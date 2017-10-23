Фестиваль молодёжи: как это было на самом деле

Вернувшись из Сочи, я с удивлением узнал, что оказывается, ездил на слёт коммунистов. О фестивале говорили много, но многие ничего не поняли. А в сети почти нет независимых репортажей.
Зачем вообще Россия принимала традиционно “левый” фестиваль? Сейчас объясню.
Я работал на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, причём не в качестве блогера. Меня никто не отправлял туда снимать, и репортаж я вообще не планировал писать. Фотографии делал на ходу, для себя и теста новой камеры Canon M5. Но по возвращению обнаружил, что внятных материалов про фестиваль так никто и не написал. Ну что же, буду первым.
Да, коммунистически настроенных молодых людей приехало немало, хотя мне кажется, они были удивлены не меньше чем те, кто не имел к ним отношения. Помимо разнообразных “красных” организаций на фестивале очутились люди, вообще далёкие от политики, а сама площадка напоминала микс из конгресса науки и техники, туристической выставки и образовательного форума. Люди перетекали из одной секции в другие, и в общем-то, были свободны в своём выборе между учёбой и развлечениями. Несмотря на отсутствие “обязаловки”, аудитории были переполнены, а на лекцию к Нику Вуйчичу собралась такая толпа, что пришлось выходить “на бис” и устраивать вторую встречу. Фестиваль хорошенько разрушил миф о том, что молодёжь хочет только развлекаться.
Так для чего вообще Россия вписалась в этот фестиваль в третий раз? Зачем первые два (в 1957 и 1985 году) понятно. Несмотря на “железный занавес”, советская страна поддерживала тесные отношения с разными странами на уровне обычных людей. Как правило, выражалось это в том, что студенты из стран “третьего мира” приезжали в Россию за образованием, по ходу учили русский язык и уезжали домой. Но несли в себе часть нашего культурного кода и с теплотой вспоминали время, проведённое в России. Их представление о стране было личным, а не основанном на слухах и стереотипах. (Именно поэтому я всё время говорю, что россиянам нужно больше путешествовать по миру, а не сидеть у телевизора). И даже сейчас, приезжая в какую-то далёкую страну, я часто встречаю там людей, знающих русский. Такие встречи часто выручают.
За последние 25 лет ничего подобного не происходило6 и связи начали рушиться. Что современная молодежь в какой угодно стране знает о России? Что у нас холодно и медведи по улицам ходят? Так что, это отличный фундамент.
А теперь - немного личных впечатлений.
1 Фестиваль проходил на всей огромной территории Олимпийского парка в Адлере. Одной из главных площадок стал медиацентр, там была большая ярмарка стран и образовательный форум, на котором мне и довелось работать.
2 Накануне открытия выяснилось, что гостей приедет намного больше, чем ожидалось. Для участия в фестивале нужно было заранее регистрироваться, но представители некоторых стран не стали заморачиваться, просто сделали отбор внутри своих студенческих организаций и скинулись им на билеты в Россию. В результате, приехало несколько тысяч неучтённых людей, с которыми не знали, что делать. В итоге, всех зарегистрировали и расселили, но повозиться пришлось.
3 Главный медиацентр Олимпиады — отличная выставочная площадка. Но народу было битком.
4 На фестивале молодёжи только и разговоров, что о светлом будущем и высоких технологиях.
5 Чуть ли не на половине стендов использовали технологии виртуальной реальности.
6 А мой друг, режиссёр Георгий Молодцов, устроил VR-кинотеатр.
7 При желании, можно было даже опробовать прототип телепорта. Но результат не гарантировали.
8 Тех, кто мечтал стать космонавтом, ждал тренажёр по стыковке на МКС от “Авиакома”.
9 Ну а ваш не очень покорный слуга работал в молодёжном медиацентре “Новые медиа”.
10 У нас была образовательная площадка про блогосферу и социальные сети. Я пригласил лучших спикеров!
11 Одной из задач фестиваля было развитие интереса к туризму. Как со стороны иностранцев, так и для своих: многие привезли свои стенды, и нужно сказать, там были интересные находки. Ещё есть над чем работать, но стенды российских регионов уже не выглядят поголовно, как нафталиновый совок.
12 Для “левых” молодежных организаций специальных мест не выделяли, они гнездились вдоль стен основного зала медиацентра, и это были самые проходные места.
13 Тут были все. Ленин, Че Гевара и Фидель. Но несмотря на это, мне показалось, что коммунисты выглядели немного растерянными: обычно фестиваль носит исключительно красный окрас, а здесь они были как минимум не в большинстве. Да и в повестке недели борьбу с империализмом задвинули куда-то вглубь.
14 Я даже завидовал участникам: хотелось изучить всё хорошенько и познакомиться с людьми, в чьих странах я когда-нибудь окажусь. Но увы, времени на всё не хватало, я был целыми днями на своей площадке, и успевал только снимать на бегу, не останавливаясь для знакомства.
15 Стенды стран-участниц были скромнее, чем у российских регионов. Да и выставились не все: из 180 стран было примерно 40 стендов. Дело в том, что не все государства отправляли свои официальные делегации. В случае с США и Украиной, например, ограничились делегациями от студенческих организаций. Но вы полистайте галерею, посмотрите, кто приехал.
16 Отдельно расскажу про Северную Корею. Эти ребята держались особняком, и возле них всегда была толпа. Ещё бы, самая закрытая страна планеты вызывает у всех огромный интерес! Корейцы совсем не говорят на английском, но неплохо владеют русским, и сам слышал, и общался. На фестиваль они привезли. значки, сувениры и много книжек про идеи чучхе.
17 Один из стендов России. Мне нравится!
18 Участники фестиваля были в шоколаде. Им дарили клёвую форму, кучу сувениров, даже давали бесплатные смартфоны какого-то китайского бренда.Вообще, сувенирка получилась очень стильная.
19 На территории Олимпийского парка работал велошеринг Mobike. Жителей больших городов Китая уже подсадили на такие велики: чтобы его взять в прокат, не нужна станция. Видишь его на улице, сканируешь QR-код смартфоном, разблокируешь и едешь. Идея очень крутая: в Пекине их такое количество, что воровать просто не имеет смысла. К тому же, детали не подходят к другим моделям. Видимо, китайцы хотят прийти в Россию, вот и решили протестировать сервис на закрытой площадке. Аренда была бесплатной, а велики пришлись к месту: территория парка огромная, пешком не находишься, а автобусы нужно ждать.
20 Ждать нужно было почти везде. Толпы на фестивале вышли чуть ли не в мировые тренды соцсетей, а один из участников сделал телеграм-канал, посвящённый этому явлению. Сначала это бесило, но потом участники нашли и положительные моменты, знакомились друг с другом, пели песни и обменивались значками.
21 Значки вообще были самым ходовым товаром и ценились дороже денег. Были очень редкие экземпляры, а собрать все не удавалось ещё никому. Мужчина из Ижевска выставил на стенде Удмуртии свою коллекцию.
22 Кого тут только не было! Эфиопия!
23 Венесуэла!
24 И множество других стран, куда я бы очень хотел поехать, но самому немного стрёмно. У меня был шанс завести знакомства в этих странах и ехать уже в гости к конкретным людям. Но я его про…и почему такого фестиваля не было у нас лет десять назад?! С радостью бы поехал туда участником!
25 Участники покупают русские сувениры.
26 I love Russia, I love rain…
27 Выбраться за пределы медиацентра удалось только в день открытия. Оно проходило на стадионе “Большой”.
28 Делегации стран потихоньку подтягивались к стадиону. Останавливались на лестнице, чтобы сделать фотографии на память. Разворачивали свои флаги. Смотрите галерею, всех узнали?
29 Меня реально радует, что спустя три года после Олимпийских игр объекты в прибрежном кластере не заброшены и используются по несколько раз в год.
30 Россия построила действительно хорошую и универсальную площадку для больших международных мероприятий.
31 Стена хэштэгов.
32 В холле медиацентра постоянно происходила какая-то движуха в национальных костюмах. Многие народы вообще впервые видели друг друга, и с удовольствием фотографировались вместе. Да, было несколько инцидентов, но к счастью их довольно быстро разруливали или пресекали. А так даже армяне с азербайджанцами не дрались.
33 Громче других на этом параде народов были сирийцы. Эти ребята каждый день устраивали шумные представаления: танцевали в национальных костюмах, размахивая флагами. Страна, которой сегодня практически нет, показывала, что у них осталось ещё что-то, кроме бесконечной гражданской войны.
34 Откуда приехали эти ребята, вы ни за что не догадаетесь! Я сам был удивлён!
Если моих фотографий вам мало, вот ролики с дневником фестиваля.
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36 Благодаря фестивалю, люди смогли посмотреть на Россию и друг на друга без посредников и стереотипов. В эпоху постправды это дорогого стоит.
Конец фестиваля - не конец коммуникации участников, а, наоборот, начало, здесь заложили основу для дальнейшего международного сотрудничества, совместного развития и просто дружбы. Пройдут годы и эти активные люди станут весомыми фигурами в своих странах, сохранив доброе отношение к России.
Щас молодёжь грамотная более-менее, презиками пользуется, и количество новорождённых мулатов уже не сможет нам сказать, насколько успешен был фестиваль...
Но я надеюсь, что бухали и еблись как надо, не посрамили, так сказать, фестивальное движение:)
Даже ваш Израиль прислал команду от НДИ - это крайне правая полуфашистская партия.
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Собирались на свадьбу, а приехали на похороны... Вообще-то это фестиваль левых молодежных движений. И в девизе Сочинского фестиваля - борьба с империализмом. Но, похоже, что организаторы на это наплевали и провели то, что им хотелось.
А то, что олимпийские объекты не простаивают - это здорово, вот только и прибыли не приносят. Фестиваль-то за чей счет проводился, кто оплачивал весь этот банкет?