёхэтажная дорога.


17 Я всегда думал, что эти дома - праджекты. Ужасные социальные высотки, построенные в 40-е годы для малообеспеченных семей, гетто-коробки. Они стоят даже на Манхэттене. Оказалось, некоторые из этих домов занимают весьма состоятельные жильцы, а внутри сделан современный ремонт. Если честно, верится с трудом.


18 Нью-Йорк полон туристов, и это тоже проблема. Лично мне не нравится гулять в перегруженных местах, к тому же туристы портят города. Тут важно понимать баланс, когда туризм это хорошо, и когда он мешает нормальному развитию города. В Барселоне уже льётся через край, и Нью-Йорк будет следующим.


19 Не, ну так-то красиво. Необычно. Величественно.


20 Высотки-небоскрёбы вечно соревнуются друг с другом, и Большая Стройка здесь не кончается никогда.


21 Хоть урбанизм и загазованность, Манхэттен достаточно зелёный. А чего стоит Центральный парк…да, есть здесь и хорошие места.


22 Но если вы приехали в Америку - берите машину и бегите прочь из Нью-Йорка. Это город мира, но он не похож на США.


23 Только отдельными элементами. Хотя тех, кто скажет, что любит НЙ именно за космополитичность, я пойму.


24 Шаг - китайский квартал. Ещё шаг - маленькая Италия. Полчаса на метро - и ты в Советском Союзе. В другую сторону - в ортодоксальном районе Иерусалиме. Всё в одном городе.


25


26 Вот этим Нью-Йорк крут, снимаю шляпу. Но я люблю подлинники, а это город-альманах.


27 Так что приезжайте в город Большого яблока, если уж очень хочется. Но не ограничивайтесь им.


28 Если соберётесь - вот вам три совета, как не разориться: бронируйте отель как можно раньше, старайтесь не селиться на Манхэттене и при поиске пользуйтесь сайтом HotelBook.ru - я все гостиницы этой поездки забронировал через них.


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Почему я ненавижу Нью Йорк
Никак не могу понять, отчего этот город вызывает восторг у большинства моих знакомых. Меня он откровенно бесит. Всякий раз даю ему шанс, оказываясь там, но Нью-Йорк по-прежнему не нравится. Вот пять наглядных причин, почему. 1 Слишком много людей. В городе реально тесно. Толпы местных…
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nemurchik
Когда-то планировал путешествие в Нью-Йорк, но после посещения Шанхая и других китайских городов (особенно вечерние прогулки), Бруклин не притягивает, а отталкивает, ровно как грязь Неаполя прекрасной Италии.
Спасибо за пост...
old_extremist
"Слишком быстро. Люди вечно спешат"

Это же только плюс.
Вот что в Европе реально бесит - так это неторопливость и расслабленность людей.
stalker_sid
зато удобно в военном плане
достаточно одной атомной бонбы, чтобы похерить несколько лямов люда
no3templ
Там еще и туристы есть!! Прям обалдеть можно - на мосты смотреть.....
А вообще то правильно. Не зря этот город начали первым называть "ГОРОД ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА", хотя относится это ко всем миллионникам.

Просто как в том анекдоте - "Я вас ту т, *** 3 года всех в одном месте собирал".

Edited at 2017-07-10 09:20 am (UTC)
joeck_12
"Дорого всё и всем, местным и туристам: еда, проживание, транспорт"


Насчет транспорта...Понятно, что одиночные билеты стоят дорого.
Думаю, кто там ездит каждый день на работу или учебу, покупают проездные. Гугл выдает, что проездной на сутки на все виды ОТ в НЙ стоит 8 долларов, на неделю 27 долларов (льготный 50%), на месяц 89 долларов (льготный 50%).
Нормальные цены по их доходам.
Насчет еды. Местные в любом городе в отличие от туристов всегда знают, где подешевле поесть или закупиться.
turok80
Все что вы написали относится только к Манхэттену, особенно дороговизна, мусор и туристы, В том же Бруклине, в каком нибудь Флэтбуше очень не дорого, относительно чисто и туристов нет вообще (права там и смотреть особенно не на что)
margo_koz
Всегда мечтала побывать в Нью-Йорке, моя мечта сбудется, несомненно. Но с каждым разом, когда я начинаю все больше и больше узнавать про этот город, становится грустно, потому что очень большое количество людей пишут о том, что Нью-Йорк, мягко говоря, не очень. Я ничего не могу сказать об этом городе, плохой он или хороший, но на вид мне очень нравится. Вдохновляет.
thomas_crown_i
Спасибо за репортаж. Пару слов конструктивной критики, но не по содержанию, а по форме: некоторые фото немного "пережарены". И по цветам и по clarity. Особенно это заметно по темному муару вокруг контрастных объектов на фото (углы зданий на фоне неба и т.д.). Но в остальном все супергут )
grechanyk
Подпишусь под всеми 5-ю пунктами :)
От себя еще могу добавить, что самый первый раз, когда я вышла из машины на Манхэттене, меня поразил "аромат" этого места. Будьте готовы, к тому что город имеет свой специфический запах, и я даже не про кульки с мусором. Смесь запаха от воздуховодов метро, уличной еды (пережаренного масла, рогаликов, какого-то другого фаст фуда) и кухонь всех народов мира, мило соседствующих с друг-другом и выхлопных газов от машин.
И каждый раз я умудряюсь забыть об этой особенности Нью-Йорка, и каждый новый прилет в этот город первое, что меня выбивает из колеи - этот запах...
ximera
Гуд. Как раз для перевода нужно было посмотреть фотки NY. А у тебя нет тэгов, чтобы можно было по локациям сразу все посты с локациями найти?
(Anonymous)
НЙ не похож ни на что другое, он потрясает. Но тоже считаю, что это город не для жизни.
Nagualero
Дизайн американских городов, а точнее - зданий и сооружений, вызывает какое-то неуютное ощущение. Сплошь какая-то промышленная практичность. Словно не для людей а для роботов строили.
Alexander Parfentsev
Нью-Йорк, а особенно Манхэттен, поразил своим срачем. Когда, живя напротив Grand Central, выходишь на улицу, лавируя между кучами протекших и воняющих мешков с мусором. Мне очень Вашингтон понравился, на Питер похож, чисто, классическая архитектура. Белки опять же кругом скачут))
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