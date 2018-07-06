Что стало с новой машиной после поездки по Узбекистану
Многие предупреждали, что ехать в Узбекистан за рулём — идея на грани слабоумия и отваги. Там и гаишники раздевают до трусов, и водить никто не умеет, но самое ужасное — на заправках просто нет бензина. Всё это оказалось враньём, а вот
Эта “Нексия” была практически новой. А дальше смотрите, что случилось с ней за две недели поездки.
Машину я взял в Sixt, их первый офис в Узбекистане открылся буквально несколько месяцев назад. “Шевроле-Нексия” (по-нашему, предыдущая модель “Авео”) на механике обошлась в 26 долларов в день с полной страховкой. Так что я не особо переживал, но...
1 Первым делом куда-то потерялся колпак. О его отсутствии сообщил мастер автосервиса в Бухаре, куда я заехал из-за сломавшегося в дороге кондиционера.
2 Посмотреть на диковину сбежались все работники. Нет, ломающиеся “Шевроле” они видят каждый день, а вот иностранца на арендованной машине - впервые. До недавнего времени в Узбекистане не было нормальных прокатов, только аренда авто с водителем за очень большие деньги. Почему сломался кондёр в совершенной новой машине - вопрос, на который не было ответа. Может быть, перегрелся. Вентилятор работал, фреон был на месте, предохранитель тоже не сгорел. Оказалось, сдох какой-то датчик или релюшка. Починили, поехали.
3 На следующий день адская жара сменилась бурей. С обмелевшего Арала принесло холод, ветер и соль - машина покрылась белым налётом. Кондиционер был уже не нужен, а по улицам было невозможно ходить без защитной маски. Забыл сфотографировать “свою” машину, она была в таком же виде.
4 Самое неприятное, что случилось — мы погнули диски. Один - сразу в трёх местах. Из круглого он превратился в почти что квадратный, ехать дальше было невозможно. Хорошо, уже приехали в отель, а утром. в соседнем же доме обнаружился шиномонтаж.
5 Мужики снова удивились, что в Узбекистане появился автопрокат и первые “самостоятельные” туристы. За 150 рублей выровняли оба диска, пожелали доброго пути и отпустили. Случилось это где-то в середине поездки, оставшаяся часть прошла уже без приключений.
6 Что же там за дороги такие, спросите? Разные. В целом, в глубинке гораздо хуже чем в России или Украине, мне есть с чем сравнивать.
7 Но сейчас строят новые дороги и чинят старые, если дальше так дело пойдёт, скоро они нас перегонят. Описанное выше было самым неприятным, что случилось в Узбекистане - да и то, надо сказать, что проблемы так быстро разрешались, что я даже не успевал начать нервничать. А позитив и дружелюбие местных жителей превращали передрягу в квест. Что же по поводу гаишников, манер вождения и бензина - узнаете в одном из следующих постов, где подробно всё расскажу. Но зная обо всех этих нюансах, я бы легко согласился ещё раз поехать в Узбекистан за рулём.
8 Всю следующую неделю буду рассказывать про Узбекистан, приходите каждый будний день в 10 утра за новым репортажем. Лайк?
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Узбекистан лучше России много в чем, но иногда они не специально! Лишь недостаток ушлости и наглости не позволил узбекам после развала СССР растащить на металлолом самолеты-памятники. И теперь здесь настоящий заповедник крылатых "артефактов исчезнувшей цивилизации". У нас 90% таких монументов…
Сломавшийся кондиционер и два погнутых диска - "убробил машину".
:)
"Ланос" видел, "Матиз" видел. "Нексии" не видел...
Погнуть диски в Укриане это как два пальца... Главное чтобы были железные, а не литые, чуть отъехав от крупного города их рихтануть будет проблематично. Диски это пол беды, я за пару поездок к теще, кроме помятых дисков имел убитый комплект резины, шла гулями.
Видимо, у них в шиномонтаже абонемент.
При этом, я погнул диск недавний раз легонько, влетев в яму так, что думал там подвеска отвалится. Это ж на сотне нужно ыбло гнать по неизвестной дороге, и влететь в яму глубиной в полдиска, не меньше
Главное: как отношения с полицией для иностранцев, сильно доят.
Сам планирую поехать когда нибудь.
Лайк