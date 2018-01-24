Мёртвый город Припять. Джунгли Чернобыля

Это реально джунгли. За 30 лет город скрылся в лесу. Ещё лет через десять начнут массово сыпаться здания. Поэтому в Припять нужно ехать именно сейчас, дальше будет только хуже. Попасть сюда нетрудно, развит даже своеобразный туризм.
Но мне удалось увидеть немного больше, и я покажу вам Зону Отчуждения с необычной стороны. Добро пожаловать в место, где СССР никогда не кончался, а радиация кое где до сих пор превышает норму в 50 000 раз.
1 Сегодня побывать в знаменитом городе-призраке может каждый. Это чуть сложнее, чем съездить в Киев, территория на 30 километров вокруг всё ещё считается закрытой Зоной, но попасть туда проще простого, причём поездка будет не опаснее, чем часовой полёт на самолёте. То, о чём я буду рассказывать в этом репортаже — мой личный опыт, у вас он может быть немного другим, но лучше действительно один раз увидеть. В Чернобыль я хотел ещё десять лет назад, но по какой-то причине откладывал, боялся радиации и не находил повода. Вывод — зря, чем дальше, тем меньше остаётся, природа берёт своё, здания разрушаются, артефакты исчезают. Итак, поехали!
2 КПП “Дитятки”. Граница между живым и мёртвым, ворота Зоны Отчуждения. Через этот пункт пропуска в Зону попадают все, кто едет в неё легально. Если вы не сотрудник атомной станции (а она работает до сих пор!), то скорее всего, единственный способ попасть в Припять это купить тур на один или два дня. Стоит это, с учётом дороги из Киева и назад, оформления документов, обеда и ночлега 100-150 долларов, причём большую часть забирает сама Зона за оформление документов. Украинцам сильно дешевле, чем иностранцам. Я же не могу порекомендовать гида, так как ездил частным образом при помощи друзей: на двоих с Дашей мы заплатили порядка 10 тысяч рублей за однодневный тур.
3 На въезде информационный и сувенирный киоск одной из туристических компаний. Какую выбрать — решайте сами, изучайте сайты и отзывы, делитесь в комментариях.
4 Есть строгие правила посещения Зоны отчуждения, а сама программа чётко расписана на бумаге. Шаг в сторону — получаешь риск выдворения за территорию. Говорят, что иногда можно от них отступать, но главное не попадать на глаза другим группам: а то и гиду сильно попадёт, и туристам мало не покажется: конкуренты с удовольствием “стучат” друг на друга.
5 Ещё одна застава, уже в 10 километрах от Чернобыльской станции. Здесь полицейские проверяют маршрутный лист, сверяются, что всё в порядке и пускают внутрь. Дальше всё и начинается. Забегая вперёд, напишу что Зона намного более живая, чем может показаться на первый взгляд, а сам Чернобыль так и вовсе обитаемый город с магазинами и кафе. Обитаемый, но очень странный. Следующий рассказ будет как раз о том, почему здесь до сих пор живут люди, и что это за жизнь после ядерной катастрофы.
6 Этот знак приветствовал посетителей в Чернобыльской атомной станции имени Ленина, сейчас буквы убрали и остался только факел. Не советую здесь останавливаться даже на минутку: поржавевшая стела с факелом — одно из самых загрязнённых мест в Чернобыльской Зоне, находится на территории Рыжего леса. Его деревья приняли на себя наибольшую дозу выброса радиоактивной пыли во время взрыва в 1986 году, их кроны окрасились в буро-красный цвет. Позже деревья погибли, а по ночам на этом месте наблюдали свечение. (по легендам и байкам, реально ничего там не светилось)
Радиация — страшная вещь, и многие боятся сюда ехать, опасаясь последствий. Беда в том, что её не видно. Прогулка в тихом на вид месте может грозить смертельной опасностью. Так что, едем дальше.
7 Въездной знак Припяти. Налево в жилую часть города, прямо или направо — к Чернобыльской АЭС. Сам город Чернобыль остался в стороне. Он к катастрофе не имеет отношения, хотя и оказался внутри Зоны после аварии. Почему же станция Чернобыльская, а не Припятская? Всегда это интересовало. Её начали строить раньше, чем город-спутник, и назвали просто по имени района, центром которого и является Чернобыль. Чтобы два раза не вставать, обсудим ещё один миф: что за название такое ЧЕРНОБЫЛЬ? Чёрная быль? Проклятие? Те, кто не верит в теории заговоров, ответят, что это просто украинское название полыни, обильно здесь произрастающего. Более впечатлительные вспомнят Священное Писание, где именно полынь является символом наказаний Господних: у древних иудеев растение упоминается как синоним отравы, горечи или проклятия. В Новом Завете, в Откровении Иоанна Богослова, “Полынью" названа упавшая звезда либо же ангел:
Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.
И вот тут можно совсем не верить в мистику, но результатом взрыва реактора стало, в том числе, загрязнение водных систем не только в окрестностях, но и во многих районах Европы. Так что думайте сами, совпадение это или нет.
8 Мы же ступаем на улицы города, наяву ставшего символами горечи и скорби.
9 Вот уже тридцать лет Припять застряла в Дне сурка. Время навсегда застыло в 1986 году, и это по-настоящему. Здесь не развалился Советский Союз, не появилось интернета и спутникового ТВ, а в магазинах такой же дефицит, как по всей стране в те же годы. Но тогда в Припяти, образцово-показательном советском городе, нехватки продуктов как раз не знали.
10 Город очень сильно зарос, за деревьями и кустами даже не разглядеть, что написано на вывеске магазина. Летом здесь совсем непролазные дебри: настоящие каменные джунгли это тут!
11 А ведь это проспект Ленина, одна из главных улиц 50-тысячного города!
12 Сдвоенное дерево проросло через канализационный люк и устремилось к небу. Дерево растёт во дворе одной из школ: мощное, густое, метров 15 в выссоту.
13 Один из главных официальных запретов — не заходить в здания. Говорят, что это опасно и они могут обрушиться в любой момент. Но невозможно оказаться здесь и гулять только по улицам!
14 Если очень захотеть, никто не помешает проникнуть в опустевшие многоэтажки. Самые интересные — 16 этажные высотки, с них открывается отличный вид. На те, что с гербами, лучше не ходить: они действительно в очень плачевном состоянии, плюс находятся в центре, там проще “спалиться”.
15 Как славно жилось в восемьдесят шестом: ни тебе домофонов, ни железных дверей! Заходи, товарищ, открыто! И кондиционеры на фасады не вешали, их просто не было. Хотя самопальным остеклением балконов уже начинали баловаться...
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17 Внутри очень похожи на 16-этажки московских серий, сразу возникает странное чувство. Такие высокие жилые здания редко попадаются заброшенными на территории бывшего СССР, поэтому сразу ощущаешь, что Припять место особенное.
18 Почтовые ящики…да в некоторых домах и в жилых подъездах такие!
19 Для здания, пустующего столько лет, порядок почти идеальный. Почти во всех жилых домах целые лифты, никаких надписей на стенах — граффити можно встретить только в центре. Их сделали уже после аварии. Мне повезло найти квартиру с целыми батареями: сегодня это большая редкость, за последние 15 лет город неплохо пограбили. Но представляете, как здесь было в начале 2000х? Всё целое!
20 Люди оставляли свои квартиры на три дня, не зная что не смогут вернуться домой и спустя тридцать лет.
21 В одних квартирах целые стёкла, а в других разбиты. Но дело не в вандалах, до многих домов они просто не добрались. Ветер. Хотя мародёры ураганом прошлись по Припяти ещё лет двадцать назад, большую часть содержимого квартир унесли ликвидаторы аварии: мебель в могильник, какую-то техникуна хранение в магазины. В магазине “Радуга” до сих пор склад старых плит, сервантов и роялей.
22 Поднимаемся на верхний этаж. Проходим мимо машинной комнаты. Дверь открыта, оборудование раскурочено, но не вывезено. Из лифтового оборудования в первую очередь извлекали медную обмотку моторов. Вообще медные кабели это цель №1 для мародеров.
23 Выходим на крышу 16-этажки.
24 В хорошую погоду отсюда должен открываться вид на АЭС и Четвёртый энергоблок, но в тумане не различить даже города. Зато посмотрите, как заросли его улицы: нажмите на стрелку “вправо” и сравните с фотографией, сделанной с точно такого же ракурса в 1995 году.
25 Продолжаем прогулку по Припяти. Одно из самых узнаваемых мест, угол магазина “Радуга” с ярко-жёлтыми телефонными будками. И одно из самых первых детских воспоминаний про чернобыльскую трагедию: в память навсегда врезалась телевизионная картинка именно с этим домом и будками. А жилое здание, где находился магазин, называли "Белым домом", потому что в нем жила вся городская элита, от директора ЧАЭС до начальника железнодорожной станции Янов. 4-х комнатные квартиры там рядовое дело.
26 Передовой советский атомоград был обильно украшен всевозможными коммунистическими лозунгаами. “Хай буде атом робiтником, а не солдатом”. Про эту вывеску тоже ходит байка, что через день после аварии какой-то шутник залез на крышу и повалил первую букву “а”, отчего надпись приобрела совершенно другой смысл. Позже всю надпись “положили” на крышу, но несколько лет назад нелегальные “самоходы" подняли буквы назад.
27 Отель “Полесье” на центральной площади Припяти, рядом с ДК “Энергетик”. Внутри мало что сохранилось. Вообще, в Припяти интереснее гулять как можно дальше от центра, там куда больше шансов встретить интересные артефакты, а не голые стены. Отель же, как и некоторые другие объекты, продолжал свою работу долгое время после аварии: здесь жили дозиметристы, следившие за уровнем радиации в городе.
28 Потрясающие неоновые вывески! Как бы хотелось своими глазами увидеть, как они работали. Если когда-нибудь изобретут машину времени, я обязательно вернусь в Припять 1985 года.
29 Граффити с медведями появилось на здании дворца культуры “Энергетик" недавно, не видел его в других отчётах. Настоящих медведей в городе так и не появилось, а вот стаи кабанов регулярно бегают по городу. Иногда заходят волки. Ещё в Припяти живёт лис Семён, он часто выходит к гостям. Почти ручной, вот его портрет. А вот домашних кошечек-собачек и след простыл. Хотя из города их не вывозили, жителям не разрешали забирать притомцев, всех любимцев пришлось оставить. Они одичали, сбились в стаи и нападали на ликвидаторов. Говорят, в какой-то момент их всех расстреляли…правда или очередной чернобыльский миф? Как знать.
30 Катастрофа произошла за неделю до одного из главных советских праздников, Дня трудящихся. Работники культуры готовились к его проведению, печатали и рисовали плакаты к демонстрации. Они так и остались стоять в углу “Энергетика”.
31 Один день для поездки в Зону это очень мало, особенно зимой, когда световой день короткий.
32 Я был в городе первый раз, и не смог запомнить названия всех объектов. Не помню, что это за здание с красивой мозаикой, то ли клуб, то ли музыкальная школа. Инфраструктура в Припяти была на высоте, в советские годы о комфорте учёных реально заботились, потому работать на ЧАЭС и жить в Припяти считалось большой удачей, сюда съезжались лучшие мозги страны.
33 Кинотеатр “Прометей”…нажмите на стрелку вправо, посмотрите, как он выглядел в 80-е. Сегодня место почти неузнаваемо. От фонтана не осталось и следа, всё заросло деревьями, а скульптуру Прометея от греха подальше перенесли на территорию атомной станции, благодаря этому она сохранилась по сей день (нажмите на стрелку ещё раз).
34 Знаменитый парк развлечений с его жёлтым колесом обозрения оказался не таким грандиозным, как я представлял. Даже разочаровал…самих аттракционов там кот наплакал, кроме колеса и автодрома есть лишь карусель и качели. Парк совсем крошечный, как бы в нём уместились все желающие? Чёртово колесо должны были открыть лишь 1 мая 1986 года, оно было подарком к празднику и так и не успело поработать. Вот ещё одна легенда. На самом деле, на колесе многие смогли прокатиться , причём не бесплатно. Ниже процитирую воспоминание одной из бывших жительниц:
Сама лично на нем каталась. И не бесплатно, покупала билет. На машинках хотелось прокатиться, но на них было не достояться – толпа огромная. А вот на колесо желающих было значительно меньше. Но женщина, которая им управляла, видимо не успела изучить инструкцию, как надо правильно рассаживать людей, потому получился серьезный казус. Труханули мы тогда здорово. Людей этот работник сажала в каждую кабинку. И, когда половина колеса была плотно заполнена, а вторая, напротив, оставалась совершенно пустой, колесо самопроизвольно резко сорвалось и начало кататься вверх-вниз, ища равновесия, до тех пор, пока загруженные кабинки не оказались в нижней части колеса. Зрелище было жутковатым, т.к. оси, на котором крепилось колесо, сильно шатались при этом. Было ощущение, что колесо упадет на бок. Некоторые пацанята, кто располагался пониже, спрыгивали во все стороны. Женщина сама очень сильно перепугалась. Отключила колесо. Когда оно остановилось, начала по-понемногу включать и высаживать сначала из каждой второй кабинки, потом еще реже, до тех пор пока всех не высадила. Нам повезло, мы еще круга 2 сделали бесплатно. Может, из-за этого инцидента оно больше и не работало, а может, недоработка какая в нем обнаружилась. Катались мы ровно за неделю до аварии, потому что я только по выходным приезжала домой в Припять, была на педпрактике в Полесском. Вот такой факт имел место быть в истории так не открывшегося парка культуры.
35 Аттракционы очень сильно “фонят”, железо собирает всю радиацию, так что не советую задерживаться в парке. Особенно стоять возле автодрома. Я не знал об этом, стоял-фотографировал, но меня одёрнули попутчики.
Позже оказалось, что парк вообще одно из самых “грязных” мест Припяти. Грязнее в центре только на площади перед ДК “Энергетик” и готелем “Полесье”.
А в микрорайонах на удивление мало радиации. Второе по заражённости место в пределах города — речная пристань. Туда мы ещё отправимся.
36 Красивые мостики через небольшой ручей по пути из парка к центральной площади.
37 В заброшенной школе было невыносимо грустно. Вроде и видел всё это десятки раз на картинках, как кто-то мелом на доске написал своё имя и класс на момент учёбы в 86-м, но за душу берёт. Дети Припяти приняли трагедию особенно близко, и некоторые из них связали свою уже взрослую жизнь с городом, снимая фильмы, проводя исследования и устраивая туры в Зону Отчуждения.
38 Немного школьных интерьеров и артефактов. Полистайте галерею.
39 Где ты теперь, Николай Коротких?
40 Третья школа находится в очень плохом состоянии, внутри стопроцентная сырость. А здание школы №1 уже обрушилось.
41 Детские противогазы на полу столовой.
42 Детали прошлого: старые дорожные знаки, ручка от дипломата и крышечка от советского кефира.
43 Припять была городом молодым во всех отношениях. Средний возраст составлял всего 25 лет, а сам город едва успел отпраздновать своё 16-летие…И как же его любили, что не могут забыть до сих пор?!
44 После аварии шли разговоры о том, что после дезактивации, возможно, в город разрешат вернуться и он снова оживёт. Его тщательно “отмывали” от радиации ликвидаторы, и многие из них поплатились за это здоровьем, а то и жизнью. Ужасная правда открылась потом: Припять и вся Чернобыльская Зона ещё очень, очень долго не будет обитаемой, как минимум до середины 21 века. Некоторые районы очищать не стали. Мы стоим на границе “чистой” зоны, дальше радиация будет сильнее.
45 Заброшенный речной вокзал. Отсюда ходили скоростные катера-“ракеты” в Киев или в белорусский Мозырь. В здании вокзала было отличное летнее кафе.
46 В полностью раздраконенном здании сохранилась красивая хитро сделанная мозаика.
47 А в автомате с газировкой остался “тот самый” гранёный стакан, из которого пили все советские люди, но никто не болел.
48 Второе супергрязное место в черте города — вот эта лестница. Фонит так, что уши трясутся, но иного способа спуститься на пристань нет...
49 Зачем я это рассказываю? Чтобы вы понимали: с одной стороны, поездка в Чернобыль в 2018 году легка и достаточно безопасна, а с другой — нужно быть осторожным и не стоит гулять самостоятельно и без дозиметра.
50 Помните деревянную пристань на архивной фотографии в галерее пять абзацев назад? Дебаркадер отнесло течением на сто метров в сторону, он сель на мель и частично затонул. Но всё ещё хорошо узнаваем...
51 За три десятка лет природа Зоны восстановилась, здесь растут большие пышные грибы и сочные ягоды. Некоторые визитёры, особенно те, кто ходили самоходом и “выживали” в Зоне несколько дней, охотно их употребляют в пищу: но на мой взгляд — не стоит.
52 А теперь пришло время нагнать настоящей жути. Здание на фото — самое страшное и опасное место во всей Припяти, это не шутка и не преувеличение. Один его вид навевает ужас. Любая заброшенная больница отпугивает, но мне трудно передать словами, что я там испытал.
53 Медсанчасть №126, единственная больница Припяти, приняла первых пострадавших в аварии: пожарные, тушившие возгорание Четвёртого энергоблока, сразу после вызова отправились сюда. В больничном подвале они сбросили с себя всю одежду, так как она была заражена. Вся форма до сих пор находится там, и даже самые отчаянные, побывавшие в подвале, охренели от увиденного и вряд ли пойдут второй раз. В воздухе летает пыль с "горячими" частицами, фон доходит до миллиона распадов в минуту (на квадратный сантиметр по бете). В комнате с остатками роб пожарных на дозиметре можно увидеть и 20, и 50 миллизивертов в час.
54 Перед входом в приёмный покой лежат новенькие, совсем не ношеные сапоги. Кто-то выбросил, и этот кто-то явно был в том самом подвале.
55 Конечно, ни в какие подземелья мы не полезли, но и прогулки по первому этажу хватило.
56 Юра меряет фон возле стойки регистратуры в больнице. Счётчик Гейгера визжит, как надрезанная свинья. Показания зашкаливают — в 50 тысяч раз (!) выше нормы.
57 Так фонит подшлемник пожарного, когда-то вытащенный из зловещего подвала. Позже сюда принесли металлическую табличку и положили рядом: прикасаться к такой радиоактивной вещи, тем более переносить её с места на место было бы слабоумием и отвагой.
58 Радиация — главная причина, почему Припять до сих пор в относительно хорошей сохранности, даже среди мародёров дураков немного.
(Юра поправил: да нет конечно, просто это режимная территория, за вынос добра могут и срок впаять. Да и пешком идти от границы зоны далеко, а нелегально ехать на транспорте по закону означает подарить машину первому менту)
59 А вот и наглядная причина, почему в здания просят не заходить…Сейчас самое время, чтобы ехать в Зону. Чем дальше, тем больше город будет разрушаться, многих мест скоро просто не останется: без помощи людей, силами самой природы, они исчезнут навсегда под грудами ненужного бетона.
60 То, что осталось от книжного магазина. Это его крыша провалилась на предыдущей фотографии.
61 Обвалившаяся стена первой школы обнажила прекрасный стенд о методике партийной пропаганды.
62 Несмотря ни на что, этот мёртвый город умер не до конца. До начала двухтысячных здесь вообще кипела жизнь, предприятия Припяти работали для сотрудников атомной станции. Здесь не жили, но приезжали. А ЧАЭС лишь году прекратила вырабатывать электричество уже в 21 веке, ведь три других реактора были совершенно исправны! Их постепенно закрывали, последний, 3-й блок остановили в 2000-м по требованиям Европы.
63 Теперь в атомограде топят дровами…
64 Здесь по сей день работает прачечная сотрудников ЧАЭС: да-да, станция по-прежнему функционирует и там трудится несколько тысяч человек. Их одежду нужно обеззараживать, и лучшего места не нашлось.
65 Тут же заодно подкрашивают знаки радиационной опасности.
66 На обратном пути, уже вечером, проехали мимо самой атомной станции. В отличие от Припяти, там я ровным счётом ничего не испытал. Хотя и видел её воочию в первый раз, сама АЭС практически точная копия Десногорской в Смоленской области, я делал про неё репортаж много лет назад.
67 Так сегодня выглядит печально известный четвёртый энергоблок, где и произошёл взрыв. В прошлом году его накрыли новым саркофагом — аркой, который прослужит сто лет, и позволит за это время разобрать реактор и захоронить его по частям.
Идея закрыть развороченное жерло реактора возникла почти сразу после взрыва. Уже к ноябрю 1986 года над четвертым энергоблоком было воздвигнуто «Укрытие», более известное как «саркофаг». Старый саркофаг был, по сути, большой бетонной коробкой (на его постройку ушло 400 тыс. кубометров бетонной смеси и 7 тыс. т металлоконструкций). Воздвигнутый в спешке, он тем не менее 30 лет сдерживал дальнейшее распространение радиации от реактора. Однако его перекрытия и стены уже обветшали и начали разрушаться.
Постройка второго саркофага началась в 2007 году. Планировалось, что он будет представлять собой подвижную арку, которая накроет реактор вместе со старым саркофагом, после чего можно будет заняться разборкой, дезактивацией и захоронением останков энергоблока. Изначально проект собирались завершить к 2012/13 году, но сроки сдвинулись из-за финансовых проблем. Новый саркофаг стал самой большой наземной передвижной конструкцией: Так как строить арку непосредственно над старым саркофагом было опасно, ее сооружали по частям на сборочной площадке неподалеку от электростанции. Сборка и подъем элементов первой половины арки длились с 2012 по 2014 год, к 2015-му собрали и вторую половину. После обе части были соединены в единую конструкцию. К ноябрю 2016 года монтаж был полностью завершен.// gazeta.ru
68 Недостроенные 5 и 6 энергоблоки. ЧАЭС должна была быть ещё больше…в 1986 году стройку бросили, как есть, вместе со строительными кранами, а по всему СССР срочно остановили возведение новых атомных станций: они так и стоят заброшенными на разной степени готовности.
69 Ещё один новый объект — хранилище отработанного ядерного топлива №2. Его только запустили в эксплуатацию. Ещё рядом начали строить ещё одно хранилище, где будут хранить отходы от эксплуатации Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Сейчас топливо вывозят в Россию, и Украина платит нам за это около 200 миллионов долларов в год.
70 Время покидать Чернобыльскую Зону. Садимся в машину и проделываем весь путь до КПП “Дитятки”. По дороге дважды проходим дозиметрический контроль: всё чисто.
Надеюсь, мой репортаж был полезен для тех, кто ещё не был в Припяти. Теперь вы точно решили, хотите туда или ни за что не решитесь на такое путешествие. Те, кто был, наверняка вспомнят знакомые места. Если пост понравился, не ленитесь ставить “лайк” внизу.
Продолжение путешествия: Как живут в Зоне. По ту сторону нашей реальности
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