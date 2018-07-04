Дороги Марокко: смотрите, они смогли!
В каждой новой стране я внимательно смотрю на дороги и удивляюсь, вот почему они могут, а мы нет? Почему даже в Африке ровные дороги без колдобин это реальность, а у нас…сами знаете.
Семь лет назад в Марокко дороги не лучше: разбитые грунтовки и продырявленный “лунными кратерами” асфальт считались магистралями. Разве что на ослах ездить.
Однажды королю надоело это терпеть, и он приказал навести порядок. Вот что получилось.
1 Африканского колорита при этом хватает: перегруженный транспорт здесь не редкость, за перевесом никто не следит.
2 Плохие участки всё ещё попадаются, но скорее в виде исключения.
3 За четыре дня я проехал 1700 километров по провиницям страны, включая пустыню Сахара. Везде, где было твёрдое покрытие, оно было отличного качества!
4 Даже в таких глухих местах, где машины проезжают раз в час. Можно ехать и любоваться невероятными видами, а не вертеть рулём, объезжая ямы.
5 Причём вокруг — деревня, Африка, трындец. Общественного транспорта не существует, люди ездят на ослах и на велосипедах в соседние города! По идеальным дорогам — на ослах!
6 Если город дальше, чем соседний, к вашим услугам вот такая маршрутка. Да, тут даже таблички с номером и пунктом назначения не будет, так что без знаний арабского не обойтись.
7 Багаж поедет наверху, в багажнике, накрытом сеткой.
8 Вся жесть местного транспорта компенсируется сногсшибательной картинкой за окном.
9 Да, пейзажи здесь такие, что некоторые из моих попутчиков восклицали: “Это другая планета!”. Я на ней был, называется Соединённые Штаты Америки. Точнее, Юта и Аризона, есть такие места на западе страны. И да, с дорогами на той планете, в самом деле, полный порядок, без всяких королей.
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11 Стоп! Неужели всё так сладко, как ты рассказываешь? Сам же писал, что Марокко — дикая страна-помойка...
12 Да, развитой страной их пока не назовёшь, дичи и дури много. Но они быстро учатся и стремительно развиваются, среди африканских стран так они вообще чуть ли не самые грамотные, образованные и цивилизованный. Да и потом, Магриб всегда был на коне.
13 Например, они ещё не догадались укреплять горные склоны и накрывать сеткой, но уже озаботились тем, чтобы камни не падали на проезжающие машины. Ведутся работы, перекрывают движение, убирают большие камни до того, как они грохнутся кому-нибудь на голову. Раньше было иначе.
14 Так что, похвалить их стоит: сложнейшие серпантины проходятся без труда: на затяжных подъёмах пристраивают вторую попутную полосу, чтобы грузовики плелись себе справа, не задерживая шустрые легковушки.
15 Вот и выходит, что с одной стороны они дремучие — ходят по делинеатору, а с другой — он здесь есть, и это круто!
16 Грунтовок тоже много, но они в таких дебрях, что нормальные люди туда не суются. И трафика там нет совсем: пока мы пробирались каменистыми перевалами Атласских гор, ни одной другой машины не встретили.
17 В пустыне дорог тоже нет, причём совсем. Берберам они не нужны.
18 А в дюнах Эрг Шигаги дорога там, где ты её захочешь!
19 Я рекомендую ехать в Марокко и брать там машину без опаски. Скачайте все карты заранее, например в приложении maps.me и вы не заблудитесь. Или купите местную сим-карту, чтобы был интернет: так вы сможете не только постить картинки, но и пользоваться переводчиком: английский в Марокко не в почёте, но при помощи гугл-переводчика можно сносно общаться на французском или арабском.
20 Дорожные знаки похожи на наши.
21 Даже тут понятно: перестань пользоваться телефоном за рулём! Следующие пять километров опасная дорога, закончится — тогда напишешь смс-ку. С мобилой в руке тут каждый первый рулит.
22 Что означает этот знак, вы легко догадаетесь, если включите мозг и напряжёте память.
23 Марокканский автопарк представляет из себя коллекцию автохлама из семидесятых, почти все тачки французские, абсолютный фаворит — Рено.
24 И они в неплохлом состоянии для своих лет.
25 В городах встречаются и тук-туки, в кузове которых ездят целыми семьями. Такая бензиновая версия осла с телегой.
26 Полиции на дорогах много, причём они почти всегда прячутся, и так и норовят поймать за превышение. Если перед ними турист, будут намекать на взятку, но в то же время можно договориться словами. До лета 2018 года актуальны следующие пароли: “Раша, футбол, мундиаль!”. Произнесите это заклинание, и есть вероятность, что отпустят: марокканцы страстые фанаты футбика и прямо одержимы тем, что их сборная едет в Россию на чемпионат мира.
27 На въездах в города и деревни часто встречаются шлагбаумы, посты и полицейские засады. Старайтесь не влетать в населённый пункт на полной скорости. В остальном же можно чуть-чуть превышать, главное без фанатизма.
28 А здесь что-то случилось, но никто так и не понял, что произошло.
29 Самые популярные сетевые заправки в стране — Oil Libya. Бензин стоит около доллара за литр. Что интересно, якобы ливийская нефтяная компания зарегистрирована в ОАЭ и работает в 18 странах Африки, причём штаб-квартира находится в Дубае.
Есть много других, в том числе безымянных, станций. Бодяжат ли там бензин — не знаю.
30 С едой на заправках не очень, в магазинах продаётся бакалея да шампуни с освежителями воздуха. Воды, конечно, купишь, но забудьте про французский хот дог или буррито с мясом.
31 Хотя вот эта мясная лавка тоже была на АЗС.
32 Туалет — там.
33 В Марракеше из-за плотной застройки приходится жертвовать местом, и в городе встречаются вот такие передвижные колонки на колёсиках. Ёмкость с топливом прямо в ней!
34 В Марокко нужно ехать сейчас, пока дичь и колорит в глубинке всё ещё остаются. Те, кто были тут лет десять назад, теперь удивляются, как быстро они цивилизуются. Не берусь говорить о всех причинах, но одна из самых важных в стране появились хорошие дороги, а дорога — это жизнь.
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Узбекистан лучше России много в чем, но иногда они не специально! Лишь недостаток ушлости и наглости не позволил узбекам после развала СССР растащить на металлолом самолеты-памятники. И теперь здесь настоящий заповедник крылатых "артефактов исчезнувшей цивилизации". У нас 90% таких монументов…
а по поводу сохранности дорог нет ничего необычного. Зимой температура не опускается ниже +10°C.
Наука бессильна?
Наверное, Вы человек в нашей стране новый, неискушённый. Поэтому задаёте такие наивные вопросы. Но Вы делаете интересные посты, поэтому я помогу Вам. Отвечу на Ваш вопрос. Но только уговор - никому! Никому не рассказывайте, идёт?
У нас воруют. Это называется абстрактным словом "коррупция" . Воруют все - с самого верха. На самом верху, кстати, самый крупный вор и сидит. Прикольно, что каждый "начальник" на любом уровне строго следит, чтобы его подчинённые не воровали - потому что в этом случае ему достанется меньше. Но это бесполезно, потому что воруют все.
Примитивно это выглядит так. Распределяют деньги, собранные с жителей страны (нас с вами), то есть бюджет. На строительство и ремонт дорог выделяют сумму. Так как за дороги готов взяться хороший знакомый (или друг-сват-брат), то цена завышается в два-три раза. Тридцать процентов денег сразу переводятся в карман тому, кто "распределял", принимал решение. От остатка тридцать процентов друг-сват-брат кладёт к себе в карман. Проценты условные, так как доля сворованного в каждом случае может различаться.
Осталась примерно половина денег. Но на них-то можно сделать ремонт и построить новые дороги? А вот и нет. Потому что будут наняты фирмочки-однодневки, которые оформлены очень полезными и нужными людьми. Эти фирмочки и займутся дорогами, но как? Часть денег, как полагается, к себе в карман сразу. Когда будут нанимать рабсилу, технику, закупать материалы - везде будет та же схема, часть денег сразу себе в карман, на остаток - что попроще и подешевле. Рабсила из гастарбайтеров, полудохлая техника, некондиционный асфальт..
А результат Вы видите своими глазами. И удивляетесь - почему они могут, а мы нет?
Вы так смешно сделали мне сегодня, что я даже написал Вам полное объяснение всей реальности нашей жизни. Задавайте больше смешных вопросов, делайте мир светлее!
Но зачем, если можно сэкономить и направить деньги на более нужные
ворамуважаемым людям дела?
Как будто бредите....
"Воруют"- объяснили. Найдите хотя бы одного дорожника среди знакомых, лучше инженера или начальника подрядной организации и спросите в лоб, а потом говорите об этом. Там деньги огромные и текут ручейки в разные стороны, это правда. Только давно это никк не связано с качеством дорог. У дорожников ещё с советских времён есть принцип, что брать нужно с ширины, а с глубины моветон ("заподно", может так понятнее). Т.е. перевожу на нормальный язык: заузив дорогу на 10 см не теряя качества можно, а вот в грубину на 1 см уже глупость и преступление, которое колеги не "одобряют".
Конечно, всегда уроды попадаются. Но это не общее объяснение. А общее, как бы это не было обидно - технологии. А если быть точнее, качество асфальта и камня не лучшее (даже камня, нельзя известняк сыпать, но иногда альтернативы нет), да и не всегда асфальт можно, иногда лучше бетонки делать, особенно там где грунты мягкие... И так далее.
Дорожники ответят лучше. Если реально хотите знать, спросите их.
А дороги в России хорошие есть. Я Вас уверяю, и Автор тоже знает, поездил по стране. Правда обходятся дороже чем в Африке, но это на мой взгляд очевидно.
Он между прочим прислал нам тысячи бесплатных шапочек, маечек и прочей сувенирки на футбол.
В Египте видел как ложат асфальт. Тупо на песок, даже без гравия. И тоже десятилетиями стоит. У нас так не выйдет....