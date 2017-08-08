Нальчик без понтов

Какой удел у девушки на Кавказе? Сидеть дома и растить детей? Многие так и живут.
Отказавшись от типичной судьбы, 25-летняя Оля из Нальчика купила “Ниву” и уехала в горы. Завидуют даже мужчины!
Теперь она возит внедорожные туры по Кабардино-Балкарии, месит грязь на соревнованиях и заслужила уважение даже матёрых “джиперов”. Оля показала мне свой город, как она его знает и любит.
И это не тот Нальчик, который вы представляете.
1 Как и некоторые города нашего Кавказа, Нальчик стоит в окружении гор, но сам по себе довольно плоский.
2 Хотя несколько крутых горок и узких улиц в городе имеется. Само название города переводится как “подкова”, он и лежит у подножия горного хребта, который огибает Нальчик с трёх сторон, как бы образуя подкову.
3 С Олей нас познакомил кабардинский ЖЖ-блогер radioman07, за что ему большое спасибо. Я снимаю видео про города глазами их местных жителей, и Оля была одним из героев.
Вот видео, посмотрите и поставьте лайк на Ютубе :)
4 Начнём с хорошего. Это улица Кабардинская, которую буквально недавно закрыли для машин и сделали пешеходной.
5 “Наш местный Арбат” - как говорят в Нальчике.
6 Улицу затронула капитальная реконструкция, смотрят на Москву и стараются соответствовать. Плитка уже уложена, фасады ремонтируют, поставили “тревожный столбик” для вызова полиции.
7 Сейчас здесь пустовато, но уже открываются рестораны и кафе. Ещё недавно здесь было оживлённое движение, а людям, кроме парка, по сути было негде гулять.
8 Кинотеатр “Победа” многие годы представлял собой жалкое зрелище. Сейчас фасад отремонтировали. Уже не стыдно показать.
9 Правда, самого кинотеатра давно не существует, здание заброшено и сверху выглядит вот так.
10 Пешеходная часть улицы небольшая, всего метров пятьсот, вся она уместилась на этой фотографии.
11 Продолжение Кабардинской, здесь ничего не меняли.
12 С высоты кажется, что застройка Нальчика абсолютно хаотичная. Тут частный сектор, там советские панельки, рядом возводят подобие “элитного” жилья...
13 О плане застройки раньше никто не думал, лепили как придётся. Снесли пару ветхих домов - воткнули на их места девятиэтажки. Соседство никого не смущает.
14 Расстояние между городом и деревней в Нальчике минимально: одна улица!
15 Сохранилось немного исторических зданий, но время и люди их не щадят. Рядом уже вырастают новоделы, придёт время, с полузаброшенными “сараями” разделяются. Но всё это моё мнение, и Оля с ним может не согласиться. На прогулку она взяла старый фотоальбом с открытками Нальчика полувековой давности. Некоторые здания мы смогли найти!
16 Большинство автомобилей в городе - отечественные.
17 В центре хватает заброшенных зданий. Например, заброшенная гостиница “Нальчик”, полузаброшенная “Нарт” (в которой я жил) и этот красивый “сталинский” дом. Его, впрочем, приводят в порядок. Раньше в нём располагалось то ли управление КГБ, то ли налоговая.
18 В Кабардино-Балкарии живёт 70% мусульман, но далеко не все соблюдают законы ислама, женщины свободно ходят с непокрытой головой: эти нормы остаются на усмотрение каждой семьи. По словам Оли, “наконец-то всё устаканилось”.
19 Ну а так, визуально - город как город. Советский. Российский. Обычный. Со стандартными проблемами.
20 Из самых заметных отличий - национальные продукты в магазинах. В Рязанской области хаш в каждом супермаркете не встретишь.
21 Ну и белые “Приоры”, конечно. Шучу про то, что водитель “Приоры” это диагноз. Оля соглашается, и с ходу вспоминает несколько историй, связанных с поведением таких автомобилей на дорогах.
22 Необычные здания Нальчика - центральная мечеть.
23 Ресторан “Бочка”.
24 Мемориал жертвам репрессий.
25 И монументальная конструкция “Сосруко”: ресторан и памятник в честь героя народного эпоса. Этот богатырь встречается в легендах сразу нескольких кавказских народов под разными именами, но истории примерно похожи. Он был отважен как лев, принёс людям огонь и погиб, как герой. Сосруко стоит на высокой горе над городом, отсюда вид - на весь Нальчик.
26 Нет, вру, с земли вы такого не увидите, только с коптера.
27 Спуститься назад в город можно на открытой канатной дороге. Точно такая же есть в Будапеште.
28 Рекламный плакат коммунистической партии на заброшенном кинотеатре “Родина”.
29 Социальная реклама.
30 Визуальные проявления того, что КБР - мусульманский регион, встречаются нечасто, но в самых неожиданных местах.
31 При этом, алкоголь свободно продаётся (и рекламируется) в халяльном кафе.
32 А на заборе написано…
33 Если бы не Оля, репортаж про Нальчик мог получиться совершенно другим 😃
34 А если бы у нас было больше времени, махнули бы в горы и посмотрели на настоящую красоту. Там же до Эльбруса подать рукой! Но в ЖЖ такие рассказы не любят. Впрочем, если вы хотите классный тур по горному Кавказу - пишите Оле на её странице “Облепиха-тур”. Рекламирую бесплатно и с удовольствием!
А про лезгинку и “Приоры” - как-нибудь в следующий раз!
И что, большой спрос на туры по Нальчику?
Edited at 2017-08-08 01:21 pm (UTC)
Вы так написали "сидеть дома и растить детей", словно это что-то плохое. И сколько детей у этой владелицы Нивы?
А телефонов или патрульных нет, что ли?
Кинотеатр весёленький. Странно, что снаружи подмарафетили, а не закрыли сеткой с рекламой.