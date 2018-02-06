Украина-2018. Последний шедевр империи

Если бы не Чернобыльская катастрофа – здесь до сих пор был бескрайний лес. После взрыва всего за год на границе Зоны возвели "вторую Припять" для тех, кому пришлось бежать, спасая свою жизнь.
Другого такого города в мире просто нет! Это было чудом: и по срокам, и по результату. Славутич – последний великий проект СССР, который через пару лет достался независимой Украине и стал самым новым её городом. И во многих отношениях – самым передовым.
Славутич строили всем Союзом, и строители привозили с собой всё, от проектов до стройматериалов. Поэтому город уникален: ни один квартал не похож на другой. Армяне построили дома из розового туфа и в каждом дворе поставили общественный мангал, эстонцы возвели коттеджи, как на балтийском взморье, а москвичи построили такое, до чего в самой Москве не доросли до сих пор.
Сейчас вы увидите весь СССР в миниатюре! Поехали!
1 Спустя сутки после взрыва на Чернобыльской АЭС была объявлена эвакуация всех жителей Припяти. Люди ехали налегке, брали с собой только документы и ценности, думая что скоро смогут вернуться в свои дома. Но 50-тысячный город был опустел навсегда, вместе с сотнями сёл и деревень, вошедших в так называемую Зону отчуждения.
Большой репортаж о Припяти читайте здесь.
2 Новый город для переселенцев был построен спустя год, в 1987-м, и получил название Славутич (по древнему имени реки Днепр). Жизнь пришлось начинать начинать с чистого листа, в 60 километрах восточнее Припяти. Да, вы не ослышались: всего за год отгрохали целый город на замену - с жилыми домами для 25 тысяч человек, магазинами, школами и детскими садами. Сегодня это кажется невозможным!
С распадом Советского Союза чернобыльская Зона оказалась в приграничной зоне, в нескольких километрах от Беларуси, и напрямую проехать невозможно, международных переходов нет. При этом Славутич это ещё и анклав Киевской области внутри Черниговской!
3 Мало кто знает, но сама атомная станция продолжает работу до сих пор, а до 2000 года вообще вырабатывала электроэнергию! Сегодня на АЭС работают 2500 человек, почти все они живут как раз в Славутиче.
4 Путь на машине занимает около пяти часов, ехать приходится аж через Киев, делая большой крюк. Но можно и на электричке всего за сорок минут, через территорию Беларуси. Поезд идёт без остановок и дважды пересекает границу, на которой нет никакого контроля! Но воспользоваться чудо-электричкой могут только сотрудники станции.
5 Самый молодой город Украины построен прямо посреди прекрасного соснового леса. Новая Припять совсем не похожа на старую.
6 Славутич строили, в буквальном смысле, всем миром. Другие республики Советского Союза пришли на помощь и прислали свои строительные бригады. А те приехали сразу вместе с материалами и готовыми проектами домов.
И вот что из всего этого вышло.
7 По меньшей мере половина населения Славутича раньше жила в Припяти, из них восемь тысяч в 1986 году были детьми. Чернобыльская АЭС и сегодня считается градообразующим предприятием, там работает каждый десятый, а до остановки реактора сотрудником станции был каждый третий.
8 Город сильно выделяется среди остальной Украины практически идеальной чистотой и отличной продуманной инфраструктурой. Он был хорошо спланирован и построен сразу, и с тех пор не изменился. Обратная сторона медалей — износ коммуникаций, чинить всё одновременно намного трудней. А так всё круто, смотрите какой роскошный скейт-парк, гигантские “человеческие” шахматы и детская площадка: завод Рошен поставил её ещё до того, как это стало “мейнстримом”.
9 Программа раздельного сбора мусора стартовала в Украине в январе этого года, но Славутич уже проводит собственный эксперимент.
10 На удивление, он работает!
11 Фантастический памятник Золотой Жопе на фоне недостроенной гостиницы. Её не успели закончить до развала СССР, а потом оказалось, что достроить и снести стоит примерно одинаковых денег, которых нет.
В народе скульптуру зовут просто "голый мальчик", а на самом деле это памятник "человеку, сажающему дуб". Вот чем занимается золотой наш человек, спасибо всем кто принял участие в разгадывании вчерашнего ССЫЛКА квеста, самым первым оказался niktos12 и он получает от меня в подарок книжку "Белый медведь в стране драконов". А вот с оригинальными ответами сложнее, смешных почти не было, а "Украинец сам себе делающий обрезание. Хочется в Европу" и тому подобное - это, простите, тупо.
А вообще, в Славутиче много странных скульптур, все персонажи которых почему-то обнажённые.
12 Мемориал героям Чернобыля: пожарным, тушившим адское пламя той страшной ночью 26 апреля 1986 года и работникам станции. Они стали первыми жертвами катастрофы и получили смертельные дозы радиации, но спасли мир. И это не красивая фраза: если бы пожар перекинулся на соседний третий реактор, последствия были бы гораздо, гораздо печальнее.
13 Тысячи ликвидаторов аварии отдали в жертву здоровье и даже жизни, но другие жили долго, и надеюсь, счастливо. ЧАЭС это навсегда. Даже на могилах бывших работников выгравирован четвёртый энергоблок.
14 Связь Славутича и Чернобыля, прямая и неразрывная, совсем не ощущается в повседневной жизни города. Если бы не тринадцать самых необычных в СССР спальных районов...
15 Армянский квартал, выстроенный из розового туфа — самый яркий, фотогеничный и уютный. Говорят, из этого материала построен весь Ереван, но я пока не был, не знаю.
16 Сердечные кавказцы привезли с собой не только камни, но и частичку своей Родины.
17 Гуляя по Ереванскому кварталу, веришь, что в Армении именно так.
18 Даже памятники, и те армянские! В интернете пишут, что это Давид Сасунский, но я не был бы так уверен.
19 Во дворах большие коллективные мангалы, до сих пор используются! А в некоторых квартирах есть специальные мангальные комнаты, чтобы жарить шашлык прямо дома, их потом переделали в подсобки для сушки белья.
20 Градусник на стене дома. Раньше висели дозиметры, но их давно убрали за ненадобностью. В городе чисто.
21 В благодарность за труд, армяне возвели сами себе памятник. Создатели других районоа были скромнее..
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23 В каждом квартале возводили не только многоквартирные дома, но и коттеджи, детские садики, школы. Опять же, каждая бригада — по своим проектам. Это армянский детский садик с крестами.
24 Рядом с ереванским кварталом стоит бакинский. Сегодня это может показаться просто невероятным, но в 86-м году ещё не случилось конфликта в Нагорном Карабахе, армяне и азербайджанцы жили в мире и не ненавидели друг друга. Видите двухэтажные дома между районами? Это виллы или коттеджи, они были построены одновременно с пятиэтажками. В каждом квартале свой стиль, но я покажу только самые яркие. На этой фотографии - грузинские коттеджи.
25 Идём дальше. Бакинский район отличает канареечно жёлтый цвет зданий.
26 Так с ходу и не вспомнишь, есть ли такие же здания в оригинальном Баку, но если вглядываться в детали, найдёте много “восточных” мотивов и орнаментов в архитектуре этих пятиэтажек. В подвале каждого славутичского дома есть противорадиационное укрытие. Сегодня они не используются, но поддерживаются в исправном состоянии.
27 Азербайджанское панно своим стилем напоминает что-то из индейцев Майя.
28 Многие дома потрёпанные и облезлые, но они гораздо приятнее типовых киевских многоэтажек, а дворы не превратили в парковки. Где-то вообще дворы без машин: то, до чего в остальной Украине ещё не дошли, в Москве только начинают, а в Славутиче строили ещё 30 лет назад!
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30 По соседству Тбилисский квартал. Он тоже жёлтого цвета и отличается большими длинными балконами.
31 А ещё (вах!), прямо на стенах домов растёт раскидистый виноград. И не удивлюсь, если грузины в подарок украинцам построили винные погреба: не пропадать же винограду!
32 Белорусского района в городе нет. Они построили универмаг "Минск", и кажется несколько административных зданий на центральной площади.
33 Спортивная инфраструктура. Славутич кажется идеальным советским городом, и кажется, так оно и было. Вы часто встречали общественные теннисные корты в 25-тысячниках?
34 В шести кварталах построили физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОКи), на фото один из них. Там располагаются секции гимнастов и "качалки".
35 Городской стадион, два футбольных поля, площадка для баскетбола и пляжного волейбола, уличные турники и огромная детская площадка. Это построили уже после Союза, как и скейт-парк: деньги на благоустройство выделяет АЭС.
36 Московский квартал. Не ищите в нём архитектурных изысков, обычные серо-бежевые панельки, я даже затрудняюсь правильно назвать их цвет. Но посмотрите на эти огромные дворы с великолепными парками внутри! В одном берёзовая роща, в другом сосновый пролесок. Если такие проекты были в запасниках у московских строителей, остаётся лишь один вопрос - где это всё в самой Москве?!
37 Мемориальная доска в память о жителе дома, погибшим в зоне военного конфликта на Донбассе. "В этом доме жил почётный гражданин города Славутича, отдавший свою жизнь за сохранение единства и целостности Украины. Герои не умирают". К сожалению, такие таблички всё чаще можно встретить на фасадах спальных районов в разных городах Украины.
38 Берёзовая роща. Хотели бы такую у себя во дворе, вместо парковки? Если проводить параллели с Москвой, это у них местный парк "Зарядье".
39 А вот тоже типично российское явление, хотя в Москве его почти не встретишь, а вот в городах поменьше - повсеместно. Первые этажи отдали на откуп малому бизнесу, квартиры перестроили в магазины и аптеки, каждый пристроил по металлической лестнице, одна другой страшнее. Пенсионеры, самые частые завсегдатаи таких заведений, просто счастливы карабкаться, особенно зимой, но что делать - в советские годы о частном бизнесе никто не думал, и вопреки здравому смыслу и практике всего мира магазины на первых этажах встречались не так часто.
40 Толпы людей, оживлённая площадь и стихийный базар, куда приходит закупаться полгорода. Такие особенности московского квартала. Все куда-то бегут и суетятся, словно поддавшись неведомой силе. В то время, как их соседи через район играют в нарды и жарят шашлык во дворе.
41 Конечно, все вывески здесь на русском языке, никакой "мовы".
42 И даже сыр - исключительно Российский. Ладно, шучу, такой сыр продаётся везде, а русскоязычные вывески в восточной части Украины - обычное дело.
43 Пробежим мимо Невский квартал. Он такой же, как московский, но с каскадными фонтанами и небольшим бульваром. Отсылку к Петергофу, конечно, все узнали. Район до недавних пор назывался Ленинградский, но был переименован в рамках декоммунизации страны. Почему не назвали Питерским или Санкт-Петербургским?
44 Славутич возводили силами городов и республик европейской части страны: очевидно, что везти материал и людей из Узбекистана или Владивостока было намного затруднительнее, а то он выглядел бы ещё более колоритно. Зато всерьёз участвовала Прибалтика, в городе есть кварталы в честь всех трёх балтийских республик, а из российских городов на помощь пришёл ещё и Белгород. Украина построила Киевский и Черниговский районы, но туда я не добрался, ничего особенного там нет.
45 А вот у Белгородского есть своя "фишка", хотя его легко можно спутать с соседними.
46 Почему-то именно здесь обнаружилось самое большое сосредоточение дворовых котов. В самом Белгороде я к своему стыду не был (а надо бы?), так что это вы мне скажите, достаточно ли там хвостатых.
47 Детская площадка.
48 "Белгородские" алкаши.
49 Девочка и кошки.
50 Советская архитектура при всей своей одинаковости при детальном сравнении оказалась совершенно непохожей, посмотрите на "среднерусскую" школу и прибалтийский детский садик!
51 А это мы уже гуляем по дворам Рижского квартала, которые до боли напоминают спальные районы самой Риги.
52 Здесь внимательный читатель уже самостоятельно разглядит совершенно иные оконные рамы и конструкцию входной группы подъездов.
53 Латвийские коттеджи и в самом деле напоминают аккуратные домики рижских предместий между Юрмалой и Саулкрасты.
54 Совсем другой мир! Вот как им удалось создать настолько разношёрстный город!
55 И снова между домами никаких машин и огромные свободные пространства. Второй вопрос, как жителям Славутича удалось не засрать это всё за 26 послесоветских лет. А у рижских домов ещё две особенности: крупные номера домов на фасадах и персональные кладовки для каждой квартиры. Выглядят они не так опрятно как где-нибудь в Швеции, но другое дело что в Украине и России вообще не принято делать в подвалах общественные кладовые, куда можно складывать всё барахло с балконов.
56 Эстонский район - самый уютный. На мой вкус, конечно, потому и оставил его напоследок. Пятиэтажки показывать не буду, но полюбуйтесь коттеджами!
57 Сам бы хотел жить в таком. Кстати, недвижимость в Славутиче стоит недорого.
Например, "трёшка" в Ереванском квартале (он считается самым престижным из многоэтажек) продаётся за 18 тысяч долларов, двухкомнатную квартиру в Московском отдают за $13000. Частные дома дороже. Но хозяева будут рады обсудить обмен на жильё в другом городе. Причина низких цен - отсутствие работы, многие ездят в соседний Чернигов или даже в Киев.
58 Как говорят - не было бы счастья, да несчастья помогло. Напомню, что всю эту красоту возвели в кратчайшие сроки и всей страной. Построенный с нуля, по чёткому плану, но главное с душой, Славутич получился лучшим советским городом. И если не ошибаюсь - самым последним. До смерти СССР оставалось четыре года. Чернобыльская катастрофа ускорила крах империи, но это уже - другая история.
Завтра в 10:00 по Москве выйдет новый репортаж про путешествие по Украине. Если я старался не зря и этот пост вам понравился - не поленитесь поставить ему лайк и написать комментарий.
В общем, забытое богом место. Такой себе город-отель для водил, перегоняющих машины ил Литвы в Украину. Людей мало, везде разруха, 5 км до границы с Белоруссью и 180 до Киева.
Вангую, что в посте будет много говна от тех, кто подумает, что увидел среднестатистическую Украину, молв вот так же выглядит центр Днепра, окраины Киева или Деребасовская в Одессе!)) С нетерпением жду зарево ватных пуканов! Азазазазаза
Ну а так да, глухомань. Будто Припять ею не была.
И в отличии от многих других бригад шабашников, они строили все качественно.
Я много ездил по разным местам, но творения эти всегда бросаются в глаза - их не надо ни штукатурить, ни красить. Многие уже простояли по полвека и более, но выделяются ярким розовым пятном на фоне остальной застройки.
А в Ереване да, очень много домов из розового туфа. Смотрится очень красиво и нарядно. Однако это только в центре, по окраинам самые обычные дома в большом количестве.
конечно, когда станция резко закрылась и сразу множество людей потеряли работу, наверняка, с преступностью стало хуже.