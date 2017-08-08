Россия

Нальчик без понтов



Какой удел у девушки на Кавказе? Сидеть дома и растить детей? Многие так и живут.

Отказавшись от типичной судьбы, 25-летняя Оля из Нальчика купила “Ниву” и уехала в горы. Завидуют даже мужчины!

Теперь она возит внедорожные туры по Кабардино-Балкарии, месит грязь на соревнованиях и заслужила уважение даже матёрых “джиперов”. Оля показала мне свой город, как она его знает и любит.

И это не тот Нальчик, который вы представляете.



1 Как и некоторые города нашего Кавказа, Нальчик стоит в окружении гор, но сам по себе довольно плоский.


2 Хотя несколько крутых горок и узких улиц в городе имеется. Само название города переводится как “подкова”, он и лежит у подножия горного хребта, который огибает Нальчик с трёх сторон, как бы образуя подкову.


3 С Олей нас познакомил кабардинский ЖЖ-блогер radioman07, за что ему большое спасибо. Я снимаю видео про города глазами их местных жителей, и Оля была одним из героев.


Вот видео, посмотрите и поставьте лайк на Ютубе :)



4 Начнём с хорошего. Это улица Кабардинская, которую буквально недавно закрыли для машин и сделали пешеходной.


5 “Наш местный Арбат” - как говорят в Нальчике.


6 Улицу затронула капитальная реконструкция, смотрят на Москву и стараются соответствовать. Плитка уже уложена, фасады ремонтируют, поставили “тревожный столбик” для вызова полиции.


7 Сейчас здесь пустовато, но уже открываются рестораны и кафе. Ещё недавно здесь было оживлённое движение, а людям, кроме парка, по сути было негде гулять.


8 Кинотеатр “Победа” многие годы представлял собой жалкое зрелище. Сейчас фасад отремонтировали. Уже не стыдно показать.


9 Правда, самого кинотеатра давно не существует, здание заброшено и сверху выглядит вот так.


10 Пешеходная часть улицы небольшая, всего метров пятьсот, вся она уместилась на этой фотографии.


11 Продолжение Кабардинской, здесь ничего не меняли.


12 С высоты кажется, что застройка Нальчика абсолютно хаотичная. Тут частный сектор, там советские панельки, рядом возводят подобие “элитного” жилья...






13 О плане застройки раньше никто не думал, лепили как придётся. Снесли пару ветхих домов - воткнули на их места девятиэтажки. Соседство никого не смущает.





14 Расстояние между городом и деревней в Нальчике минимально: одна улица!





15 Сохранилось немного исторических зданий, но время и люди их не щадят. Рядом уже вырастают новоделы, придёт время, с полузаброшенными “сараями” разделяются. Но всё это моё мнение, и Оля с ним может не согласиться. На прогулку она взяла старый фотоальбом с открытками Нальчика полувековой давности. Некоторые здания мы смогли найти!





16 Большинство автомобилей в городе - отечественные.


17 В центре хватает заброшенных зданий. Например, заброшенная гостиница “Нальчик”, полузаброшенная “Нарт” (в которой я жил) и этот красивый “сталинский” дом. Его, впрочем, приводят в порядок. Раньше в нём располагалось то ли управление КГБ, то ли налоговая.


18 В Кабардино-Балкарии живёт 70% мусульман, но далеко не все соблюдают законы ислама, женщины свободно ходят с непокрытой головой: эти нормы остаются на усмотрение каждой семьи. По словам Оли, “наконец-то всё устаканилось”.


19 Ну а так, визуально - город как город. Советский. Российский. Обычный. Со стандартными проблемами.


20 Из самых заметных отличий - национальные продукты в магазинах. В Рязанской области хаш в каждом супермаркете не встретишь.


21 Ну и белые “Приоры”, конечно. Шучу про то, что водитель “Приоры” это диагноз. Оля соглашается, и с ходу вспоминает несколько историй, связанных с поведением таких автомобилей на дорогах.


22 Необычные здания Нальчика - центральная мечеть.


23 Ресторан “Бочка”.


24 Мемориал жертвам репрессий.


25 И монументальная конструкция “Сосруко”: ресторан и памятник в честь героя народного эпоса. Этот богатырь встречается в легендах сразу нескольких кавказских народов под разными именами, но истории примерно похожи. Он был отважен как лев, принёс людям огонь и погиб, как герой. Сосруко стоит на высокой горе над городом, отсюда вид - на весь Нальчик.


26 Нет, вру, с земли вы такого не увидите, только с коптера.


27 Спуститься назад в город можно на открытой канатной дороге. Точно такая же есть в Будапеште.





28 Рекламный плакат коммунистической партии на заброшенном кинотеатре “Родина”.


29 Социальная реклама.


30 Визуальные проявления того, что КБР - мусульманский регион, встречаются нечасто, но в самых неожиданных местах.


31 При этом, алкоголь свободно продаётся (и рекламируется) в халяльном кафе.


32 А на заборе написано…


33 Если бы не Оля, репортаж про Нальчик мог получиться совершенно другим 😃


34 А если бы у нас было больше времени, махнули бы в горы и посмотрели на настоящую красоту. Там же до Эльбруса подать рукой! Но в ЖЖ такие рассказы не любят. Впрочем, если вы хотите классный тур по горному Кавказу - пишите Оле на её странице “Облепиха-тур”. Рекламирую бесплатно и с удовольствием!


А про лезгинку и “Приоры” - как-нибудь в следующий раз!

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Нальчик без понтов
Какой удел у девушки на Кавказе? Сидеть дома и растить детей? Многие так и живут. Отказавшись от типичной судьбы, 25-летняя Оля из Нальчика купила “Ниву” и уехала в горы. Завидуют даже мужчины! Теперь она возит внедорожные туры по Кабардино-Балкарии, месит грязь на соревнованиях и заслужила…
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andrey_kaminsky
Рядом с озерцом над которым проходит канатка не так давно был парк аттракционов из вполне работающих совковых каруселей. Не знаю, сохранился ли он, но было приятно увидеть старенькие карусельки
djony_il
Или ремонтировать "от и до" или сносить. но так... это мягко говоря - деньги на ветер (на распил) - вот она коррупция.
macos
Если здание в реестре памятников - его нельзя сносить. Ремонтировать "от и до" стоит на порядок выше. Одно ветхое здание в Твери вот не ремонтировали - результат сегодня во всех СМИ.
mastak888
В Кабарде стреляют и сам Нальчик регулярно становится местом проведения КТО. Где это в материале?
syaolyao_vei
Спасибо за пост. Приятно вспомнить места, где побывал. Правда был очень давно.И Бочка еще стоит, шашлык там был в свое время отменный. Кстати, хоть бы пару слов об Аушигере, о горячих источниках. Ну и об Эльбрусе, о облепихе вдоль дороги и количестве мостов через реку , Голубом озере , водопадах.
syaolyao_vei
Да, конечно. Грустно вздохнул про себя. Все равно, спасибо за пост. Приятно в прохладном Питере вспомнить безбашенные путешествия в этих краях. На водопады и озеро первый раз ездил чуть ли не автостопом.

Edited at 2017-08-08 01:21 pm (UTC)
wolfberry77
якобы бесправность и покладистость кавказских женщин - сильно преувеличена. А местами - вообще миф.
macos
Кавказ - это несколько регионов, три страны, десятки народов с самыми разными традициями. Вы о каких конкретно? Всё там есть, и традиционную кавказскую семью никто не отменял.
wolfberry77
я имею в виду обобщенное представление, принятое у тех, кто не очень разбирается и осетин от чеченцев не отличает. Так и что упомянутая вами "традиционная кавказская семья" совсем не однозначная тема в разных регионах.
yaroyan
С кинотевтром не совсем понятно: зачем делать такой ремонт фасада, когда внутри здание в критическом состоянии? Только для того чтобы не портить вид всей улицы? Не лучше было либо сделать польный капитальный ремонт чтобы что-то в этом сдании было для людей и на этом деньги зарабатывать чтобы расходы нв ремонт вернуть, либо снести и построить на его месте что-то новое? А так деньги в ремонт фасада вгрохали, а отдачи никакой. Как-то не по-хозяйски.
ask_robert

Вы так написали "сидеть дома и растить детей", словно это что-то плохое. И сколько детей у этой владелицы Нивы?

maxiwell83
"Кнопка для вызова полиции".
А телефонов или патрульных нет, что ли?

Кинотеатр весёленький. Странно, что снаружи подмарафетили, а не закрыли сеткой с рекламой.
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