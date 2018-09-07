Искал настоящую Россию. Нашёл, что от неё осталось

Все фотографии и текст сделаны мной, если не сказано иное. Как автор, я хочу знать, где используются мои материалы. Если вы СМИ, блогер или редактор сайта, напишите мне по электронной почте — обсудим. Без разрешения перепечатка запрещена.





Для перепоста в личных (!) социальных сетях разрешение спрашивать не нужно, но пожалуйста, не забывайте указывать моё авторство с активной ссылкой на этот пост.