Бухара. Лучшее место в Узбекистане

Как оказалось, бухарцы не растеряли свои умения, а только приумножили, древние ремёсла не умерли и продолжают переходить от отцов к сыновьям и дочки учатся у матерей.

4 Шёлка было много. И не на прилавках и в витринах, а на телах самих бухарцев. Таких пёстрых нарядов в повседневной жизни я ещё не встречал! С одной стороны понятно - праздник, надевают самое лучшее. Но Бухара город модный, здесь и без повода так ходят.





5 Чтобы вместить всех желающих попасть на праздничный концерт у стен древней крепости Арк собрали стулья со всех школ города.





6 Школьникам парты и стулья в те дни всё равно были без надобности. Учебный год закончился, а постигающие основы восточных единоборств показывали приёмы айкидо, не ломая мебель без надобности.





7 Город гулял. Город гудел. Город праздновал. На каждом пятачке или площади танцевали, играли, хлопали в ладоши. Неизвестный всему внешнему миру бухарский карнавал по своей энергетике едва ли уступал бразильскому.





8 Счастливые интуристы идут под ручку с гидом. Гостей из дальнего зарубежья здесь много, а вот россиян и украинцев можно встретить не так часто.





9 Узбекистанцы, особенно женщины, любят одеваться ярко. Их платья, сарафаны и халаты так пестрят насыщенными цветами, что кажется будто прильнул глазом в трубу калейдоскопа.





10 Сшитые вручную шёлковые наряды смотрятся очень эффектно. Это праздничная одежда, но повседневная одежда не менее яркая.





11 В Узбекистане все обожают фотографироваться. И сами с друзьями, и незнакомых людей на улице. Сколько раз ко мне подходили с просьбой сделать "селфи" - не сосчитать. И тем более, они сами не против попасть ко мне в кадр.





12 Здесь никто не отвернётся, не спросит "ты чего снимаешь". Только улыбнётся тебе в ответ. В отличие от Марокко, Узбекистан - очень комфортная для фотографа страна. Полная противоположность. Да и радушные узбеки совсем не чета агрессивным марроканцам. Хотя и те и другие мусульмане, вот парадокс.





13 На улицах дежурят медицинские бригады, даже в мае на улице уже под сорок градусов на солнце, а летом и под "полтинник" бывает.





14 Фестиваль "Шёлк и специи" длился три дня, и в его рамках были десятки мероприятий, всевозможные концерты и выступления, игры и конкурсы, выставки и мастер-классы, дегустация плова и даже показ моды от юных дизайнеров Узбекистана. Но я предпочёл просто гулять по улицам.





15 Знакомству с настоящей Бухарой я обязян Мохире Разаковой, журналисту и писателю, влюблённой в этот город всю свою жизнь. Обычно я прошу местных жителей не водить меня в туристический центр, а показать что-нибудь удалённое и неизвестное, а здесь напротив, попросил показать ту самую старую Бухару. И не прогадал. Редко какой профессиональный гид знает город лучше, чем Мохира: такое ощущение, что она лично знакома с каждым торговцем, с каждым ремесленником, да не просто знакома, а у них давняя и обоюдная любовь. Она без труда договаривалась о серьёзных скидках, проводила нас бесплатно в места, где принято брать с иностранцев деньги или куда их вообще не пускают. Таких мест в городе немного, но всё же они есть.

16 Я говорил и не устану повторять, что самое лучшее, что есть в Узбекистане - люди. И особенно бухарцы, они просто находка для фотографа. Колоритные, с интересными лицами, в чудесатых нарядах.





17 И ведь это совсем не те узбеки, которых вы привыкли видеть на улицах российских городов. И в то же время - те же самые, их родные и близкие люди. Каждый бухарский таксист, подвозивший нас в эти дни, узнав откуда гости, отвечал, что когда-то работал в Москве. Тоже в такси, или водителем "Газели". Вернувшись из путешествия, я пошёл за сыром в свой "Перекрёсток". Обычно в России не принято пробовать еду в супермаркетах, но я рискнул и попросил небольшой кусочек швейцарского Грюйера "на зуб". Продавщица, немолодая узбекская женщина с золотыми зубами, легко согласилась, тихо сказав, что вещь ведь нынче дорогая, нужно знать, что берёшь. И отрезала для меня большой, добротный, грамм в 20 кусок сыра для дегустации. К чему я это написал? Да просто пребывал тогда в эйфории после поездки и совершенно изменил отношение к нашим "гастарбайтерам". Москва для них чужая и не очень дружелюбная среда, ведь в их мире принято быть вежливым, уважать старших, и всегда улыбаться. Они не часто сталкиваются с таким отношением "коренного" населения, а доброе слово всем приятно. Попробуйте сами, результат вас удивит!





18 Дедушке больше 90 лет, и он каждый день приходит на уличный базар к минарету Калян, продаёт деревянные безделушки, традиционные узбекские люльки и "печатки" для лепёшек.





19 Традиционная мужская баня, куда обязательно нужно сходить, чтобы полностью проникнуться атмосферой города. Я на "сеанс" не попал, но хорошо представляю, что это такое, был в старых турецких банях.





20 Единственный водоём в старом городе, пруд Ляби-хауз. Это ещё и своеобразный туристический центр, именно тут сосредоточено максимальное количество отелей и хостелов, "здесь все живут". Мы забронировали гостевой дом в 15 минутах пешком, но ровно в 2 раза дешевле, к тому же из-за фестиваля (о котором не знали) дороги в старом городе были перекрыты, и сюда бы мы просто не попали на машине, пришлось бы тащить большие чемоданы пешком.

Хауз - это не дом, а пруд. Ударение на последний слог, хаУз. В мохнатые времена их было много, по всему городу больше дюжины, и использовались они по назначению - для забора воды. Но застоявшиеся водоемы стали источником чумы и других болезней, поэтому большинство хаузов со временем засыпали. А этот - оставили. Несмотря на "несерьёзный" вид, пруд весьма глубокий, и говорят что в нём не раз топились, по собственной прихоти или по чужой воле.





21 Сохранившиеся архитектурные памятники старой Бухары можно отнести к некольким видам: это либо мечети, либо минареты, либо медресе - религиозные учебные заведения. Но все они напрямую связаны с исламом, и даже удивительно, как в советские годы удалось сохранить эту хрупкую архитектуру от разрушения воинствующими безбожниками. Может, Узбекистану повезло, что он очень далеко и до него не добрались, а может узбеки оказались более чувствительными к собственной истории. Но конечно, за 70 лет государственного атеизма многие памятники пришли в упадок и стали разрушаться.





22 Медресе - это средневековый мусульманский университет, построенный в форме квадрата с большим внутренним двором. Комплекс обычно состоял из общежития, аудиторий и собственно мечети. На этой фотографии медресе Улугбека, построенное в 15 веке и отремонтированное в конце 16-го. Кажется, так с тех пор и стоит без изменений.





23 Уже не вспомню названия, но есть и недостроенная (со старинных времён) мечеть.





24 Заброшенная келья в одном из "университетов"-медресе. Здесь жили студенты. Сейчас все эти площади не используются по назначению и просто не нужны.





25 Единственный способ сохранить исторические здания, занять их под какие-то нужды. Без человека дома быстро и безвозвратно разрушаются. Чтобы площади не пустовали, их сдают арендаторам-торговцам сувенирами. За вход в самые красивые, где интерьеры сами по себе представляют ценность, могут брать небольшую входную плату.





26 Сувениры здесь особенные. Не возьмусь утверждать стопроцентно, но по личным ощущениям - большая часть того, что продают в таких кельях сделано за пределами Китая. Имею в виду, что в Узбекистане достаточно своих мастеров бижутерии, а стоимость труда в пересчёте на твёрдые валюты сравнительно невысока, потому заказывать товары у китайцев попросту невыгодно, гораздо проще сделать самим. И здесь уже не ширпотреб, а вековые традиции.





27 В шелкопрядении современным узбекам так и вовсе не будет равных,





28 Магазин настенных шёлковых ковров сюзане в одной из старых мечетей. Уверен, что традиция вешать ковёр на стену в СССР пришла именно из Узбекистана, хотя мотивы и материалы со временем изменились. Здесь же сюзане присутствуют почти в каждом узбекском доме, и ими не утепляют (куда, и так жарко!), а лишь украшают обычно монотонные стены. В то же время, ковры служат оберегами. Популярные мотивы дизайна включают в себе солнце и луну, цветы (особенно тюльпаны, гвоздики, ирисы), листья и виноградные лозы, фрукты (особенно гранаты), изображения рыб и птиц. Разновидностей сюзане, как и плова, в Узбекистане десятки - каждый город, а то и махалля, делает что-то своё, уникальное, особенное.





29 А вот такая вещица, как фигурные птицы-ножницы, можно встретить только в Бухаре, и нигде больше. Пригодятся оны мастерицам-швеям. И любителям необычных сувениров.





30 Стоять и наблюдать за работой мастеров можно часами. А они делают вид, что и не замечают вас вовсе.





31 До поездки сюда мне казалось, что "все эти мечети одинаковые". Ни в коем случае, и каждая -- шедевр. Просто чтобы разобраться во всей многогранности архитектуры и переплетениях туркестанской истории, нужно потратить годы. Ни одному туристу это не под силу.





32 Поэтому не буду умничать, а просто покажу картинки :)





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34 Если присмотреться внимательно (и знать, куда смотреть) удастся разглядеть символы и даже тайные послания, зашифрованные древними архитекторами грядущим поколениям верующих.





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36 А вот человеческий череп разглядеть можно и невооружённым глазом. Так что, всё это гораздо глубже, чем прост красивые орнаменты и байки экскурсоводов.





37 Чуть в стороне от историческо-туристического центра находится самое необычное медресе Бухары, Чор Минор, то есть четыре башни. Каждая из четырёх башен (минаретов) имеет разную форму. Существует мнение, что элементы художественного оформления этих башен отражают религиозно — философское осмысление четырёх мировых религий.



Необычность конструкции Чор-минора приводит в замешательство. Иногда Чор-минор рассматривают лишь как ворота утраченного медресе. Но даже в его нынешнем состоянии Чор-Минор это самодостаточный комплекс, состоящий из зданий, которые имеют, по крайней мере, два назначения — ритуальное и жилое. Главное здание с башнями — это мечеть. Несмотря на её необычную наружную конструкцию, мечеть имеет довольно типичный интерьер. К боковым стенам центрального здания пристроены жилые комнаты.Медресе не было большим, здесь могло учиться всего 15-20 студентов, что было обычным явлением в Бухаре.





38 В начале 20 века на куполах башен действительно жили аисты, смотрите фотографию Прокудина-Горского, он и сюда добрался!





39 Внутри Чор-Минор, как не сложно догадаться, небольшой магазин сувениров. Напротив же куда более колоритная мини-барахолка с настоящими раритетами!





40 В отличие от тех магазинчиков, что в центре, здесь продают только бывшие в употреблении вещи, зато нет никаких сомнений в их подлинном происхождении. Эти тюбетейки могли носить и сто лет назад!





41 Традиционные узбекские халаты и советская военная форма. Ордена и значки продаются отдельно. Должно быть вы удивитесь, насколько легко здесь купить ценнейшие награды Великой Отечественной, и как недорого они стоят.









42 Фарворовые и керамические советские статуэтки продаются здесь за 4-5 долларов в отличном состоянии. В России на интернет-аукционах такие же уходят в 4-5 раз дороже!





43 Коллекция карманных часов.





44 В то время, что я разглядывал артефакты советских эпох, семья владельца лавочки сидела в глубине традиционного двора на деревянном топчане и обедала. "Хочешь что-то купить?" - спросила, увидев меня, женщина.

- Да нет, спасибо, просто смотрю... - ответил я.

- Может, чаю? Или поесть, ты голодный?



Я отказался, хотя и понимал, что это лишь с одной стороны жест вежливости, с другой - они вполне серьёзно приглашали к столу незнакомого человека. И от этого в очередной раз в этом городе стало невероятно тепло.





45 Узбекистан невозможно понять и полюбить на картинках. Привычка замечать непричёсанные мелочи то и дело заставляла фотографировать какие-то старые ящики с газировкой и полуразрушенные медресе за пределами "туристического кольца", любовь к "колориту" вела в дальние подворотни. Колорита я наснимал много, а надо было - каждого человека, с кем я имел душевный разговор, пусть даже минутный. Но я не умею делать постановочные портреты. Оттого, наверное, внимательный читатель заметит в этом репортаже диссонанс между картинками и текстом. А невнимательный увидит лишь фотографии и побежит строчить коммент.





46 В Бухаре я пробыл два полных дня, и понял, что мало! Обычно на обзорную прогулку по городам-миллионникам у меня уходит один длинный день, всё самое интересное можно обойти быстро, а на остальное не хочется даже тратить своё время. Бухару хотелось изучать до мельчайших закоулков, напиться ей и опьянеть без похмелья.





47 В день отъезда я проснулся в пять, чтобы полетать над ещё спящей, рассветной Бухарой на квадрокоптере. Дело это было вдвойне опасное, ведь в те дни проходил крупный фестиваль, весь центр был оцеплен милицией и даже подъехать на машине было нельзя. Но я нашёл укромное место, пролетел целый километр, прежде чем оказался над основными достопримечательностями.





48 И увидел их уже совершенно по-иному. Вот старая крепость Арк: внизу туристы-то и не видят, и не знают, что большая её часть - зона активных археологических раскопок. Хотя пустырю на месте друвних построек она обязана коммунистам.





49 И пока они не завершатся, всю красоту и не покажут. Но я смог увидеть, что же происходит на холмах древнего городища. Большая его часть похожа на свалку в пустыне: битый кирпич, “сугробы" из смеси песка, земли и глины. Но то, что внутри, представляет огромную историческую ценность.





50 За тысячу лет своего существования, Арк не раз подвергался разрушениям и восставал из руин. Последний страшный вклад в разрушение Арка внесли большевики во время осады Бухары в 1920 году под командованием Михаила Васильевича Фрунзе. По его приказу Арк бомбили с самолёта, пока осаждённые не были вынуждены сдаться. В результате большая часть крепости превратилась в хаос руин. Правда, есть основания полагать, что это эмир Алимхан перед бегством распорядился взорвать Арк, чтобы никто не мог глумиться над интимными для него местами, особенно громадным гаремом. И действительно, территория гарема пострадала сильнее всего и, по оценке археологов, не подлежит восстановлению, поскольку в настоящий момент представляет собой лишь слежавшуюся глиняную массу.





51 Старые махалли и заброшенное медресе.





52 Увидеть город таким без малой авиации не получится. В теории, смотровая площадка есть на минарете Калян (он на следующей фото), но от старости его закрыли на бессрочную реконструкцию, и наверх, увы, никого не пускают.





53 Так почему же из всех городов Узбекистана именно Бухара полюбилась и запомнилась мне более всего? Она тёплая, ласковая и очень домашняя. Именно такая, каким в далёком детстве представлялся сказочный Багдад эпохи Алладина. Оказалось, что такой город существует в реальности.





Завтра в 10 утра будет продолжение серии про Узбекистан, приходите! Про какой город расскажу следом? Узнаете!

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