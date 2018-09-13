Отвратительный Петербург. Как выглядит "столица" без Собянина
Скажу то, что другие не решаются. Питер — ужасное и непригодное для жизни место. Максимум на выходные съездить — и обратно в комфортную Москву! По сравнению с ней Петербург — отсталый райцентр, а с Европой и сравнивать нечего: даже не деревня, кишлак! Кстати, и азиатских мигрантов тут уже больше, чем в Москве.
Собрал всё самое плохое, что только есть в этом городе.
Питер сейчас больше столица России, чем Москва. Москва уже на ракетной тяге ушла вплотную к лучшим городам мира. А Питер — типичный российской город, где собрано буквально всё, что меня бесит: автохамство, визуальный мусор, наплевательство, плохой ремонт...
Мне Петербург не чужой, люблю его, потому не могу молчать, накипело. Смотрите, какой ужас тут творится!
1 Худшее место в городе - Московский вокзал и площадь Восстания. Вокзал-то оно и понятно, такие места в любом государстве мира притягивают весь самый отъявленный сброд, оттого и площадь, и переходы и прилегающие переулки попахивают в прямом и переносном смысле. Но дело не только в бомжах, алкоголиках и скользких личностях, перетирающих здесь свои мутные делишки.
2 2 Эта площадь - перекрёсток важнейших улиц Питера, Невского проспекта, Лиговского проспекта. Первый вообще является главной автомобильной артерией центра города, вменяемых альтернатив которому просто нет. И эта артерия разбивается площадью с обелиском посередине, вокруг которого все и ездят. Результат такой схемы движения - жуткие пробки каждый день.
3 Разогнать эту шоблу можно в два дня - достаточно жесточайше штрафовать всех, кто привстанет вторым рядом даже на пять минут "на аварийке". Это не парковка, полосы должны быть свободны для проезда! Хотя справедливости ради, парковочных мест на площади реально нет, а город просрал свой шанс разгрузить площадь, пустовавшее десятилетия до того место по соседству с вокзалом отдали под строительство огромного торгового центра "Галерея".
Тут бы прокопать тоннель под площадью, соединив разорванные сегодня две части Лиговского или Невского (лучше всего - два тоннеля), но копать очевидно негде, метро же прямо тут проходит! Переместить обелиск куда-нибудь в другое место? Я бы так и сделал, но что скажут патриоты города про исторический облик? Вот и стоят. Мучаются.
4 Не только машины мешают друг другу на проклятой площади. Тысячи людей сливаются в единый поток и буквально бьются лбами на углу Лиговки и Невского. Для таких толп тротуары слишком узки.
5 Незаконная уличная торговля цветёт и пахнет, как в лихие 90е продают всякий ширпотреб с "Газелей". Находящейся в сотне метро полиции плевать. Не хочу думать о том, что у них есть личная заинтересованность, чтобы торговля продолжалась, но проверить бы не мешало.
6 Выходим на Невский. Вот где настоящий ад! Так много людей на улице я видел разве что на Таймс Сквер в канун Нового года! А здесь, в Питере, это каждый летний день. Смешались в кучу туристы и местные, переваливаются, словно метропингвины в час пик.
7 Положение усугубляют рестораны. И без того узкие тротуары главной улицы города перегорожены массивными кострукциями веранд - в Москве такие давно запретили.
8 Ведь можно же просто поставить столики на улицу, а так это и не веранда даже, а бункер какой-то. Рестораны просто захватывают себе городскую территорию.
9 К прохожим то и дело пристают зазывалы. Назойливые, словно мухи, они раздают флаеры на скидку, приглашают в ресторан или агитируют на экскурсию "по рекам и каналам". Последних особенно много. Кажется, эти зазывалы вообще составляюьт треть всего трафика на Невском: убрать их, и такой толкотни не будет.
10 Вы бы только видели, как они набрасываются на туристов. Видят явных иностранцев с камерами, и налетают толпой, окружают и предлагают прокатиться на своих чёртовых лодочках на всех языках мира. Нет, это - не Европа! Это диковатый арабский базар с сувенирами в Египте, мимо которого невозможно пройти мимо: путь от автобуса к достопримечательности устроен таким образом, что мимо торговцев алебастровыми кошками и фальшивыми свитками дороги нет. Нет и шансов уйти без покупки - вы возьмёте любую фигню, лишь бы от вас отстали.
11 Нападают на туристов и ряженые животные. Все реагируют по-разному. На группу китайцев набросилась двухметровая плюшевая лошадь. Сначала ей чуть не оторвали набитую поролоном голову, а потом увидели, что это не ограбление и немного расслабились.
12 Слушайте, ростовые куклы это же моветон! Такими дешёвыми и убогими способами развлекали народ на заре открытия первого Макдоналдса в СССР, предлагая сфотографироваться с "настоящим" Микки Маусом.
13 В прошлый раз такое количество ряженых на улицах я видел зимой в Киеве, и думал что у нас-то таких бестолковых развлечений уже не осталось. Это же чистой воды китч, фотографироваться с грязными и провонявшими потом роствыми куклами. Хотя для самих актёров, часто студентов, понятно что это неплохой доход.
14 На Дворцовой площади ряжелые Петры Первые и Екатерины Вторые (в исторической реальности они никак не могли оказаться рядом) предлагают сфотографироваться с ними за 200-500 рублей. Цена за один кадр, а "помогала" намеренно сделает не меньше пяти. Более продвинутая забава - засунуть в голову в дыру, и на выходе получить красивый вертикальный портрет в царском костюме. Главное не перепутайте треуголку с кокошником!
15 Визуальный мусор. Это настоящая беда современного Петербурга. Прекрасные фасады изуродованы кричащей рекламой, дурацкими непропорциональными вывесками вырвиглазных цветов.
16 Здание 2-го Общества взаимного кредита и бывшего денежного хранилища переживает не лучшие времена. Красивое снаружи и по-настоящему шедевральное внутри была отдана торгашам под вещевой базар. Я сделал эту фотографию пару недель назад, не подозревая что она станет скандальной - чиновники городской администрации заметили вопиющее издевательство над архитектурным памятником и пообещали выселить базар. В ближайшее время дом займёт "Музей неПравды" - судя по тематике и оформлению сайта, один из проектов бывшего мэра Архангельска Александра Донского, но могу ошибаться.
17 Столбы и тротуары изгажены частными объявлениями. Дворники пытаются бороться, срывают бумажки и закрашивают номера телефонов, но это малоэффективно.
18 Традиционно, такие объявления рекламируют дешёвые отели, сауны и проституток.
19 Москвичи, помните убогие ларьки возле метро и на остановках? Как вам без них живётся? В Питере они никуда не делись.
20 Всё, что я показал выше - так, цветочки. Самое отвратительное, что есть в нынешнем Петербурге - машины. Не в том смысле, что с конями и пролётками этот город смотрится лучше, я про бардак с парковками. Мудаки-автовладельцы считают, что могут бросать свои железные повозки везде, где им захочется: на тротуаре, на пешеходном переходе, ставить на проезей части вторым рядом. В спальных районах можно кинуть ведро с гайками на детской площадке или перед парадной.
21 Это не просто уродует красивые виды города, но и мешает проходу людей. Часто пешеходы не могут пройти по тротуару и выходят на дорогу, где их может сбить движущаяся машина.
22 Причина бардака проста - уличные парковки бесплатные и неконтролируемые. В городе живёт 5 миллионов человек, по дорогам каждый день ездит несколько миллионов машин, а места на всех не хватает. В Москве в зоне платной парковки (а это уже почти везде в пределах ТТК и много где до МКАД) регулярно ездят машины с камерами и ходят пешие инспекторы, проверяют не только оплаченную стоянку, но и контролируют парковку по правилам. А здесь анархия, чего бы не заехать на тротуар!
23 Или не встать вторым рядом? "Я же на минуточку!" Ну или на полчаса. Двух-трёхполосная дорога сузилась до одной полосы, машины протискиваются между припаркованными, образуются пробки. Люди гадят сами себе. Зато никто не ругает Полтавченко и не вспоминает его детские годы в Баку.
24 Платные парковки в Питере на самом деле есть. На 10-15 улицах в квадрате от Невского до Кирочной, от Восстания до канала Грибоедова. Там машин гораздо меньше, на тротуарах никто не стоит. Ещё и потому, что город установил ограждения. Вместо аккуратных столбиков - кладбищенские ограды! Да, способ работает, на пешеходную часть никто не заедет. Но как выходить пассажирам из машин?
25 Зато на окраинах делай что хочешь, паркуйся как нравится, правила - для лохов!
26 Газпромовский небоскрёб "Лахта-центр" ещё не достроили, а бардак на прилегающий улицах уже начался. Все правые ряды и тротуары заняты припаркованными машинами, стоят два и три ряда, залезают на газоны...кто так кучеряво живёт, строители все на машинах приезжают, что ли? Представьте, что будет, когда 86-этажную башню откроют? Район встанет!
27 Улицы спроектированы по-мудацки. Ездить по Питеру даже днём - тяжелое испытание. Глупые пробки образуются на ровном месте. Уже сделали два ряда на поворот, но не помогает: желающих слишком много. Тут надо не знаки менять, а всю схему движения по району.
28 К Чемпионату мира город, конечно, немного благоустроили. Демонстративно снесли все ларьки на Сенной площади (а заодно и стеклянную башню мира - подарок к 300-летию города от Франции). Поставили новые фонари, пустые места заняли клумбами, похожими на пауков. От проводов так и не избавились. С дорогой что-то невообразимое сделали, часть до сих пор закрыта, хотя чемпионат уже прошёл. Что сотворили с Сенной, я так и не понял.
29 Провода - ещё один бич Питера. Самый фотогеничный город России и один из самых красивых континента измучан хитросплетениями проводов, словно это и не Европа вовсе, а дремучая Азия! Да, так удобнее электрикам, но смотрится ужасно и отталкивает туристов. Закопайте все провода под землю, не позорьтесь!
30 На Васильевском острове успели не только намыть новые территории, но и построить там пару микрорайонов. С облицовкой из цветного стекла, но по сути - обычные человейники. Дома возвели, людей заселили, парковки и подъезды не сделали. Жители паркуются прямо на песке. Деревьев тоже нет, их почему-то не сажают. Новые территории пока что голая пустыня.
31 В ицентральном районе с зеленью тоже плохо. Есть несколько парков, а остальное - каменные джунгли. Кто-то посадил небольшие деревца, приживутся или нет, вот в чём вопрос. Чтобы газоны не топтали и не парковались, всё огородили забором, причём как со стороны дороги, так и там, где ходят люди. Про водосток, сливающий дождевую воду прямо под ноги прохожим уже говорил?
32 К приезду иностранцев все заброшенные дома закрыли баннерами Чемпионата. Гости уехали, половина отвалилась. Уцелевшая будет висеть ещё лет десять.
33 Питерская городская среда это хаос. Провода, столбы, куча огромных дорожных знаков, нагромождение машин и рекламы...
34 В прошлом году Питер посетило 7,5 миллионов туристов. И это число продолжает расти. Вслед растёт и число торговых точек с сувенирами. Город даже не ударил пальцами, чтобы сделать такую торговлю цивилизованной и красивой. Какие-то непонятные машины, из которых продают барахло, то ли легальные, то ли нет...ларьки с водой и мороженным, работающие от бензогенераторов. Шум стоит, как в машинном отделении ада!
35 Дурацкая привычка строить заборы везде, где не надо.
36 И не делать нормальных ограждений там, где они действительно требуются.Да, так ведётся ремонт тротуара в Петербурге. Красиов? Безопасно?
37 Город растёт и развивается. Придумывают новые идеи, как разгрузить центр и пустить трафик в обход. Недавно построили мост Бетанкура, соединивший Васильевский остров с Петроградской стороной. Теперь жители Васьки могут попасть домой даже когда остальные мосты разведены. А жители дома, рядом с которым этот мост построили, уже отчаялись получить справедливую компенсацию. Кто и как разрешил строить 6-полосный автомобильный мост в метре от жилого дома?
38 Несмотря на написанную выше критику, я очень люблю Петербург и считаю его лучшим городом в мире после Ванкувера. Но застарелые проблемы никто не решает, и от года к году лучше не становится. Так ли это? Посмотрим завтра, в 10 утра выпущу альтернативную версию поста. Посмотрим, что изменилось в С-П-Б за последние несколько лет.
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Какое отношение мудацкая парковка в два ряда имеет ко временам года?
Edited at 2018-09-13 07:08 (UTC)
В питер губернаторами назначают бестолковых друзей Путина.
Полтавченко овощ глупый
Варламова плагиатите? Это его тема про плохое и хорошее в городах писать. Че повторяться то
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Расчет на то, что в императорский столичный город Санктъ-ПетербургЪ заедет одинокий комивояжер из Ковно или Бобруйска?!
А вообще, да, достаточно одного Зялта, чтобы плеваться с таких текстов.
Тем не менее можно было и второй пост написать в противовес - много хорошего и красивого в городе.
АААА