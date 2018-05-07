Йошкар-кошмар: самая безвкусная достопримечательность России

Добро пожаловать в фальсификацию. Когда где-то в глуши пытаются подражать мировым столицам - это всегда забавно. И в китайской провинции, где счет фальшивых "венеций", "парижей"; и "лондонов" скоро пойдет на десятки. И уж тем более в провинции российской, где нет китайских бюджетов, а у власти - зачастую люди, чей художественный вкус воспитан шансоном и репродукциями в журнале "Огонёк".
"Турки строят муляжи святой Руси за полчаса". Хоть Гребенщиков пел про другой архитектурный объект, к этому чуду градостроительной мысли строчка подошла бы ещё лучше. Хочу показать вам самый китчевый китч страны. Про центр Йошкар-Олы – детище местного губернатора, известного поклонника прекрасного - многие знают, но сейчас вы увидите его с непривычных ракурсов. В этом нам поможет мой квадрокоптер!
Раз в Марий Эл умудрились стать чемпионами китча – осудить сие творение язык не повернется. Что ни говори, некоторые туристы специально съезжают со столбовой дороги по пути из Москвы, чтобы увидеть ЭТО. Раз так – значит, создатели шедевра не зря ели свой хлеб и ночевали у чертёжных досок.
1 Впрочем, если турист приедет в столицу Марий Эл без подготовки, он не увидит ничего шокирующего. Поначалу. Обычный город.
2 Самый обычный.
3 Вам, скорее всего, даже на автобус садиться не надо, чтобы увидеть что-то подобное. Достаточно просто из дому выйти.
4 Туристы здесь гости не частые, город лежит в стороне от трассы Москва-Казань, и чтобы попасть сюда, нужно делать крюк. Так, я оказался в Йошке лишь в 2017 году, хотя собирался несколько лет.
5 А приехать хотя бы раз стоит. Это же самый необычный город современной России! Не верите? Теперь закройте глаза и представьте…Нет, лучше открывайте. Вы же не сможете читать этот пост с закрытыми глазами!
6 Через город протекает река Кокшага, давшая предыдущее название городу - Царёвококшайск.
7 На пляже Кокшаги (назовем так этот кусок берега) был замечен водяной.
8 Снулая речка, немощеные дороги, засохшая грязь, частный сектор, заборчики – казалось бы, обычный российский город, каких сотни.
9 Но это не так. Готовы? Поднимаем коптер!
10 Чудеса. У самой воды – Европа. А через 50 метров она уже кончается.
11 Тонкая линия министерств и ведомств отделяет матушку-Россию от омута, в котором, как мы уже знаем из фото №8, водятся черти и прочая нечистая сила.
12 Это называется в Йошкар-Оле – набережная Брюгге. Обиталище местных чиновников и прочих власть имущих людей, в основном.
13 Летим дальше. Москва? Спасская башня и собор Василия Блаженного? Глаза вас обманывают, это Благовещенский собор. А башня да, Спасская. Считается копия.
14 С другого ракурса. Даже с высоты птичьего полета видно, что это не точная копия, а так, фантазия на тему. Так же мы видим чуть левее местный театр, за речкой – еще одну часть чудо-центра (туда мы еще прогуляемся) и чуть дальше – огороды, кривые улочки и поля. То есть – реальную Йошкар-Олу.
15 Амбиции больше, чем возможности. Некоторые масштабные объекты марийского ренессанса остались недостроенными. Хотя издалека, как часть скайлайна – свою роль играют. Но нам-то сверху видно и зияющие окна, и строительный мусор.
16 Еще один недострой.
17 Но не нужно думать, что вся столица Марий Эл состоит исключительно из китчевого центра и частного сектора. По-настоящему хороший ансамбль – бульвар Чавайна. Сергей Чавайн – известный марийский драматург, тут ему и памятник стоит. Вдоль бульвара – красивые дома в стиле сталинского ампира, а упирается он в милый парк Культуры и отдыха с романтическим названием"«им. 30-летия ВЛКСМ". Люблю летать над такими районами, недавно что-то похожее видел в Челябинске.
18 Но большинство туристов приезжают в Йошку на несколько часов, поскольку считают, что этого вполне достаточно (во многом они, в принципе, правы). И видят они преимущественно вот это.
19 С земли еще заметнее недоделанность, брошенность и половинчатость архитектурной сказки. Обратите внимание на оградку.
20 Взгляд в разные стороны с одной и той же точки. Аляповатое здание с зеленым куполом в большинстве городов России оказалось бы Сбербанком. Но здесь это больница.
21 В двух шагах от "витрины города" - ад и трэш.
22 Горожане любят рассекать по спокойной воде на прокатных лодочках. Если вы хотите открыточные фото "европы" без треша – гребите в район Театрального моста и снимайте с воды.
23 Но у нас другие задачи! Честнее взглянуть немного сверху – тогда видно и заболоченные берега, и набережную, сделанную в стиле "и так сойдет".
24 А оглянешься – красота. Вот как это у них получается?
25 Баннер закрывает неприглядный фасад. Такое увидишь в России где угодно.
26 Серьезно, Йошкар-Ола - уникальный, но одновременно и очень типичный город. Центр – как корона на простолюдине. А приглядишься – и корона фальшивая, дырявая. И сквозь ее зубцы просвечивает неустроенность, наплевательство и безденежье.
27 Такого контраста между желанием пустить пыль в глаза и реальностью удалось добиться, пожалуй, только марийским властям.
28 Плюс – за заботу об инвалидах, минус – за то, что современный комплекс воткнули прямо посреди фасада "под старину".
29 Рембрандт? При чем тут Рембрандт? А, хотя "Брюгге" же. Понятно.
30 Еще один гений, который никогда не был в Йошкар-Оле. Но Александр Сергеевич, должно быть, хотя бы знал о Царевококшайске из уроков географии в Лицее. В отличие от фламандского живописца.
31 Многие достопримечательности города созданы либо совсем недавно, либо еще в процессе. Вот тут можно разглядеть бронзового человека в цилиндре. Это Онегин. Рядом сидит Пушкин. Памятник открыли шесть лет назад. Есть еще другой памятник Пушкину, ему уж скоро сорок лет. Любовь к поэту тут повышенная.
32 А вот установка этого памятника имела под собой историческую логику: Иван Андреевич Оболенский-Ноготков - первый воевода Царевококшайска. Стоит на одноименной площади, где и сделаны несколько следующих кадров.
33 Еще один экспонат в параде дубликатов. Царь-пушка. Как и пушка в Кремле, не стреляет. Дубль Царь-колокола пока не отлили.
34 В сумерках гулять по центру города куда романтичнее, чем днем.
35 Темнота скрывает мелкие аляповатые несоответствия. Оставляет только крупные. Например, такие, как Национальная художественная галерея.
36 Архангельская слобода, тут офисы, бутики, кабинеты чиновников. В самом центре можно спокойно парковаться.
37 Даже у Спасской башни спокойно можно бросить свое ведро с гайками. Вы такое в Москве представляете? А в Йошкар-Оле – запросто.
38 ЗАГС. Местные шутят, что готическая архитектура этого сооружения призвана отпугнуть тех, кто сомневается, стоит ли вступать в брак. Впрочем, в соседней Казани Дворец бракосочетаний еще более жуткий.
39 "Бьют часы на Спасской башне", а под башней тусуется молодежь. Слушают музыку.
40 Кремль местный открыт в 2009 году, большинство знаковых зданий – еще моложе. Так что успевайте их повидать. Это вам не древнерусские кремли, которые 500 лет простояли и еще столько же простоят. Что-то мне подсказывает, что внешний вид этих построек недолго станется "шикарным".
41 Вот такой он, центр Йошкар-Олы! Да, спорно. Но хотя бы не банально! Предлагаю воспринимать его как "стратегический запас достопримечательностей": если границы закроют, можно приезжать сюда и представлять, что ты как бы в Европе.
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Хули для нищей ряспублячки совсем даже не плохо
Вопрос только откуда у них на это бабло взялось?
А ответ прост из маськвабада вестимо,что щедро кормит и поит ряспублячки,а русские губернии писю сосут
Вот он рюггский мир во всей своей красе
Edited at 2018-05-07 07:19 am (UTC)
А что, очень мило
Для нищей России вообще шикарно
Большинству русских губернских городов о таком остается только мечтать
Просто варламовы и белинькие привыкли кататься по всему миру
И сравнивать рфинскую провинцию с мировыми столицами и курортами
Ну и в чем проблема?
Если раньше данное поселение (да простят меня местные) именовалось (со стороны) "очередной Задрищенск", то сейчас благодаря этому китчу - появился центр туристического притяжения.
И Йошкар-Ола перестала быть "очередным Задрищенском"!
И кстати китч то не такой уж и убогий. В любом случае - хуже не стало.
но видимо я читал не проснувшись, и дойдя до фразы "город лежит в стороне от трассы Москва-Казань" - долго тупил и пытался понять что Улан-Уды делает между Москвой и Казанью. )))))))))))))
А я увидела симпатичный город! Местами очень красивый, местами неряшливый.
Как все города мира! Я так думаю...
Но и у него встречаются, недоработки (никто не идеален, увы). На фото №7 непонятное болото изображает "русский пляж", а на фото №8 на заднем плане виден нормальный пляж с песком и навесами от солнца. У читателя может зародиться ложное подозрение, что фотограф таки был немного пристрастен.
Считается, что всю эту "красоту" Маркелов строил для своей жены. Он как-будто в в градостроительный симулятор играл, воплощал свои самые изысканные фантазии за счет респуликанского бюджета, чтобы порадовать дорогую женушку. Только супруга теперь в Лондоне, наслаждается настоящей архитектурой с новым мужем, а Маркелов ждет суда в сизо за взятки.
Больница вообще супер, и с чего взяли что она "аляповатая"?