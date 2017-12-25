Русский Майами. Много шума из ничего

Побывал опять в Майями и наконец понял, почему именно сюда тянет поселиться "рожденных в СССР". Чиновники, депутаты, бизнесмены, а уж звезд эстрады тут просто затоварка! Крутой и Аллегрова, Королёва и Тарзан, Агутин и Варум, Михайлов и... впрочем, в сортах отечественной сцены я не специалист. Все они могут выбрать любое побережья мира, но почему именно сюда они слетелись, как мухи на мёд?
Да потому, что здесь максимально похоже на дом. Если новостройки Химок поставить прямо на пляж Анапы — вы почти не заметите разницы с Майами. Жить в человейнике, чваниться крутой тачкой и жрать в сетевых ресторанах — соотечественникам не придется менять устоявшиеся привычки.
Сейчас я покажу вам, как американское курортное Бибирево выглядит на самом деле — и снаружи, и внутри.
1 И прямо с порога вас огорошу: то, что принято в странах бывшего СССР называть Майами — вообще не Майами. Город с таким названием находится южнее и западнее, и бОльшая его часть на море даже не выходит. То, что вы увидите на этих фотографиях (и большинстве фоток “богатых русских деток” в соцсетях) —Майами Бич, Холливуд, Санни Айлс и Халландейл — несколько небольших городов, расположенных на острове.
2 Признаюсь, что я даже не вспомню, где именно тот или иной город-район: прошло уже достаточно много времени, а на вид все они одинаковые. Фанаты этих мест со мной поспорят, но на мой вкус “элитная недвижимость Майами” напоминает больше новостройки Химок или Балашихи, чем богатый район Америки. Посмотрите, как живут настоящие миллионеры в Штатах и сравните.
3 Вы удивляетесь, почему россияне скупают квартиры в 20-этажных человеческих муравейниках на окраинах Москвы….эти же люди, разбогатев, покупают каменную клетку в таких же человейниках в Штатах!
4 Посмотрите, разве это красиво? Разве это — архитектура?
5 Ой, что это?
6 Пешком почти не ходят, даже в соседний магазин поедут на машине. Пешеходов встретишь нечасто.
7 Не стану утверждать, что здесь селятся только русские. Конечно нет, но нашего человека всегда видно издалека.
8 За годы сформировалась русскоязычная община со своими привычками и пристрастиями. Как известно, выходец из Союза не может жить без майонеза, чёрного хлеба и “Докторской” колбасы. Всё это продаётся в специализированных магазинах.
9 Внутри не снимал, но ассортимент обычный для любого “русского” магазина за границей. Вот, как это выглядит в Калифорнии.
10 Какие магазины — такие и тачки. Гелендвагены, само собой, разве что номера не московские. А вообще, насчёт номеров не знаю, но русские машины попадаются. В смысле, “Жигули” и “Москвичи”. В городе есть несколько фанатов советского автопрома, пытался попасть к ним в гости, но не получилось.
11 Другие машины тоже как бы намекают. Ездить на чём-то попроще — признак нищеты.
12 Американец в образе героя Де Ниро из фильма “Хвост виляет собакой” смотрит на все эти понты, как на пустышку.
13 Нередко встречаются смешанные семьи: откуда парень, не скажу, но страну происхождения девушки вы угадаете с двух попыток. А так, в округе живёт много кубинцев (самое большая община за пределами Кубы)
14 Доска объявлений в местном кафе.
15 Знаете, всё-таки у “пригородов Майами” (давайте, буду называть их так, чтобы никого не обидеть и не запутаться) есть одно большое преимущество перед Химками и Красногорском. Это океан, с довольно неплохим пляжем.
16 Правда, вот просто так с улицы до него добраться будет нелегко. По закону, огораживать береговую линию запрещено, она должна быть общественной. Но никто ведь не запрещает воткнуть заборы на территории дома: так, что до ближайшего прохода на пляж придётся идти километр.
17 Покупателей недвижимости об этом не предупреждают, но жители западной стороны полуострова Флорида посмеиваются над своими восточными соседями. Дело в том, что высотные здания отбрасывают тень прямо на пляж, и после обеда тут холодно. С утра же солнце жарит и слепит прямо в окна домов.
18 На пляже многолюдно. Почти как в Анапе.
19 И такое же грязное море.
20 У берега мелковато.
21 В сети вы увидите много сочных фотографий майамского пляжа.
22 Да, у меня таких нет: не могу заставить себя лежать на пляже даже час, скучно. Так что, идём дальше, в жилые районы.
23 Под некоторыми углами спальники "русского Майами” до боли напоминают грузинский город Батуми. Там тоже хрущёвки вперемешку с многоэтажными новостройками.
24 Русские звёзды из девяностых давно облюбовали флоридскую ривьеру, и в отличие от депутатов Госдумы, им не нужно скрываться и прятаться от народа: каждый знает, что в том доме справа живёт Наташа Королёва с Тарзаном, а за углом — Агутин и Варум.
25 Кто тут ещё окопался? Валерий Леонтьев, Стас Михайлов, Диана Гурцкая, Игорь Крутой…вы отлично знаете эти имена. Ну разве что забыли.
26 Не думайте, что тут одни высотки, есть немного “одноэтажной” Америки.
27 Правда, в этих нищебродских халупах снимают жильё канадцы, понаезжающие сюда из северных провинций. Канадцам понт ни к чему, для них Халландейл это просто город на океане.
28 Нужно больше, больше, ещё больше многоэтажек! Их здесь, кстати, строят ну в точности как у нас, из бетона и газоблоков. Даже невысокие и частные дома будут капитальными, тогда как в своей массе американское жильё каркасное.
29 Ладно, теперь время завязать с понтами и посмотреть на дома, где живут не звёзды, а обычные люди. Кстати, среди них тоже много россиян. Для этого мы едем соседний город, в Халландейл (вот, название запомнил)
30 Тут дома, кажется, попроще, чем в Санни Айлс. На самом деле, они просто постарше, потому и выглядят не так понтово.
31 Этот вообще как мотель-девятиэтажка, с коридорами на улице.
32 При этом, дома тоже стоят на первой-второй линии от океана. Смысл тот же, цена ниже.
33 Судя по автомобилям на парковке, с достатком и самооценкой у жителей всё в порядке.
34 Я побывал в гостях в одном из домов, посмотрел как он устроен. Ну как-как, обычный такой многоэтажный жилой дом в Америке, будь то комплекс апартаментов в Вашингтоне или дом престарелых в Бостоне. Длинные петляющие коридоры, неяркий свет, одинаковые деревянные двери.
35 Комната-прачечная, стирка за деньги.
36 Бассейн — тоже обычное дело для таких комплексов. Разве что с видом на океан.
37 Спортзал на первом этаже. Редкие кондоминимумы в Штатах обходятся без них, разве что совсем дешёвые.
38 В жилом комплексе из двух домов 450 квартир. Чуть больше ста из них односпальневые (двухкомнатные по нашему) площадью 92 квадратных метра, остальные с двумя спальнями (российские “трёшки”). Они побольше, 120-135 квадратов.
39 Квартиры в этом доме стоят от 270 тысяч долларов за 1BR и от 370 тысяч за 2BR. То есть, совсем недорого по среднеамериканским показателям. Если арендовать, то прямо сейчас в этом доме есть варианты за 1700 долларов в месяц или на 500-600 долларов дороже за квартиру побольше.
40 Само собой, с видом на океан. Девушка, в гостях у которой я был, приезжает сюда уже семь лет подряд, вместе с мужем и детьми. Не понтов ради, просто вывезти семью на лето в Флориду банально дешевле и качественнее, чем на ту же коста Бланку в Испании. Даже если аренда обойдётся в те же деньги (только в долларах вместо евро), еда и развлечения в Штатах получаются выгоднее.
41 В квартиру два входа, один в гостиную, другой сразу на кухню. Так задумано, чтобы прислуга (если она есть) могла не тревожить жителей.
42 Кухня.
43 Один из туалетов, часто их два.
44 Одна из спален.
45 Вид с балкона на океан, парковку и дом, в котором живёт Ирина Аллегрова. Немного “элитки” в Халландейле тоже есть. А вон там (на террасе) ресторан, где по выходным устраивают вечеринки с фиксированной ценой: платишь 40 долларов и можешь есть и пить, всё что хочешь, а ещё пользоваться бассейном. Говорят, там можно встретить немало известных лиц нашей эстрады.
46 Как ещё тут развлекаются? Ходят на пляж, занимаются шоппингом, в обычных для Америки торговых центрах и магазинах типа Nordstrom или Macy’s, а то в магазинах распродаж Marshall’s. Обедают свежими морепродуктами в японских буфетах “съешь, сколько влезет” за 15 долларов. И поверьте, Наташа Королёва тоже не брезгует туда ходить.
47 Так что весь пафос и понты Майами — для картинок в инстаграме. Главное, зачем сюда едут — океан и отличные пляжи.
48 Только кабинок для переодевания почему-то не придумали, приходится возле машины, как в той же Анапе.
49 И конечно, это не Америка. Хоть и находится в ней, на остальную страну совсем не похоже.
50 Если понравился пост — ставьте лайк, а в комментариях нам будет, о чём поспорить.
Обитатель простых гетто так трудятся где-то, улучшают мир, а тут не гето, а вообще биореакторы какие-то, для переработки человеческих отходов.
☝️товарищ, пришлите в комментарий ниже пару фоток вида из вашего окна....так...для примера
видите ли, все здания имеют минимум две стороны, но двумерные нас не интересуют, а у четырехмерных можно откинуть за непринципиальностью южные и северные стороны.
и окажется, что здания на любой стороне полуострова отбрасывают одинаковую тень и им одинаково жарит в окна
утром и так прохладней, в полдень тень минимальна, вечером солнце светит с запада
вас где-то сильно обманули
Edited at 2017-12-25 08:38 am (UTC)
Океан иногда выносит эту тину на берег, когда океан штормит, однако на следующий день там все чисто. Это же океан, огромный и живой.
А так в целом все так.
У них с патриотическим воспитанием прекрасно - есть Америка и есть непонятно где все остальные страны.
На путешествия деньги есть только у очень малой части - те пообразованнее,
но подавляющее большинство относится к России нейтрально "фром Раша" - "оh, great". Вот и вся оценка.
А вообще начало конца Майами как приличного курорта - это 1980 год,
когда город затопила волна криминальных и психически больных выходцев из Кубы.
Белые начали оттуда линять и поэтому квартиры особенно в многоэтажках
на выселках типа Санниайленда стали стремительно дешеветь.
Тогда же, в начале 90-х русскоговорящие риэлторы по-быстрому соорудили для быстро богатеющих на
приватизации госсобственности "новых россиян" грандиозный миф о "шикарном" Майами.
Отношения с Россией у США тогда были достаточно теплыми и многие комьюнити дали согласие на
приобретение жилья гражданами Российской Федерации.
Теперь они это жилье сдают и иногда приезжают сами - присмотреть, отремонтировать между арендаторами,
заодно искупать внуков - благо в США цены на все примерно на 20-30% ниже европейских,
а порядка гораздо больше т.к. латиносы полицию боятся как смерти так как проблем с
использованием оружия полиция не испытывает.
По итогу владение квартирой в таких бюджетных домах позволяет владельцам выходить "в ноль",
то есть ни заработка ни расходов особых.
Сейчас если с санкциями шевельнутся посерьезнее, многие комьюнити будут потихонечку выдавливать наших
"артистов", используя разные благовидные предлоги типа шума и антисанитарии.
Edited at 2017-12-25 09:37 am (UTC)