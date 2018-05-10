По следам варшавского гетто

Помнит ли Варшава войну? Даже спустя 73 года этот город не смог залечить раны до конца. Варшава была полностью уничтожена войной и отстроена заново. Собираясь в Польшу, я думал что здесь всё давно забылось и осталось лишь в памяти глубоких стариков.
Тем более странно было гулять между сгоревших руин еврейского гетто и ощущать, что война закончилась только вчера.
1 Мы начинаем прогулку от отеля Radisson Blu Sobieski, расположенному у старого центрального вокзала Варшавы. Теперь там железнодорожный музей, а сам район находится прямо на границе бывшего гетто, но за его пределами. Второй варшавский Рэдиссон стоит прямо в сердце еврейского района времён войны, тогда на его месте стояло здание Юденрата.
2 Сытный завтрак - лучшее начало дня. Оказавшись в Варшаве ровно 1 мая я понимал, что обед может быть не скоро: в Польше тоже любят майские праздники и предпочитают в эти дни не работать. Первое - день труда, второе - день флага, третье - день Конституции.
3 На самом деле не всё так страшно, голодным не остался, но взял с собой фруктов в дорогу. Но окажись вы здесь в воскресенье или в канун Рождества, будьте готовы что отель может быть единственным местом, где получится поесть.
4 Сам не знаю, почему я до сих пор не бывал в Варшаве. Но с каждым годом город меняется. Не как Дубаи или Бахрейн, конечно, но был бы с чем сравнить.
5 Местами очень похоже на большие американские города, в Европе подобное можно увидеть пожалуй только в Франкфурте.
6 Все эти ультрамодные стекляшки возникли не на пустом месте. В старых европейских городах такое просто негде строить в центре города.
7 Люди продолжали жить в домах бывшего гетто ещё лет пятдесят после войны, у Польши просто не было денег сразу перестроить жилой фонд и построить всем новые современные дома. Все эти годы дома обновлялись, сносили целые районы, возводили панельные многоэтажки, сейчас недвижимость выросла в цене, строят офисы и "элитные" дома. По соседству с страшными облезлыми призраками прошлого.
8 Эти гнилые зубы - те самые дома Варшавского гетто, куда согнали евреев со всей Варшавы. Именно отсюда они уезжали в Аушвиц и Треблинку. Даже смотреть жутковато, а кому-то приходилось жить в этих квартирах после всего случившегося.
9 Старый двор-колодец чем-то даже мил, во дворе высоченная старая липа. Но она, конечно, появилась здесь уже после войны.
10 Пусть целые окна не вводят в заблуждение - эти дома мертвы, пусты и заброшены. Несколько лет назад, говорят, можно было легко забраться внутрь, теперь все нижние этажи качественно замурованы, в верхних зачем-то вставили новые стеклопакеты. Зачем? Восстанавлению район не подлежит, всё сносят постепенно.
11 Пробраться внутрь зданий мне так и не удалось: заборы, амбарные замки, кирпичная кладка...хотя охраны нет. Но много прохожих.
12 Женщина в халате курит на своём открытом балконе. Из её квартиры открывается "шикарный" вид на старую стену из красного кирпича. Это та самая стена. Что думает женщина, выходя на балкон несколько раз в день, чтобы выкурить сигаретку?
13 Я бы хотел спросить местных жителей, особенно пожилых, каково им живётся здесь, после всего пережитого в сороковые. Но не стал, слишком лично.
14 Остатки стены стали мемориалом, сюда постоянно приходят туристы со всего мира. Вообще большинство достопримечательностей Варшавы так или иначе связаны с войной. Это может не нравиться, но от истории не убежать. Некоторые кирпичи отсутствуют. Их забрали музеи Холокоста со всего мира. Увезли даже в Австралию.
15 Сегодня стена перегораживает жилой район, вокруг стоят современные (и не бедные) дома. Какое-то время в стене появился проём, чтобы жителям было удобнее ходить по району. Позже его снова замуровали. Глухой угол стал излюбленным местом алкашей. Вечерами здесь тихо, а туристы и вся шумиха - с другой стороны.
16 Видел много пьющих на улице людей. Дело было ранним утром первого мая. Но не будем заострять внимание.
17 Следы от пуль
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19 Смотрите под ноги и увидите, где проходила стена.
20 Смотрите вверх чтобы понять, гетто никуда не исчезло. Оно всё ещё здесь. Зияет пустыми глазницами окон, видевших нечеловеческие страдания.
21 Мало кому из живших в этих квартирах евреев удалось избежать страшной смерти в концлагере. Начиная с 1942 года, каждый день (!) отсюда выгоняли 6 тысяч человек и отправляли в вагонах для скота на восток, в Треблинку или на юг, в Освенцим.
22 К 1940 году сюда переселили 440 тысяч человек, почти 40% населения всей Варшавы, при том что гетто занимало лишь 4,5% территории города. К 1942 году в гетто осталось лишь 50-60 тысяч человек, остальные были уничтожены.
23 До самого 21 века в квартирах варшавского гетто проживали люди. И только теперь всё это окончательно уходит в прошлое.
24 Ещё год, максимум два, и от гетто останется только история и несколько мемориалов. А на месте низеньких кирпичных домов вырастут новые, большие и стеклянные.
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26 И вся Варшава будет модной, современной и красивой.
27 Пройдёшь так по зелёной улице, засмотришься на работу архитектора, невольно опустишь глаза и увидишь рельсы. Но ведь здесь не ходит трамвай!
28 Вот ещё одно напоминание о прошлом. Брусчатка и остатки путей так и лежат на месте, куда их положили ещё до войны. Здесь слева и справа были высокие кирпичные стены гетто, а трамваи звенели и шли мимо, не делая остановок. Евреям было запрещено пользоваться транспортом и покидать гетто, а внутри - только пешочком.
29 Тебе скучно, мальчик? Ничего, подрастёшь и всё узнаешь и поймёшь.
30 Варшавское гетто было разрезано трамвайными путями, а две части сообщались при помощи деревянного пешеходного моста. Он не сохранился, но на его месте теперь мемориал, вечером подсвечивается.
Возможно, то самое место. Между стен - свободные люди, по мосту идут евреи в повязках.
31 Послевоенная архитектура.
32 Старый рынок Hala Mirowska. Будете в рабочие часы - советую заглянуть, там аутентично.
33 Чудом уцелевшая синагога Ножиков, единственная довоенная, что сохранилась в Варшаве. Немцы закрыли её и устроили конюшню. Во время Варшавского восстания здание синагоги значительно пострадало из-за уличных боёв, но не было полностью разрушено. После Второй мировой войны синагога была отремонтирована на средства выживших евреев
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35 Внутри отличные и недорогие сувениры на еврейскую тему, кошерные продукты и предметы иудаики.
36 Юрий, добрый и приветливый хозяин магазина.
37 Евреям в современной варшаве ничего не угрожает. Но здание, на всякий случай, окружили бетонными блоками. Хотя в 90е годы её несколько раз пытались поджечь.
38 Вокруг синагоги любопытные и отлично сделанные плакаты, рассказывающие об иудейских традициях простым и понятным языком (есть перевод на английский).
39 Улицу Prozna называют единственной сохранившейся. Не верьте, эта информация устарела. От всей улицы осталось 4 дома, три из них восстановлены, а тот что слева завешен фальшфасадом, хотя раньше в окнах заброшенного дома висели фотографиии его жителей времён гетто.
40 Так дом выглядит с обратной стороны, но реконструкция . уже началась. Его не снесут. Наверное, сделают дорогие апартаменты.
41 Реклама нового спектакля Польского театра - "Король", по одноимённой книге Щепана Твардоха, рассказывающей о жизни еврейской Варшавы 1937 года.
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45 У входа в парк - могила неизвестного солдата. Мемориал польским воинам, погибшим во всех битвах и сражениях, начиная с Первой мровой. Чтобы помнили, благодаря кому сегодня бьют фонтаны.
46 А это уже Старый город, лубочно-открыточная часть Варшавы.
47 Полный туристов район с ресторанами, мыльными пузырями и сахарной ватой.
48 Картинка дня, иначе и не скажешь.
49 Ряженый шарманщик работает ещё и фотомоделью. Плати три злотых и фотографируй.
50 Такие районы всегда отдают чем-то ненастоящим, искрят фальшивкой. В Варшаве он действительно ненастоящий, ведь город был разрушен, и всё что мы видим сегодня - новодел. Всё было отстроено заново по старым фотографиям. Зато прогулка по кварталу даст представление, какой была Польша раньше, задолго до второй мировой войны.
51 Настоящая же старая Варшава - это Прага. Так называется район, про который я расскажу в одном из следующих постов. Туристы туда не доходят, слишком грязно и неоднозначно. Зато по пути можно встретить немецкий бункер 1944 года, построенный во время Варшавского восстания на углу военного госпиталя да так и оставшийся возле забора городской больницы.
52 Мне кажется, поляки рефлексируют о войне не меньше, чем русские. Снимают фильмы, задают вопросы, и в первую очередь самим себе.
53 Хотя вопрос, кто хуже - Гитлер или Сталин, так и останется без ответа. По крайней мере, для поляков.
54 А вообще, весеннее Варшава - отличное место. Уютный, невероятно зелёный город на берегу Вислы, и я был бы рад сюда вернуться. Чтобы увидеть её с другой стороны.
Завтра, в 10 утра я опубликую новый репортаж из Польши. Возможно, один из самых серьёзных в этом блоге. Приходите!
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Или они сами себя освободили силами аковцев, а пришел подлый Сталiн и узурпировал всю победу?
Сталин и Гитлер от секты "беллона" улыбнули. В Тешинский край поляков, наверное, силой затащили. Сталин с гитлером.
Сами себе придумают историю, сами в нее начали верить, а после удивляются, отчего их стали презирать так же, как и хохлов.
Вата, она такая ватная...
потом гетто кончилось с евреями и немцы взялись за поляков.
варшавское восстание в 1944 году имело две цели. выгнать немцев и не пустить в город русских.
естественно все это кончилось плохо.
это гнилой народец...
Две нации, которых спасли русские, спасли ценою своею жизни.
Может зря?
Может надо было остановится на границе СССР
и пусть союзники "спасали" бы всех европейцев?
Почему о гораздо большем количестве погибших русских
да и китайцев никто не говорит?
Ну а что касается "Хотя вопрос, кто хуже - Гитлер или Сталин, так и останется без ответа. По крайней мере, для поляков." - тут ответ известен. Гитлер поляков (впрочем как и русских) собирался под ноль почистить. У этих засранцев очень избирательная память. То что они 90% евреев угробили в стране и деребанили Чехословакию с Гитлером на пару они уже благополучно забыли судя по всему. Зато претензии у них к Сталину. Ну надо же сволочь какая - спас их от тотального уничтожения, но не купил каждому по бентли и квартире.
Edited at 2018-05-10 09:45 am (UTC)
А это не каштан разве?
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а ничего, что это каштан и судя по высоте он как раз ещё довоенной посадки.
Спасибо!
Но жадинам нужна вся планета, не так ли?)