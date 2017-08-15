Юрмала жива! Ответ блогеру, который врёт

Европа, как известно, загнивает. Чтобы в России этому верили, приходится стараться, заставляя блогеров выдавать желаемое за действительное.
Есть такой блогерок - Гена Михайлов. В жизни обычный мужичок средних лет, не плохой и не хороший. Вот только журнал его - сливной бачок, состоящий из политических набросов и дешёвой заказухи. Дешёвой - потому что берёт недорого.
Сегодня он показал пустые пляжи Юрмалы, где “когда-то кипела жизнь”. Так получилось, что я был в Юрмале позавчера. Срываем покровы, разоблачаем блогерскую ложь.
gmichailov пишет:
Сегодня в Юрмале пустые пляжи на которых хозяйничает только балтийский ветер...Чтобы как-то поправить финансовое положение, въезд в город сделали платным, 2 Эвро с машины, но даже эта мера не спасает курорт, он приходит в упадок...А когда-то здесь кипела жизнь и по улицам гуляли наши звезды эстрады.
Наверное, он не в курсе, что платный въезд в Юрмалу существует давным-давно, но только летом. Это тот самый курортный сбор, который скоро введут и в России. Кстати, ехать сюда лучше на электричке, билет в одну сторону стоит 1,5 евро.
А знаменитый концертный зал "Дзинтари", где выступали наши звезды, проходили фестивали КВН и "Новая волна", пришел в упадок, он разваливается на глазах. А теперь они жалеют, что ввели санкции и запретили нашим звездам выступать на их сцене... Правда встретил одинокого Хазанова, может у него в Юрмале дача.
1 На самом деле концертный зал “Дзинтари” выглядит так. Блогер-врун выдал за него какое-то совершенно другое место (нажмите стрелку на фото, чтобы посмотреть).
2 В настоящем Дзинтари каждый (!!!) вечер летнего сезона проходят концерты. И приезжают сюда, в первую очередь, именно российские артисты.
3 Точно так же, как и отдыхать. В выходные на Рижском взморье четверть автомобилей - с питерскими номерами.
Море холодное и мелкое... Я смог дойти только до глубины по пояс, потом испугался, что вдруг нарушу государственную границу Латвии. А когда-то здесь было не протолкнуться... А сегодня... сами видите.
4 Да, видим. Что блогер врёт. Пляж забит народом, причём это был не самый тёплый и солнечный день.
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6 Балтийское море, действительно, мелкое. Но оно не с уходом СССР обмелело.
Половина домов выставлена на продажу. Другая разваливается прямо на глазах, крыши покрыл мох.
7 Заброшенных домов, действительно, хватает.
8 И некоторые продаются.
9 Блогер Михайлов забыл показать другую сторону. Ровно напротив советской заброшки стоит новый жилой комплекс: ещё внутренняя отделка даже не закончилась!
10 Но у него была другая задача - показать загнивающую Европу.
11 Так давайте называть вещи своими именами. Это не Юрмала умерла, а “совок” умер.
12 Знаю, что в комментариях мне что-то вспомнят и что припишут, например пустующий Сочи после Олимпиады, но там совсем другая история. Кто читает тексты внимательно - понимает. Гена же просто сфальсифицировал факты, это другое.
13 Если честно, я как раз и ожидал увидеть в Юрмале какое-то уныние и пустоту, но всё оказалось иначе.
14 Новый огромный парк в лесу в районе Дзинтари. Опозорился Геннадий знатно. Может быть, я неправ, и сделал он это не по чьему-либо заказу, а просто от желания набросить: ведь позитивные посты в ЖЖ читают куда хуже, чем негатив! А вообще, такие истории - отличный урок для всех блогеров, как не надо набрасывать. И сигнал для руководства ЖЖ, которое само ставит пользователей в такие условия, когда они должны высирать из себя ежедневные скандалы и сенсации, чтобы попасть в топ, потому что иначе пост никто не прочтёт. Но СУП всё равно не услышит, так что ничего не изменится.
15 В общем, в Юрмале всё хорошо.
16 Скоро напишу большой репортаж про латвийский курорт. Не переключайтесь!
Обновлено:Пойманный на вранье Михайлов внёс изменения в свой пост, добавив, что сделал провокацию специально, чтобы показать, как работает пропаганда. Но интернет всё помнит! В перепечатанных латвийским СМИ версиях статьи изменений не содержится.
Такъ победимъ!
Записываем его в "платные путинские брехуны"!
На пляже и людей нет почти.
Сезон, называется.
Одно плохо - слабоваты часто клоуны. Начнёшь веселиться, уссываться над их кривлянием, а взял тебя и забанил на втором развесёлом комменте.
Что за народ! Это ж самое веселье:) Брали бы доплату, 500 р. сверху за обсёр, чтоб не банили, да и всего делов. И им пузырёк на ужин и комментаторам весело.
Выкрутился неплохо, подав это как стёб, но на момент публикации пост был "серьёзным".
Как самому писать однобокие посты, то в порядке вещей, а как у другого увидел, то ведро помоев вылил.
уж дзинтари любая пенсионерка в России узнает.
Ну вранье откровенное, были в том году в Латвии, на пляжах полно народу. В Юрмале не протолкнуться, хотя, на мой вкус, там довольно прохладно.
Зал Дзинтарс в упадке, хаха
Да там было все заклеено афишами с нашими "звездами эстрады": галкин, николаев и прочие мелькающие лица. Билеты фиг купишь, и то, за какие то невменяемые деньги.
Edited at 2017-08-15 11:23 am (UTC)
Мне кажется, потому, что больше нигде в заграницах на нее не ходят)
все врут (с)
Исходная (древняя) формулировка представляет собой рассказ о том, как некий Эпименид, уроженец острова Крит, в пылу спора воскликнул:
"Все критяне - лжецы!".
На что услышал возражение: "Но ведь ты сам - критянин! Так солгал ты или нет?".
Современная формулировка такова.
Некто произносит: "Я сейчас лгу. Солгал ли я в предыдущей фразе?"
Или просто: "Я лгу".
Есть еще варианты: "Я всегда лгу", "Лгу ли я, когда лгу?", и т.п.
Современные варианты сводятся к такому противоречию. Если я лгу, значит, говоря это, я не лгу. Значит, говоря это, я говорю правду. Если я говорю правду, то утверждение "я лгу" - правдиво. И значит я все-таки лгу.
Как бы ни ответить на вопрос - возникнет противоречие.
слишком толстый троллинг был с дзинтарис. без него проканало бы