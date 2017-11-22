Забудьте всё, что вы слышали про Лондон

Всякий русский турист восторгается Лондоном, а я не стал. Архитектурный бардак, вечная спешка и мышиная возня: в первый раз здесь жутко не понравилось. Даже Москва с в сравнении — тихая деревня. Я как угодно представлял себе Лондон, но только не таким, каким он оказался.
Хотите поймать волну? Главное правило — забудьте всё и начните с начала.
Итак, Лондон. Хороший, плохой, живой.
1 Раннее утро в окне моего отеля. И почему Лондон называют туманным? Мне везёт, всякий раз мой визит совпадает с хорошей погодой. В Лондоне я оказался проездом, на один полный день, по дороге с острова Мэн в Италию. Дело в том, что по местным островам и странам довольно выгодно летать напрямую, но в другие части света лучше добираться именно через английскую столицу.
2 У меня сегодня необычный отель. Под стать району, где он расположен.
3 Один из немногих номеров, где штопор уже предусмотрительно положили. Не нужно бежать вниз или ждать сотрудника. Кстати, всё что было в холодильнике, уже включено в стоимость. Но из алкоголя там было пиво в банках 😃
4 В The Hoxton необычная система завтраков. В каждом номере лежит пакетик, на котором нужно написать желаемое время завтрака и количество персон, для одного или для двоих. Утром открываешь дверь и находишь в мешке банан, гранолу и апельсиновый сок. Традиционный завтрак тоже есть, за отдельную плату, но для этого нужно одеться и спуститься вниз.
5 Внутри, в холле, настоящий коворкинг. Броуновское движение, люди постоянно приходят и уходят, стучат по клавишам своих ноутбуков, делают важные лица и зарабатывают деньги. Не выходя из отеля> Это Лондон.
6 Я бы тоже не прочь остаться подольше, здесь уютно. Но нужно идти гулять.
7 Шордич. Возможно, один из самых необычных районов Лондона. Чтобы проникнуться его атмосферой, одного дня точно не хватит, причём лучше всего базироваться именно в нём. Если вам по душе клубы, тусовки и уличное искусство во всех проявлениях — это именно то, что нужно.
8 Району часто дают оценку “хипстерский”, и для создания нужного образа в голове это самое правильное слово. По крайней мере, здесь точно не соскучишься!
9 Каждый свободный метр площади отведён под какой-нибудь необычный объект стрит-арта: граффити или инсталляцией. Скандально известный Бэнкси оставил здесь немало посланий миру, и на этой фотографии как раз одно из них.
10 Местами напоминает американские гетто. Узкие улицы, стены из тёмного кирпича, бессвязная вязь “бандитских” граффити.
11 Но встречаются здесь и настоящие шедевры, причём у каждого — своя история.
12 Если вы недавно в моём блоге и ещё не привыкли к дизайну, то знайте: кликая по стрелкам на фотографиях, можно листать галереи картинок.
13 Даже бездомные здесь как-то наряднее обычного одеты.
14 Кто же такие “хипстеры”, можно долго спорить: к единому мнению человечество ещё не пришло.
15 Но атмосфера Шордича очень сильно выделяется среди других районов Лондона.
16 Чего стоит только этот коммунальный огород, где местные веганы, не доверяющие магазинам, выращивают собственную экологически чистую траву.
17 Красиво и пугающе.
18 Даже кэбы здесь какие-то другие, более жизнеутверждающие.
19 Немного городских деталей. Непрозрачный намёк на то, что выезд лучше не загораживать.
20 Это тоже уличное искусство. Прекрасно!
21 Где черпают вдохновение эти непризнанные художники, остаётся только догадываться!
22 Но посыл хороший: никогда не взрослей!
23 Теперь мы знаем, сколько картошки влезает в багажник внедорожника Volvo.
24 Но Шордич с его подростковой непосредственностью заканчивается, начинается более привычный, почти стереотипный Лондон. Но и здесь есть чему удивляться.
25 Вся Англия в одном плакате! Ничего нельзя, но подробно расписано, что именно нельзя, в какое время, где и почему. А иногда и пояснения, как сделать так, чтобы было можно.
26 Как в любом огромном городе, в Лондоне живут самые разные люди. И не все хотят жить по правилам. Приходится напоминать.
27 Но не все понимают. Эх, сюда бы картинку с гвоздями!
28 Лондон это современный Вавилон. На свете есть немного городов, где живут люди со всего света. По пальцам одной руки пересчитать. И каждый стремится оставить свой след, закрепиться, заявить о присутствии.
29 Два припаркованных друг за дружкой одинаковых Range Rover с “закосом” под Дубай на номерах! Интересно, это кто такой мажорный?
30 Причём и “мигрантскими” эти районы не назовёшь: эта женщина, например, могла запросто родиться в Лондоне и всю жизнь прожить здесь. Но компактно проживающие общины удерживают сильнее высоких стен: можно вывести девушку из халифата, но нельзя вывести халифат из девушки.
31 Как встроить минарет в историческую британскую застройку? Учитесь!
32 Пешеходные улицы возникают сами собой. Просто в какой-то момент здесь разместился рынок с едой, да так и остался. Кормят теперь весь район, азиатские обеды на любой вкус.
33 Опять же, шопинг стал ближе.
34 Но если вы думаете, что старая Англия куда-то делась, просто посмотрите по сторонам. Сначала направо, потом налево. Переходите дорогу, и там уже совсем другой Лондон!
35 Ещё поворот — снова другой.
36 Знаете, что меня больше всего выбесило в первый приезд сюда? Архитектурная мешанина и попытка смешать абсолютно несочетаемые вещи.
37 Любители Москвы эпохи Лужкова со мной станут спорить, что это красиво. Простите, но нет 😃 Моей ошибкой было то, что увидев такую картинку ей ограничился и перенёс на весь город. А оказалось, здесь такой один район. И у него тоже, как у Шордича, своя фишка.
38 Выхожу на берега Темзы. Тауэрский мост и на переднем плане гордый крейсер “Белфаст”, где российские и британские ветераны вместе отмечают День Победы.
39 Кстати, под мостом есть сувенирная лавка, а в ней — отличные образцы резиновый уточек. Так получилось, что уже целый год я собираю их в путешествиях, эти пришлись кстати.
40 А вот как выглядит лондонский Сити изнутри, деловой район, напугавший меня своим чрезмерным контрастом на фоне истории. Вполне гармонично.
41 Жители Лондона очень разные, и было забавно наблюдать, как меняется уличная мода от района к району. Так что выпущу-ка я портретную серию отдельно.
42 Байкер расстроится.
43 Давайте поиграем: какой город вы видите на этой фотографии? Забудьте, что это Лондон. На что похоже?
44 А здесь? Закройте глаза на красный автобус!
45 Ещё одна попытка! Все три города - разные!
46 Да, автобусы классные. Хотите отдельный пост про них? Про виды, типы, способы оплаты и где лучше всего прятаться от контролёров.
47 В общем, к концу прогулки Лондон мне прямо стал нравиться. О, вы ещё не видели, какой интересный район я раскопал для отдельного поста. Вам тоже понравится! Но зато не хватило времени даже на банальный Вестминстерский дворец. Так, на кусающихся коней поглядел и дальше пошёл.
48 Вижу, читатель заскучал. Да, прогулки по городам удаются мне не так хорошо, как рассказы про жизнь в ебенях и репортажи из супермаркетов. Ладно, заканчиваю. Только покажу вот этот парк. Так-то в Лондоне их очень много, но Сент Джеймс парк особенный.
49 В Лондоне сейчас как раз золотая осень, и листья никто не думает сгребать и выбрасывать.
50 В парке хорошо. Звери всякие бродят. Белки практически ручные. Но в парк стоит идти ради них.
Возможно, одним из самых неожиданных мест русского Лондона является Сент-Джеймский парк (St James's Park) с его пеликанами, которых по традиции разводят здесь уже несколько веков. Малоизвестно, но Россия — родина не только слонов, но и пеликанов. Обратимся к первоисточникам, а точнее к дневникам Джона Ивлина (John Evelyn), чьи дневники являются бесценным источником информации о жизни Лондона в 17 веке. Потомки знаменитых пеликанов, изначально привезенных в Лондон из Астрахани в качестве посольского подарка королю Карлу II при царе Алексее Михайловиче еще в 1664 г., до сих пор вольготно живут в парке // http://londonrussian.ru/
51 Пеликанов в парке не нашли, зато попался гусь. Тоже неплохо.
52 И влюблённые голуби.
53 Ну, за любовь! И за Лондон, который оказался куда интереснее, чем я раньше думал.
54 Пока я готовлю новый пост, про русский Лондон, комментируйте этот, ставьте лайки и подписывайтесь вот на этого серого парня в истаграме! Я не про Паддингтона, если что.
Попытался забыть "London is the capital of Great Britain..." Не выходит ни хрена. Завтра попробую ещё раз.
Мне вот Лондон с первого взгляда вовсе не приглянулся, но потоооом...
Это не Вена, не Париж, конечно..
Но есть в нем какое-то необъяснимое очарование
И, чем больше по нему гуляешь, тем больше он тебе открывается
И он не похож ни на один из городов, что я видеда раньше
Я еще, конечно, хочу в Англию, страна несомненно интересная, и стоит того, чтобы в нее съездить хотя бы раз в жизни)
Edited at 2017-11-22 11:14 am (UTC)
45 - Париж
Через 10 лет был там абсолютно один...И это другие ощущения..типа "Рашнмэн ин Лондон"..За 10 лет Лондон превратился то ли в Дели,то ли Иоханесбург...Больше небоскребов,больше всяких этнических районов,особенно мучульманских..Но всё равно интересно. Соглашусь,что это один из самых интересных городов,где я был..Лондон неисчерпаем.