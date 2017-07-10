Почему я ненавижу Нью Йорк

Никак не могу понять, отчего этот город вызывает восторг у большинства моих знакомых. Меня он откровенно бесит. Всякий раз даю ему шанс, оказываясь там, но Нью-Йорк по-прежнему не нравится.
Вот пять наглядных причин, почему.
1 Слишком много людей. В городе реально тесно. Толпы местных жителей накладываются на ещё большие толпы туристов. Это же не уютно.
2 Слишком грязно. На мой взгляд, НЙ один из самых грязных городов в США. Груды мусора просто валяются на улице. И это не забастовка мусорщиков, а такой порядок: помойку вывозят раз в несколько дней, иногда раз неделю. Всё это время он лежит в мешках и пованивает.
3 Слишком быстро. Люди вечно спешат. Манхэттен is very busy. Если вы в отпуске - зачем это надо? Ресторан на фотографии попытался создать подобие уюта и пародию на европейские уличные ланчи…но как спокойно обедать, когда в метро от вас происходит буквально людская давка.
4 Слишком дорого. Цены. Нью-Йорк - очень дорогой. Один из самых дорогих городов в мире. Дорого всё и всем, местным и туристам: еда, проживание, транспорт…лучшее вложение денег в Нью-Йорке - 15 долларов на междугородний автобус.
5 Слишком. Когда я пишу, что "Нью-Йорк не Америка", я имею буквально вот что: Конечно же, здесь представлено много разных явлений американской жизни, но так не живёт 99% страны. Это отдельный мир, который мало похож и почти не перекликается с “двухэтажной Америкой”, которую я очень люблю.
А теперь покажу вам, каким увидел город во время очередного сюда визита
6 Первый раз прошёлся пешком по Бруклинскому мосту. День выдался жаркий, но было интересно.
7 Мосты - самое красивое, что есть в Нью-Йорке.
8 Они старые и все разные.
9 Прогулки по мостам - одно из немногих бесплатных удовольствий Нью-Йорка. Но только для пешеходов: водители платят, и немало. За один мост мне пришлось выложить 17 долларов. Только чтобы проехать по нему.
10 Власти решили бороться с теми, кто вешает замочки. Даже назначили немаленький штраф в 100 долларов, а на мосту всё время дежурит полиция. Думаете, помогло?
11 Почему-то Бората вспомнил.
12 Кстати, скоро расскажу вам о том, как побывал в самом высоком здании Америки, новом небоскрёбе на месте башен-близнецов. Будет отдельный репортаж.
13 Вся реклама в Нью-Йоркском метро социальная, и практически вся так или иначе связана с мигрантами или наркотиками.
14 Если ремонт ведётся с нарушениями техники безопасности - сообщите нам анонимно. Вы можете не называть своё имя. Надпись на объявлении.
15 В плане безопасности город сложный. Не скажу, что опасный, есть в Америке и пострашнее места, но криминал присутствует. Несмотря на это, здесь вполне безопасно: кто-то привёз осветительные вышки и оставил на несколько дней без присмотра. Их никто не тронул.
16 Трёхэтажная дорога.
17 Я всегда думал, что эти дома - праджекты. Ужасные социальные высотки, построенные в 40-е годы для малообеспеченных семей, гетто-коробки. Они стоят даже на Манхэттене. Оказалось, некоторые из этих домов занимают весьма состоятельные жильцы, а внутри сделан современный ремонт. Если честно, верится с трудом.
18 Нью-Йорк полон туристов, и это тоже проблема. Лично мне не нравится гулять в перегруженных местах, к тому же туристы портят города. Тут важно понимать баланс, когда туризм это хорошо, и когда он мешает нормальному развитию города. В Барселоне уже льётся через край, и Нью-Йорк будет следующим.
19 Не, ну так-то красиво. Необычно. Величественно.
20 Высотки-небоскрёбы вечно соревнуются друг с другом, и Большая Стройка здесь не кончается никогда.
21 Хоть урбанизм и загазованность, Манхэттен достаточно зелёный. А чего стоит Центральный парк…да, есть здесь и хорошие места.
22 Но если вы приехали в Америку - берите машину и бегите прочь из Нью-Йорка. Это город мира, но он не похож на США.
23 Только отдельными элементами. Хотя тех, кто скажет, что любит НЙ именно за космополитичность, я пойму.
24 Шаг - китайский квартал. Ещё шаг - маленькая Италия. Полчаса на метро - и ты в Советском Союзе. В другую сторону - в ортодоксальном районе Иерусалиме. Всё в одном городе.
25
26 Вот этим Нью-Йорк крут, снимаю шляпу. Но я люблю подлинники, а это город-альманах.
27 Так что приезжайте в город Большого яблока, если уж очень хочется. Но не ограничивайтесь им.
28 Если соберётесь - вот вам три совета, как не разориться: бронируйте отель как можно раньше, старайтесь не селиться на Манхэттене и при поиске пользуйтесь сайтом HotelBook.ru - я все гостиницы этой поездки забронировал через них.
Спасибо за пост...
Особо прикололо ядрёно-голубое небо:)
Это же только плюс.
Вот что в Европе реально бесит - так это неторопливость и расслабленность людей.
достаточно одной атомной бонбы, чтобы похерить несколько лямов люда
А вообще то правильно. Не зря этот город начали первым называть "ГОРОД ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА", хотя относится это ко всем миллионникам.
Просто как в том анекдоте - "Я вас ту т, *** 3 года всех в одном месте собирал".
Edited at 2017-07-10 09:20 am (UTC)
Насчет транспорта...Понятно, что одиночные билеты стоят дорого.
Думаю, кто там ездит каждый день на работу или учебу, покупают проездные. Гугл выдает, что проездной на сутки на все виды ОТ в НЙ стоит 8 долларов, на неделю 27 долларов (льготный 50%), на месяц 89 долларов (льготный 50%).
Нормальные цены по их доходам.
Насчет еды. Местные в любом городе в отличие от туристов всегда знают, где подешевле поесть или закупиться.
Edited at 2017-07-10 01:27 pm (UTC)
Иди нахуй отсюда спамер
От себя еще могу добавить, что самый первый раз, когда я вышла из машины на Манхэттене, меня поразил "аромат" этого места. Будьте готовы, к тому что город имеет свой специфический запах, и я даже не про кульки с мусором. Смесь запаха от воздуховодов метро, уличной еды (пережаренного масла, рогаликов, какого-то другого фаст фуда) и кухонь всех народов мира, мило соседствующих с друг-другом и выхлопных газов от машин.
И каждый раз я умудряюсь забыть об этой особенности Нью-Йорка, и каждый новый прилет в этот город первое, что меня выбивает из колеи - этот запах...