Россия, которую мы потеряли

Сейчас покажу вам то, от чего волосы встанут дыбом. Среди бесконечно унылых и однообразных русских деревень стоят никому не нужные памятники истории. Драгоценности валяются под ногами, но их не замечают, топчут, а то и просто гадят, используя как туалет.
В одной только Тверской области - сотни заброшенных церквей. Добротные каменные строения, лучшие в этих убитых деревнях, стоят и гниют под вечными дождями.
В 1930-е религию объявили вне закона. В городах церкви взрывали, в сёлах переделали в коровники. У глубоко религиозного народа вырезали самую суть, и звали строить новый мир.
Когда ветер снова переменился, люди перестали верить в коммунизм, теперь уже колхозы стали не нужны.
Среди умирающих деревень стоят руины величественных соборов, место которым на площади имперского Петербурга, а не тверской глуши. А где-то и след людей простыл, одни леса да болота. И лишь обглоданный скелет церкви напоминает о былом.
Этим летом я проехал по богом забытым местам и ужаснулся масштабу катастрофы.
В Тверской области около 1000 церквей. Больше половины из них заброшены. Посмотрите карту, здесь лишь несколько районов от Ржева до Калязина. Все точки - недействующие храмы. Фиолетовым отмечены те, где я планировал побывать.
В этом репортаже много галерей. Чтобы увидеть все фотографии, нажимайте на стрелки.
Старица. Город заброшенных церквей
1 Крохотная и всеми забытая Старица могла бы стать вторым Суздалем. А по исторической ценности и переплюнуть его. На площади города уместились девять разных церквей, в ближайших сёлах ещё больше. Но все эти храмы забыты и давно заброшены.
Старица – один из самых древних тверских городов. Ещё в 14 веке, здесь началось каменное строительство, а в 16 веке, в дни расцвета города, над Волгой уже возвышалась мощная крепость, частично из камня, с двумя каменными же соборами. В начале 16 века великий князь Иван III выделил Старицу в удел сыну Андрею Ивановичу. Так началась короткая история последнего удельного княжества на Руси. В борьбе с Москвой князь Андрей Иванович Старицкий потерпел поражение и умер в заточении.
В годы Ливонской войны (1558-1583) Старица особо полюбилась Ивану IV Грозному. Город был избран местом переговоров с послом папы римского А. Поссевино, итогом которых явилось перемирие, заключённое между Русью и Польшей в 1582 году. В ответ же на предложения сближения Руси с католическим миром Иван IV ответил: "Венецианам в наше государство приезжать вольно с попами и со всякими товарами, а церквам римским в наше государство быть непригоже, потому что до нас этого обычая здесь не бывало, и мы хотим по старине держать”. // Из книги. А.Ю. Низовского "Самые знаменитые монастыри и храмы России”.
Со временем, город измельчал, в 1708 году вошёл в состав Смоленской губернии, переходил от Санкт-Петербургской к Новгородской губернии, а к концу 18 века вернулся во вновь созданную Тверскую, став в ней уездным городом. Старица была торговой пристанью на водном пути в Петербург, в окрестностях велась добыча “старицкого мрамора” (известняка), имелась 21 фабрика и завод и 124 торговых предприятия. Население при этом оставалось небольшим - 5 тысяч человек.
История Старицы в 20 веке уместится в одном предложении: в 30-е все церкви закрыли, в 41-м город оккупировали немецкие войска, в 42-м - освободили, в 63-м открыли мост через Волгу. Вот и вся история, с тех пор ничего не происходило.
2 С высокого берега Волги (здесь она такая маленькая, что и на Волгу не похожа) открывается пасторальный вид на Свято-Успенский монастырь. Единственный действующий в округе.
3 Но за моей спиной, на другом берегу, всё словно вымерло. 260-летняя церковь Параскевы Пятницы стоит в центре бывшей рыночной площади. От базара уж ничего не осталось, только в кустах возле реки сохранились заросшие высокой травой стены старых торговых рядов.
Внутри храма уцелели росписи, но посмотреть на них не получится: недавно кто-то обновил решётки на окнах и повесил замки на вход.
Стоящий на пригорке Борисоглебский собор (последнее фото в галерее) тоже заброшен. Первый храм был построен в честь славных побед московского войска в Казани и Астрахани, и внешне чем-то напоминал собор Василия Блаженного в Москве. Простояв сто лет, собор был разграблен в “смутное” время, стоял заброшенным 150 лет, после чего был разобран.
Нынешний преемник древнего собора построен в 1827 году неподалеку от места старого собора и не отличается оригинальностью. Суровый, мрачноватый куб (не смотря на желтую окраску стен) возвышается над новым городищем. Ему достались церковная утварь, колокола предшественника. Гораздо больший интерес вызывает трехъярусная колокольня, возвышающаяся по соседству. Это редкий пример древнейшего типа церкви «иже под колоколы». // sobory.ru
4 А вот как выглядела Старица сто лет назад. Русский фотограф Прокудин-Горский запечатлел город на своих снимках.
5 Сегодня время в городе практически остановилось. Словно для того, чтобы замедлить умирание и дать нам шанс, хотя бы увидеть (раз не удалось сохранить) эту красоту. На фотографиях - Никольский храм, по другую сторону моста. Тоже заброшен.
Старица могла стать вторым Суздалем. Но уже не станет. Если сюда и едут туристы, то “одиночки” и любители заброшенностей. За пределами города их ещё больше.
Церковь, полная сокровищ
6 В нескольких километрах к югу, в селе Бойково, стоит руина Толгской церкви. Правда и легенды здесь прочно сплелись в одну историю.
7 Про само село и рассказать нечего, оно выглядит совершенно обыденно в своей разрухе, с дырявыми дорогами, буйнорастущей зеленью летом и глубокими сугробами зимой. Таких сёл по всей стране - тысячи, и во многих стоят такие заброшенные храмы, давно ставшие частью сельского ландшафта.
8 Но у этой церкви особая история появления. Жил-был в 18 веке помещик Андрей Иванович Змиев. Сам-то по большей части обитал в Ярославле, но в Тверской губернии была у того, не много не мало, тысяча крепостных крестьян. Приезжал он сюда не часто. Но случилась беда, в 1769 Змиев ослеп. Деньги у человека были, возможности тоже, а вот зрение пропало. Объездил он столичных врачей - не смогли помочь. Говорят, даже за границей искал лекарей, всё без толку, те лишь разводили руками. Вот и “ударился” помещик в религию, решил отмолить свои грехи. В Толгском монастыре, под Ярославлем, пришло к нему видение, и было обещано. Если он выстроит церковь, зрение вернётся.
Змиев приехал в свои тверские владения и заложил храм, на самом высоком холме в селе Бойково. Из того самого “старицкого мрамора”. Ровно год Андрей Иванович ничего не видел, а только начал строить храм - снова прозрел. И с еще большим усердием приступил к строительству, лично помогая в работах: рыл траншеи, тесал камни, носил воду и кирпичи. Вот такая история, хотите верьте, хотите нет.
Напротив церкви Змиев выстроил себе большой дом и переехал сюда со всей семьей. Здесь же он и похоронен, у юго-западной стороны церкви. Позже усадьба была продана другому помещику по фамилии Долганов, который и владел селом до 1917 года.
После революции, большевики превратили храм в ремонтную мастерскую, а бывший барский дом - в сельскую школу. Ходит легенда, что в церкви спрятан клад: всю дорогую утварь, золото и иконы, спрятали от советской власти. Да так, что никто не может найти до сих пор. Хотя регулярно ищут, разрушая и без того ветхое здание.
Аист ждёт потомства
9 В соседнем селе Мелтучи жизнь ещё тише. Несколько деревянный домов и каменная церковь Константина и Елены, построенная во второй половине 18 века. На её крыше успел вырасти целый лес.
10 В Мелтучах сохранилось всего несколько домов, но все они - шедевры деревянного зодчества. Местные краеведы назовут их прекрасными образцами старицкого стиля и расскажут о его особенностях. Но затащить краеведа в такую глушь - дело не быстрое.
До недавнего времени работало сельхозпредприятие, в наследство от советского колхоза ему досталась груда ржавого металла, когда-то бывшее автобусами, комбайнами и тракторами.
11 Сегодня в селе осталось четыре жителя, да летом ещё в пару домов приезжают дачники.
12 Как и предыдущий храм, этот был построен на деньги местных помещиков. Один из них также похоронен у церковной стены. Внутри здания совершенно пусто, можно посмотреть только на каменную кладку. Рядом сохранилось ещё несколько могил, вперемешку с поленницей и куском кузова старых “Жигулей”.
13 А на дырявой крыше бывшей колокольни свил своё гнездо аист. Будет потомство.
Никольский погост
Из Старицкого района Тверской области мы едем в Ржевский. Навигатор вежливо просит повернуть налево, в лес. Асфальт сменяется грунтовкой, но хорошо заметный след от колёс успокаивает. В итоге, мы застреваем, садимся на брюхо. Назад до трассы - три километра пешком. Вперёд, до ближайшей деревни - полтора. Прежде чем принять решение, куда идти, проверяю интернет. Работает! Ищу ближайшее крупное село. Яковлевское как раз через трассу, напротив. В селе живёт 397 человек, но у него есть свой сайт (и неплохой для села!).Нахожу контакт администрации, звоню им и говорю, что застрял. Прошу прислать трактор. Через полчаса приезжает тракторист вместе с главой администрации, Владимиром Алексеевичем Громовым.
Вытащили меня, а потом и вопросы стали задавать. Вот что ты туда, молодой человек, попёрся? Мне на Никольский погост, говорю. В заброшенный храм. Навигатор повёл этой дорогой. Оказалось, нужно было просто ехать по трассе через город Ржев. А эта дорога не ведёт никуда: во время войны там были две деревни, но ничего не осталось. К Никольскому погосту, как оказалось, ведёт вполне годная дорога через Ржев: только последние несколько сотен метров будут трудными для легковой машины из-за брода, который нужно преодолеть.
14 Этот разрушенный храм на старом кладбище стал самым сильным впечатлением от всей поездки. Не зря именно его фотография оказалась на “обложке” репортажа. Зачем вообще эта “экспедиция”, ведь я далёкий от религии человек, а в путешествиях, наоборот, стараюсь избегать места культа именно из-за их “попсовости” (церкви, монастыри, мечети и.т.д всегда возглавляют рейтинги путеводителей и туда обычно прутся все туристы).
Каждая заброшенная церковь в глубинке России - нерасказанная история и нераскрытая тайна. В таких местах я всегда испытываю сильнейший азарт вперемешку с мурашками.
15 У меня есть старая фотография, как храм выглядел в 1941 году. Теперь на километры вокруг не осталось ни одного дома.
16 А раньше в большую пятиглавую Скорбященскую церковь съезжали со всех окрестных сёл. В 1914 году значилось 2500 прихожан. Во время войны, в июле-августе 1942, церковь подверглась артиллерийскому обстрелу во время наступления советских войск. За сам храм тоже велись бои, здесь засели немцы. Когда они уходили, оставили солдата-финна прикрывать отступление. Приковали того цепями к стене, чтобы не убежал. Так тот взорвал себя гранатой, но прежде успел положить немало красноармейцев.
Историю про перестрелку рассказал один из встреченных местных жителей. Характер разрушений и многочисленные следы от пуль, как внутри так и снаружи церкви, её подтверждают.
17 Уничтоженные войной деревни не стали восстанавливать, за 75 лет раны земли успели затянуться, хотя через проплешины среди леса ещё можно догадаться, где жили люди. А забытая церковь так и стоит в одиночестве.
Забытый монастырь
18 На пути из Осташкова в Торжок, в половине версты от дороги - ещё одна церковная руина. Собственно, церкви здесь даже две, одна стоит крепко, другая совсем обрушилась и почти вросла в землю. Ещё один двухэтажный дом стоит с целыми окнами и закрыт на замок. А ведь это всё, что осталось от знаменитого монастыря Могилёвской пустыни. Было время, он успешно конкурировал с Ниловой пустынью на Селигере.
19 Так монастырь выглядел чуть большее ста лет назад.
Фотография с сайта nikola-malica.ru
20
Малоизученный и очень интересный монастырский ансамбль, имеющий высокую степень сохранности исторических зданий. Основан как мужская пустынь около 1634 года монахом Иовом. Каменные постройки - собор, теплая церковь, колокольня, отдельные кельи - появились в конце XVII - начале XVIII вв., часть их сохранилась. В 1860-1880-х гг. комплекс подвергся значительной реконструкции, сооружен каменный настоятельский корпус и ограда (утрачена). В 1902 году монастырь обращен в женский, но значительных изменений в облике не произошло. // tversvod.ru
21 “Тёплая” (отапливаемая зимой) церковь почти не сохранилась. Внутри бардак, часть стен обрушилась, в здании валяются ряды откидных кресел советской эпохи. Но несмотря на ужасное состояние, сохранились отдельные детали. На меня произвел впечатление нехитро вырезанный дверной наличник, которому больше 300 лет.
22 Второй храм сохранился намного лучше: говорят, внутри уцелели почти все росписи, хоть в советские годы здесь был традиционный амбар или мастерская. Монастырь пытаются восстановить, и хотя дело не очень спорится, здесь уже появился свой приходящий священник, иногда проводят службы. Даже смастерили самодельный колокол из ржавого диска от грузовика, в который нужно бить молотком.
23 А ведь эти места нельзя назвать глухими! Три-четыре часа езды до Москвы, самый центр Тверской области. Но деревни словно затеряны в прошлом.
24 Это сюда приезжают дважды в неделю автолавки, где местные жители покупают овощи и молоко: то, что всегда было в деревнях в изобилии.
25 Тверская область это путешествие в прошлое.
26 Иногда кажется, что здесь изобрели машину времени. Но что-то перепутали, не смогли закрыть временной портал, всё смешалось и исказилось.
27 В своём маршруте по региону я наметил полтора десятка церквей на пути из Старицы в Калязин. Можно было и больше, вы же видели карту в начале поста — тут в каждой деревне по закрытому храму. Но иногда встречались такие, что даже не были отмечены на карте. То есть, забытых церквей ещё больше.
Хочу, как в Петербурге!
28 Ещё одно умирающее село, ещё один мёртвый храм. Этот величественный собор кажется абсолютно здесь неуместным. Ему бы стоять на площади в центре Петербурга, а не у разбитой дороги в селе Кунино.
29 На самом деле, так оно и есть — это почти полная копия известного петербургского собора, построенная по “щучьему велению” главы известного дворянского рода Полторацких. Основатель семейства, Марк Фёдорович, имел страсть к копированию столичных проектов, и что не менее важно, имел на это средства. Его потомки продолжат смелые эксперименты в других имениях, но сейчас не о них.
30 Русский певец, сын украинского казака и священника, Марк Фёдорович имел блестящую карьеру, позволившую ему из неизвестного певца церковного хора где-нибудь на Украине стать регентом придворной певческой капеллы и даже первым среди славян быть зачисленным в итальянскую оперную труппу. Так что деньги у мужчины водились, и в своих имениях он отрывался по полной. Так он построил точную копию Чесменской церкви в селе Красное, а по образу Спасо-Преображенского собора выстроил Троицкую церковь на погосте Баранья гора, по размерам даже превосходящую свой прообраз! В советские годы Баранья гора вошла в состав Кунина, и теперь два села тихо умирают вместе. “Пустые дома - через один”
31 Сегодня от всех имений Полторацких остались одни руины. Известные заброшки есть в селе Авчурино Калужской области, в деревне Грузины Тверской области, а об усадьбе Велёможье, что по соседству с Бараньей горой, напоминает один полуразрушенный сарай.
32 Монументальная церковь разрушается на глазах. Недавно обвалилась крыша центрального свода, снаружи и внутри всё зарастает кустарником. Где-то в углах здания ещё видны остатки храмовой росписи и наскальной живописи советских детей. Сохранились надписи начала пятидесятых.
33 Может, потому и умерла русская деревня как явление, что у неё забрали главное? Стержень, сердце, или если хотите, душу. Привыкшие за столетия к патриархальному, завязанному на религию укладу, от него же и устали. И с удовольствием бросились строить новую жизнь, сжигая мосты к старой. Но оказалось, не так-то просто жить с ежедневным напоминанием о прошлом. Когда идея меняется, а образ жизни нет, и самым богатым домом в округе остаётся сарай, когда-то бывший храмом…
Подвиг священника
34 Дороги становятся уже, деревни всё менее жилыми. Мы пробираемся “огородами” из одного района области в другой. Давно построили объезд по трассе, а этот даже забыли отметить. Так бывает, составители карт навигатора не проверяют каждую дорожку.
35 Но и здесь живут люди.
36 Перекрёсток дорог, и снова церковь, которой не было в маршруте. Это село Осипово, Торжокский район.
37 Если путешествовать в середине лета, легко проскочить мимо. Церковь почти полностью утонула в густой зелени, и чтобы добраться до входа, пришлось прорубать путь палкой через крапиву, будто пробираясь с мачете сквозь джунгли.
Внутри - ожидаемая разруха и запустение. Храм был закрыт и разграблен в тридцатые, столетние росписи закрашены. Но через годы верхний слой краски облупился, и из под него вновь появились детали первоначальных интерьеров.
38 В осиповском храме служил священник Иван Васильев. Будучи родом из крестьян, он смог поступить в духовную семинарию, которую окончил в 1898 году. В 1901-м “принял” эту самую церковь, где и оставался до 1928 года. Ни революция, ни гражданская война, ни НЭП не изменили уклада жизни в небольшом тверском селе. Но в 29-м началась борьба против религии. Единственный в этих местах член коммунистической партии на сельском сходе поставил вопрос об отмене церковных праздников. Многие крестьяне выступили против, но власти записали, будто все согласились.
На следующий день староста храма собрал прихожан, которые постановили: продолжать празднование. Из сельсовета о. Иоанну было послано распоряжение, чтобы он в эти праздники отмени службы, но священник проигнорировал запрет.
В 1930 году власти сделали попытку закрыть храм за ненадобностью, будто он мало посещаем и население в нем не нуждается. Но не таков был этот приход, прихожане любили храм и почитали своего священника. Ту же было собрано множество подписей, и храм удалось отстоять. // days.pravoslavie.ru
Дальше церковный приход и советская власть бодались в течение года. Был поднят налог на пользование зданием, чтобы жившие в Осипове бедные крестьяне не могли его потянуть, но они неожиданно смогли собрать нужную сумму, жертвуя последние деньги.
Наступил 1931 год, и правила игры изменились. Отца Ивана вместе с пятерыми наиболее активными крестьянами арестовали, позже они были сосланы в Казахстан. Спустя пять лет ссылки, священник вернулся на родину, в Тверскую область. Он продолжил службу в соседнем селе Яконово (тот храм сегодня также заброшен). Спустя год, с приходом знаменитого 37-го, Иван Васильев был арестован НКВД по доносу председателя сельсовета и был расстрелян. Спустя годы, РПЦ причислила его к числу мучеников.
Дачники спасли крышу
39 Это село - приятное исключение. Во-первых, нечастый в Тверской области случай, когда заброшенный сельский храм берутся восстанавливать. Не реставрировать, это слишком дорого, но хотя бы что-то делать. Прохудившуюся крышу накрыли синим профнастилом, но пока стройку остановили: деньги кончились.
40 Во-вторых, сельская улица настолько хорошо сохранилась, что если убрать пару машин и брезентовые теплицы, можно представить, что на дворе начало 20 века. Спасли деревню дачники: ехать сюда 30 минут от Торжка и чуть больше часа от Твери. Думаю, местные жители и скинулись на новую крышу для церкви.
41 Сам же храм тоже своего рода жемчужина. Редко где так уцелела внутренняя роспись, да ещё и историческое обрамление иконостаса.
Маяк вдали от моря
42 В соседней деревне, чуть дальше в глушь от трассы, стоит маяк. Хотя ближайшее морское побережье в сотнях километров отсюда. Что он здесь делает?
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Новоторжский маяк привлекает путника своим светом. Только вот путника сюда сложно затащить, от Торжка, по ужасной дребежащей дороге, вы попадаете в родовую усадьбу Львовых. Известный архитектор дворянских усадеб, Николай Александрович, и про себя не забывал. Построил здесь Казанский храм и колокольню, называемую просто - "маяк христианства". Проект очень похожей колокольни есть итальянской Швейцарии. В наше время церковь недавно отремонтировали, а колокольня с каждым годом склоняется все ближе и ближе к земле, как Пизанская башня. Главный дом, стоявший напротив храма исчез, как и некрополь семьи Львовых, который был варварски растащен после революции. // babs71
Труд и молитва
44 Ещё один разорённый монастырь на пути. Ещё одна никому не нужная история. В начале 20 века, незадолго до прихода к власти большевиков, была основана религиозная коммуна “Труд и молитва”. Землю купил на свои средства священник Былинкин, построил церковь и два длинных деревянных дома под кельи.
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В монастыре был свой устав. Монахини держали много скота, огород, сад, пруд с карасями; выгон для скота был обсажен по периметру ельником. В период раскулачивания монастырь закрыли. Монашки "делись кто куда" Священник Былинкин переехал в Тверь, о дальнейшей его судьбе неизвестно. // hram-tver.ru
46 Такая же судьба постигла построенный на месте коммуны колхоз. Жители разбежались в города, всё развалилось. Судя по заброшенному домику почты России и фотоателье Кодак, случилось это относительно недавно.
47 На церкви обнаружились позолоченные бронзовые кресты. Уже покосившиеся, но явно новые: скорее всего, кто-то вернул их в начале 90-х, на заре возрождения интереса к религии.
48 А может, советским крестьянам было лениво или жалко полностью уничтожать напоминание прошлых временах, кресты сохранились и на церковных дверях.
49 Интерьеры утрачены, пол прогнил, церковь в плохом состоянии. Но сохранился каркас иконостаса.
50 Когда работал колхоз, здесь располагалась авторемонтная мастерская. На полу валяются цепи, подшипники и инструменты. И даже такой артефакт, как решётка радиатора от ЗиЛа.
51 Наверняка каждый, кто прочитал мой пост, знает заброшенную церковь, а то и несколько. И вспомнит личные истории, с ними связанные. Как лазали в детстве, как рассказывали бабушки про свою молодость. Руины кажутся ветхими, но ещё нас переживут: храмы в России всегда строили на совесть, в отличие от жилых домов.
52 Вряд ли кто-то задумывался, сколько их всего. Если только в Тверской области больше пяти сотен. Тысячи их. Последние годы в России наблюдается церковный ренессанс, ранее неверующие люди обращаются к религии, церковь получает всё больше средств и власти, повсюду строятся новые храмы. Но эти, старые, вряд ли когда-то будут восстановлены. Они слишком далеко от центров притяжения.
53 Одиноко стоящая среди большой воды колокольня — известна на всю Россию. Она стала одним из символов Золотого кольца, популярного туристического маршрута. Круизные теплоходы проплывают мимо города, но редко делают в нём остановку. Туристы любуются очаровательной башенкой, искусно построенной на крошечном острове.
54 Но не многие знают: никакой это не остров, а всё, что осталось от большей части Калязина. Две трети города затопили в 1939-40 годы при строительстве Угличского водохранилища, а сама колокольня - всё, что осталось от большой церкви Николы на Жабне.
55 На этом снимке хорошо видно, как раньше шла улица вниз под горку. И колокольня стояла у самого края дороги. Весной, если зима была малоснежной, уровень воды сильно падает, и по затопленным улицам можно погулять, даже дойти до колокольни пешком.
56 Что делать с этим забытым наследием? Качественная реставрация потребует денег, соизмеримых с бюджетом районов и областей. Да и для кого восстанавливать, когда во многих местах уже и люди почти не живут. Оставлять, как есть? Рано или поздно церкви окончательно разрушатся, и наши потомки не увидят ничего, кроме заросших груд кирпичей. Ситуация безвыходная, тупик. А вы как считаете?
В Великобритании заброшенные церкви переделывают в мечети.
А вот Сталин бы порядок навел! :)
а твой плачь вообще не понимаю. туристом приехал, пофоткал, свалил. в церковь по воскресеньям не ходишь, перед едой и перед сном не молишься, накуа тогда этот ной в блоге за разваленные церкви? памятники типа? - что там памятного? тем более есть еще работающие, с попами и старушками. придостаточно. телефонные будки тоже можно было оставить. по тысяче в каждом городишке, но зачем.. ;-)
Зато в Москве понастроили 100500 новых!
Половине населения эти строения не упёрлись - треть неверующие, остальные две трети из других конфессий.
Что касается разрушающихся храмов авраaмической религии, так это возвратка за порушенные истинные святыни дохристианской Руси.
С чего две тысячи лет назад начинали, тем же сами и кончат!
Красивые, дивные места, если жизнь, люди вернутся туда, то можно восстанавливать, но, видимо, время нк пришло.
Вывод очевиден - больше помещиков, хороших и разных! ))))
Тут, конечно, общая проблема умирания деревни, церкви просто умирают вместе с ней. Там, где кто-то приходит и начинает восстанавливать, начинается жизнь и движуха.
Но для того, чтобы было больше "помещиков хороших и разных", наверное, и государство должно как-то в эту сторону начать думать...
В 30-е годы не объявляли религию вне закона, а просто сказали церковникам, ребята, содержите ваши храмы сами, с государевой дотации вас снимаем. Вот и оказалось, что денег у церкви немного. Стали уходить из храмов, содержать которые было не по силам. А пустые здания стали использовать по хозназначению.
Они то знают кому там молились до революции и коллективизации.
И смогут ли они этими силами управлять после восстановления и начала
2. Если появятся экономические предпосылки для возвращения людей (а вдруг там нефть найдут, или месторождение очень востребованной руды), то люди придут и построят новые дома.
Но, нужны ли им будут церкви - не факт.
3. В современном мире церкви по своему прямому назначению (проводить богослужения) не нужны. А для каких-то чисто утилитарных целей (разместить там магазин, мастерскую, учебное заведение, офис, склад) здания церквей мало приспособлены. Рациональнее построить новые специализированные здания для этих целей, чем ремонтировать и переделывать старые церкви.
4. Единственный способ, как в современном мире можно использовать старые церкви, - это как туристические объекты. Я согласен с тем, что какие-то церкви могут быть отреставрированы с целью привлечения иностранных туристов.
Так как я в бога не верю, то для меня церкви представляют интерес исключительно с художественной точки зрения. Но, не думаю, что для этой цели нужна вся тысяча церквей, какие есть в Тверской области. Для этого вполне достаточно будет несколько десятков наиболее сохранившихся церквей. Ну, может быть 100-150. А остальные - не нужны.
К церквям я отношусь так же, как к любым старым вещам, которые вышли из употребления: они представляют интерес только для коллекционеров и любителей истории.
Эта машина времени во всей России
За мкад выехал и тебя выкинуло на 20-30 лет назад
В стране время будто остановилось
И это касается отнюдь не только Тверской области
Посмотрите на Екатеринбург или Новосибирск, современные растущие города вполне себе.
А в Белгородской области так и села не в упадке.
Вотткнул в село в самой глубине Белгородской области, ничего не запущено, ни храмы, ни дома куультуры, ни школы.
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или вот
https://www.google.ru/maps/@50.7082606,38.6359507,3a,75y,103.77h,86.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1sFBs57I5lG8HMX799z_R-Qw!2e0!7i13312!8i6656