Искал настоящую Россию. Нашёл, что от неё осталось

В одном городе буквально спустили миллиард рублей на развитие туризма. Во втором не собираются давать ни копейки. Видна ли разница? Имеет ли смысл, как говорится, «платить больше»?
Побывал в Павловске и Ельце и понял, отчего у создателей туристических кластеров ни черта не получается. Годы идут, и даж в Украине сообразили, как развивать туризм - можно у них поучиться. А что у нас? Смотрите!
1 Для путешествий по России не нужно искать повод. Сложнее найти время. Если езжу, то всё за границей. Наконец, звёзды сошлись, мы прыгнули в машину и поехали на юг от МКАДа. Дорога лежала на границу Ростовской области, где у моей Даши живут родственники. О трассе М-4, как об одной из лучших дорог страны я уже писал, и про жуликов на платной дороге даже разразился отдельным постом. Теперь расскажу собственно о путешествии - что же можно увидеть по пути в южном направлении от Москвы. Куда бы вы не ехали, в Воронеж, Ростов, Краснодар или на Кавказ - мимо двух этих городов проехать невозможно.
2 Первый из них - Павловск Воронежской области, безмятежный 25-тысячный городок тихого Дона. Река здесь делает красивый подковообразный поворот, где в неё впадает речка поменьше - Осередь. Посмотришь с высоты - так идиллия, будто и не город вовсе, а деревня или казачья станица.
3 Павловск нравится не всем. Большинство транзитных путешественников запоминают его, как место глухой пробки на трассе и базарной толкотни из большегрузов, запаха чебуреков да шавермы. Скоро это закончится, сейчас уже строят платный объезд, и с Павловском не будет даже таких ассоциаций. Но даже тем, кто решит заехать сюда переждать "колейку", город покажется серым и невыразительным: советские дома-коробки взяли плотным кольцом старинную застройку, так что если не знать, что за архитектурные сокровища скрываются у самого Дона - ни за что не поверишь, что в Павловске есть хоть что-то, достойное внимания.
4 Мы знали и ехали специально. Наша Volvo XC60 выглядела на здешних улицах словно пришелец из далёкой галактики, так неестественно дочь Швеции смотрится на улицах, построенных триста лет назад её далекими предками.
5 История города тесно связана с Петром Великим. Во-первых, он его и основал в качестве крепости и военной верфи. Строилось всё руками пленённых под Полтавой шведов, да с таким размахом, что поначалу даже называли малым Санкт-Петербургом. Ведь если есть город святого Петра, отчего не быть граду святого Павла?
Увы, от петровских построек почти ничего не осталось - город не раз перестраивался, горел в пожарах, тонул в наводнениях и выимирал от эпидемий.
6
Здесь строились корабли, отливались пушки, ядра и колокола для азовской флотилии. В конце 18-го — начале 19-го века Павловск теряет свое былое значение в России, в первую очередь из-за смещения интересов России с южных направлений на Балтию. Но город не угасает, а даже продолжает развиваться. Во времена СССР акценты смещаются с воды на камень. Несмотря на то, что «Павловский судостроительно-судоремонтный завод» продолжает оставаться одним из самых значимых предприятий в сфере судостроения, Павловск начинается ассоциироваться с «Павловскгранитом», рабочие которого добывают гранит из самого большого в Европе месторождения. // ИА Regnum
Когда Верхний Дон перестал быть судоходным, корабельный завод оказался без заказов и почти на грани банкротства, гранитный карьер продолжает работать, но от года к году количество сотрудников уменьшается. В 2016 году здесь работало 1700 человек, а в 2013 - 2300. Напомню, что население в Павловске - 25 тысяч. Но всё это туристов интересовать не должно, куда важнее, что здесь каким-то чудом сохранился исторический центр, почти не разбавленный советской застройкой.
7 Однажды великий русский Пушкин проезжал через Павловск по дороге на Закавказье. Трассы М4, да и автомобилей в те далёкие годы ещё не придумали, так что единственная транзитная дорога вела прямиком через центр. Солнце отечественной поэзии вёл путевые заметки, из которых мы знаем, что до Ельца дороги были ужасны, и несколько его коляска вязла в грязи. В сутки ему случалось проехать не более 50 вёрст (примерно столько же километров). Но только он увидел воронежские степи, то спокойно покатился по зелёной равнине. Следующая строчка воспоминаний - уже о Новочеркасске. Павловску он не посвятил и слова, но сами павловчане помнят, как его коляска дважды промчалась мимо по Романовской, а ныне по проспекту Революции.
8 Достопримечательностей в привычном понимании здесь нет. Не поедете же вы в такую даль ради памятника Петру I или школьного музея российского флота? Последний очень трогательный и местечковый. Вход украшают петровские пушки Воронеского завода со штамповкой года отлива - 1700-й ровно.
9 С высоты полёта квадрокоптера Павловск смотрится лучше, чем с земли. Одноэтажная частная застройка кажется аккуратной и почти однородной, а архитектура позапрошлого века вызывает восхищение. Самое выдающееся строение - бывшее реальное училище, построенное "всего-то" в начале 20 века и напоминающее своим куполом то ли звонок официанта, то ли капитолий одного из американских штатов. Здание используется по назначению, теперь здесь Губернский педагогический колледж.
10 Духовное училище "переобулось" в сельскохозяйственный техникум.
11 Квадрокоптер делает реальность прекраснее. Но только когда гуляешь ногами, примечаешь, в каком ужасающем состоянии находятся памятники истории и архитектуры. Стены и крыша, давно не знавшие ласковых и крепких рук строителей да маляров. И это только снаружи. Фотографий интерьеров ни сделать ни найти не удалось.
12 Таких мест в компактном Павловске десятки, многие здания и вовсе заброшены. Работы в моногороде нет, им не до истории.
13 Заброшенная колокольня, которую вы могли видеть на главной фотографии репортажа - остатки Преображенского собора. В советские годы из церкви сделали дом культуры, а башня лишилась купола и крестов. Старинные часы, павловские куранты, каким-то чудом ходят! У чуда есть имя - Иван Мамонтов, часовщик, дважды в неделю поднимается на колокольню, рискуя жизнью. "Доски под ногами - как сито, прогнили насквозь" - возмущается мастер. - "Идёшь, как по болоту". О реставрации говорят уже много лет, РПЦ вообще хочет забрать здание себе и превратить обратно в церковь, но воз и ныне там.
14 Впрочем, сохранность и целостность, о которой я распинался добрую половину поста, весьма условна. Так выглядят задворки главной улицы - фасады лишь прикрывают пустоту и разруху задних дворов, и можно быть уверенным, что так пусто среди городской застройки быть просто не могло. Свалка старой сельхозтехники, руины какого-то дома да проплешина с клочками травы - напоминание о том, что застройка была куда плотнее.
15 Если говорить о городской среде, она ужасна. Нет, откровенной разрухи, что была в девяностые, вы тут не найдёте: в Воронежской области научились неплохо подкрашивать фасады главных улиц и даже класть плитку на тротуары, но железные гофрированные заборы, заплёванные старые лавочки и остановки в виде двух шестов с символическим козырьком то ли от дождя то ли от солнца нельзя считать даже практичными. Не говоря уже об эстетической красоте, которую хотелось бы видеть в городе с такой архитектурой. Обитые сайдингом стены магазинов, кондиционеры на фасадах и заборы вдоль тротуаров тоже дают понять, что всё наследие уцелело здесь по чистой случайности.
15 Хотя частные дома столетней давности уже не стесняются уродовать пластиковымыми окнами и дешёвым сайдингом. Свою половину, конечно, а соседская часть дома пусть так и стоит облезлой.
16
17 Нужно уметь разглядеть среди разрухи настоящий уют. Он здесь есть!
18
19
20 Ровно 300 километров от Павловска до Ельца, другого старинного русского города, о котором я сегодня расскажу. В 21 веке - ровно три часа пути. В веке девятнадцатом - несколько суток. Оставшийся недовольным липецкими дорогами Пушкин ничуть бы не удивился, узнав что за двести лет, в сути мало что изменилось. Для многих Елец это лишь указатель на скоростной трассе, но всё больше людей приезжает сюда специально, с туристическими целями. В отличие от Павловска, липецкий город занялся развитием туризма и даже ждёт в гости иностранцев. Посмотрим, что у них получилось?
21 Город стоит на речке Быстрая Сосна, она лишь приток Дона. Старый автомобильный мост, имеющий странное для здешних широт название Каракумский сегодня служит вело-пешеходным, что для нашей страны большая редкость. Жаль, не смог снять его с земли, приезжал в город без подготовки и просто гулял по улицам. Уже потом, готовясь к написанию текста, увидел что пропустил несколько крутейших мест, о которых просто не знал.
22 До революции Елец считался одним из самых благоустроенных городов страны. Несмотря на небольшие размеры, жизнь здесь была богата и зажиточна. Елец даже одним из первых получил генеральный план застройки, подписанный Алексеем Квасовым, автором Дворцовой площади Петербурга. Елец смело можно назвать музеем под открытым небом, в городе больше 300 памятников архитектурного, исторического и культурного наследия.
23 Липецкая администрация решила сыграть на этом и превратить уездный город в туристическую Мекку. Амбициозным целям - хорошие бюджеты. На это удалось выделить целый миллиард рублей! «Туристский кластер в Ельце состоялся, и у него хорошее будущее» - бодро отрапортовала администрация города на встрече с представителями Ростуризма, приехавшими в Елец с инспекцией.
Гости смогли познакомиться со всеми объектами обеспечивающей и туристской инфраструктуры, которые были включены в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)», затем состоялось выездное совещание в ЕГУ им. И.А.Бунина. Н.В.Королев после осмотра гостиниц на ул.Маяковского и Лермонтова, Петровского парка, реконструированных водозабора «Сазыкино», инвестиционной площадки ООО «М-4 Проект» и других пунктов показа в интервью СМИ сообщил, что местная администрация справилась с поставленными задачами, Федеральная целевая программа на этом этапе воплощена в жизнь. К.А.Гамаюнов, член Общественного совета, отметил, что Липецкая область и город Елец отработали задачи, поставленные программой развития туризма, на положительную оценку, есть новые объекты, созданы льготные режимы для частных инвестиций, это наглядный пример того, как нужно реализовать целевую программу развития внутреннего и въездного туризма. //
24 Правда, в реальности всё оказалось совсем не так сладко. Активисты Общественного народного фронта пожаловались президенту Путина, что миллиард освоили, а туризма как не было так и нет, и город “умирает”. По их словам, в Ельце проложили шесть километров водопровода на 14 улицах, проложили в городе 2,5 километра канализации на других семи улицах, поменяли насосы на насосных станциях. А инвестор открыл спортбар и построил торговые центры. Но эти объекты находятся в разных частях города, и как такового туристического кластера в Ельце нет.
25 Более того активисты проверили адреса и обнаружили, что там, где должен быть культурно-оздоровительный центр, сегодня только двухэтажный торговый дом. Путину даже показали фото этого дома. Президент возмутился. А в город поехали журналисты и сделали вывод, что весь этот “туристический кластер” - бутафория.
Свой визит в город корреспондент начал с посещения Знаменского женского монастыря, водный источник которого, по его данным заражен гипатитом, а деньги на его приведение в безопасные нормы, были освоены странным способом. «Вода в источнике заразная. Наверху в монастыре нет канализации, все отходы от выгребных ям, жизнедеятельности насельниц монастыря, трудников, жителей домов на горе — сверху через почву попадают в источник.
Заболевание гепатитом «А» в 2016 г. выросло в 12 раз по сравнению с 2015 г. Многие заболевшие указывали, что пили именно эту «гепатитную» воду…Получается, люди со всей страны пьют воду с кишечной палочкой и развозят гепатит в посудинах по всей России? Стоп! Но ведь еще в 2013 году на первоначальные работы по созданию канализационного коллектора в женском монастыре было выделено 16 миллионов 545 тысяч рублей за счёт федеральной программы «елецкого туристического кластера». Неужели ничего с тех пор не сделано? Звоню настоятельнице монастыря, игумении Антонии (Поликаровой). Моему вопросу матушка удивилась: — Мы ничего об этом не знаем… //
26 Коллега-блогер и усадьбовед deadokey считает, что чудесный городок просто стал жертвой “агрессивного чёрного пиара”. В своём блоге он прокомментировал ситуацию, начав со слов, что “Елец пока что не Версаль”.
И даже не Петергоф, где турпоток достигает нескольких миллионов людей в год. Но это – потрясающие храмы, соборы и монастыри, которые активно восстанавливаются, это кружевное производство, которое сейчас переживает ребрендинг и новую волну популярности, это фестиваль исторической реконструкции «Русборг», получивший популярность во всей Европе, и более «молодой» фестиваль «Антоновские яблоки». Елец – это ухоженные улочки, пропитанные духом старины. Это – Иван Бунин и Тихон Хренников, очарование деревянной архитектуры и городские усадьбы. Елец – это очаровательный город, который стоит посетить каждому.
Мне крайне обидно за то, что этому чудо-городку обеспечили такую мощную, агрессивную и несправедливую волну черного пиара. Любое возрождение невозможно в столь короткие сроки. А проблемы существуют везде и во всем. Можно много говорить о достоинствах этого города, но лучше – приехать сюда и осмотреть все лично! Приезжайте в Елец! Вы будете очарованы этим прекрасным городом, как и тысячи туристов, которые стремятся посещать его снова и снова!
И вот я приехал. Как турист, заглянул в старинный русский город и погулял по центру. Предлагаю вам составить своё мнение, как идёт развитие "кластера" и далеко ли Ельцу если не до Версаля, то хотя бы до французского Эг Морта. Он в 10 раз меньше Ельца, но в 100 раз более посещаем туристами.
27 Огромная “заброшка” в центре города - руины табачной фабрики, построенной в 19 веке. Комплекс зданий занимает два квартала, и до революции здесь работало 10 тысяч человек. Если развивать город по-настоящему, а не на бумажках, осваивая миллиарды, здесь уже должен был появиться лофт-квартал, офисный центр или общественное пространство.
28 Но двери заколочены, окна выбиты, в бывших цехах гуляет ветер. Но вы не поверите, это - туристический объект! Фабрика отмечена в путеводителе на сайте Елецкой администрации, как находящаяся "под государственной охраной". Скупую мужскую слезу выбивает описание объекта - “на улице Ленина сохранилось здание табачной фабрики”. Ладно бы речь шла про египетские пирамиды, но мануфактура 1896 года постройки в таком состоянии…плохо у вас с сохранностью, господа чиновники.
29 Главная площадь традиционно носит имя Ленина. А вот сам памятник Ильичу появился совсем поздно, лишь в 1988 году. Так и стоит, указывая правой рукой в сторону церкви. Вечный русский оксюморон.
30 Первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин провёл своё детство в Ельце. Сначала на хуторе в последнем поместье семьи, а в 10 лет поступил в Елецкую гимназию. Учёба давалась мальчику нелегко, в итоге он уехал к родителям на каникулы и решил не возвращаться. Позже он и вовсе уехал из губернии. Но хоть будущий великий писатель провёл в Ельце всего пять лет жизни, город его боготворит и при любом удобном случае добавляет, что “Бунин-то — наш!"
31 Кирпичная башня с часами как главный символ города. Когда-то это был первый водопровод Ельца протяженностью всего 7 км. Пользоваться им могли только богатые жители города. В 1975 году на каждой из сторон башни установили часы, которые сделал местный мастер-самоучка Михаил Гребенкин, тогда как часы на башне в Павловске привезли из Швейцарии ещё в 19 веке. Елецкие куранты отбивают бой каждые четверть часа, так что многие жители даже забыли, что когда-то это сооружение было водопроводом. В Ельце строение часто зовут Башней городских часов.
32 Вот ещё знаковая достопримечательность, памятник-часовня, установленный в 1996 году к 850-летию города. Три солдата разных эпох плечом к плечу стоят на месте разрушенной в 1931 году часовни. Древнерусский князь, солдат Красной армии и ополченец, а над ними парит Родина-мать. Не хватает только белого офицера, с которым воевал красноармеец, но победителей не судят. Хороший памятник, многозначительный. Но вы бы поехали в Елец, чтобы увидеть его вживую?
33 Нет, это не яма на месте бывшего фонтана, а ещё один “объект” туризма. Всё так и задумано. То, что мы видим, ни что иное как остатки старинной стены. В Ельце постоянно проводятся археологические раскопки, находят много интересного. Прямо сейчас мы можем наблюдать несколько бычков и современную кирпичную кладку. Вот так находка!
34 Два отдельно стоящих дома рядом с фабрикой - отличный пример реконструкции исторического наследия. Помещения занимают заведения общепита, так необходимые для развития туристического кластера. Бар и ресторан дело хорошее, вот только "половинчатый" ремонт зданий смотрится странно и страшно. А в случае с баром (на перой фото) вообще непонятно, как им позволили так колхозно отремонтировать фасад охраяемого государством комплекса зданий?
35 Вместо реставрации в Ельце проводится тотальная "реконструкция", исторические фасады уродуют современными стеклопакетами и другими дешёвыми пластиковыми материалами. Всё сделано небрежно, тяп-ляп. Скорее всего, это делают частные владельцы, но местные власти никак не препятствуют губительному ремонту.
36 А в остальном это обычный затрапезный провинциальный город современной Росссии. С нищими пенсионерами, на которых жалко смотреть, с неразвитым общественным транспортом вроде маршруток ПАЗиков. Наверное, в девяностые было ещё хуже, спасибо и на том?
37
38
39 Пешеходная улица Мира - местный Арбат. Мне она показалась очень пустой, не хватает уличных кафе, мороженого и фуд-траков. Раз в Италии запретили есть на улицах, эстафету мог бы принять Елец и туристы со всего мира потянулись бы сюда. Но пока туристов нет, местные таксисты с липовыми государственными пропусками под стеклом раздольно паркуются на пешеходном переходе.
40 Елец знаменит своими "особыми" кружевами, которые более лёгкие и тонки, нежели вологодские. Ну и всё на этом. Узнать о ремесле елецких мастериц можно узнать в музее или в "фирменном магазине" на той же пешеходной улице. Отчего-то вспомнился Брюгге с его фламандскими кружевами, они там выставлены в каждой третьей витрине. Здесь ничего не видно из-за массивных оконных решёток - опасаются воровства. Но и желания войти внутрь не возникло.
41 Вы когда-нибудь ели "драники по-лондонски"? В этом кафе их делают. Сам здесь не ел, но судя по картинкам меню на сайте (да, у кафе "Лондон" в Ельце есть свой сайт!) это лучшее место для обеда. Цены - совсем не английские. Как насчёт стейка за 300 рублей? Впрочем, мы здесь не про еду, а про архитектуру. Оформление интерьера весьма спорное, плюс ещё одно историческое здание изуродовали "евроремонтом" и баннерами со странными мемами из "ВКонтакте".
42 Теперь главное - сувениры. Каждый уважающий себя туристический город должен иметь собственные магнитики. В Ельце они есть, продаются в киоске "Роспечати". Вам нравится дизайн? Ещё в одном полуподвале обнаружил сувенирную лавку с колокольчиками, ложками и чайными сервизами. А ещё почему-то с изображениями московского собора Василия Блаженного.
43 В рамках развития всё того же туризма на здания установили таблички с перечислением того, что здесь когда-то было. Пригвоздили прямо на потрескавшийся фасад. В этом доме находилось фотоателье, магазин обуви какого-то поляка, потом штаб елецких партизан. Теперь нет ни черта, только отколовшийся кусок краски в форме африканского континента.
44 Десять лет назад на пешеходной улице появился памяник художнику Николаю Николаевичу Жукову. Девочка, которую он рисует - дочь художника Арина, а любопытный мальчик с мячиком - Никита Михалков, его отец Сергей Владимирович был другом Жукова.
45 А в 2016-м из бюджета Липецкой области выделили деньги на установку 50 знаков туристической навигации, выполненных по международному образцу и даже с переводом на английский. Сразу видно, что никто из причастных к этой затеи в Европе ни разу не был: знаки такого размера устанавливают на автомагистралях, но никак не на узких улицах старииного города. Если даже отставить в сторону громозкость конструкций, их информативность стремится к нулю.
46 Ну вот скажите, зачем нужна табличка "Ресторан"? В городе несколько мест общепита, а знак стоит в одном месте. К тому же, совсем не рядом с рестораном, хотя в радиусе 500 метров их несколько. А что должен подумать иностранец, увидев большой знак "туристический автобус”? Как минимум, что здесь ходит знакомый по многим другим городам красный двухэтажный автобус с аудиогидами на десятке языков? Нет, до такого в Липецке пока не додумались. Но знак уже стоит.
46 Нельзя приехать Елец и не посетить прокуратуру! Там собраны шедевры из коллекции самых громких уголовных дел за последние полвека. Советую заглянуть и в отдел полиции: вежливые сотрудники, экскурсия в камеру предварительного заключения, бутылка шампанского - каждому посетителю! Нет, не понимаю я такой "туристической навигации".
47 Дочитав до конца, внимательный читатель уже сделает вывод, что Павловск мне скорее понравился, а Елец наоборот. В каком-то смысле это так, первый городок я почувствовал гораздо более искренним, он не строит из себя то, чем не является. Но ни одному из них не суждено стать туристическими центрами, сколько бы миллиардов не вкладывали власти. Во-первых, всё равно бюджет “освоят” и ничего для туризма не сделают, слишком много застарелых ран нужно подлечить и труб отремонтировать, а во-вторых, в этих городах просто нечем заняться. Посмотреть на церкви, пройти по единственной пешеходной улице? Туризм только тогда становится доходным, когда приезжие тратят деньги. Гуляют в кабаках, ужинают в ресторанах, ночуют в отелях. Я провёл несколько часов в каждом из городов, поснимал красивые дома в некрасивом состоянии, и не потратил ни копейки. Город не получил от меня ничего. В отеле остался бы только если приехал сюда вечером и нужно было где-то провести ночь. Для остального тут откровенно скучно. Как сделать “весело”? Берите пример с Львова, где за десять лет открылось несколько дюжин отборнейших тематических ресторанов, от “бандеровской” землянки и “масонской ложи” до еврейского ресторана без меню, где надо торговаться и садо-мазохистского бара с необычными коктейлями. Причём все эти заведения про город и различные периоды его истории. Люди едут в Львов, чтобы поесть, и обедая, получают впечатления и эмоции. Это не “лондонскими драниками” в центре Ельца перекусить.
48 Наша провинция притягивает и отталкивает одновременно. Нищие полуразрушенные города, разбитые дороги и рассыпающиеся здания. Серые люди с потухшими глазами. И здесь же, на тех же самых улицах - великолепные дворцы и купеческие особняки, резные избы и золотые храмы. Даже революция, гражданская война и сто лет безразличия не смогли до конца уничтожить старую Россию. Советская власть перевернула страну с ног на голову, дворцы заняли оборванцы, а золото с церквей сбивали те, кто ещё вчера в них молился. И те и другие почему-то выстояли и дождались новой смены времён. Что будет дальше? Как изменятся эти города за следующую сотню лет и что мы оставим после себя потомкам при таком подходе к “реконструкции”? Как по мне, это важнее развития туризма. Хотя именно туризм может спасти провинцию России.
Но что значит "даже в Украине"? Чего это "даже"? Украина по сравнению с РФ далеко не более отсталая страна вообще-то. А уж если исключить Москву и Питер, то скорее более развитая.
как-то убого ....
Edited at 2018-09-07 09:52 (UTC)
Не получается туризм в России, значит нужно создать "антитуризм". Пусть приезжают люди не отдыхать и радоваться, а помогать жить, строить и восстанавливать города и веси, обучать правильному поведению и экологии. Россия всё же большое государство и при неблагоприятных последствиях на 1/6 части суши и вся Земля пострадает. Пора спасать и Россию и весь мир.
Организацию назвать "Живой журнал - живая жизнь"!
То, что вы предложили, называется "альтуризм" и я недавно писал об этом. Очень хорошее начинание
Правда эта поговорка относится к временам Смуты, когда слово "вор" имело несколько другой оттенок, но все же на мысли наводит.