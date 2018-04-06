Китай

Русские недели в китайском Макдоналдс



Глоток свежего воздуха на мусорном полигоне русофобии. Пока весь западный мир высылает наших дипломатов, в Поднебесной поступили продажу бутерброды с "докторской".

И ни где нибудь, а в "Макдаке" - оплоте западного империализма. Китаец и русский - братья навек, а я не мог пройти мимо новинки.



1 Обычно я здесь не питаюсь, тем более в Китае в Макдаке нет никакой нужны. Не оправдываюсь, просто там полно своего фаст-фуда, который хоть не полезней, но вкуснее. А вот в Тайланде или Корее Макдоналдс как спасение. Ну ладно, не об этом же речь. Иду я по улице город Чунцина, смотрю боковым зрением - собор Василия Блаженного на Красной площади померещился. Нет, не показалось - за 18 юаней (165 рублей) предлагают нечто "а ля Рюс".


2 Нет, не показалось - специальное предложение это бургер и газированный напиток. Большая трёхцветная лента развевается от края до края. "К футболу" - догадался Штирлиц. Рядом, в сторонке, нарисован бургер с баварскими колбасками и американский филе-о-фиш (флаги стран в виде улыбчивой сосички и костлявой рыбы как бы намекают)


3 Хотите добавить к заказу моороженое с печеньками или кулёк наггетсов? Нет, спасибо, но можно посмотреть на пластиковые модельки.


4 Сейчас попробуем вкус далёкой Родины!


5 "Русский" бургер оказался сделан из двух, казалось бы, абсолютно разных половинок. На одну булку положена сдвоенная куриная котлета, на другой - сильно пережаренная колбаса, лишь отдалённо напоминающая "Докторскую" (но в Китае вообще странное мясо и тут всё в норме, продукт ведь для внутреннего рынка). Как по мне, эти две половинки можно было продавать по отдельности, но кто-то схлопнул булки и представил единым продуктом.


Странные у них какие-то представления...но внимание, конечно, приятно. А вы что думаете?

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prosto_vova
Как же она может напоминать "Докторскую", если она с вкраплениями жира? Она напоминает "Любительскую".
valerjano
"Глоток свежего воздуха на мусорном полигоне русофобии".
То есть когда Германия оккупировала СССР, то по сути это была германофобия? Или вы просто слишком тупые, признать ОЧЕВИДНОСТЬ?
Продолжайте юродствовать ущербные...
nezinskiy
не знаю, как в Китае, но мне давно нормальная докторская не попадалась. вся вонючая стала
andyflowers
Уже лет 15 не ел колбасы. Мясо дешевле, вкуснее и полезней. Да его надо готовить, но это не проблема.
vladlobava
Докторская это уйма углеводов, а что ещё надо для поддержания темпа неугомонного бега)))
(Anonymous)
Круто. Думаю в России пользовался бы популярностью такой бургер )))
vladlobava
В докторской одни углеводы, а белок нужно искать в мясе. Правда его надо приготовить, а это уже на любителя))
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