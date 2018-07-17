Вчера Россия, завтра Китай. Как выглядит провинциальный Узбекистан
Пока московские гастарбайтеры метут ваши улицы и строят многоэтажки на окраинах, их собственная страна стремительно меняется. Нам в России кажется, что Узбекистан это глубокая дыра с домами из глины и ослами в качестве транспорта.
Где-то есть и такое, но многие города за годы независимости успели обновить так, что они меньше всего похожи на советское захолустье. Давайте посмотрим, как выглядит город, откуда до Афганистана ближе, чем до Ташкента.
1 Карши - вы и не слышали таком городе, правда? Его можно было бы назвать вполне типичной узбекской провинцией, если бы не два больших “но”. Во-первых, он является столицей Кашкадарьинской области, богатой газовыми месторождениями. Во-вторых, именно этим регионом в советские годы руководил бывший президент страны Ислам Каримов. Этих двух составляющих было достаточно, чтобы Карши стал одним из первых городов, подвергнутых “полной реновации”. Такой, что Собянину даже не снилось. Хотя вот этот китчевый “Версаль” к градостроителям не имеет отношения, в нём всего лишь банкетный зал. Они повсюду разбросаны по стране, с разными названиями но такие же одинаково попугайские.
2 Хоть мне и писали в комментариях про “вечную грязь”, Узбекистан на самом деле очень чистый. В отличие от своих соседей-кочевников, узбеки по своей сути земледельцы и благоустройство у них в крови. А вот со стилем и вкусом бывают перегибы. Так пытались “благоустроить” Карши лет десять назад, высадив искусственные (!) пальмы в климате, где могли бы расти настоящие и построив на одной улице вообще никак не сочетающиеся здания.
3 Несколько лет назад власти взялись за масштабное обновление, снесли половину города и такая решимость дала совершенно иной результат. Карши начали застраивать одинаковыми новенькими зданиями, по-прежнему не выше пяти этажей. В 70-е годы в город провели ирригационный канал от Амурдарьи (такие каналы, в том числе, и сгубили в итоге Аральское море), сейчас на его берегах обустраивают набережную с газоном и кованой оградой. Выглядит симпатично, но слишком непривычно. И не скажешь, что на фото - бывшая республика СССР.
4 Новый Карши здорово напоминает современный Китай, где тоже часто применяют практику полной реновации — всё снести и построить заново. Площадь перед администрацией области украсили 100-метровой шеренгой фонтанов. Летом это самое приятное место в городе, где никогда не жарко, а в воздухе висят капли прохлады.
5 Если вы бывали в провинциальном Китае или читали мои репортажи из страны драконов, легко узнаете пейзаж. Широкие улицы, ровные ряды одинаковых домов. Всё новое, но какое-то пыльное.
6 Сходства добавляют и национальные орнаменты на фасадах домов, и отданные под малый бизнес и магазины нижние этажи первой линии. Градостроительная модель китайцев оказалась удобнее советской, а главное - современной, в послесоветской России ведь новых стандартов не появилось.
7 Ни за что не догадаетесь, что находится в необычном стеклянном здании.
8 Вместе с обликом домов, меняются и сами улицы. Перекрёстки здесь тоже теперь в “китайском” стиле, но с одной маленькой (и существенной) разницей. Светофорный каркас расположен ПЕРЕД перекрёстком, а не ЗА НИМ, как принято в более развитых странах Азии. Даже встав ровно перед стоп-линией будет очень неудобно следить за переключением сигналов.
9 Хотя чего уж, правила движения в Узбекистане условны, движение хаотично и порой не поддаётся никакой логике. В этом они тоже совпадают с китайской провинцией. Мне было нормально водить в стране, своими ощущениями я ещё как-нибудь поделюсь, но со стороны смотрится дико.
10 Для Китая такая картинка в порядке вещей, а вот Россия с Украиной остались далеко позади, если смотреть на провинциальные города, опять же. В Карши живёт 250 тысяч, ну чем не провинция. Как Кострома или Вологда. Много там видели настоящих такси в правильной раскраске, да ещё с лицензированными номерами? Здесь же не найти ни одного бомбилы, разве что случайная попутка остановится. Впрочем, даже в Ташкенте такого нет, а такси всё равно ловят “с руки”.
11 Так выглядели все улицы Карши ещё каких-то пять лет назад. Узнали отечественный Мухосранск? Не удивляйтесь, ведь ваши деньги ушли в Узбекистан.
12 Пока россияне кривятся подметать улицы, мыть машины, вывозить мусор и строить дома, это делают узбеки. И им хватает не только на еду, но и на обновление городов. Как-нибудь напишу большой пост о том, что строят гастарбайтеры у себя на родине.
13 Не хватает им только на автомобили - за пределами Ташкента и Самарканда автопарк состоит из советских “Жигулей”, “Волг”,” Запорожцев” и “Москвичей” больше, чем на половину. Причём почти все авто, несмотря на возраст, в превосходном состоянии. Из-за высоких пошлин на ввоз, практически все новые машины - местного производства. А собирают здесь лишь пять моделей “Дэу” и пред-предыдущего поколения “Шевроле”.
14 В Карши меня занесло по одной-единственной причине: я искал старый самолёт-памятник, в котором устроили детский кинотеатр. В эпоху СССР была практика дарения списанных самолётов городам, а те устраивали в них всевозможные развлекательные или образовательные заведения. По всей необъятной стране таких самолётов были сотни, стояли они в самых маленьких и далёких городах. Больше всего, конечно, было в западной части Союза, но и Узбекистану кое-что перепало. Так вот, в России и Украине остались считанные единицы, большинство сожгли и разграбили. В Узбекистане же чудесным образом спаслись десять таких самолётов, расставленных по городам и весям.
15 Каково же было разочарование, когда вместо парка я увидел пустырь с горами земли и песка, огроженную территорию с бронетехникой и взвод солдат, тщательно изображавших активную трудовую деятельность. “Здравия желаю, а где самолёт?” - спросил я. “Так вон же” - указал часовой в глубь парка.
16 Видавший виды ЯК-40 в раскраске государственной авиакомпании Узбекистана стоял на трёх бетонных блоках посреди песка и разрухи. Вокруг копались солдаты и несколько людей в синих костюмах строителей. “А можно?” - спросил у военного на входе. И так как он не проявил возражений, отправился прямиком к лайнеру.
17 Откидная дверь-трап, расположенная в заднем проходе (да, именно там они находятся у ЯКов, я не ошибся!) была закрыта на медную проволоку. Меня уже заметили и спешили навстречу, но я оказался у самолёта раньше и окликнул отдыхавших в тени под брюхом строителей. “Мужики, а можете дверь открыть”? Узбеки народ такой же гостеприимный, насколько простой. Если их о чём-то просят (особенно гость), они сделают. Если это прямо не запрещено, вы получите желаемое безо всяких усилий. Когда группа военных подошла ко мне, строитель уже опускал дверь-трап на землю.
Здесь уже пришлось объясняться, но и это было легко. Рассказал, что путешественник из России, объяснил зачем мне это нужно, и вот мы уже вместе с солдатами поднимаемся на борт. Им тоже было интересно посмотреть, что внутри. Никакого кинотеатра там не оказалось, но салон на удивление сохранился, включая кабину и сиденья. Служивые попросили сделать несколько фотографий за штурвалом, на память. По русски говорили лишь двое, один из них работал в Москве водителем “Газели” в Люблино. Но вернулся на родину, времена изменились. Быть военным (пусть даже на стройке) куда как почётнее, чем гастарбайтером в Москве.
В итоге, из парка меня всё-таки выгнали, когда нашу с солдатами “банду” заметили офицеры. Но к тому времени я уже всё посмотрел.
18 В парке с самолётом скоро будет военный тематический центр для детей. В Узбекистане вообще полно всевозможных парков, аттракционы и особенно колёса обозрения здесь очень любят, и даже в самых захолустных городах заботятся о семейных развлечениях. А в Карши их, кажется, штук пять.
19 Базар. Без него не бывает Востока. Если на улице встретились три узбека, базар можно считать открытым. Это неизменный атрибут жизни и важнейшая часть культурного кода.
20 И не то, чтобы супермаркеты не прижились (хотя на самом деле да, они тут не в моде), все ходят на базар хотя бы потому, что там можно торговаться. А торг нужен не только чтобы купить вещь дешевле, но чтобы пообщаться и получить удовольствие. Каршинский рынок запомнился целым рядом пиратов. Эти молодые ребята сидят за компьютерными столами прямо посреди улицы и предлагают желающим закачать музыку в телефон или на флешку.
21 Интересно, а в российских городах ещё можно встретить настолько нагло выставленные диски с музыкой и играми или это - пережиток 90-х и все давно торгуют только лицензией?
22 То, что было выше, можно в том или ином виде наблюдать во всех городах Узбекистана: и крупнее, и меньше, там обязательно будет базар, новостройки и старые советские автомобили. В чём Карши уникален, так это в огромном мемориале Второй мировой войне, стоящем на высоком кургане.
23 Тем необычнее видеть его в городе обновлённом, почти полностью перестроенном. Кашкадарьинская область всегда была на особом счету у президента Каримова, одно время решившего заменить все памятники советским воинам на скорбящую мать. Маленькая пожилая женщина в мусульманском платке сидит, сгорбившись у вечного огня и грустит о не вернувшихся сыновьях. Узбекистанская Родина-мать она совсем другая.
24 Мемориал представляет собой ротонду с массивными колоннами, промежутки между которыми заняли витражи из кусочков цветного стекла. В центре ещё три колонны, основание высокой стелы, внизу которой расположен вечный огонь в золотом венке. Подобные сооружения стоят и на Кургане Славы под Минском, и на севастопольской Сапун-горе, но все они уступают в исполнении каршинскому памятнику.
25 Витражи на разных сторонах ротонды изображают сцены из жизни в момент окончания войны. Здесь изображена Красная площадь и солдаты-победители, бросающие низвергнутые нацистские стяги к подножию Мавзолея.
26 С другой - счастливые матери, встречающие вернувшихся с войны сыновей.
27 На третьем витраже - самоотверженные труженики тыла, здесь уже явно видны азиатские лица.
28 Вечный огонь, к сожалению, не горит. Его включают раз в году, на праздник. Хотя газа здесь (особенно в Карши, где находится крупнейшее газовое месторождение) хоть отбавляй!Да и сам памятник смотрится запущенным.
29 От него и вовсе бы ничего не осталось, но за объектом следит сторож, он живёт в каморке, устроенной внутри одной из колонн. За 1000 сум (8 рублей, $0,12) он пускает наверх. Это и составляет его зарплату, хотя не сказать, что сюда ходит много народа. Город не туристический, а местным здесь делать нечего. Разве что целоваться.
30 В другой колонне есть лестница, по которой можно подняться на верхнюю площадку памятника, к подножию стелы. Стены и двери покрыты признательными надписями на узбекском языке, сюда наведываются парочки в надежде, что их не застукают, влюблённые могут обозревать окрестности хоть на километр, а их самих снизу не увидеть.
31 Стела проржавела и требует свежей краски. Но хорошо, хоть не снесли.
32 Оглядим окрестности. На запад - одноэтажный Карши с его махаллями-колодцами.
33 На юг - небольшой микрорайон из 4-этажек, а дальше тот же частный сектор до горизонта. На переднем плане старое мусульманское кладбище.
34 Туристический потенциал города выражен единственным в регионе женским медресе (образовательным учреждением у мусульман). Но кого удивить такой архитектурой после Бухары и Самарканда?
35 Медресе Одина (не путать со скандинавским богом!) сильно уступает Регистану в красоте, размахе и величии, но здесь интересная история.
36 В советские годы историческую недвижимость занимал следственный изолятор, камеры были устроены прямо в студенческих кельях.
37 В комплексе неспешно ведутся реставрационные работы, мечеть уже стала похожа интерьерами на саму себя, а не на столовую для зеков. На самом деле вокруг много религиозных строений той же эпохи, несколько мечетей, медресе и мавзолеев - как везде в Узбекистане. Но они не привлекли моё внимание, город все-таки совсем о другом.
38 38 Но так как Карши я посетил намного раньше Бухары, Хивы и Самарканда, и это был первый подобный комплекс (к тому же заброшенный), я впечатлился. Едем дальше!
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Приступил к строительству коттеджного поселка "Скальный" в пгт. Гаспра. Стиль будет примерно такой как на фото. Планирую построить 25 домов. Площадь домов от 80 до 150 м.кв. Концепция: обязательна открытая терасса, бассейн на крыше или во дворе, небольшой дворик. На этапе строительства…
пысы 38 38 - номер фото задвоился
Так что находится в необычном стекляном здании?
бассейн
От тебя русофобия так и прёт
Не знаю,как в маськвабаде,а у нас чурбанов даже улицы мести больше не пускают,не говоря уже об стройках и водителями
Все давно поняли какие они "Работнички"
Больше их никуда не берут
Так и ошиваются на рынках,грузчиками и продавцами у азеров
Домой чет только обратно уезжать не хотят
А там же по твоему прямо рай
Ну и в провинциях такси тоже уже давно рукой никто не ловит
Все через службы такси и агрегаторов
Постоянно езжу
Не разу ни одного чурбана за рулём не видел
Отстал ты все таки от жизни
Так и живёшь в 90х
Подмосковный Жуковский, 20 км от Москвы - все таксисты не русские. Дарогу пакажешь, да? - даже на Яндекс-Такси, не говоря уже о маршрутках.
Edited at 2018-07-17 08:33 am (UTC)
Edited at 2018-07-17 09:02 am (UTC)