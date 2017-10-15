Великобритания

Курорты, которые доигрались



Ещё недавно по этим набережным расхаживали тугие кошельки, придерживая за ручку бриллиантовых спутниц. Сегодня здесь шляются разжиревшие провинциалы, в поисках дешёвой еды и примитивных развлечений.

Узнали? Конечно, я сейчас не про Крым.



От роскоши до разрухи — один миг.

1 Когда я гулял по туманному Атлантик-Сити с его пустыми казино, я невольно вспоминал другие завядшие курорты, где ещё видны были остатки былой роскоши. Какой бы не была причина краха игорной столицы востока США (в комментариях писали даже про климат, ха-ха), возродить его будет непросто.


2 Главным образом потому, что здесь уже сменилась аудитория, и на смену авантюристам-игрокам приехали совсем другие отдыхающие.


3 Атлантик-Сити доигрался. Казино стало вторичны, тем более что как писали читатели, открылось много других игорных заведений даже ближе к Нью-Йорку и Вашингтону.


4 Но остался океаанский пляж, широкая деревянная набережная, простые развлечения и очень низкие цены.


5 Поэтому, некоторые закрывшиеся казино позже возобновили работу, но уже только в виде отелей.


Но сейчас давайте отвлечёмся от “загнивающего” кусочка Америки и перенесёмся в другие страны.

7 У меня было дежа-вю. Гулял и вспоминал позапрошлогоднюю поездку в Англию. Там, на берегу всё той же Атлантики, только с другой стороны, есть город Блэкпул. Занесло меня туда из-за старинных трамваев, которые я надеялся застать.


8 С трамваями чуть опоздал, больше они не ходят как общественный транспорт, а просто катают туристов. Но делать нечего, раз уж приехал, нужно осмотреть окрестности. Заселился в отель и пошёл гулять.


9 Как курорт, Блэкпул существует больше ста лет. Когда-то сюда приезжали богатеи, поиграть в казино. Самый узнаваемый символ — красная башня, построенная спустя несколько лет после знаменитой парижской. Архитектор вдохновился работой Эйфеля и попытался её скопировать.

Фото © blackpoolpostcards.co.uk


10 Башня и вся первая линия зданий сохранилась.Визуально, здесь всё как раньше.


11 Вот только контингент отдыхающих, как и развлечения, поменялись на противоположные.


12 Теперь здесь очень грязно. Зато дёшево.


Большой репортаж про Блэкпул — здесь.

13 А вот уже наша страна. Калининградская область, город-помойка Светлогорск. Самый отвратительный курорт на побережье. Тесно, суетно, грязно. Ощущение, как будто попал в девяностые. Всюду непонятные шашлычные с блатной музыкой. Причём по соседству есть замечательный город Зеленоградск. Но ведь и “тагилу” надо где-то отдыхать.


14 По набережной невозможно пройти, чтобы не задеть кого-нибудь или не врезаться в металлическую конструкцию или ларёк.


15 Опустим вопрос стиля и эстетики.


16 Но ведь было время, Светлогорск назывался Раушен и там всё было совсем иначе. Опрятная деревянная набережная, аккуратные киоски, не мешающие людям, вежливые официанты...





Фото © etoretro.ru


17 Очень красивые пляжные кабинки. Жаль, сейчас таких не делают.

Фото © etoretro.ru


18 Но вернёмся в Атлантик-Сити. В начале 20 века прекрасный был курорт. Широкий бордвок (да, теперь я пишу это слово правильно!), нарядные дамы и галантные кавалеры. Народу многовато, но возможно это какое-нибудь Четвёртое июля.

Фото © grayflannelsuit.net


19 С незапамятных времён на набережной работали рикши, “подвозившие” почтенных дам и господ от ресторана до отеля.


20 Рикши по-прежнему трудятся, но и они, и клиенты сильно изменились.


21 Дальше были годы забвения. В конце семидесятых город снова засверкал яркими огнями своих казино. Здесь становились миллионерами и проигрывались до нитки в один миг.


22 Спустя тридцать с небольшим лет в Атлантик Сити приезжают за хот-догами по 99 центов.


23 Неопрятного вида повара предлагают отведать комбо-хрючево за 10,95.


24 Массажный рай.


25 Надпись на закрытом магазине: “Мы никогда не закрываемся”.


26 Кепки тоже по 99 центов.


27 И вообще всё по 99 центов. Подобных магазинов большинство здесь сегодня большинство, и понятно, что успешные люди в такую клоаку не поедут.


28 Несмотря на весь трэш и не самых приятных людей вокруг, тут довольно неплохой пляж и инфраструктура: кабинки, раздевалки, душевые.


29 Но и ради океана сюда ехать нет смысла, прямо рядом есть места получше.


Я же продолжаю рассказы про Америку, теперь нужно что-нибудь хорошее, а то невнимательные читатели и правда могут подумать, что там всё загнивает. Если вам было мало тлена и уныния, представляю вниманию репортажи с курортов, которые уже точно скончались.







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Курорты, которые доигрались
Ещё недавно по этим набережным расхаживали тугие кошельки, придерживая за ручку бриллиантовых спутниц. Сегодня здесь шляются разжиревшие провинциалы, в поисках дешёвой еды и примитивных развлечений. Узнали? Конечно, я сейчас не про Крым. От роскоши до разрухи — один миг. 1 Когда я…
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тат алекс
у тагила на отдых в Светлогорске не хватит денег! Слишком недешево! И вообще Светлогорск хороший городок. Зря вы так о нем. возможно были там не в лучшую пору.
hoggwar
Результат конкуренции. Центры притяжения денег и туристов меняются. Но для кого-то это наоборот плюс. Например, если человек не любит слишком оживленные курорты и ищет более тихое место.
alfred_shnobel
Быдлостан всех стран ездил, едет и будет ездить на раскрученные курорты... а вот Крым надо сделать супер дорогим, чтобы его там не было.
o_avgust
Кто прогорел - так это Римини

Римини

Римини

Ну, понятно, Юрмала опустела

Рижское взморье

А в Калининградской области народа на пляжах прибавилось, в том числе за счет тех, кто ни куда из России не поехал

калининградская область

калининградская область

По крайней мере, так было в прошлом году

igorek44
сделав в Крыму легальную игорную зону можно убить сразу всех зайцев, особенно после постройки моста. неужто такая мысль никому в голову еще не приходила?
macos
Про медицину пусть лучше напишут те, кто живет в Америке. А не разглагольствует, сидя на диване в Москве.
nemurchik
Очень интересный рассказ с аналитикой динамики курортов. Да, непременно за взлетом следует падение, так как на блеск слетается публика желающая сорвать огромный халявный куш и портит своим "изобилием" и навязчивостью весь комфорт баблоимущих. Только Монте-Карло и швейцарские курорты еще как-то держатся, видать из-за большой дороговизны жизни и строгих правил получения гражданства
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