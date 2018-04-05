Шедевр из гна и палок. Запретный Кашгар

Знаете, почему в Старый город древнего Кашгара перестали пускать иностранцев? Да просто китайцы посчитали, что он слишком стрёмный, и создали с нуля грандиозную фальшивку. А потом осознали, что она не может обмануть никого, кроме самих китайцев.
Им плевать на свою, а уж тем более чужую историю, поэтому вместо настоящих древностей тут вовсю лепят имитацию, новодел.
Читайте, как я пытался проникнуть в "запретный" город и что из этого получилось.
1 Даже не знаю, бывают ли в Кашгаре случайные люди, но если представить что сюда прилетит совершенно не подготовленный туристик, он не увидит в городе никакой старины. Колорит Востока, привычную мусульманскую разруху, только не древности.
2 Если сидеть и читать немногочисленные статьи и репортажи о Кашгаре (на русском их вообще практически нет), можно узнать что в последние годы город сильно изменился и под влиянием коммунистического Китая обитателей трущоб переселили в новые районы. Придётся приложить усилия, чтобы найти тот единственный сохранившийся кусок настоящего старого Кашгара. Не знаю, почему сюда тянет всех остальных туристов, но для меня именно маленький неказистый район глинобитных домиков был чуть ли ни главным поводом для визита в этот город. На момент 2018 года обновлено 90% жилого фонда, но кое-что осталось, и прямо сейчас строительной техники не наблюдается.
3 Легко поделюсь с вами координатой, чтобы вы не искали, но она вам всё равно не поможет :) На месте лучше ориентироваться по maps.me - Гугл в Китае мало того что забанен, ещё и карты врут. Вбивайте 39.470945, 76.001740 и ищите подписанную точку Kashgar Old City (unrestored). Видите, как просто. Стоит неэлитный райончик на берегу реки Тумен, но это совсем не та река Туманная, где сходятся три границы, Китая, России и КНДР.
4 Через дорогу есть большой воскресный рынок.
5 Не тратьте на него время, если только не хотите что-нибудь купить. Поезжайте лучше на базар животных на окраине города (прочитать про него можно по тэгу Кашгар).
6 И вот он передо мной, настоящий нетронутый Кашгар, жалкие остатки живого прошлого, которые ещё не загнаны в музейные рамки. Территорию снаружи уже облагородили, устроили здесь автостоянку для посетителей базара. Кажется, что и самому району уготована та же участь в ближайшем будущем.
7 На новеньких гранитных ступеньках играли местные детишки. Сфотографировал их и тут же забыл, пошёл дальше. А вот они - не забыли!
8 При подготовке поездки я читал на TripAdvisor, что с недавних пор в Старый город перестали пускать иностранцев, на входе сидят китайские и уйгурские бабули и скрипучим голосом матерят всех лаоваев (иностранцев), надумавших заглянуть в трущобы. Автор совета писал, что бабок можно игнорировать и просто идти дальше, несмотря на их крики. Я никого не встретил, прошмыгнул в ближайшую же улицу. Слышал сзади крики "лаоваай, лаоваааай!", но решил не оборачиваться.
9 Здоровенный полицейский в чёрной форме оказался настойчивее, чем я дудал. И совсем не похож на истеричную китаянку средних лет. Спокойным, но уверенным голосом он указал мне на выход. Надо было бежать быстрее, пока не догнал. Но вдруг они бы просто оцепили весь район....спорить было бесполезно. Я попытался сказать на китайском (воспользовавшись переводчиком, конечно) "Дай мне пять минут и я уйду!" - не помогло. Рядом с ментом радостно водили хородов детишки, которых я сфотографировал недавно. Они и донесли...
10 А ведь колорит был так близко...
11 Спустившись к выходу из глиняного района, я увидел табличку, не замеченную сперва. Да и кто будет вчитываться в мелкие буквы такого совсем не грозного на вид предупреждения. Иностранцев "забанили" ещё два года назад. "Народный дом переодевается, не входи внутрь, пожалуйста прости меня" - уже не знаю, что там написано иероглифами или на уйгурском арабском, но ближайший понятный перевод на русский был бы "посторонним вход воспрещён" и черепушка с костями для убедительности.
12 Если нельзя внутрь, всегда можно обойти район вокруг и приглядеться. Вдруг другой вход обнаружится...
13 Изучая Старый Кашгар с его публичной стороны я долго размышлял, ЧТО же там скрывается внутри, если снаружи архитектуру можно описать исчерпывающим "из говна и палок".
14 Заметно, что район был больше. Да что район, лет десять назад так выглядел весь город!
15 Я могу понять власти какого-нибудь Омска (подставьте другое название российского города), которые жутко бесятся когда заезжие блогеры приезжают и снимают их трэш и разруху, но в Кашгаре проделана огромная работа и это последний необлагороженный кусок города...должно быть, стыдно, когда видно. Потому и не пускают туристов, потому и стараются как можно быстрее избавиться от этой гнойной раны на теле города...
16 И при этом подсвечивают ту самую уцелевшую часть глинобитных трущоб, чтобы ночью было лучше видно! И как после этого понимать китайцев?
17 Теоретически, не было никакой проблемой взобраться вверх по не очень крутому "крепостному" холму и постучаться снизу к местным жителям, пустить внутрь. Но не они ли сами попросили полицию, чтобы "не шастали тут всякие"...:)
18 Контакт с местным населением всё-таки произошёл. Их было трое. Один, самый наглый, с соской во рту на манер сигары, был за рулём. Другой был вместе с ручным кенгуру, постоянно норовившем выпасть из рук. Третий, самый высокий и тихий, похожий на белоруса, прикрывал тылы. "Конфеты есть? А если найду?" - спросил мистер Пустышка.
19 Скрываться пришлось снова. На этот раз я оказался у кого-то в гостях к нашему обоюдному удивлению. Но дальше дороги не было, их дом имел лишь один вход выход, на внешнюю сторону Запретного города. Поздоровался, сфотографировал, попрощался и вышел вон. Пацаны, взявшие меня было на гоп-стоп, потеряли всякий интерес к лаоваю, копались в песочнице. Кенгуру тоже был забыт и валялся рядом на земле.
20 Обойдя район по кругу, я так и не нашёл в нём слабых мест. Все входы были взяты под контроль полицейких. "Район переодевается", понимаете ли...
21 И что больше всего удивило - указатели на русском языке. Туристов здесь не ждут? Ждут, но не здесь.
22 Невероятно, в одном Кашгаре сразу два "старых города". Один, который я уже показал, куда иностранцев не пускают.
23 Через дорогу - ещё один. Построенный специально на потеху публике, и чуть ли не с платным входом (на самом деле нет).
24 Но прежде чем отправиться в "новый" "старый" город я решил проверить одну догадку, прокатившись на колесе обозрения. Почему оно стоит здесь, возле пустыря, у "запретного" района - ещё один разрыв шаблона для европейца. Но за несколько юаней можно купить билет и посмотреть на половину Кашгара с высоты квадрокоптера. Который я, к счастью, сюда не привёл.
25 Великий Китай умеет строить отличные и современные города для жизни. "Экономическое чудо" позволило в кратчайшие сроки обустроить всю страну, построить десятки тысяч километров отличных автомагистралей и скоростных железных дорог и полностью перекроить существующие города.
26 То, что произошло с Кашгаром, вполне закономерно : когда полностью перестроили Пекин и Шанхай, возвели небоскрёбы Чунцина, но деньги ещё остались, руки потянулись в далёкие провинции, чтобы и там сделать хорошо.
27 Но для для меня осталось большой загадкой, почему не тронули эту, последнюю часть старого Кашгара.
28 И тем более, почему трущобный квартал так серьёзно охраняется, только лишь бы туда не зашли посторонние люди. Нет, это не фавелы Рио, и безопасности туристов ничто не угрожает.
29 Но пришло время познакомиться с новым "старым городом", который сверху вполне соответствует своему названию.
30 Вблизи хорошо заметно, что перед нами - фальшивка. "Древние" ворота из отёсанного цемента, туристический объект категории ААААА, первый сорт для китайских туристов. Обычно в подобные места даже вход - платный, как например в китайской "Венеции", почитайте репортаж, там тоже перестроили всю старину заново, в угоду поколению "пепси".
31 Туристки-китаянки непринуждённо пилят селфи на фоне новостроек, им и так сойдёт.
32 Сувенирные лавки торгуют заводскими коврами, фабричными горшками и (боже мой) даже пластиковыми безделушками с видами Москвы! (листайте галерею). Ну и где здесь уйгурская самобытность?
33 Уйгурка и китаянка. Дружба народов?
34 Ещё один взгляд на неприступный город из говна и палок, и пойдём прочь.
35 Сейчас вы поймёте, что новодел не так уж нов, а местами выглядит не менее трэшово, чем развалины с предыдущей фотографии.
36 Узкие улочки, мелкие изразцы, тюбетейки, мечети, тандыр...
37 Если не приглядываться к стройматериалам, ни за что не поверите, что всё это построено уже в 21 веке.
38 Дворики жилых домов выглядят тоже вполне натурально.
39 Люди живут в декорациях, но для них это единственная реальность.
40 Выйдя из переулка к крепостной стене, я увидел классическую китайскую пагоду. Здесь, посреди старого уйгурского города.
41 Внутри храм оказался недействующим и даже недостроенным, но двери распахнуты настежь, и довольно крепкая на вид деревянная лестница. Здесь я уже прошмыгнул незаметным и быстро поднялся на самый верх.
42 Откуда открывался куда более интересный вид, чем с колеса обозрения.
43 Всё это - тоже "старый город" одноэтажной частной застройки, и он тоже был построен в последние десятилетия. Что сделали китайцы? Снесли одни трущобы и построили на их месте другие.
44 Такие же неказистые и убогие, вдобавок из дешёвых материалов, что привело к очень быстрому старению. И некоторые здания уже стоят заброшенными. Это же гениально: снести одно говно, чтобы построить другое говно на его месте! Что-то подобное пытаются сейчас сделать в Москве, но представьте если бы вместо пятиэтажек-хрущёвок построили такие же пятиэтажки-собянинки: без лифтов и с пятиметровыми кухнями.
45 А люди живут. Как жили. Пекут себе лепёшки в тандырной печи.
46 Торгуют овощами потихоньку. Новый район разваливается даже быстрее, чем прежний, тот что "из говна и палок".
47 И тут до меня дошло, для чего всё это было сделано. Не для туристов, которым нужно показывать "красивую картинку". Не для местных жителей, которых решили переселить из помойки в качественное жильё.
48 Грандиозная реновация в Кашгаре служила одной-единственной главной цели - легализовать китайское присутствие в регионе. Бывший Восточный Туркестан, бывшая Уйгурия, ставшая Синьцзяном - "новыми рубежами" оставалась совершенно чуждым культурным элементом в огромной китайской империи. Когда начали вспыхивать беспорядки и потянуло душком сепаратизма, центральные власти решили закручивать гайки сильнее. В том числе, при помощи идеологии. Старики уйдут, а подрастающие детишки уже спокойно читают иероглифы, говорят на китайском и не знают никакого другого Кашгара, кроме того, что с Пагодой. Со временем её наверняка достроят.
49 В тот день я прошёл тридцать тысяч шагов. Забирался в самые неприглядные уголки восточного города, и видел всё больше Китая, чем исчезающего Туркестана. Но всё-таки, то тут то там ещё можно найти кусочки рассыпавшегося паззла.
50 Старые кладбища они тронуть не рискнули.
51 Хотя они тоже не такие уж и старые.
52 Под самый вечер мне улыбнулась удача. На одной из центральных улиц неподалёку от "старого города" я нашёл целый квартал трущоб, которые никем не охранялся. К тому же, район был абсолютно заброшенный, и никто не мешал изучить его, как следует.
53 Часть зданий уже снесли и на их месте, среди обломков стен, устроили стихийную свалку.
54 Скорее всего, уже через несколько месяцев бульдозеры разровняют площадку. По другому и быть не может, вопрос времени.
55 На этом я заканчиваю Кашгарскую серию. Если понравилось, ставьте постам "лайк", пишите комментарий, делитесь с друзьями. И приезжайте в Синьцзян - пока здесь ещё осталось, на что смотреть.
Это где ж "таких белорусов" тебе довелось видеть в Беларуси?
Edited at 2018-04-05 07:41 am (UTC)
Надо нам с тобой как-нибудь двинуть в большое путешествие по Марокко. Я тебе такие места покажу, что ты потом месяц будешь репортажи делать. Там в восточной части страны, в берберских регионах на краю Сахары есть огромные дикие глинобитные города, которых даже на карте нету. Я недавно в один из таких зашел, наверное, первым из иностранцев :)
В большое путешествие по Марокко - с удовольствием, причём с захватом Западной Сахары. Можно осенью поехать.
Впрочем промо-фидеровец - это _уже_ диагноз.
... забудут язык и пагоду достроят.