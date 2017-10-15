Курорты, которые доигрались

Ещё недавно по этим набережным расхаживали тугие кошельки, придерживая за ручку бриллиантовых спутниц. Сегодня здесь шляются разжиревшие провинциалы, в поисках дешёвой еды и примитивных развлечений.
Узнали? Конечно, я сейчас не про Крым.
От роскоши до разрухи — один миг.
1 Когда я гулял по туманному Атлантик-Сити с его пустыми казино, я невольно вспоминал другие завядшие курорты, где ещё видны были остатки былой роскоши. Какой бы не была причина краха игорной столицы востока США (в комментариях писали даже про климат, ха-ха), возродить его будет непросто.
2 Главным образом потому, что здесь уже сменилась аудитория, и на смену авантюристам-игрокам приехали совсем другие отдыхающие.
3 Атлантик-Сити доигрался. Казино стало вторичны, тем более что как писали читатели, открылось много других игорных заведений даже ближе к Нью-Йорку и Вашингтону.
4 Но остался океаанский пляж, широкая деревянная набережная, простые развлечения и очень низкие цены.
5 Поэтому, некоторые закрывшиеся казино позже возобновили работу, но уже только в виде отелей.
Но сейчас давайте отвлечёмся от “загнивающего” кусочка Америки и перенесёмся в другие страны.
7 У меня было дежа-вю. Гулял и вспоминал позапрошлогоднюю поездку в Англию. Там, на берегу всё той же Атлантики, только с другой стороны, есть город Блэкпул. Занесло меня туда из-за старинных трамваев, которые я надеялся застать.
8 С трамваями чуть опоздал, больше они не ходят как общественный транспорт, а просто катают туристов. Но делать нечего, раз уж приехал, нужно осмотреть окрестности. Заселился в отель и пошёл гулять.
9 Как курорт, Блэкпул существует больше ста лет. Когда-то сюда приезжали богатеи, поиграть в казино. Самый узнаваемый символ — красная башня, построенная спустя несколько лет после знаменитой парижской. Архитектор вдохновился работой Эйфеля и попытался её скопировать.
Фото © blackpoolpostcards.co.uk
10 Башня и вся первая линия зданий сохранилась.Визуально, здесь всё как раньше.
11 Вот только контингент отдыхающих, как и развлечения, поменялись на противоположные.
12 Теперь здесь очень грязно. Зато дёшево.
Большой репортаж про Блэкпул — здесь.
13 А вот уже наша страна. Калининградская область, город-помойка Светлогорск. Самый отвратительный курорт на побережье. Тесно, суетно, грязно. Ощущение, как будто попал в девяностые. Всюду непонятные шашлычные с блатной музыкой. Причём по соседству есть замечательный город Зеленоградск. Но ведь и “тагилу” надо где-то отдыхать.
14 По набережной невозможно пройти, чтобы не задеть кого-нибудь или не врезаться в металлическую конструкцию или ларёк.
15 Опустим вопрос стиля и эстетики.
16 Но ведь было время, Светлогорск назывался Раушен и там всё было совсем иначе. Опрятная деревянная набережная, аккуратные киоски, не мешающие людям, вежливые официанты...
Фото © etoretro.ru
17 Очень красивые пляжные кабинки. Жаль, сейчас таких не делают.
Фото © etoretro.ru
18 Но вернёмся в Атлантик-Сити. В начале 20 века прекрасный был курорт. Широкий бордвок (да, теперь я пишу это слово правильно!), нарядные дамы и галантные кавалеры. Народу многовато, но возможно это какое-нибудь Четвёртое июля.
Фото © grayflannelsuit.net
19 С незапамятных времён на набережной работали рикши, “подвозившие” почтенных дам и господ от ресторана до отеля.
20 Рикши по-прежнему трудятся, но и они, и клиенты сильно изменились.
21 Дальше были годы забвения. В конце семидесятых город снова засверкал яркими огнями своих казино. Здесь становились миллионерами и проигрывались до нитки в один миг.
22 Спустя тридцать с небольшим лет в Атлантик Сити приезжают за хот-догами по 99 центов.
23 Неопрятного вида повара предлагают отведать комбо-хрючево за 10,95.
24 Массажный рай.
25 Надпись на закрытом магазине: “Мы никогда не закрываемся”.
26 Кепки тоже по 99 центов.
27 И вообще всё по 99 центов. Подобных магазинов большинство здесь сегодня большинство, и понятно, что успешные люди в такую клоаку не поедут.
28 Несмотря на весь трэш и не самых приятных людей вокруг, тут довольно неплохой пляж и инфраструктура: кабинки, раздевалки, душевые.
29 Но и ради океана сюда ехать нет смысла, прямо рядом есть места получше.
Я же продолжаю рассказы про Америку, теперь нужно что-нибудь хорошее, а то невнимательные читатели и правда могут подумать, что там всё загнивает. Если вам было мало тлена и уныния, представляю вниманию репортажи с курортов, которые уже точно скончались.
Интересно, спасибо.
Ну, понятно, Юрмала опустела
А в Калининградской области народа на пляжах прибавилось, в том числе за счет тех, кто ни куда из России не поехал
По крайней мере, так было в прошлом году