Юрмала жива! Ответ блогеру, который врёт



Европа, как известно, загнивает. Чтобы в России этому верили, приходится стараться, заставляя блогеров выдавать желаемое за действительное.

Есть такой блогерок - Гена Михайлов. В жизни обычный мужичок средних лет, не плохой и не хороший. Вот только журнал его - сливной бачок, состоящий из политических набросов и дешёвой заказухи. Дешёвой - потому что берёт недорого.

Сегодня он показал пустые пляжи Юрмалы, где “когда-то кипела жизнь”. Так получилось, что я был в Юрмале позавчера. Срываем покровы, разоблачаем блогерскую ложь.



gmichailov пишет:

Сегодня в Юрмале пустые пляжи на которых хозяйничает только балтийский ветер...Чтобы как-то поправить финансовое положение, въезд в город сделали платным, 2 Эвро с машины, но даже эта мера не спасает курорт, он приходит в упадок...А когда-то здесь кипела жизнь и по улицам гуляли наши звезды эстрады.


Наверное, он не в курсе, что платный въезд в Юрмалу существует давным-давно, но только летом. Это тот самый курортный сбор, который скоро введут и в России. Кстати, ехать сюда лучше на электричке, билет в одну сторону стоит 1,5 евро.

А знаменитый концертный зал "Дзинтари", где выступали наши звезды, проходили фестивали КВН и "Новая волна", пришел в упадок, он разваливается на глазах. А теперь они жалеют, что ввели санкции и запретили нашим звездам выступать на их сцене... Правда встретил одинокого Хазанова, может у него в Юрмале дача.


1 На самом деле концертный зал “Дзинтари” выглядит так. Блогер-врун выдал за него какое-то совершенно другое место (нажмите стрелку на фото, чтобы посмотреть).






2 В настоящем Дзинтари каждый (!!!) вечер летнего сезона проходят концерты. И приезжают сюда, в первую очередь, именно российские артисты.


3 Точно так же, как и отдыхать. В выходные на Рижском взморье четверть автомобилей - с питерскими номерами.


Море холодное и мелкое... Я смог дойти только до глубины по пояс, потом испугался, что вдруг нарушу государственную границу Латвии. А когда-то здесь было не протолкнуться... А сегодня... сами видите.


4 Да, видим. Что блогер врёт. Пляж забит народом, причём это был не самый тёплый и солнечный день.


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6 Балтийское море, действительно, мелкое. Но оно не с уходом СССР обмелело.


Половина домов выставлена на продажу. Другая разваливается прямо на глазах, крыши покрыл мох.


7 Заброшенных домов, действительно, хватает.


8 И некоторые продаются.


9 Блогер Михайлов забыл показать другую сторону. Ровно напротив советской заброшки стоит новый жилой комплекс: ещё внутренняя отделка даже не закончилась!


10 Но у него была другая задача - показать загнивающую Европу.


11 Так давайте называть вещи своими именами. Это не Юрмала умерла, а “совок” умер.


12 Знаю, что в комментариях мне что-то вспомнят и что припишут, например пустующий Сочи после Олимпиады, но там совсем другая история. Кто читает тексты внимательно - понимает. Гена же просто сфальсифицировал факты, это другое.


13 Если честно, я как раз и ожидал увидеть в Юрмале какое-то уныние и пустоту, но всё оказалось иначе.


14 Новый огромный парк в лесу в районе Дзинтари. Опозорился Геннадий знатно. Может быть, я неправ, и сделал он это не по чьему-либо заказу, а просто от желания набросить: ведь позитивные посты в ЖЖ читают куда хуже, чем негатив! А вообще, такие истории - отличный урок для всех блогеров, как не надо набрасывать. И сигнал для руководства ЖЖ, которое само ставит пользователей в такие условия, когда они должны высирать из себя ежедневные скандалы и сенсации, чтобы попасть в топ, потому что иначе пост никто не прочтёт. Но СУП всё равно не услышит, так что ничего не изменится.


15 В общем, в Юрмале всё хорошо.


16 Скоро напишу большой репортаж про латвийский курорт. Не переключайтесь!


Обновлено:Пойманный на вранье Михайлов внёс изменения в свой пост, добавив, что сделал провокацию специально, чтобы показать, как работает пропаганда. Но интернет всё помнит! В перепечатанных латвийским СМИ версиях статьи изменений не содержится.


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ponaexali_tyt
Ага, знакомые улочки, был там в прошлом декабре. Даже тогда народ тусил по ресторанчикам и кофейням, а в летний период тут явно движуха поактивнее. Надо будет как-нибудь летом по Прибалтике прокатиться.
pipesmokerrus
Врать - это так естественно для современной России. Тоже прочитал с недоумением пост этого, так сказать, блогера. Сам недавно вернулся из тех краев и не припомню ничего такого, чего о чем писал gmichailov
Записываем его в "платные путинские брехуны"!
a a
ТАЛЛИН, 4 мая. В Эстонии работают около 3 тыс. проституток, из них 25%, или около 750-ти, – малолетние. Кроме того, 70-80% проституток в Эстонии – русские. Как передает Postimees, об этом завила член Социал-демократической партии и участница женского общества «Кадри» Трийн Тоомесаар.
origen_72
ога. громадной высоты стопка дешевых пластмассовых шезлонгов, как этот блогир не фотографировал с уровня колен чтобы представить пляж заполненным - один маленький штрих выдал его с головою.
andrey_kaminsky
Я уж и не представляю как выглядел бы ЖЖ, если бы Партия и Правительство не оплачивало выступления всех этих текстовых клоунов.
Одно плохо - слабоваты часто клоуны. Начнёшь веселиться, уссываться над их кривлянием, а взял тебя и забанил на втором развесёлом комменте.
Что за народ! Это ж самое веселье:) Брали бы доплату, 500 р. сверху за обсёр, чтоб не банили, да и всего делов. И им пузырёк на ужин и комментаторам весело.
doktoraikasap
В данном случае соврал как раз macos. Говорю как местный житель, все не так плохо как можно подумать, но абсолютно не соответствует той сказке что рассказывает macos.
macos
Так зачем ты херню-то написал, Гена?

Выкрутился неплохо, подав это как стёб, но на момент публикации пост был "серьёзным".
max6kv
Знатно пригорело.
Как самому писать однобокие посты, то в порядке вещей, а как у другого увидел, то ведро помоев вылил.
tw0_weeks
и главное макос на полном серьезе думает, что без уточнения не было понятно, что гена стебался.

уж дзинтари любая пенсионерка в России узнает.
Sapfira

Ну вранье откровенное, были в том году в Латвии, на пляжах полно народу. В Юрмале не протолкнуться, хотя, на мой вкус, там довольно прохладно.

prosto_vova
Обидно, что за деньги налогоплательщиков эти "блогеры" пишут настолько некачественный и скучный материал. Ну хоть бы старались.
Sapfira

Зал Дзинтарс в упадке, хаха
Да там было все заклеено афишами с нашими "звездами эстрады": галкин, николаев и прочие мелькающие лица. Билеты фиг купишь, и то, за какие то невменяемые деньги.



Edited at 2017-08-15 11:23 am (UTC)
poliva
В Паланге тоже. Эта шушера так и катается по Прибалтике.
Мне кажется, потому, что больше нигде в заграницах на нее не ходят)
suslovm
Юрмала всегда была Юрмалой... Даже и в голову не приходило что с уходом КВН там и всяких других .... она вдруг захереет...
agent_provokat
Парадокс лжеца

Исходная (древняя) формулировка представляет собой рассказ о том, как некий Эпименид, уроженец острова Крит, в пылу спора воскликнул:

"Все критяне - лжецы!".
На что услышал возражение: "Но ведь ты сам - критянин! Так солгал ты или нет?".


Современная формулировка такова.

Некто произносит: "Я сейчас лгу. Солгал ли я в предыдущей фразе?"

Или просто: "Я лгу".

Есть еще варианты: "Я всегда лгу", "Лгу ли я, когда лгу?", и т.п.

Современные варианты сводятся к такому противоречию. Если я лгу, значит, говоря это, я не лгу. Значит, говоря это, я говорю правду. Если я говорю правду, то утверждение "я лгу" - правдиво. И значит я все-таки лгу.

Как бы ни ответить на вопрос - возникнет противоречие.
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