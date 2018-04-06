Русские недели в китайском Макдоналдс
Глоток свежего воздуха на мусорном полигоне русофобии. Пока весь западный мир высылает наших дипломатов, в Поднебесной поступили продажу бутерброды с "докторской".
И ни где нибудь, а в "Макдаке" - оплоте западного империализма. Китаец и русский - братья навек, а я не мог пройти мимо новинки.
1 Обычно я здесь не питаюсь, тем более в Китае в Макдаке нет никакой нужны. Не оправдываюсь, просто там полно своего фаст-фуда, который хоть не полезней, но вкуснее. А вот в Тайланде или Корее Макдоналдс как спасение. Ну ладно, не об этом же речь. Иду я по улице город Чунцина, смотрю боковым зрением - собор Василия Блаженного на Красной площади померещился. Нет, не показалось - за 18 юаней (165 рублей) предлагают нечто "а ля Рюс".
2 Нет, не показалось - специальное предложение это бургер и газированный напиток. Большая трёхцветная лента развевается от края до края. "К футболу" - догадался Штирлиц. Рядом, в сторонке, нарисован бургер с баварскими колбасками и американский филе-о-фиш (флаги стран в виде улыбчивой сосички и костлявой рыбы как бы намекают)
3 Хотите добавить к заказу моороженое с печеньками или кулёк наггетсов? Нет, спасибо, но можно посмотреть на пластиковые модельки.
4 Сейчас попробуем вкус далёкой Родины!
5 "Русский" бургер оказался сделан из двух, казалось бы, абсолютно разных половинок. На одну булку положена сдвоенная куриная котлета, на другой - сильно пережаренная колбаса, лишь отдалённо напоминающая "Докторскую" (но в Китае вообще странное мясо и тут всё в норме, продукт ведь для внутреннего рынка). Как по мне, эти две половинки можно было продавать по отдельности, но кто-то схлопнул булки и представил единым продуктом.
Странные у них какие-то представления...но внимание, конечно, приятно. А вы что думаете?
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Знаете, почему в Старый город древнего Кашгара перестали пускать иностранцев? Да просто китайцы посчитали, что он слишком стрёмный, и создали с нуля грандиозную фальшивку. А потом осознали, что она не может обмануть никого, кроме самих китайцев. Им плевать на свою, а уж тем более чужую…
То есть когда Германия оккупировала СССР, то по сути это была германофобия? Или вы просто слишком тупые, признать ОЧЕВИДНОСТЬ?
Продолжайте юродствовать ущербные...
ваш кэп.