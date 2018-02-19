Чем занимаются в "Сколково" на самом деле

Я давно задавался таким вопросом и искал способ увидеть всё своими глазами. Распил? Показуха? Или прорыв?
И вот удалось проникнуть в самые потаённые лаборатории технопарка "Сколково" и увидеть просто-таки удивительные вещи.
Но для начала покажу-ка я вам настоящее днище.
1 Вот оно, собственно. Нечто, похожее на летающую тарелку - вогнутое дно конференц-зала на втором этаже. Молодцы архитекторы, даже изнанку помещений умудрились сделать эффектной. И вот теперь, как говорится, "когда я привлек ваше внимание", давайте посмотрим, что здесь делают резиденты "Сколково", и круто ли это на самом деле.
2 Большинство тех, кто работает в технопарке, хотя бы раз в день попадают в это пространство между двумя основными корпусам. Тут место для ресторанчиков и кафе, активностей и тусовок. Именно в общении творческие люди рождают значительную часть идей. В этом и есть одна из главных идей таких мест: собрать в одном месте, думающих, активных и способных людей, перемешать их и, в идеале, получить результат больше, чем сумма слагаемых. По-научному это называется "синергия".
3 Многие учёные и стартаперы гоняют по территории на самокатах. Тут же и пункты проката. Это экономит время и делает воздух чище. Резиденты технопарка придумали "Самокат Шеринг", чтобы решать так называемую "проблему последней мили" – когда вроде приехал "на район", но до точки от парковки или остановки автобуса еще немного осталось. Кроме России, сервис развивается уже и в Финляндии.
4 Пока ещё здесь много и обычных авто. Они попадают сюда через "умные" КПП: система сканирует номер машины, и, если он есть в списке, автоматически открывает шлагбаум. Но вскоре от примитивных пожирателей бензина хотят отказаться. На замену тут уже готовы проекты беспилотных автобусов. За "железо" отвечает КамАЗ, за софт - сколковцы. Вторая составляющая - как раз вот такой индивидуальный транспорт. Дороги в Сколково идеально ровные, для самокатов - самое то.
5 Гендиректору Технопарка "Сколково" Ренату Батырову, который нас встречает, только дай повод рассказать об итогах работы технопарка за первый год. Остановить его сложно:
- Мы нескромно называем себя "сердцем инновационной экосистемы проекта". Технопарк "Сколково" окружен уникальной инфраструктурой, и на наших глазах здесь начинает жить настоящий город: гимназия для детей, Сколтех, жилые кварталы, которые становятся домом наших резидентов. Но самое главное, Технопарк – уникальное место для роста и развития стартапов.
Созданные здесь условия позволяют экономить время, которое можно пустить на развитие проекта. Только здесь все сосредоточено в одном месте: от простейших функций по поиску персонала и доступа в лаборатории до возможностей вывода компании на международные рынки. И год спустя после открытия мы можем смело говорить о том, что наши стартапы быстрее привлекают инвестиции, получают выручку, находят партнеров".
6 Наконец, когда уже сказали все общие слова и показали все общие помещения, мы направляем стопы в святая святых - лаборатории.
8 Пока мы с вами переползли с грехом пополам в 2018-й, тут живут веке в 23-м, судя по всему. Все слышали про "Умный дом"? Это уже не модно. Разработчики из VIST Robotics занимаются "Интеллектуальным карьером". Не "карьерой", а самым настоящим карьером, той самой ямой в земле, откуда достают полезные ископаемые.
9 Если коротко, в карьере вообще не будет людей. Никаких. Автомобили - на автопилоте. Комбайны, экскаваторы, локомотивы, буровые - на дистанционном управлении.
10 Высокоточная спутниковая навигация плюс искусственный интеллект: люди физически находятся далеко, сидят в безопасности, пьют кофеёк из автомата и управляют опасным производством с нулевым для себя риском. Персонал сокращается в разы, учить его не надо, содержать где-нибудь в тундре - тоже, отсюда очевидная экономия. В проекте участвуют КамАЗ и БелАЗ. Пока всё испытывают кофейных зёрнах.
11 А когда я познакомился с этими ребятами, в голове сразу закрутились строчки из "Айболита": "Я пришью тебе новые ножки, ты опять побежишь по дорожке. "Моторика" разрабатывает передовые протезы. Технология на стыке биологии, робототехники и 3D-печати.
12 Если сейчас человек без рук или ног соответствует своему статусу "лица с ограниченными возможностями", то в скором будущем как бы не наоборот будет. Потому что возможности искусственных конечностей почти сравнились к настоящими, а по некоторым параметрам уже и превосходят.
13 Например, на Параолимпийских играх бегуны вплотную приблизились к мировым рекордам, потому что их искусственные стопы эффективнее тех, что создала нам матушка-природа.
14"Моторика" чуть более, чем за два года создала прототипы тяговых и бионических протезов, которые не только управляются с помощью улавливания электроимпульсов мышц, но и сами по себе являются компактным роботизированным мультимедийным центром. В искусственную руку разработчики постепенно встраивают дисплеи, блоки управления домашней электроникой и бытовой техникой, камеры, набор сменных насадок для различных действий и, на закуску - Wi-Fi модуль.
15 По сути, скоро это будут продвинутая смарт-система прямо внутри руки. Плюс еще куча примочек. Такими темпами гики скоро будут специально себе руки отрубать, чтобы насадить вместо них такие агрегаты. Шучу, конечно, но мало ли. От гиков всего можно ожидать.
16 А это уже серьезнее некуда. Рак. Вернее, борьба с ним. Каждый год ученые на шажок продвигаются вперед, и резиденты Сколково вносят свою лепту.
17 Основной продукт компании "ОнкоЮнайт Клиникс" – облако. Вернее, "облачная платформа для интерпретации геномных данных опухоли". Уже четыре года специалисты работают над системой тестов, которые позволят диагностировать меланому на ранней стадии. Еще один проект – прогнозирование развития врожденных болезней у детей.
18 Дело в том, что для сопоставления и понимания результатов тестов нужна огромная база данных по онкологическим заболеваниям. Базу необходимо еще и структурировать так, чтобы легко с ней можно было работать. Поэтому главная фишка проекта - технологии искусственного интеллекта.
19 Вообще многие резиденты работают в области медицины, придумывают, как облегчить человеку страдания, помочь легче перенести операции и их последствия. Здоровье – тренд наших дней, что, конечно, совершенно правильно. А поскольку стартап по условиям работы в Сколково должен достаточно быстро войти в фазу получения прибыли, понятно желание разработчиков "оседлать" самые топовые темы.
20 Вот жутковатая местами лаборатория 3D Smile. Потому что повсюду разбросаны зубы, искусственные челюсти и прочий хоррор. Сейчас все помешались на красивых и ровных зубах. Это раньше брекеты надевали только детям и в редких случаях, сейчас это чуть ли не модный аксессуар. Вот только неудобно в них и некрасиво. И конечно же наши разработчики подумали о 3D-печати: разработали весь цикл программного обеспечения и сваяли специальную капу.
21 В систему выравнивания зубов входит 3D-сканирование зубов, совмещение скана с компьютерной томограммой, составление трехмерного плана движения зубов. Штука по сравнению с брекетами - просто бомбическая. В отличие от металлических конструкций капа действует не на какую-то одну точку, а сразу на весь зуб, поэтому действеует бережнее и эффективнее.
22 Поскольку капы пластиковые, их можно сделать почти незаметными. Но самый смак в том (вот сейчас все, кто носил брекеты, понимающе кивнут), что капу можно в любой момент снять. После чего нормально поесть, провести лекцию, сходить на тренировку или поцеловать кого-нибудь взасос. А потом надеть обратно.
23 Пока эта технология дороже брекетов, но цена падает. Разработчики утверждают, что, если в России наладить собственное производство, их стоимость сравняется.
24 Пока же капы делают мелкими сериями - у стоматологических клиник эта продукция нарасхват. И не хватает пока на всех.
25 Забавно, но похожая технология применяется к местам, максимально в обычной жизни от зубов отдаленных. Тоже 3D моделирование, но - для идеального подбора обуви. Вы из тех, кому вечно натирает, у кого нетипичный подъём стопы, косолапость, кривоногость? Или вы спортсмен, которому нужна идеальная посадка кроссовок? Или собираетесь пешком через весь Кавказ и важнее вопроса, чем хорошая обувь, для вас нет?
26 Ну вот как раз для таких, как вы в Сколково работает компания "Трайфит Технологии", которые заняты разработкой программ, позволяющих максимально точно подбирать обувь каждому человеку.
27 В том числе при покупке в интернет-магазине. О да, вот тут, ребята, вы реально нужны, поскольку до сих пор многие не рискуют покупать без примерки, а ведь сколько денег сэкономить можно!
28 Вот она, разработка. Сканер-платформа создает трехмерную модель ног.
29 Так же сканируется обувь производителей. В результате покупатель может без примерки подобрать идеально подходящую ему пару обуви. Алгоритм учитывает также различные ситуации, в которых обувь будет использоваться – будете вы в кроссовках на работу ходить или марафон, скажем, бежать.
30 Еще одна технология, inMotion, показывает, как будет сидеть обувь при движении человека. К проекту уже подключились такие фирмы, как Adidas, Ralf и Эконика. Они тестируют, будет ли востребована технология и как она меняет взаимодействие продавцов и покупателей.
Уф, уже много написал, а ведь это только капля в море. Более двухсот резидентов в Сколково, и все чем-то заняты. Кто-то фигнёй, конечно. Но заранее ведь не скажешь, что выстрелит, а что провалится. В Сколково сейчас заполнено почти всё пространство. Получается конкурентная среда, двигатель эволюции. И что-то, как я успел увидеть, уже вполне эволюционировало в интересный, и, что важнее, реальный продукт.
Про наеболково рыжий ечубайс уже давно все сказал)))
И фото это подтверждают
Edited at 2018-02-19 09:13 am (UTC)
Самый известный же резидент Сколково на сегодня - "научный руководитель чего-то там" Алекс Лесни, секс-тренер Рыбки, которая гуляла на яхте с Дерипаской и Приходько.
А где эти сотни самосвалов конкретно трудятся и кто их производит, не подскажете? А то Катерпиллар с ДжонДиром в недоумении.
Ну а наезд на что-то в стиле рыбок вообще знаковый показатель - так только на реально сдвинувшиеся в нужную сторону проекты наезжать у определенных людей принято, с очень характерным повизгиванием.
это единственный мой любимый трофей
"В этом и есть одна из главных идей таких мест: собрать в одном месте, думающих, активных и способных людей..."
кроме одного: почему такой центр обязательно около Москвы надо делать? Почему, скажем, не в Новосибирске или вообще на побережье Охотского моря? Что насчет развития регионов? Впрочем... о каком развитии колониальных территорий может идти речь? А все самое-самое должно быть поближе к солнцеликому.
И очень интересно:
"Если коротко, в карьере вообще не будет людей. Никаких. Автомобили - на автопилоте. Комбайны, экскаваторы, локомотивы, буровые - на дистанционном управлении."
Чем же будет занят пролетариат?)
Не понял, в каком смысле?
В пизде?
Приехал маститый лектор общества "Знание" читать лекцию оленеводам в далёкий чукотский колхоз о
перспективах термоядерного синтеза.
После лекции, как водится, предложил задать вопросы.
Все молчат, только самый старый и уважаемый пастух вдруг спрашивает лектора:
-канфетка-падушка, знаешь? Дырка нет, как варенье внутрь попало?
М-дяяя,однако свою убогость они не то что бы не видят,а считают достижением.
Автор что у тебя в голове,какие тараканы там ползают??? ))))
Edited at 2018-02-19 03:20 pm (UTC)
Читаешь текст, смотришь на фото и чем-то пахнет.