Так чьи же лагеря смерти?
Не случайно поляки пытаются откреститься от нацистских концлагерей, в стране даже приняли закон об уголовной ответственности для тех, кто посмеет назвать Аушвиц или Треблинку польскими.
Я только что вернулся из большой поездки по Польше, большая часть которой была связана с Второй мировой войной и Холокостом.
1 Это очень тяжело и больно, своими глазами видеть и ощущать то что до этого знал лишь из книг и фильмов, ходить по улицам Варшавы и натыкаться на останки еврейского гетто, отмерять шаги в тесных бараках Освенцима, где по прежнему сохранилось все, как тогда, зайти в газовую камеру и задохнуться от духоты в продуваемом сквозняком каменном мешке.
2 Полякам досталось ужасное наследство: мало того, что страна до сих пор не смогла до конца оправиться от последствий войны, так ещё именно на этой земле было организовано большинство гетто и концлагерей, где погибло 90% населения польских евреев. Польская земля пропитана еврейской кровью, и это навсегда.
3 Штутхоф, Хелмно, Равенсбрюк, Ораниенбург, Гросс-Розен и Аушвиц-Биркенау. На железнодорожной станции в Лодзи — страшные имена концлагерей, о которых вы даже не слышали. Кроме последнего, единственного расположенного на территории Польши. Остальные были в Германии. А где же Треблинка, Майданек, Собибор?
4 Да, поляки сами пострадали от войны, их страна была оккупирована и растоптана Германией и СССР. Но эти чудесные экспрессы были приготовлены именно для евреев.
5 Зайдём в вагон, дамы и господа? Не первый класс, конечно. Это вообще товарный вагон, приспособленный для перевозки скота.
6 Начиная с 1940 года, из оккупированных территорий и Германии в концентрационные лагеря отправлялись десятки эшелонов с евреями. В каждом поезде было по 40-50 вагонов, а в каждом вагоне по 100 человек. В один только Освенцим каждый день уезжало до 10 составов! Но доезжали они туда не сразу: принимающая станция не справлялась с объёмом поездов и “товарнякам” приходилось неделями ждать на разъездах. Пассажиров не кормили, они умирали от голода, жажды и болезней. Трупы не убирали, и оставшиеся в живых проводили дни в ожидании “разгрузки” в компании с мертвецами.
7 Но это цветочки по сравнению с тем, что ждало их в лагере смерти. Сразу по приезду, первым делом — селекция. 70% прибывавших сразу же отправлялись в газовые камеры и в крематорий. Те, кто физически силён, могли ещё немного пожить, выполняя работу, но итог был таким же. Старики, дети и большинство женщин первым делом отправлялись в расход.
8 Читать про Освенцим это одно, но каждый человек должен пройти через этот концлагерь. Приехать и прочувствовать самому. Может быть, тогда на земле станет меньше расизма и национальной нетерпимости? Кстати, в каждой израильской школе организуют поездки сюда, чтобы подрастающее поколение не забывало о том, что никогда не должно повториться.
Сказать что там страшно - ничего не сказать. И в то же время, миллионы туристов вымели ощущения абсолютного ужаса и превратили Аушвиц в туристический аттракцион.
9 Вход сюда бесплатный но за все остальное с вас с удовольствием возьмут деньги - за парковку и туалет, а еще на территории есть кафе с мороженым и магазин сувенирами (В Биркенау есть даже магнитики!!!), невозможно видеть, как люди идут в такое место с эскимо!
10 А в 15 минутах езды от страшного лагеря построили гигантский парк развлечений “Энергиландия”: это гигантский комплекс с аттракционами, аквапарком, развлекательными шоу, магазинами и ресторанами.
11 Парк продолжает строиться и будет ещё больше. Очень хочу верить, что турфирмы в погоне за наживой не станут продавать туры в лагерь смерти и аквапарк в одном пакете.
12 Сам Освенцим - милый маленький городок, когда-то был очень еврейским.
13 Сегодня здесь не живёт ни одного еврея. Старое кладбище было разбито немцами и лишь несколько лет назад восстановлено волонтёрами.
14 До 1939 года в Польше жило больше 3,5 миллионов евреев. К 1945-му осталось всего 380 тысяч. В современной Польше едва наберется 1000 человек. Что с ними стало? Уехали. После войны им были так же не рады, как и до неё.
Сейчас я готовлю серию репортажей из Польши. Завтра будет продолжение, приходите в 10 утра.
А лагеря смерти - не польские и даже не немецкие. Они - наши общие. Наша боль, память и ответственность за то, чтобы подобное никогда больше не повторилось.
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Русский ГУЛАГ в разы чудовищнее
а потому восприятие иное
уехали?!
во-первых именно поляками был полностью закрыт въезд спасшимся еврея и возвращавшимся в польшу;
а во-вторых, ими же, поляками, была проведена насильственная депортация тех, что там еще оставались по окончанию войны;
Edited at 2018-05-08 07:55 am (UTC)
Но, справедливости ради надо сказать, что в таких же вагонах в сибирские концлагеря СССР тоже вывозил умирать целые народы. Крымских татар, чеченцев...и так далее. И просто миллионы собственных граждан.
Об этом тоже надо помнить.